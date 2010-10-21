Фото новости:

Ледоход-2017

[Индекс номера 110 (07.07.2017)]

 Студгородок 
Вам не видать таких сражений

Стройотрядовцы из Осетии сразились в «Литературной дуэли», посвященной золотому веку русской поэзии.
Лермонтов, Фет, Давыдов и Пушкин (слева направо)
К барьеру смело встали четверо молодых бойцов из стройотряда ООО «Норильскникельремонт». Они предстали в образах знаменитых поэтов 19–го века — времени блестящей литературы, дуэлей и балов — Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Дениса Давыдова и Афанасия Фета. Первым шагом стала «Визитная карточка», затем каждый из дуэлянтов отвечал на вопросы о биографии и творчестве своего кумира. Некоторые версии были весьма оригинальны — «Пушкин не стал работать по профессии после лицея, ему ближе были балы, поэтому он и стал поэтом» или «О семейных делах не могу рассказать — это очень личное...» Кстати, пиитам надо было блеснуть и в познаниях о бальном этикете. А после мастер–класса от ансамбля клуба исторических бальных и спортивных ирландских танцев «Лепреконь» — еще и станцевать испанский вальс! И еще для нового удачного «выстрела» вспомнить, кому же из поэтов принадлежат чудесные классические строки. Увы, не все смогли справиться. А в финале каждый прочел любимое стихотворение из наследия своего поэта. Звучали и «Бородино», и «Узник», и любовная лирика классиков...
Члены уважаемого жюри, выступив в роли секундантов, похвалили смельчаков за артистизм, достойную подготовку к столь изящной дуэли. Участникам удалось создать оригинальные образы своих героев и блеснуть юмором. Победителем поединка признан Давид Басиев, по общему признанию и внешне похожий на веселого и немного хулиганистого Александра Сергеевича. Серебро у Лермонтова — Батраза Дзиова, а бронза у Дениса Давыдова — Сослана Кайтукова. Почетное четвертое место — за Афанасием Фетом, в непростую роль которого постарался войти Олег Камболов. Ребятам явно не хотелось расставаться с историческими костюмами: алая с золотом форма бравых гусар и изысканные черные фраки были очень к лицу современным юношам.
Студенты после «поединка» рассказали «Заполярке», что приехали из Владикавказа, где учатся в Северо–Кавказском государственном металлургическом институте. Все, кроме «Пушкина», впервые в наших краях. Сейчас трудятся в ремонтно–строительном тресте — одни меняют кровлю, другие занимаются электропроводкой. За две недели до «дуэли» они начали подготовку в публичной библиотеке. Благодарны всем, кто им помогал, а особенно Леониду Имаеву и Варваре Бережко — работникам ООО «Норильскникельремонт» — участникам движения молодых специалистов «Лидер» РОКС и компании «Норникель», авторам идеи литературного конкурса. И, конечно, заведующей отделом обслуживания публичной библиотеки Татьяне Подгорной и ведущему библиотекарю Екатерине Васюковой, которым удалось вместе с ребятами воплотить в жизнь необычный творческий проект. Благодаря любви к поэзии и чувству товарищества дуэль закончилась мирно. Не зря в народе говорят, что славные осетины–аланы — это род достойных воинов и поэтов. И зал, в котором было немало друзей «дуэлянтов» по стройотряду, аплодировал победителям стоя.

Ирина Даниленко
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Учения Северного флота вновь пройдут недалеко от Норильска. В учениях примут участие подразделения сухопутных войск, морской пехоты, корабли Северного флота, подразделения воздушно-десантных войск, а также морская авиация.

Проекты 
Грантовый проект «Взаимопомощь» помог трудоустроиться шестерым инвалидам.

Актуально 
На заседании общественного совета по вопросам здравоохранения обсуждался ряд тем, касающихся усовершенствования оказания медпомощи норильчанам.

В старом городе 
Что интересного происходило в июле в разные годы? На Таймыре встречали натуралиста Джеральда Даррелла, а в Норильске закладывали первую церковь.

Профи 
В канун праздника металлургов из Норильска навсегда улетела удивительная женщина, о которой уже искренне скучают на Талнахской обогатительной фабрике. Гульфия Караваева, которую там больше 20 лет ласково звали «наша Гуля» (а ее имя в переводе с татарского означает «цветок»), — заместитель начальника измельчительно–флотационного цеха, редкий профессионал и наставник молодежи. Коллеги недаром ее называют «золотой головой фабрики». Мы встретились с Гульфией Байбековной незадолго до отъезда.

Школьный двор 
Экологический десант в рамках фестиваля «Летний добрый Норильск — 2017» прошел вчера в Норильске. Около сотни тошевцев поработали на нескольких памятных объектах в разных районах города.

Студгородок 
Стройотрядовцы из Осетии сразились в «Литературной дуэли», посвященной золотому веку русской поэзии.

Мысли вслух 
«Россия — страна исключительно сырьевой экономики, страна–бензоколонка» — сколько раз нам приходилось слышать подобные высказывания извне. Вообще–то пытаться находить этакие аналогии миниатюризации применительно к огромной стране — опасное дело, тем более что это палка о двух концах. В ответ всегда можно заявить, что США есть страна–фальшивомонетчик, а Британия — страна–ростовщик. На деле же глобальная оценка общего развития стран и их вклада в развитие человеческой цивилизации всегда оказывается несравнимо более сложным делом, нежели кряканье цитатами в роли подсадных уток.

Реклама 
Собственное жилье в таких крупных мегаполисах, как Петербург и Москва, позволит не только жить с комфортом, но и выгодно вложить свои сбережения.

Новости:
 7 июля 2017 
19:18 Только что получены комментарии заместителя директора ЗФ «Норникеля» по промышленной безопасности и охране труда Сергея Градюшко по факту взрыва на руднике «Заполярный»
18:51 Психологи МЧС по телефону оказывают помощь горнякам шахты в Норильске и их семьям
18:49 Родственники погибших при взрыве в Норильске на руднике «Заполярный» получат по 2 млн рублей от «СОГАЗа»
17:59 На руднике «Заполярный» в Норильске завершены поисковые работы. На поверхность подняты все рабочие.
17:26 Число погибших в результате взрыва на руднике «Заполярный» в Норильске выросло до четырех.
17:25 В Норильске возбуждено уголовное дело по факту аварии на руднике «Заполярный»
16:55 Скорбим вместе с Вами!
16:45 В связи с трауром, объявленным в Норильске, 8 июля все развлекательные общегородские мероприятия отменены.
16:17 Получен официальный комментарий «Норникеля» о взрыве на руднике «Заполярный».
16:02 Глава Норильска Олег Курилов и Руководитель администрации города Евгений Поздняков выразили соболезнования родным и близким погибших при взрыве на руднике «Заполярный».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх