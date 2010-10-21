[Индекс номера 113 (13.07.2017)]



Забота и почет

Добрая традиция

Норильские ветераны и члены общества жертв политических репрессий, пользуясь теплыми деньками, выехали на турбазы. Эти поездки для них организовало управление соцполитики.

Солнечный день на турбазе «Солнечная» Для людей, чья жизнь проходит в основном в стенах собственной квартиры, выезд на природу — настоящий праздник. По традиции трижды за лето ветераны Великой Отечественной войны выезжают на турбазу «Солнечная», члены общества жертв политических репрессий — на «Робинзон». Так сложилось много лет назад, и менять свои привычки пожилые люди не собираются. – Посмотрите, там куры! Так трогательно увидеть их в Норильске! А чуть дальше озеро! Тут такая красота! – радостно сообщает нам Эдита Кучкина, встречая нас на турбазе «Робинзон». Отдыхающие с наслаждением вдыхают загородный воздух, подставляют лица солнцу. – Мы организовываем выезд льготных категорий норильчан на турбазы в рамках целевой программы «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск. За счет местного бюджета заказывается турбаза, транспорт для доставки ветеранов, а также угощение. Такие поездки организовываются три раза за лето — по желанию наших подопечных, — рассказывает Светлана Бабурина, начальник управления социальной политики. — Наши ветераны уже в том возрасте, когда они не могут выехать на материк, а побывать на природе им хочется, поэтому мы таким образом организуем им летний досуг. Программа существует более 10 лет, и вначале ею пользовались 30 – 40 ветеранов, сейчас их меньше — порядка 15 – 20. Общество жертв политических репрессий представляют порядка 20 человек. Они, кстати, уже приезжали на свою турбазу 4 июля, в их планах — поездки в Дудинку и на Ламу. Шашлык с пылу с жару на «Робинзоне» – Ранее подобную программу реализовывал «Норильский никель». Позже, когда комбинат изменил способы оказания благотворительной помощи, город подхватил эту инициативу, и сейчас нашей муниципальной программой могут воспользоваться и репрессированные, и ветераны войны и труда, и другие льготные категории. Турбазу определяют сами участники программы. Так, ветераны привыкли выезжать на «Солнечную», а члены общества защиты жертв политических репрессий — турбазу «Робинзон». Предприятия, за которыми закреплены эти турбазы, идут навстречу управлению социальной политики, — сообщает Наталья Плотникова, депутат Норильского городского Совета депутатов. Владимир Бондарь, депутат НГСД, принимая активное участие в организации отдыха ветеранов, угощает пожилых людей пирогами, которые они вместе с Натальей Плотниковой привезли на «Солнечную». А на «Робинзоне» отдыхающие сами угощают своих гостей, щедро подкладывая им в тарелки лучшие куски.

Марина Андриюк Фото Александра Ананьева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Для людей, чья жизнь проходит в основном в стенах собственной квартиры, выезд на природу — настоящий праздник. По традиции трижды за лето ветераны Великой Отечественной войны выезжают на турбазу «Солнечная», члены общества жертв политических репрессий — на «Робинзон». Так сложилось много лет назад, и менять свои привычки пожилые люди не собираются.– Посмотрите, там куры! Так трогательно увидеть их в Норильске! А чуть дальше озеро! Тут такая красота! – радостно сообщает нам Эдита Кучкина, встречая нас на турбазе «Робинзон».Отдыхающие с наслаждением вдыхают загородный воздух, подставляют лица солнцу.– Мы организовываем выезд льготных категорий норильчан на турбазы в рамках целевой программы «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск. За счет местного бюджета заказывается турбаза, транспорт для доставки ветеранов, а также угощение. Такие поездки организовываются три раза за лето — по желанию наших подопечных, — рассказывает. — Наши ветераны уже в том возрасте, когда они не могут выехать на материк, а побывать на природе им хочется, поэтому мы таким образом организуем им летний досуг.Программа существует более 10 лет, и вначале ею пользовались 30 – 40 ветеранов, сейчас их меньше — порядка 15 – 20. Общество жертв политических репрессий представляют порядка 20 человек. Они, кстати, уже приезжали на свою турбазу 4 июля, в их планах — поездки в Дудинку и на Ламу.– Ранее подобную программу реализовывал «Норильский никель». Позже, когда комбинат изменил способы оказания благотворительной помощи, город подхватил эту инициативу, и сейчас нашей муниципальной программой могут воспользоваться и репрессированные, и ветераны войны и труда, и другие льготные категории. Турбазу определяют сами участники программы. Так, ветераны привыкли выезжать на «Солнечную», а члены общества защиты жертв политических репрессий — турбазу «Робинзон». Предприятия, за которыми закреплены эти турбазы, идут навстречу управлению социальной политики, — сообщаетВладимир Бондарь, депутат НГСД, принимая активное участие в организации отдыха ветеранов, угощает пожилых людей пирогами, которые они вместе с Натальей Плотниковой привезли на «Солнечную». А на «Робинзоне» отдыхающие сами угощают своих гостей, щедро подкладывая им в тарелки лучшие куски.

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