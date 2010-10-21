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Ледоход-2017

[Индекс номера 113 (13.07.2017)]

 Проверки 
Безопасные площадки

В норильских дворах продолжается установка детских площадок. Первые четыре будут сданы в эксплуатацию уже к началу августа. Глава города Олег Курилов проинспектировал ход и качество работ на этих объектах.
Глава города посетил детские игровые комплексы, которые устанавливают во дворах: на Солнечном проезде, 10; улице Орджоникидзе, 2; Ленинском проспекте, 47, и Лауреатов, 53. В настоящий момент площадки находятся в разной степени готовности.
Напомним, всего на этот год запланирован монтаж 23 игровых комплексов, из них 17 — в Центральном районе. Больше половины — порядка 60 процентов — будут установлены уже к середине августа.
При обустройстве детских площадок учитываются и мнения жителей, их пожелания и замечания. Глава города Олег Курилов отмечает, что обратная связь с населением в работе по благоустройству очень эффективна, так как никто лучше жильцов не может рассказать о том, что необходимо в их дворах.
В целом работа подрядных организаций, обустраивающих детские площадки, не вызвала у главы каких–либо нареканий, но градоначальник предупредил, что недобросовестных работников ждут серьезные проблемы:
— Хочу обратиться ко всем подрядным организациям, которые работают у нас на территории: если вы сделаете свою работу некачественно, то мы вам за нее не заплатим, и более того, вам придется ее переделывать. Главная претензия к подрядчику связана с низким качеством бетона, используемого при монтаже детских площадок. Мы заключили договор с лабораторией, которая работает в управлении строительства Заполярного филиала «Норникеля». Она проверяет качество этого бетона.
Из–за плохого качества бетонных оснований детского игрового оборудования затянулась сдача площадки во дворе на Солнечном проезде, 10. Здесь уже установлено все необходимое оборудование, насыпан песок, но на ограждении висит предупреждение о том, что комплекс не принят в эксплуатацию. Впрочем, как только подрядчик сделает качественные бетонные основания, детвору можно будет отпускать на площадку уже без всяких опасений.
На трех других площадках, которые проинспектировал глава города, работы идут согласно графику и без задержек. Так, во дворе на Орджоникидзе, 2, уже практически полностью установлено оборудование, осталось залить бетон и укрепить основания, завезти свежий песок. Если нареканий никаких не будет, то в ближайшее время площадку сдадут в эксплуатацию. Такая же ситуация и с площадкой во дворе на Ленинском проспекте, 47. Чуть больше времени потребуется на благоустройство площадки на Лауреатов, 53. Сюда уже частично завезено оборудование, осталось дождаться недостающее оснащение, которое идет водным путем.
По словам Николая Жигулина, начальника управления городского хозяйства, подрядные организации стараются выполнить монтаж детских площадок как можно быстрее, учитывая, что этим летом много детей осталось в Норильске, но требования по безопасности игровых комплексов остаются обязательными к выполнению.

Наталья Черкашина
Фото Дениса Кожевникова
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