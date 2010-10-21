[Индекс номера 113 (13.07.2017)]



Выставки

Палитра времени

С новыми картинами «красноярского цикла» в Норильск приехал художник–график, участник региональных, краевых и всероссийских выставок, бывший норильчанин Виктор Асадчиков.

Наталья Коростелева и Виктор Асадчиков Здесь мастера ждали. В Норильске у Асадчикова — множество друзей, учеников, любимых мест. Его персональную выставку «Дорога домой», открывшуюся в художественной галерее 11 июля, дополнили и очень украсили работы автора из запасников музея Норильска, написанные в разное время, начиная еще с 1976 года, — всего более 70 картин, пронизанных философским отношением к миру и любовью к Северу. Пять лет назад мастер уехал в столицу края. В Норильске он прожил ровно 40 лет, возглавлял тут Талнахскую детскую художественную школу, часто выставлялся. Художник безмерно любил город, людей и местную природу. Облетал весь Север вдоль и поперек, был и в Нордвике, и даже на Новой Земле. Признается, что и сейчас, когда пишет красноярские таежные пейзажи, у него «получается чуть–чуть Таймыр и чуть–чуть Заполярье». — Такая коллекция — украшение нашего собрания, — отметила директор музея Наталья Федянина. А заместитель руководителя администрации Норильска Наталья Коростелева поделилась своими эмоциями от экспозиции: — Бывших норильчан, и правда, не бывает... Я восторгаюсь тем позитивом и тем настроем, которые несет своим творчеством этот мастер. Его любовь к нашей территории, к городу сквозит буквально в каждой его работе. Он сам напитан красотой, светом и теплом этого места и благодаря этому насыщению творит и радует нас до сих пор. Тем, кто смотрит и любуется его полотнами, эти ощущения передаются: так работает искусство, так и должно быть... У Виктора Асадчикова в Красноярске есть свои мастерская и художественная студия для детей, все условия для творчества, он активно выставляется и работает с детьми. — Ведь по специальности я педагог, — говорит художник, — и от этого мне никуда не деться! Дети приносят радость, я не могу без них. В Норильске он проведет несколько мастер–классов с учениками художественных школ, в том числе и по основам китайской живописи.

Марина Калинина Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Здесь мастера ждали. В Норильске у Асадчикова — множество друзей, учеников, любимых мест. Его персональную выставку «Дорога домой», открывшуюся в художественной галерее 11 июля, дополнили и очень украсили работы автора из запасников музея Норильска, написанные в разное время, начиная еще с 1976 года, — всего более 70 картин, пронизанных философским отношением к миру и любовью к Северу.Пять лет назад мастер уехал в столицу края. В Норильске он прожил ровно 40 лет, возглавлял тут Талнахскую детскую художественную школу, часто выставлялся. Художник безмерно любил город, людей и местную природу. Облетал весь Север вдоль и поперек, был и в Нордвике, и даже на Новой Земле. Признается, что и сейчас, когда пишет красноярские таежные пейзажи, у него «получается чуть–чуть Таймыр и чуть–чуть Заполярье».— Такая коллекция — украшение нашего собрания, — отметила. Аподелилась своими эмоциями от экспозиции:— Бывших норильчан, и правда, не бывает... Я восторгаюсь тем позитивом и тем настроем, которые несет своим творчеством этот мастер. Его любовь к нашей территории, к городу сквозит буквально в каждой его работе. Он сам напитан красотой, светом и теплом этого места и благодаря этому насыщению творит и радует нас до сих пор. Тем, кто смотрит и любуется его полотнами, эти ощущения передаются: так работает искусство, так и должно быть...У Виктора Асадчикова в Красноярске есть свои мастерская и художественная студия для детей, все условия для творчества, он активно выставляется и работает с детьми.— Ведь по специальности я педагог, — говорит художник, — и от этого мне никуда не деться! Дети приносят радость, я не могу без них.В Норильске он проведет несколько мастер–классов с учениками художественных школ, в том числе и по основам китайской живописи.

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