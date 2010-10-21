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Ледоход-2017

[Индекс номера 110 (07.07.2017)]

 Актуально 
Больные темы

На заседании общественного совета по вопросам здравоохранения обсуждался ряд тем, касающихся усовершенствования оказания медпомощи норильчанам.
В числе поднятых вопросов — диспансеризация отдельных групп населения, ограничение доступа транспортных средств на территории медучреждений, а также оказание медпомощи детям в период проведения противоаварийных мероприятий в больницах и поликлиниках Норильска.
Общественный совет работает в городе уже несколько лет, заседания проходят ежеквартально. Как отметил Владимир Мороз, депутат Норильского горсовета, в общественный совет входят представители всех лечебных учреждений города (не обязательно главные врачи), депутаты, представители профкомов — всего около двух десятков человек. Прежде подобные организации работали в каждом лечебном учреждении, но позже было решено трансформировать их в единый совет, подключив к нему и общественность.
– Сегодня на повестке обсуждались в том числе и проблемы, касающиеся маломобильных групп населения. Все горожане знают трудности с доступом в травмпункт. Мы хотели бы сделать там сквозной лифт и пандус — как в горбольнице. Этот вопрос пока решается, он требует серьезных капиталовложений, поскольку повлечет за собой частичную реконструкцию здания. Говорили и об ограничении доступа транспортных средств на территорию медучреждений. Когда скорая не может подъехать к тому же травмпункту из–за стоящих автомобилей, это затягивает время доставки пациента в больницу, — отметил Владимир Мороз.
Помимо того общественный совет работает и над вопросом приглашения в Норильск молодых специалистов–медиков. По мнению депутата, предлагаемых подъемных (90 тысяч рублей) недостаточно — надо предлагать 300–400 тысяч, тогда недостаток специалистов на территории решился бы достаточно быстро.
– Вопрос постепенно решается — уже поднята планка подъемных до 100 тысяч рублей. Но надо понимать, что это нагрузка на городской бюджет. Дело в том, что медучреждения — краевого подчинения, и их сотрудники — тоже, но они ведь работают для горожан, так что городу надо решить этот вопрос, — пояснил депутат.
Выработанные на совете предложения будут переданы для дальнейшего решения депутатскому корпусу и в администрацию Норильска.

Татьяна Зачупейко
Фото Владимира Макушкина
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