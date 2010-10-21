Фото новости:

Ледоход-2017

[Индекс номера 110 (07.07.2017)]

 Реклама 
Жилые комплексы ГК «Эталон»: квартира с перспективой

Собственное жилье в таких крупных мегаполисах, как Петербург и Москва, позволит не только жить с комфортом, но и выгодно вложить свои сбережения.
По оценкам многих экспертов, в период кризиса наиболее рентабельными в сфере недвижимости остаются инвестиции в новостройки Петербурга и Москвы. Квартиру в хорошем районе города на Неве или столицы можно сдавать в аренду и получать ежемесячный доход, а при необходимости быстро и выгодно продать. Или передать детям, которые поедут поступать в петербургские или московские вузы.
В нынешних условиях инвесторам следует рассматривать предложения только проверенных строительных компаний. Один из наиболее надежных застройщиков в России – Группа компаний «Эталон». Доказательством тому служит 30-летний опыт работы ГК «Эталон» на рынке недвижимости. За это время введено в эксплуатацию 5,4 млн кв. м недвижимости.
ГК «Эталон» возводит жилые комплексы в Петербурге, где представлена компанией «Эталон ЛенСпецСМУ», и в Москве, где ее знают как «Эталон-Инвест».
Все дома компании расположены в наиболее развитых районах, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, и отличаются хорошей транспортной доступностью. В рамках своих проектов ГК «Эталон» возводит садики, школы, благоустраивает территорию. Некоторые жилые комплексы возводятся в непосредственной близости от станций метро, а ряд петербургских объектов расположен по соседству с ведущими вузами Северной столицы, что очень удобно для студентов.
ГК «Эталон» – одна из немногих, кто предлагает большой выбор не только строящегося, но и готового жилья. Для жителей удаленных регионов нашей страны это удобно, а таких покупателей сегодня в компании немало. Ведь на территории России действует сеть из 15 региональных представительств ГК «Эталон». Например, представительство в Норильске находится по адресу: Ленинский пр., д.39, корп.1, пом.103.
Одно из преимуществ покупки квартир в ГК «Эталон» – индивидуальный подход к покупателям и неизменно выгодные условия приобретения жилья. Застройщик проводит ежемесячные акции, предлагая дополнительные скидки региональным покупателям. Предусмотрена длительная рассрочка.
Наиболее ощутима экономия при единовременной оплате, но если всей необходимой суммы для приобретения жилья на руках нет, можно воспользоваться рассрочкой до 8 лет*. Первый взнос в этом случае составит от 20% от стоимости жилья**. Кстати, в июне на объекты ГК «Эталон» в Петербурге и Москве действуют значительные скидки**.

Для тех, кто хочет переехать в Петербург или Москву, застройщик проводит бесплатные экскурсии по своим объектам. В Петербурге экскурсии состоятся 24 июня и 15 июля 2017 г. Начало в 10.30. Место отправления: Московский пр., д. 115 (офис продаж «Эталон ЛенСпецСМУ»), ст. м. «Московские ворота». Обязательна предварительная запись по тел. 8-800-333-05-25.
В Москве и Московской области экскурсии пройдут 25 июня и 16 июля 2017 г. Начало в 10.00. Место отправления: ст. м. «Митино». Телефон для предварительной записи – 8(926)912-02-23.

* Рассрочка предоставляется застройщиком АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
** Акция действует с 01 по 30июня 2017 г. Подробности в офисе продаж.
Проектные декларации на сайте www.lenspecsmu.ru
Эксклюзивный региональный агент АО «ЦУН».

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Учения Северного флота вновь пройдут недалеко от Норильска. В учениях примут участие подразделения сухопутных войск, морской пехоты, корабли Северного флота, подразделения воздушно-десантных войск, а также морская авиация.

Проекты 
Грантовый проект «Взаимопомощь» помог трудоустроиться шестерым инвалидам.

Актуально 
На заседании общественного совета по вопросам здравоохранения обсуждался ряд тем, касающихся усовершенствования оказания медпомощи норильчанам.

В старом городе 
Что интересного происходило в июле в разные годы? На Таймыре встречали натуралиста Джеральда Даррелла, а в Норильске закладывали первую церковь.

Профи 
В канун праздника металлургов из Норильска навсегда улетела удивительная женщина, о которой уже искренне скучают на Талнахской обогатительной фабрике. Гульфия Караваева, которую там больше 20 лет ласково звали «наша Гуля» (а ее имя в переводе с татарского означает «цветок»), — заместитель начальника измельчительно–флотационного цеха, редкий профессионал и наставник молодежи. Коллеги недаром ее называют «золотой головой фабрики». Мы встретились с Гульфией Байбековной незадолго до отъезда.

Школьный двор 
Экологический десант в рамках фестиваля «Летний добрый Норильск — 2017» прошел вчера в Норильске. Около сотни тошевцев поработали на нескольких памятных объектах в разных районах города.

Студгородок 
Стройотрядовцы из Осетии сразились в «Литературной дуэли», посвященной золотому веку русской поэзии.

Мысли вслух 
«Россия — страна исключительно сырьевой экономики, страна–бензоколонка» — сколько раз нам приходилось слышать подобные высказывания извне. Вообще–то пытаться находить этакие аналогии миниатюризации применительно к огромной стране — опасное дело, тем более что это палка о двух концах. В ответ всегда можно заявить, что США есть страна–фальшивомонетчик, а Британия — страна–ростовщик. На деле же глобальная оценка общего развития стран и их вклада в развитие человеческой цивилизации всегда оказывается несравнимо более сложным делом, нежели кряканье цитатами в роли подсадных уток.

Реклама 
Собственное жилье в таких крупных мегаполисах, как Петербург и Москва, позволит не только жить с комфортом, но и выгодно вложить свои сбережения.

Новости:
 7 июля 2017 
19:18 Только что получены комментарии заместителя директора ЗФ «Норникеля» по промышленной безопасности и охране труда Сергея Градюшко по факту взрыва на руднике «Заполярный»
18:51 Психологи МЧС по телефону оказывают помощь горнякам шахты в Норильске и их семьям
18:49 Родственники погибших при взрыве в Норильске на руднике «Заполярный» получат по 2 млн рублей от «СОГАЗа»
17:59 На руднике «Заполярный» в Норильске завершены поисковые работы. На поверхность подняты все рабочие.
17:26 Число погибших в результате взрыва на руднике «Заполярный» в Норильске выросло до четырех.
17:25 В Норильске возбуждено уголовное дело по факту аварии на руднике «Заполярный»
16:55 Скорбим вместе с Вами!
16:45 В связи с трауром, объявленным в Норильске, 8 июля все развлекательные общегородские мероприятия отменены.
16:17 Получен официальный комментарий «Норникеля» о взрыве на руднике «Заполярный».
16:02 Глава Норильска Олег Курилов и Руководитель администрации города Евгений Поздняков выразили соболезнования родным и близким погибших при взрыве на руднике «Заполярный».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх