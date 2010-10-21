[Индекс номера 113 (13.07.2017)]



Ремонты

Уложиться в срок

На городской планерке, где глава города Олег Курилов обратил особое внимание на готовность образовательных учреждений к новому учебному году, обсуждались и ремонты других муниципальных объектов.

Временный переезд Детские сады № 1 и № 5 в Норильске закрыли на ремонт, малышей на это время определили в другие дошкольные учреждения. В обоих детских садах заменят систему канализации в помещениях пищеблока. Ремонт продлится до середины августа, стоимость каждого — чуть более миллиона рублей. Работы на объектах ведет подрядчик — ООО «Нортехсервис». Все 174 ребенка, которые на сегодняшний день посещают детский сад № 1, временно переведены в близлежащие дошкольные учреждения, об этом «Заполярной правде» рассказала заведующая детским садом № 1 «Северок» Анна Потейко. – Три группы, а это 77 детей, переведены в 59–й сад «Золушка», еще четыре группы (97 детей) — в сад № 29 «Вишенка». Везде созданы все условия для приема малышей, а режим дня и образовательные программы выполняются согласно требованиям. Напомним, сад № 1, где сейчас ведется ремонт, был сдан относительно недавно, это инновационный проект: в сентябре 2013 года «Северок» принял своих первых воспитанников. – На третьем году эксплуатации здание дало усадку, появились моменты, связанные с проседанием грунтов, — поясняет начальник управления образования Андрей Колин. — Все это поправимо, и ремонт закончится в срок. Родители, для которых перед началом ремонтных работ и временным переездом детей провели специальные собрания, отнеслись к переменам с пониманием. Анна Потейко: – Перераспределение детей по другим садам прошло безболезненно. Малыши ушли туда в составе своих групп, вместе со своими воспитателями. В семьях, где в сад ходят двое и более детей, мы для удобства перевели всех деток в одно учреждение. Малышей 5–го детсада перебазируют в сады № 49, 50, 2. Переходить из одного сада в другой дети будут также со своими воспитателями, нянями и даже поварами. На июль также планировался ремонт детсада № 3, но, по словам начальника УОиДО, там есть проблема: – На этом объекте не определен подрядчик, подведение итогов повторного аукциона состоится 24 июля, плюс 10 дней по закону уйдет на подписание контракта. Времени на ремонтные работы останется не так уж много, и, скорее всего, за август мы там не уложимся. В детском саду № 3 требуются ремонт лестничных пролетов, так называемых эвакуационных путей, замена кафельной плитки и покраска стен. Естественно, что в период таких специфических работ дети по санитарным нормам не должны находиться в зданиях, подытожил Андрей Колин. Решено, что семь групп этого сада переведут в освобождаемые группы близлежащих садов № 32, 90 и 8. Анна Потейко и Андрей Колин

Городские объекты Как рассказал Алексей Митленко, заместитель руководителя администрации города по городскому хозяйству, площадь ремонтных работ на объектах муниципальной собственности составит 16 тысяч кв. м, это обойдется в 53 миллиона рублей. Так, в детском саду № 75 «Зайчонок» предстоит заменить 42 элемента фасада, стоимость заключенного в апреле контракта — 432 тысячи рублей, срок окончания работ — 1 августа. В гимназии № 5 работы должны быть завершены к 1 сентября, их стоимость — 7,1 миллиона рублей. Работы по контракту стоимостью 7,6 миллиона рублей в школе–интернате № 2 должны завершиться к новому учебному году. В школе № 27 (срок завершения работ тот же) подрядчик снял старое штукатурное покрытие на 15%. Стоимость контракта — 3,8 миллиона рублей. В плавательном бассейне спорткомплекса «Талнах» предстоит ремонт фасада на площади 1626 кв. м. Подрядчик сейчас закупает стройматериалы. Стоимость контракта — 7,7 миллиона рублей. В КЦСОН заменят металлическую облицовку фасада здания на площади 3773 кв. м. Стоимость контракта, заключенного 6 июля, — 16 миллионов рублей, срок выполнения работ — 15 сентября. В Кайерканской детской школе искусств, где в результате шторма пострадала облицовка, ремонтные работы должны быть завершены к 15 сентября. Их стоимость — 349 тысяч рублей. Работы в ГЦК (стоимость контракта – 10 миллионов рублей) предполагают ремонт 3105 кв. м площади, они завершатся до 30 августа. Подрядчику необходимо демонтировать существующие панели, навесные фасады и т. д. – Что до жилых зданий, то в летний период за счет средств бюджета предстоит отремонтировать фасады шести домов по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 10, 11; ул. Ломоносова, 3 и 5; ул. Советская, 4; ул. Таймырская, 4. Кроме того, уже утеплены торцы двух зданий — на ул. Федоровского, 15, и ул. Орджоникидзе, 1. Стоимость работ составляет 92 миллиона рублей. Конкурсы по выбору подрядчика проведены, договоры заключены. На фасадах на ул. Богдана Хмельницкого, 10, 11; ул. Ломоносова 5; ул. Таймырская, 4, к работам уже приступили, на остальных фасадах ремонты начнутся в ближайшее время. Контракты должны быть исполнены по большей части до начала сентября, — сообщил Алексей Митленко.

Марина Хорошевская Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Детские сады № 1 и № 5 в Норильске закрыли на ремонт, малышей на это время определили в другие дошкольные учреждения.В обоих детских садах заменят систему канализации в помещениях пищеблока. Ремонт продлится до середины августа, стоимость каждого — чуть более миллиона рублей. Работы на объектах ведет подрядчик — ООО «Нортехсервис».Все 174 ребенка, которые на сегодняшний день посещают детский сад № 1, временно переведены в близлежащие дошкольные учреждения, об этом «Заполярной правде» рассказала– Три группы, а это 77 детей, переведены в 59–й сад «Золушка», еще четыре группы (97 детей) — в сад№ 29 «Вишенка». Везде созданы все условия для приема малышей, а режим дня и образовательные программы выполняются согласно требованиям.Напомним, сад № 1, где сейчас ведется ремонт, был сдан относительно недавно, это инновационный проект: в сентябре 2013 года «Северок» принял своих первых воспитанников.– На третьем году эксплуатации здание дало усадку, появились моменты, связанные с проседанием грунтов, — поясняет— Все это поправимо, и ремонт закончится в срок.Родители, для которых перед началом ремонтных работ и временным переездом детей провели специальные собрания, отнеслись к переменам с пониманием.Анна Потейко:– Перераспределение детей по другим садам прошло безболезненно. Малыши ушли туда в составе своих групп, вместе со своими воспитателями. В семьях, где в сад ходят двое и более детей, мы для удобства перевели всех деток в одно учреждение.Малышей 5–го детсада перебазируют в сады № 49, 50, 2. Переходить из одного сада в другой дети будут также со своими воспитателями, нянями и даже поварами.На июль также планировался ремонт детсада № 3, но, по словам начальника УОиДО, там есть проблема:– На этом объекте не определен подрядчик, подведение итогов повторного аукциона состоится 24 июля, плюс 10 дней по закону уйдет на подписание контракта. Времени на ремонтные работы останется не так уж много, и, скорее всего, за август мы там не уложимся.В детском саду № 3 требуются ремонт лестничных пролетов, так называемых эвакуационных путей, замена кафельной плитки и покраска стен. Естественно, что в период таких специфических работ дети по санитарным нормам не должны находиться в зданиях, подытожил Андрей Колин.Решено, что семь групп этого сада переведут в освобождаемые группы близлежащих садов № 32, 90 и 8.Как рассказал, площадь ремонтных работ на объектах муниципальной собственности составит 16 тысяч кв. м, это обойдется в 53 миллиона рублей. Так, в детском саду № 75 «Зайчонок» предстоит заменить 42 элемента фасада, стоимость заключенного в апреле контракта — 432 тысячи рублей, срок окончания работ — 1 августа.В гимназии № 5 работы должны быть завершены к 1 сентября, их стоимость — 7,1 миллиона рублей. Работы по контракту стоимостью 7,6 миллиона рублей в школе–интернате № 2 должны завершиться к новому учебному году. В школе № 27 (срок завершения работ тот же) подрядчик снял старое штукатурное покрытие на 15%. Стоимость контракта — 3,8 миллиона рублей.В плавательном бассейне спорткомплекса «Талнах» предстоит ремонт фасада на площади 1626 кв. м. Подрядчик сейчас закупает стройматериалы. Стоимость контракта — 7,7 миллиона рублей.В КЦСОН заменят металлическую облицовку фасада здания на площади 3773 кв. м. Стоимость контракта, заключенного 6 июля, — 16 миллионов рублей, срок выполнения работ — 15 сентября.В Кайерканской детской школе искусств, где в результате шторма пострадала облицовка, ремонтные работы должны быть завершены к 15 сентября. Их стоимость — 349 тысяч рублей.Работы в ГЦК (стоимость контракта – 10 миллионов рублей) предполагают ремонт 3105 кв. м площади, они завершатся до 30 августа. Подрядчику необходимо демонтировать существующие панели, навесные фасады и т. д.– Что до жилых зданий, то в летний период за счет средств бюджета предстоит отремонтировать фасады шести домов по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 10, 11; ул. Ломоносова, 3 и 5; ул. Советская, 4; ул. Таймырская, 4. Кроме того, уже утеплены торцы двух зданий — на ул. Федоровского, 15, и ул. Орджоникидзе, 1. Стоимость работ составляет 92 миллиона рублей. Конкурсы по выбору подрядчика проведены, договоры заключены. На фасадах на ул. Богдана Хмельницкого, 10, 11; ул. Ломоносова 5; ул. Таймырская, 4, к работам уже приступили, на остальных фасадах ремонты начнутся в ближайшее время. Контракты должны быть исполнены по большей части до начала сентября, — сообщил Алексей Митленко.

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