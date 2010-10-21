НПОПАТ пополнился новыми автобусами МАЗ-103-485. Три из них уже доставили в Норильск, еще 15 ожидают к концу этого месяца.
Каждый из автобусов рассчитан на 23 посадочных места, общее количество перевозимых пассажиров — 78 человек. Отличительная черта новых машин — обновленный интерьер. К примеру, светодиодные линии в пассажирском салоне расположены по краям, а в центре установлены вентиляторы. По сравнению с предыдущими модификациями увеличилось пространство в центре салона для свободного прохождения пассажиров, а на накопительной площадке появились дополнительные поручни, что, к слову, было предусмотрено заводом–изготовителем специально по заказу НПОПАТ. Для удобства кресло водителя оборудовано подлокотниками, незначительно видоизменена панель приборов: навигатор, тахограф, датчик уровня топлива — без них по–прежнему никуда.
Все 18 автобусов синего цвета, изготовлены на Минском автомобильном заводе, с которым НПОПАТ сотрудничает более 15 лет. На муниципальные маршруты они выйдут только после доукомплектования и согласования всех необходимых документов. Мосты и кузов белорусского производства, силовой агрегат — немецкий. Шесть автобусов переданы в первую колонну, восемь будут обслуживать талнахское направление и еще четыре – кайерканское. Примечательно, что один из автобусов предназначен для стажировки водителей и оборудован системой дублирования управления.
На сегодняшний день МУП НПОПАТ обслуживает 18 маршрутов муниципального направления. Летом ежедневно на линию выезжают 129 машин в первую смену и 77 — во вторую, зимой — 143 и 84 соответственно. Всего же в автопарке муниципального перевозчика — 238 автобусов МАЗ–103 и МАЗ–206 разных модификаций, 101 из которых были получены только за последние три года.Михаил ТуаевФото автораwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда