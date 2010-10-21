Фото новости:

Ледоход-2017

[Индекс номера 113 (13.07.2017)]

В добрый путь!

НПОПАТ пополнился новыми автобусами МАЗ-103-485. Три из них уже доставили в Норильск, еще 15 ожидают к концу этого месяца.
Каждый из автобусов рассчитан на 23 посадочных места, общее количество перевозимых пассажиров — 78 человек. Отличительная черта новых машин — обновленный интерьер. К примеру, светодиодные линии в пассажирском салоне расположены по краям, а в центре установлены вентиляторы. По сравнению с предыдущими модификациями увеличилось пространство в центре салона для свободного прохождения пассажиров, а на накопительной площадке появились дополнительные поручни, что, к слову, было предусмотрено заводом–изготовителем специально по заказу НПОПАТ. Для удобства кресло водителя оборудовано подлокотниками, незначительно видоизменена панель приборов: навигатор, тахограф, датчик уровня топлива — без них по–прежнему никуда.
Все 18 автобусов синего цвета, изготовлены на Минском автомобильном заводе, с которым НПОПАТ сотрудничает более 15 лет. На муниципальные маршруты они выйдут только после доукомплектования и согласования всех необходимых документов. Мосты и кузов белорусского производства, силовой агрегат — немецкий. Шесть автобусов переданы в первую колонну, восемь будут обслуживать талнахское направление и еще четыре – кайерканское. Примечательно, что один из автобусов предназначен для стажировки водителей и оборудован системой дублирования управления.
На сегодняшний день МУП НПОПАТ обслуживает 18 маршрутов муниципального направления. Летом ежедневно на линию выезжают 129 машин в первую смену и 77 — во вторую, зимой — 143 и 84 соответственно. Всего же в автопарке муниципального перевозчика — 238 автобусов МАЗ–103 и МАЗ–206 разных модификаций, 101 из которых были получены только за последние три года.

Михаил Туаев
Фото автора
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
НПОПАТ пополнился новыми автобусами МАЗ-103-485. Три из них уже доставили в Норильск, еще 15 ожидают к концу этого месяца.

Проверки 
В норильских дворах продолжается установка детских площадок. Первые четыре будут сданы в эксплуатацию уже к началу августа. Глава города Олег Курилов проинспектировал ход и качество работ на этих объектах.

Забота и почет 
Норильские ветераны и члены общества жертв политических репрессий, пользуясь теплыми деньками, выехали на турбазы. Эти поездки для них организовало управление соцполитики.

Ремонты 
На городской планерке, где глава города Олег Курилов обратил особое внимание на готовность образовательных учреждений к новому учебному году, обсуждались и ремонты других муниципальных объектов.

Выставки 
С новыми картинами «красноярского цикла» в Норильск приехал художник–график, участник региональных, краевых и всероссийских выставок, бывший норильчанин Виктор Асадчиков.

Актуально 
Кустарники на разделительных газонах, ограничивающие видимость на автодорогах, будут пересаживать на другие территории города.

Наши традиции 
Норильчане верят в счастливые даты. И яркое тому подтверждение, что 7 июля 2017 года у новобрачных пользовалось особенным спросом. В этот день узаконили свои отношения 20 пар.

Не пропустите! 
В День города, металлурга и компании норильчан ждет насыщенная праздничная программа: мероприятия развернутся на Комсомольской площади, на стадионе «Заполярник», у Дворца спорта «Арктика», а также в Талнахе и Кайеркане.

Газета для детей, а также их родителей 
Дорогие читатели! В разгар лета приходят к нам главные праздники норильчан — День города и праздник металлургов. В ближайшие выходные дни мы будем дружно отмечать эти замечательные события. Надеюсь, что вы сообщите мне, где побывали и что интересного увидели. Жду ваши репортажи, рисунки, фотографии! Благодарю ребят из детского сада № 83 «Золотой петушок», приславших свои работы в честь любимых праздников. От души поздравляю детей и взрослых! Желаю ярких впечатлений и радостных солнечных дней в любимом Норильске! Ваша Заполярочка

Реклама 
За годы работы небольшая петербургская компания превратилась в одного из крупнейших и надежных застройщиков России.

Новости:
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх