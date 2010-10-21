[Индекс номера 110 (07.07.2017)]



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Золотой цветок ТОФ

В канун праздника металлургов из Норильска навсегда улетела удивительная женщина, о которой уже искренне скучают на Талнахской обогатительной фабрике. Гульфия Караваева, которую там больше 20 лет ласково звали «наша Гуля» (а ее имя в переводе с татарского означает «цветок»), — заместитель начальника измельчительно–флотационного цеха, редкий профессионал и наставник молодежи. Коллеги недаром ее называют «золотой головой фабрики». Мы встретились с Гульфией Байбековной незадолго до отъезда.

Гульфия Караваева – любимый командир на пульте управления Она ждала нас на пульте управления измельчительно–флотационного цеха ТОФ. Мы, облачившись в каски и спецовки, топали туда из АБК по бесконечным цеховым переходам мимо гигантских мельниц и мудреных агрегатов. И со всем этим хозяйством запросто управляется эта спокойная и приветливая женщина. Рядом с оперативным пунктом, начиненным электроникой, — уютная комната отдыха. Гуля разливает чай и рассказывает: — В детстве летом бегала к папе на обогатительную фабрику пить газированную воду из автомата. Он работал монтажником в измельчительно–флотационном цехе, но это было не в Талнахе, а на моей родине — в Южном Казахстане. Я видела огромные мельницы, флотомашины и понимала, какая у отца сложная и ответственная работа. На Ачисайском полиметаллическом комбинате перерабатывали свинец, цинк, барит — местное сырье. Наш рабочий город Кентау, несмотря на большое производство, был зеленым и очень уютным. — Это работа отца вдохновила на выбор профессии? — Я сначала мечтала стать учителем младших классов. Но наш комбинат был в те времена такой грандиозный, что я решила стать обогатителем. Училась в Свердловском горном институте. Кода вернулась домой, устроилась в лабораторию рентгено–спектрального анализа, замуж вышла, дочку родила. А потом пришла перестройка, комбинат развалился, шахты и фабрика остановились. К тому времени многие мои земляки уехали работать в неведомый Талнах... И я туда осенью 1994 года подтянулась, вслед за мужем и сестрой, моя специальность здесь на ТОФ и пригодилась. — Вспомните, как все на Севере начиналось... — Когда так трудно было с финансами, а ты вдруг получаешь любимую работу, достойную зарплату, то это счастье. Помню, на тот момент на ТОФ главным инженером был Николай Кайтмазов, директором — Хазбечир Базоев, начальником нашего цеха — Тамерлан Тинаев, инженер–технологом — Нина Латышева. А наставником моим стала Лариса Рахматулина. Я начинала флотатором в смене «Г» с мастером Колей Моховиковым и оператором Галей Моховиковой, это семейная пара. Народа тогда было побольше, работали на старом оборудовании, производительность меньше, не такая, как сейчас, когда в мае прошлого года запустили второй пусковой комплекс, вышли на мощность до 10 миллионов тонн руды в год. — Теперь легче работать? — Конечно, потому что многие функции автоматизированы, а 20 лет назад все было в ручном режиме, требовались частые замеры реагентов, а сейчас в ОП–2 полностью отслеживается технологическая цепочка. Когда год назад готовились к запуску второго пускового, работали по 12 часов, задерживались, но все службы дружной командой добились успеха. И вообще коллектив у нас очень сплоченный. За годы моей трудовой деятельности здесь поменялось человек 8–9 начальников цехов — кто ушел на пенсию, кто на повышение. С ветеранами поддерживаю отношения: с Ларисой Рахматулиной, Ниной Латышевой, Колей Моховиковым. Недавно уволились Татьяна Маслова, Людмила Харитонова — заслуженные ветераны, полные энергии. Рада, что у молодых есть рвение к работе. Скоро День металлурга, который мы всегда дружно отмечаем на замечательной турбазе ТОФ. Хочу всех коллег поздравить с праздником и пожелать им здоровья. — Мне рассказали, что вы и в самых трудных ситуациях сохраняете созидательное спокойствие. – Никогда не надо паниковать, важно уметь сосредоточиться и найти оптимальный выход. Аварийные ситуации неизбежны на производстве. Вот недавно из–за погодных условий — гром и молния — была посадка напряжения, все оборудование встало. Но сейчас мы все можем запустить с компьютера — те же насосы, флотомашины. И всегда видим на пульте управления, работает ли оборудование. Я о производстве наверняка буду думать и на материке. — Интересно, как сложилась в Норильске судьба ваших земляков, родных? — Многие уже покинули Норильск, а сестра продолжает трудиться в 27–й школе, старшая дочь окончила Казанский авиационный институт. И я ни в коей мере не жалею, что сюда приехала. Здесь я нашла свое счастье — встретилась со вторым мужем Виктором, он мастер на все руки, трудился в детском саду. Здесь родился наш сын и призвание мое оправдалось. Сын недавно поступил в колледж в Казани, скоро с детьми увидимся. Решили, что пора быть ближе к родным. Папы моего уже нет, мама пока в Казахстане, а родители мужа живут в деревне в Волгоградской области. Домик на земле для нас уже готов. Интересно, что начинала я в Талнахе с гостинки и сейчас уезжаем из гостинки, которую снимали после продажи квартиры. Чувствуем себя с мужем молодоженами, уверена, у нас все впереди... Родной цех Гульфии – измельчительно–флотационный — По тундре будете скучать? — Я люблю лето, хотя зимой родилась, в январе у меня будет золотой юбилей. Мы заядлые тундровики — как забыть поездки под Дудинку за грибами, остается заветная полянка с морошкой... На Севере очень красивые места, где можно хорошо отдохнуть. — Что будете делать на материке? — Думаю, мы с мужем работать не будем, займемся собой и близкими. Наша мечта, чтобы дети обзавелись семьями, пошли внуки, маму из Казахстана хочу к себе забрать. Я по родине скучаю, в моем родном Кентау жизнь потихоньку восстанавливается. Надеюсь скоро там побывать...

Немало добрых слов о Гуле как о заботливом и мудром наставнике нам сказала диспетчер Эльвира Стенькина, по признанию которой ее коллега и друг — это самый яркий человек, который когда–либо встречался ей в жизни. А по словам инженера–технолога Радмилы Кузнецовой, их Гульфия — прирожденный организатор, лидер, который всегда умеет сдружить и сплотить людей самого разного возраста. Яна Арабаджи, и. о. начальника лаборатории ЦИСП: — Она в любом случае всегда найдет время ответить на любые поставленные вопросы. Для молодых специалистов — наставник от Бога, может просто объяснить самые сложные вещи. И она заставляет тебя думать, чтобы ты сам пришел к ответу. От всей души хочу поблагодарить ее за вклад в становление меня как специалиста, многим ей обязана. Спасибо, что она нас научила, дала хороший толчок в жизни. Андрей Арыштаев, начальник измельчительно–флотационного цеха: — Наверное, здесь нет такого человека, который так досконально знал бы процесс флотации и мог все понятно объяснить. Ситуации по работе было много разных, в том числе и аварийных, но она умела в нужное время пошутить, разрядить обстановку. Если дело под ее контролем, то это надежно. Иван Соболев, преемник Гульфии Караваевой: — Она мой наставник, который блестяще знает свое дело. Гульфия Байбековна научила найти во всем человеческий подход — это очень важно. Мы все берем с нее пример. Ирина Королева, оператор пульта управления: — Большой психолог, в нештатной ситуации быстро всех в чувство приводит. Ее очень будет не хватать. Но она оставляет достойную смену. И, знаете, я ведь тоже, как Гуля в свое время, бегала, только сюда на ТОФ, к отцу попить холодной газировки из автомата... Игорь Дзансолов, заместитель директора ТОФ по производству: — Очень жаль, что такие прекрасные труженики уходят на заслуженный отдых. У нашей Гули — золотая голова, которая в любой ситуации способна навести порядок. Таких людей не забывают. Жизнь Гульфии Караваевой на ТОФ — уже наша история.

Ирина Даниленко Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Она ждала нас на пульте управления измельчительно–флотационного цеха ТОФ. Мы, облачившись в каски и спецовки, топали туда из АБК по бесконечным цеховым переходам мимо гигантских мельниц и мудреных агрегатов. И со всем этим хозяйством запросто управляется эта спокойная и приветливая женщина. Рядом с оперативным пунктом, начиненным электроникой, — уютная комната отдыха. Гуля разливает чай и рассказывает:— В детстве летом бегала к папе на обогатительную фабрику пить газированную воду из автомата. Он работал монтажником в измельчительно–флотационном цехе, но это было не в Талнахе, а на моей родине — в Южном Казахстане. Я видела огромные мельницы, флотомашины и понимала, какая у отца сложная и ответственная работа. На Ачисайском полиметаллическом комбинате перерабатывали свинец, цинк, барит — местное сырье. Наш рабочий город Кентау, несмотря на большое производство, был зеленым и очень уютным.— Я сначала мечтала стать учителем младших классов. Но наш комбинат был в те времена такой грандиозный, что я решила стать обогатителем. Училась в Свердловском горном институте. Кода вернулась домой, устроилась в лабораторию рентгено–спектрального анализа, замуж вышла, дочку родила. А потом пришла перестройка, комбинат развалился, шахты и фабрика остановились. К тому времени многие мои земляки уехали работать в неведомый Талнах... И я туда осенью 1994 года подтянулась, вслед за мужем и сестрой, моя специальность здесь на ТОФ и пригодилась.— Когда так трудно было с финансами, а ты вдруг получаешь любимую работу, достойную зарплату, то это счастье. Помню, на тот момент на ТОФ главным инженером был Николай Кайтмазов, директором — Хазбечир Базоев, начальником нашего цеха — Тамерлан Тинаев, инженер–технологом — Нина Латышева. А наставником моим стала Лариса Рахматулина. Я начинала флотатором в смене «Г» с мастером Колей Моховиковым и оператором Галей Моховиковой, это семейная пара. Народа тогда было побольше, работали на старом оборудовании, производительность меньше, не такая, как сейчас, когда в мае прошлого года запустили второй пусковой комплекс, вышли на мощность до 10 миллионов тонн руды в год.— Конечно, потому что многие функции автоматизированы, а 20 лет назад все было в ручном режиме, требовались частые замеры реагентов, а сейчас в ОП–2 полностью отслеживается технологическая цепочка. Когда год назад готовились к запуску второго пускового, работали по 12 часов, задерживались, но все службы дружной командой добились успеха. И вообще коллектив у нас очень сплоченный. За годы моей трудовой деятельности здесь поменялось человек 8–9 начальников цехов — кто ушел на пенсию, кто на повышение. С ветеранами поддерживаю отношения: с Ларисой Рахматулиной, Ниной Латышевой, Колей Моховиковым. Недавно уволились Татьяна Маслова, Людмила Харитонова — заслуженные ветераны, полные энергии. Рада, что у молодых есть рвение к работе. Скоро День металлурга, который мы всегда дружно отмечаем на замечательной турбазе ТОФ. Хочу всех коллег поздравить с праздником и пожелать им здоровья.– Никогда не надо паниковать, важно уметь сосредоточиться и найти оптимальный выход. Аварийные ситуации неизбежны на производстве. Вот недавно из–за погодных условий — гром и молния — была посадка напряжения, все оборудование встало. Но сейчас мы все можем запустить с компьютера — те же насосы, флотомашины. И всегда видим на пульте управления, работает ли оборудование. Я о производстве наверняка буду думать и на материке.— Многие уже покинули Норильск, а сестра продолжает трудиться в 27–й школе, старшая дочь окончила Казанский авиационный институт. И я ни в коей мере не жалею, что сюда приехала. Здесь я нашла свое счастье — встретилась со вторым мужем Виктором, он мастер на все руки, трудился в детском саду. Здесь родился наш сын и призвание мое оправдалось. Сын недавно поступил в колледж в Казани, скоро с детьми увидимся. Решили, что пора быть ближе к родным. Папы моего уже нет, мама пока в Казахстане, а родители мужа живут в деревне в Волгоградской области. Домик на земле для нас уже готов. Интересно, что начинала я в Талнахе с гостинки и сейчас уезжаем из гостинки, которую снимали после продажи квартиры. Чувствуем себя с мужем молодоженами, уверена, у нас все впереди...— Я люблю лето, хотя зимой родилась, в январе у меня будет золотой юбилей. Мы заядлые тундровики — как забыть поездки под Дудинку за грибами, остается заветная полянка с морошкой... На Севере очень красивые места, где можно хорошо отдохнуть.— Думаю, мы с мужем работать не будем, займемся собой и близкими. Наша мечта, чтобы дети обзавелись семьями, пошли внуки, маму из Казахстана хочу к себе забрать. Я по родине скучаю, в моем родном Кентау жизнь потихоньку восстанавливается. Надеюсь скоро там побывать...

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