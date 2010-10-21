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Ледоход-2017

[Индекс номера 113 (13.07.2017)]

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Кустарная работа

Кустарники на разделительных газонах, ограничивающие видимость на автодорогах, будут пересаживать на другие территории города.
Еще несколько дней назад горожане обратились с жалобой на вырубку кустарников на разделительных газонах города. Тогда представители ГИБДД пояснили, что необходимо освободить так называемый треугольник видимости. Вчера прошло выездное совещание с участием представителей управления городского хозяйства администрации города, управления «Норильскавтодор», ГИБДД и других служб, на котором обсуждалась возможность пересадки растений вместо их уничтожения.
Александр Пестряков, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству НГСД, отметил, что в последние дни поступило много жалоб от норильчан по поводу уничтожения кустарников.
— Таким образом выполняется предписание ГАИ. Кустарники разрослись, они перекрывают обзор автомобилистам. Но, по сути, приведение дорог в соответствие стандартам не согласовано. Просто спиливая кусты, подрядчик поступает халатно, не задумываясь о том, что их горожане высаживали на субботниках. И не зря люди спрашивают: какой смысл высаживать то, что будет вырублено? Я прошу прощения у норильчан и спешу успокоить: уничтожать кусты не будут, постараемся их пересадить, а там, где они уже вырублены, — восстановить. Предписание ГАИ выполнять нужно, но согласовав при этом работу всех служб, — отметил Пестряков.
Он также пояснил, что уничтожение кустарников еще и слишком расточительно, поскольку высаженные на газонах кусты специально приобретают и готовят к высадке. И примерно треть их в итоге не приживается.
Пересадить кустарники, по словам экологов, возможно либо сейчас (с большим захватом грунта вместе с корнем растения), либо весной (с малым захватом грунта). Эта работа начнется после 20 августа, в числе возможных мест пересадки — дворы, территория у озера Долгое, парки.
В свою очередь Николай Жигулин, начальник управления городского хозяйства, пояснил, что для обеспечения зоны видимости МУП КОС проведет и обследование коллекторов. Если необходимо, будут убраны лишние ярусы, проведен частичный демонтаж без ущерба для работы коллекторов.
— Сейчас администрация города будет ходатайствовать перед ГИБДД о переносе сроков выполнения предписания по освобождению треугольников видимости из–за объективных причин. Работы по демонтажу и переносу коллекторов требуют времени: надо предусмотреть финансирование, провести ряд обследований, после чего приступать к делу. Но, думаю, за лето и сентябрь мы с этой задачей справимся, — пояснил Жигулин.
А на период, пока кустарники не будут пересажены, «Норильскавтодор» должен предусмотреть иные возможности для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов. По словам Дмитрия Чернышенко, старшего государственного инспектора дорожного надзора, при получении ходатайства от администрации города оно может быть принято с определенными условиями и сроками их исполнения.
Представители управления «Норильскавтодор» сообщили, что планируется предусмотреть альтернативные варианты обеспечения безопасности дорог.
— В частности, зеркала у дорог, как на материке. Пока это обсуждается, и еще не понятно, как их установить, как они поведут себя зимой в условиях ограничения видимости из–за погоды. Тем не менее надо рассмотреть различные варианты, — подчеркнул Олег КРИСТ, начальник управления «Норильскавтодор».

Татьяна Сергеева
Фото Дениса Кожевникова
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