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Ледоход-2017

[Индекс номера 110 (07.07.2017)]

 Школьный двор 
Молодо и зелено

Экологический десант в рамках фестиваля «Летний добрый Норильск — 2017» прошел вчера в Норильске. Около сотни тошевцев поработали на нескольких памятных объектах в разных районах города.
Экодесант из Талнаха
Фестиваль поддержан администрацией Норильска, благотворительным фондом социальных программ «Территория добра» и Заполярным филиалом «Норникеля». В его рамках проводится множество акций, в том числе экологическая.
Тошевцы озеленяют площадку за театром
Талнахские ребята из 27–й и 42–й школ традиционно наводили порядок на Красных Камнях и у памятника «Первым!», установленном на месте первой палатки строителей поселка горняков. Кайерканские трудовые отряды, прикрепленные к школам № 32 и 45, работали на набережной ручья Кайерканский, излюбленном месте отдыха жителей этого района.
В экологическом десанте 6 июля участвовали два больших отряда тошевцев из 1–й школы и лицея № 3 (в каждом — по 30 человек), а также отряд от станции детского и юношеского туризма и экскурсий. Ребята трудились на площади Памяти Героев, тщательно очищая эту территорию от мусора и песка.
– Дети покрасили скамейки и так называемые «карманы» для отдыха норильчан, — рассказывает главный куратор городского движения ТОШ, ведущий специалист управления образования Норильска Анна Мыльникова. — К слову, они еще вернутся на этот объект, там еще есть работа.
В пятницу тошевцы планируют поработать в районе Комсомольского парка — навести чистоту у мемориала «Черный тюльпан». А в понедельник, по согласованию с городскими хозяйственными службами, им предложено сделать уборку на Норильской Голгофе. Туда поедет сборный отряд бригад ТОШ.
Напомним, в этом году армия ТОШ насчитывает 68 отрядов (1135 человек) во всех районах НПР, включая Снежногорск.
– В свободное от работы время ребята посещают выставки и мероприятия управления культуры, — рассказывает Анна Станиславовна. — Кроме того, для подростков была организована профориентационная встреча со специалистами Центра занятости. А представители отдела молодежной политики обсудили с тошевцами довольно остро стоящую в городе проблему химической зависимости. Для старшеклассников Дома творчества детей и молодежи продолжается необычное мероприятие под названием «Театр на ощупь» — это совместный проект управления образования и норильского театра. А со следующей недели у тошевцев запланированы выезды в тундру.
На днях за зданием театра тошевцы станции юных техников высадили ивы и березки, а также цветы — бархатцы. Проект начинался как «Школа ландшафтного дизайна», в свое время поддержанная благотворительной программой «Мир новых возможностей» и институтом сельского хозяйства и экологии Арктики. Азам растениеводства воспитанников СЮТ весь год обучала методист по воспитательной работе Марина Киркина. Сейчас хорошо подготовленные к озеленению тошевцы трудятся под руководством своего куратора Натальи Очиколовой из того же института. В ближайшие две недели подростки освоят еще один этап проекта: будут засевать газоны при тесном взаимодействии с Центром экологического сопровождения с помощью технологий гидропосева.
– Газонную траву мы будем сажать вперемешку с зерновыми культурами — овсом, пшеницей и ячменем. Это так называемый мавританский газон, кстати, такие эксперименты проводились в Норильске в 1950–е годы, — рассказала «Заполярной правде» Наталья Очиколова.
Первая смена ТОШ, в которой общественно–полезной деятельностью заняты ученики 8–11–х классов, заканчивается после Дня города — 18 июля; следующая начнется 19 июля и продлится до 18 августа.

Марина Калинина
Фото Владимира МАКУШКИНА и из архива ТОШ
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