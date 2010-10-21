[Индекс номера 113 (13.07.2017)]



Наши традиции

Свадебный ажиотаж

Норильчане верят в счастливые даты. И яркое тому подтверждение, что 7 июля 2017 года у новобрачных пользовалось особенным спросом. В этот день узаконили свои отношения 20 пар.

По словам Ирины Штучной, руководителя Норильского территориального отдела агентства ЗАГС Красноярского края, люди целенаправленно шли подавать заявления именно на эту дату. Так, 7 мая — в первый день приема заявлений на 7 июля — задолго до открытия загса перед ним выстроилась целая автоколонна из машин. А будущие молодожены вели очередь на специальном листке, как в советские времена. Большая часть мест была занята уже в этот день. — Людей привлекают или красивые даты, или праздники, которые выпадают на дни бракосочетаний, — рассказывает Ирина Штучная. — Например, на 7 июля приходится День Ивана Купалы, а на 8 июля — День семьи, любви и верности. И на эту дату тоже оказалось много желающих — было зарегистрировано 18 пар. Кроме того, у каждой пары имеются свои предпочтения и приметы. Основной возраст брачующихся от 20 до 30 лет. Юных пар моложе 20 лет практически нет. В последнее время люди предпочитают связывать себя узами брака в осознанном возрасте. Самой старшей паре молодоженов было около 70 лет. Обычно зрелые пары не заказывают торжественной регистрации и устраивают праздник исключительно для себя. 7 и 8 июля расписывались в основном ровесники. Так самой молодой невесте был 21 год, а самой взрослой — 43. Минимальный возраст женихов — 24 года, а максимальный — 47 лет. Практически весь июль и август уже заняты. В июле должны зарегистрироваться 170 пар, на август подано 145 заявлений. Для сравнения: в эти же месяцы в 2016 году было подано 144 и 106 заявлений соответственно. Летом у загса — горячая пора, а в этом году особенно. Ирина Штучная говорит, что такого свадебного ажиотажа не было уже давно. Впрочем, аншлаги в загсе случаются и накануне Нового года, на Красную горку (празднуют через неделю после Пасхи), много браков регистрируется в период до Покрова. Сейчас наблюдается небольшой рост брачующихся, а последний свадебный всплеск наблюдался в 2013 году. Тогда было зарегистрировано 1497 браков. В 2016 их было 1215. Поставит ли свой рекорд 2017 год, пока еще не известно. По словам Ирины Штучной, люди все меньше идут в загс на эмоциях и все больше подходят к вопросу создания семьи серьезно и ответственно. — Статистика показывает, что треть браков, заключенных в красивые даты, распадается, — добавляет она. — Вообще, дата не помогает в сохранении семьи. Помогают только обоюдная работа над отношениями, терпение и любовь. Роксана и Джамил Яхиевы Роксане и Джамилу Яхиевым — по 26 лет. Расписаться летом планировали еще в конце января. Некоторое время колебались между 7 и 8 июля, так как выбирали не просто красивую дату, но и еще самый благоприятный для заключения брака день в году. С этой целью Роксана проштудировала не один календарь и в итоге нашла подтверждение, что 7 июля — самый подходящий день для заключения счастливого семейного союза. Когда уже расписались, молодожены выяснили, что на день свадьбы они были знакомы семь лет, семь месяцев и 17 дней. Снова три семерки. Впрочем, это не единственное числовое совпадение. И Роксана, и Джамил родились 20 числа, только невеста — в мае, а жених — в феврале. Познакомились ребята в институте. Оба учились в нашем НИИ на горно–металлургическом факультете, по специальности «инженер–механик». Стать законной женой Джамил предложил девушке в новогоднюю ночь, незадолго до боя курантов. Несмотря на свою приземленную профессию, ребята верят в чудеса и магию цифр, но считают, что лучший помощник в делах семейных — это любовь и взаимное уважение.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда По словам, люди целенаправленно шли подавать заявления именно на эту дату. Так, 7 мая — в первый день приема заявлений на 7 июля — задолго до открытия загса перед ним выстроилась целая автоколонна из машин. А будущие молодожены вели очередь на специальном листке, как в советские времена. Большая часть мест была занята уже в этот день.— Людей привлекают или красивые даты, или праздники, которые выпадают на дни бракосочетаний, — рассказывает Ирина Штучная. — Например, на 7 июля приходится День Ивана Купалы, а на8 июля — День семьи, любви и верности. И на эту дату тоже оказалось много желающих — было зарегистрировано 18 пар. Кроме того, у каждой пары имеются свои предпочтения и приметы.Основной возраст брачующихся от 20 до 30 лет. Юных пар моложе 20 лет практически нет. В последнее время люди предпочитают связывать себя узами брака в осознанном возрасте. Самой старшей паре молодоженов было около 70 лет. Обычно зрелые пары не заказывают торжественной регистрации и устраивают праздник исключительно для себя. 7 и 8 июля расписывались в основном ровесники.Так самой молодой невесте был 21 год, а самой взрослой — 43.Минимальный возраст женихов — 24 года, а максимальный — 47 лет.Практически весь июль и август уже заняты. В июле должны зарегистрироваться 170 пар, на август подано 145 заявлений. Для сравнения: в эти же месяцы в 2016 году было подано 144 и 106 заявлений соответственно. Летом у загса — горячая пора, а в этом году особенно. Ирина Штучная говорит, что такого свадебного ажиотажа не было уже давно.Впрочем, аншлаги в загсе случаются и накануне Нового года, на Красную горку (празднуют через неделю после Пасхи), много браков регистрируется в период до Покрова.Сейчас наблюдается небольшой рост брачующихся, а последний свадебный всплеск наблюдался в 2013 году. Тогда было зарегистрировано 1497 браков. В 2016 их было 1215. Поставит ли свой рекорд 2017 год, пока еще не известно. По словам Ирины Штучной, люди все меньше идут в загс на эмоциях и все больше подходят к вопросу создания семьи серьезно и ответственно.— Статистика показывает, что треть браков, заключенных в красивые даты, распадается, — добавляет она. — Вообще, дата не помогает в сохранении семьи. Помогают только обоюдная работа над отношениями, терпение и любовь.— по 26 лет. Расписаться летом планировали еще в конце января. Некоторое время колебались между 7 и 8 июля, так как выбирали не просто красивую дату, но и еще самый благоприятный для заключения брака день в году. С этой целью Роксана проштудировала не один календарь и в итоге нашла подтверждение, что 7 июля — самый подходящий день для заключения счастливого семейного союза. Когда уже расписались, молодожены выяснили, что на день свадьбы они были знакомы семь лет, семь месяцев и 17 дней. Снова три семерки. Впрочем, это не единственное числовое совпадение. И Роксана, и Джамил родились 20 числа, только невеста — в мае, а жених — в феврале. Познакомились ребята в институте. Оба учились в нашем НИИ на горно–металлургическом факультете, по специальности «инженер–механик». Стать законной женой Джамил предложил девушке в новогоднюю ночь, незадолго до боя курантов. Несмотря на свою приземленную профессию, ребята верят в чудеса и магию цифр, но считают, что лучший помощник в делах семейных — это любовь и взаимное уважение.

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