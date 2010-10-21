Стройотрядовцы из Осетии сразились в «Литературной дуэли», посвященной золотому веку русской поэзии.
|Лермонтов, Фет, Давыдов и Пушкин (слева направо)
К барьеру смело встали четверо молодых бойцов из стройотряда ООО «Норильскникельремонт». Они предстали в образах знаменитых поэтов 19–го века — времени блестящей литературы, дуэлей и балов — Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Дениса Давыдова и Афанасия Фета. Первым шагом стала «Визитная карточка», затем каждый из дуэлянтов отвечал на вопросы о биографии и творчестве своего кумира. Некоторые версии были весьма оригинальны — «Пушкин не стал работать по профессии после лицея, ему ближе были балы, поэтому он и стал поэтом» или «О семейных делах не могу рассказать — это очень личное...» Кстати, пиитам надо было блеснуть и в познаниях о бальном этикете. А после мастер–класса от ансамбля клуба исторических бальных и спортивных ирландских танцев «Лепреконь» — еще и станцевать испанский вальс! И еще для нового удачного «выстрела» вспомнить, кому же из поэтов принадлежат чудесные классические строки. Увы, не все смогли справиться. А в финале каждый прочел любимое стихотворение из наследия своего поэта. Звучали и «Бородино», и «Узник», и любовная лирика классиков...
Члены уважаемого жюри, выступив в роли секундантов, похвалили смельчаков за артистизм, достойную подготовку к столь изящной дуэли. Участникам удалось создать оригинальные образы своих героев и блеснуть юмором. Победителем поединка признан Давид Басиев, по общему признанию и внешне похожий на веселого и немного хулиганистого Александра Сергеевича. Серебро у Лермонтова — Батраза Дзиова, а бронза у Дениса Давыдова — Сослана Кайтукова. Почетное четвертое место — за Афанасием Фетом, в непростую роль которого постарался войти Олег Камболов. Ребятам явно не хотелось расставаться с историческими костюмами: алая с золотом форма бравых гусар и изысканные черные фраки были очень к лицу современным юношам.
Студенты после «поединка» рассказали «Заполярке», что приехали из Владикавказа, где учатся в Северо–Кавказском государственном металлургическом институте. Все, кроме «Пушкина», впервые в наших краях. Сейчас трудятся в ремонтно–строительном тресте — одни меняют кровлю, другие занимаются электропроводкой. За две недели до «дуэли» они начали подготовку в публичной библиотеке. Благодарны всем, кто им помогал, а особенно Леониду Имаеву и Варваре Бережко — работникам ООО «Норильскникельремонт» — участникам движения молодых специалистов «Лидер» РОКС и компании «Норникель», авторам идеи литературного конкурса. И, конечно, заведующей отделом обслуживания публичной библиотеки Татьяне Подгорной и ведущему библиотекарю Екатерине Васюковой, которым удалось вместе с ребятами воплотить в жизнь необычный творческий проект. Благодаря любви к поэзии и чувству товарищества дуэль закончилась мирно. Не зря в народе говорят, что славные осетины–аланы — это род достойных воинов и поэтов. И зал, в котором было немало друзей «дуэлянтов» по стройотряду, аплодировал победителям стоя.Ирина Даниленкоwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда