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Ледоход-2017

[Индекс номера 110 (07.07.2017)]

 В старом городе 
Дорога к храму

Что интересного происходило в июле в разные годы? На Таймыре встречали натуралиста Джеральда Даррелла, а в Норильске закладывали первую церковь.
Июль 1985 года
Таймыр посетил известный английский натуралист и писатель Джеральд Даррелл, написавший о живом мире планеты больше трех десятков книг. В СССР Даррелл приехал для съемок документального телевизионного тринадцатисерийного сериала «Даррелл в России». Фильм снимался в тринадцати заповедниках СССР документалистами канадской телекомпании «Праймидиа продакшнз». Авторов и ведущих фильма — самого Джеральда Даррелла и его жену биолога и орнитолога Ли — занимали система охраны природы в нашей стране, работа экологов.
Джеральд Даррелл
Последнюю серию снимали в июле 1985 года у нас на Таймыре. Даррелла интересовали созданный в 1979 году биосферный заповедник «Таймырский» с его богатым животным миром и заказник «Бикада», где обитают завезенные с Канады и Аляски и успешно акклиматизировавшиеся овцебыки. Зарубежным гостям помогали сотрудники заповедника и научно–исследовательского института сельского хозяйства Крайнего Севера.
Съемочная группа Джеральда Даррелла. 1985 год

7 июля 1991 года
В этот день на перекрестке улиц Пушкина и Кирова, там, где раньше находилась старая пожарная каланча, был заложен будущий храмовый комплекс. Этому предшествовали горячие дискуссии: где стоять храму?
Строительство храма «Всех скорбящих Радость». 1996 год
Кирпичная кладка малого крестильного храма. 1993 год
Предлагали Комсомольский парк, пересечение улиц Талнахской и Орджоникидзе и участок просаживающейся «пожарки». Именно это место 7 июля 1991 года было освящено епископом Красноярским и Енисейским Антонием, и заложен храм в честь образа Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На месте закладки первого камня был поставлен крест. Свидетельство этого события можно увидеть и сейчас: на контрфасаде собора, с его алтарной стороны, можно увидеть небольшую табличку с надписью: «...основася сия церковь в честь и память иконы «Всех скорбящих Радость»... в лето от рождества... 1991.VII.7».
Строительство храма Рождества Иоанна Предтечи. 1993 год
Однако первым было построено здание другого храма — Рождества Иоанна Предтечи, в народе это малый крестильный храм. Его строительство, по всей видимости, было окончено в 1994 году как первая очередь храмового комплекса, в 1995–м рождественская служба прошла в новых стенах. А главное здание храмового комплекса сдали в 1997 году. Храму «Всех скорбящих Радость», рассчитанному на 800 человек, был присвоен статус Собора.

А еще в июле
7 июля 1943 года при «Промзагототделе» был организован порт Валек;
9 июля 1960 года старший геолог геологического отдела Виктор Кравцов, участковый геолог Южно–Пясинской партии Василий Нестеровский и младший геолог Южно–Пясинской партии Юрий Кузнецов отправились в исторический маршрут, благодаря которому были найдены руды Талнаха;
9 июля 1981 года приняли в эксплуатацию вторую очередь Надеждинского металлургического завода — пирометаллургию, где перерабатывается никелевый и медный концентраты. Это означало полный запуск НМЗ;
10 июля 1941 года состоялись первые проводы норильчан на фронт;
10 июля 1959 года новая улица Норильска получила имя Авраамия Завенягина;
Улица Завенягина. 1960–е годы
10 июля 1985 года на Нулевом пикете был открыт мемориальный комплекс первооткрывателям природных богатств и первостроителям города и комбината. Он состоял из первого домика Норильска, построенного экспедицией Урванцева, рядом был восстановленный по фотографиям деревянный дом Авраамия Павловича Завенягина. В начале 1990–х комплекс закрыли из–за его плохого состояния;
10 июля 2001 года в мемориальном комплексе «Норильская Голгофа» на средства «Норникеля» была открыта деревянная звонница в память о погибших в Норильлаге, архитектор — Евгений Солнышкин;
14 июля 2003 года Надеждинскому металлургическому заводу было присвоено имя Бориса Колесникова.
Доска Б. Колесникову в АБК «Надежды»

Светлана Гунина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

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Что интересного происходило в июле в разные годы? На Таймыре встречали натуралиста Джеральда Даррелла, а в Норильске закладывали первую церковь.

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