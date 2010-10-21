[Индекс номера 110 (07.07.2017)]



Мысли вслух

Эффективно работать на макушке планеты пока что не может никто, кроме нас

«Россия — страна исключительно сырьевой экономики, страна–бензоколонка» — сколько раз нам приходилось слышать подобные высказывания извне. Вообще–то пытаться находить этакие аналогии миниатюризации применительно к огромной стране — опасное дело, тем более что это палка о двух концах. В ответ всегда можно заявить, что США есть страна–фальшивомонетчик, а Британия — страна–ростовщик. На деле же глобальная оценка общего развития стран и их вклада в развитие человеческой цивилизации всегда оказывается несравнимо более сложным делом, нежели кряканье цитатами в роли подсадных уток.

Такие посылы, исходящие из департаментов, от отдельных деятелей типа злосчастного Джона Маккейна либо от сетевых спорщиков, всегда носят политический подтекст и призваны возвысить одних путем попыток унижения других. Все это нам хорошо известно, и все тут понятно. Согласно последним докладам хорошо известного норильчанам министра энергетики РФ Александра Новака, доля нефтегазового сектора в валютной составляющей впервые за долгий период опустилась ниже 50 процентов. Мало того, в продаже резко выросла доля продуктов нефтехимической переработки, а санкционная зависимость практически осталась лишь в сфере строительства морских платформ... Впрочем, это не имеет никакого значения для желающих унизить. Как известно, экспорт нашей сельскохозяйственной продукции превысил сумму экспорта вооружений, но даже если мы нарастим эту долю ударно, нас всего лишь обзовут страной–элеватором. Могут страной–оружейкой. Начнем массово выпускать ширпотреб — страной–швеей... Авиации и космоса оскорбляющие стараются не касаться, тем более что американцы используют наши ракетные двигатели и носители для доставки людей. Высокие технологии? А что именно имеется в виду — пресловутые айфоны? Вот список стран, участвующих в производстве айфонов, приводя в порядке стоимости комплектующих устройства: США, Тайвань, Россия, Япония, Италия. Что–то поставляет старательно не афишируемый главный конкурент — Корея. Вот и весь список. Да–да, нажимая прямо сейчас на экран айфона, вы с высочайшей долей вероятности давите на уникальный монокристалл, сделанный на ставропольском заводе искусственных сапфиров, ныне почти монополисте рынка экранных стекол. Участие России в мировом производстве смартфонов на данном этапе я считаю вполне весомым, как говорится, дай бог каждому. Однако попытки уничижения несомненно обижают. В том числе мой город и его горожан. Ибо мы действительно занимаемся тем, что добываем из земли сырой материал, после переработки отправляя его на мировой рынок. Но действительно ли это малотехнологичный сектор экономики? Давайте разберемся. Использующие постулат о примитивизме так называемых сырьевых игл существенно искажают реальную картину. Они сознательно, с политическими целями или же действительно понимая так в силу глупости и малообразованности, представляют сырьевую экономику в виде картинки сюжета компьютерной игры. Идет в чистом поле герой, видит блеск в скале... Он тут же хватает кирку и начинает неспешно тюкать по камню. Пять минут, и у его ног волшебным образом появляется аккуратный рядок красивых слитков железа, серебра или золота. Далее следует быстренько сбегать в город по соседству, где обменять металл с большой выгодой. Видите, как все просто. Такой же уровень понимания проблем нефтегазодобычи. Вопрос геологоразведки вообще никак не учитывается: «Да что там, в России, искать–то, страна дикая, неоправданно и бессовестно богатая ресурсами, где копнул, там и золото, невелик труд!». Тех, кто не понаслышке знает, как все это сырье добывается, подобные оскорбления задевают невероятно, и я посоветую при общении на эти темы с нефтяниками, что называется, внимательно следить за базаром. Иначе имеете шанс на очень эффективное физическое вразумление. Обидятся мужики. У Норильска имеются собственные месторождения «Норильскгазпрома», и мы отлично понимаем, что добыча нефти и газа в Арктике — это прежде всего чертовски сложные технологии. Это огромная работа геологов и геофизиков, эксплуатация сложнейшего оборудования, трудная логистика. Это вечные компромиссы с природой и безупречный труд на промысле и линии лучших специалистов отрасли. Страна, которая умеет делать такое в Арктике, по определению не может быть отсталой. Пусть любая другая попробует. Ни Норвегия, ни Аляска подобными технологиями жизни и работы в таких условиях не обладают. Да и климат там совсем иной. Другое дело, что за спинами наших суровых обмороженных парней, где–то в Тюмени и на юге Красноярского края должны стоять другие богатыри. Те, кто все чаще будут превращать голубое и черное золото в бензин и масла, пластмассы и прочую нефтехимию глубокой переработки и уже в таком виде продавать продукцию на рынке. Но газ — лишь малая толика сырьевой добычи такого горно–металлургического гиганта, как Норильский комбинат, вся жизнь которого, становление и развитие, строительство и производство есть не что иное, как сумма изобретений и технологий. Начиная с самых первых лет и по сей день, когда нам в рамках самой масштабной экологической программы «Норникеля» показывают первые образцы гранулированной элементарной серы, а укладка дорожного полотна на автодороге Норильск — Талнах идет по новой технологии. Невозможно перечислить все, но за что ни возьмись — кругом особые технологии. Работа на критических глубинах, при температурах и ветрах. Поиски решений в горном деле и металлургии, в транспорте и конструировании систем жизнеобеспечения городов. Кругом — сплошные ноу–хау, от умения круглогодично и всепогодно эксплуатировать в Арктике технологический транспорт до умения жителей правильно одеваться. Да нам гордиться нужно тем, что мы можем делать то и там, как никто и нигде! Жить и эффективно работать на макушке планеты пока что не может никто, кроме нас. Я вообще считаю, что метаться не нужно. Надо вкладывать знания и умения, всю силу национального характера лишь в действительно подходящие нам и в то же время, безусловно, стратегические области. В науку и образование, в сельское хозяйство и добычу/переработку полезных ископаемых, в авиацию и космос, в вооружение и практики экстремально–климатических работ. Не нужно хвататься за все сразу, это опасно, да и нереально. На такое не способна ни одна страна мира, потому что мы давно живем в условиях глобальной экономики. Занимая важное и почетное место. Собственно, именно поэтому и наскакивают беспрерывно... Неужели вы думаете, что на бензоколонку наскакивали бы так яростно? Не думаете. Знаю, что вы люди умные, и в ответ на подобные глупости только махнете рукой.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Такие посылы, исходящие из департаментов, от отдельных деятелей типа злосчастного Джона Маккейна либо от сетевых спорщиков, всегда носят политический подтекст и призваны возвысить одних путем попыток унижения других. Все это нам хорошо известно, и все тут понятно. Согласно последним докладам хорошо известного норильчанам министра энергетики РФ Александра Новака, доля нефтегазового сектора в валютной составляющей впервые за долгий период опустилась ниже 50 процентов. Мало того, в продаже резко выросла доля продуктов нефтехимической переработки, а санкционная зависимость практически осталась лишь в сфере строительства морских платформ... Впрочем, это не имеет никакого значения для желающих унизить. Как известно, экспорт нашей сельскохозяйственной продукции превысил сумму экспорта вооружений, но даже если мы нарастим эту долю ударно, нас всего лишь обзовут страной–элеватором. Могут страной–оружейкой. Начнем массово выпускать ширпотреб — страной–швеей... Авиации и космоса оскорбляющие стараются не касаться, тем более что американцы используют наши ракетные двигатели и носители для доставки людей.Высокие технологии? А что именно имеется в виду — пресловутые айфоны? Вот список стран, участвующих в производстве айфонов, приводя в порядке стоимости комплектующих устройства: США, Тайвань, Россия, Япония, Италия. Что–то поставляет старательно не афишируемый главный конкурент — Корея. Вот и весь список. Да–да, нажимая прямо сейчас на экран айфона, вы с высочайшей долей вероятности давите на уникальный монокристалл, сделанный на ставропольском заводе искусственных сапфиров, ныне почти монополисте рынка экранных стекол. Участие России в мировом производстве смартфонов на данном этапе я считаю вполне весомым, как говорится, дай бог каждому.Однако попытки уничижения несомненно обижают. В том числе мой город и его горожан. Ибо мы действительно занимаемся тем, что добываем из земли сырой материал, после переработки отправляя его на мировой рынок. Но действительно ли это малотехнологичный сектор экономики? Давайте разберемся.Использующие постулат о примитивизме так называемых сырьевых игл существенно искажают реальную картину. Они сознательно, с политическими целями или же действительно понимая так в силу глупости и малообразованности, представляют сырьевую экономику в виде картинки сюжета компьютерной игры. Идет в чистом поле герой, видит блеск в скале... Он тут же хватает кирку и начинает неспешно тюкать по камню. Пять минут, и у его ног волшебным образом появляется аккуратный рядок красивых слитков железа, серебра или золота. Далее следует быстренько сбегать в город по соседству, где обменять металл с большой выгодой. Видите, как все просто. Такой же уровень понимания проблем нефтегазодобычи. Вопрос геологоразведки вообще никак не учитывается: «Да что там, в России, искать–то, страна дикая, неоправданно и бессовестно богатая ресурсами, где копнул, там и золото, невелик труд!».Тех, кто не понаслышке знает, как все это сырье добывается, подобные оскорбления задевают невероятно, и я посоветую при общении на эти темы с нефтяниками, что называется, внимательно следить за базаром. Иначе имеете шанс на очень эффективное физическое вразумление. Обидятся мужики.У Норильска имеются собственные месторождения «Норильскгазпрома», и мы отлично понимаем, что добыча нефти и газа в Арктике — это прежде всего чертовски сложные технологии. Это огромная работа геологов и геофизиков, эксплуатация сложнейшего оборудования, трудная логистика. Это вечные компромиссы с природой и безупречный труд на промысле и линии лучших специалистов отрасли.Страна, которая умеет делать такое в Арктике, по определению не может быть отсталой. Пусть любая другая попробует. Ни Норвегия, ни Аляска подобными технологиями жизни и работы в таких условиях не обладают. Да и климат там совсем иной. Другое дело, что за спинами наших суровых обмороженных парней, где–то в Тюмени и на юге Красноярского края должны стоять другие богатыри. Те, кто все чаще будут превращать голубое и черное золото в бензин и масла, пластмассы и прочую нефтехимию глубокой переработки и уже в таком виде продавать продукцию на рынке.Но газ — лишь малая толика сырьевой добычи такого горно–металлургического гиганта, как Норильский комбинат, вся жизнь которого, становление и развитие, строительство и производство есть не что иное, как сумма изобретений и технологий. Начиная с самых первых лет и по сей день, когда нам в рамках самой масштабной экологической программы «Норникеля» показывают первые образцы гранулированной элементарной серы, а укладка дорожного полотна на автодороге Норильск — Талнах идет по новой технологии. Невозможно перечислить все, но за что ни возьмись — кругом особые технологии. Работа на критических глубинах, при температурах и ветрах. Поиски решений в горном деле и металлургии, в транспорте и конструировании систем жизнеобеспечения городов. Кругом — сплошные ноу–хау, от умения круглогодично и всепогодно эксплуатировать в Арктике технологический транспорт до умения жителей правильно одеваться. Да нам гордиться нужно тем, что мы можем делать то и там, как никто и нигде!Жить и эффективно работать на макушке планеты пока что не может никто, кроме нас.Я вообще считаю, что метаться не нужно. Надо вкладывать знания и умения, всю силу национального характера лишь в действительно подходящие нам и в то же время, безусловно, стратегические области. В науку и образование, в сельское хозяйство и добычу/переработку полезных ископаемых, в авиацию и космос, в вооружение и практики экстремально–климатических работ.Не нужно хвататься за все сразу, это опасно, да и нереально. На такое не способна ни одна страна мира, потому что мы давно живем в условиях глобальной экономики. Занимая важное и почетное место. Собственно, именно поэтому и наскакивают беспрерывно... Неужели вы думаете, что на бензоколонку наскакивали бы так яростно? Не думаете. Знаю, что вы люди умные, и в ответ на подобные глупости только махнете рукой.

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