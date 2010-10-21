[Индекс номера 113 (13.07.2017)]



Не пропустите!

Праздничный марафон

В День города, металлурга и компании норильчан ждет насыщенная праздничная программа: мероприятия развернутся на Комсомольской площади, на стадионе «Заполярник», у Дворца спорта «Арктика», а также в Талнахе и Кайеркане.

В преддверии реконструкции взлетно–посадочной полосы у организаторов праздника были определенные опасения, что удастся провести его в том масштабе, к какому за многие годы привыкли норильчане. Однако сегодня можно смело говорить о том, что количество праздничных площадок не уменьшилось, более того, для горожан готовят сюрпризы, каких раньше в северном городе еще не видели. Программа составлена таким образом, что каждый может успеть посетить мероприятия на всех площадках города. По традиции все три праздничных дня будет проходить продовольственная ярмарка, открытие которой запланировано на 15 часов в пятницу, 14 июля. В этот же день в музее Норильска и во Дворце культуры будут чествовать лучших горожан и работников металлургического производства. Суббота, 15 июля Непосредственно празднование начнется 15 июля, в субботу. Велопробег Талнах–Норильск стартует в 9.30 от стадиона «Солнышко», к 11 часам велосипедисты должны прибыть на «Заполярник». А оттуда в это время начнется массовый забег по маршруту: улица Пушкина, Ленинский проспект, Театральная площадь и обратно — по Ленинскому проспекту и улице Пушкина к «Заполярнику». К моменту финиша бегунов на стадионе уже будет все готово к началу «Гонки героев «Норникеля»: на футбольном поле смонтируют 150–метровую надувную полосу препятствий длиной в полтора футбольных поля, которую придется расположить на «Заполярнике» под определенным углом, чтобы вместить всю конструкцию. На этой полосе с 12 до 14 часов пройдут соревнования команд «Норникеля», а с 15 до 18 смогут попробовать свои силы все желающие. В воскресенье здесь же с 11 часов будут проходить соревнования команд ТОШ, стройотрядов и «Профстарта», после чего с 16 часов полосу смогут пройти и все, кто захочет. – Я бы не рекомендовал туда пускать детей младшего возраста. Трасса включает в себя элементы, требующие серьезной физической подготовки от взрослых, не говоря уж о детях. Тошевцы будут соревноваться под присмотром около 20 спортинструкторов, — предупреждает Игорь Щепилов, начальник управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля». *** А в стороне от больших гонок, в сквере у «Заполярника», организуют «ПикНик». — Семейно–развлекательная площадка для горожан «ПикНик» появится благодаря нашим партнерам — общественным некоммерческим и бюджетным организациям, являющимся участниками благотворительной программы «Мир новых возможностей» и программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра». Подобное мы организовываем в первый раз», — сообщила заместитель начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Наталья Дунаева. Здесь запланированы выставки национальной северной одежды, сотрудники дирекции «Заповедников Таймыра» будут рассказывать о северной территории и проведут мастер–классы. В рамках проекта «Театр на ощупь» с 14 до 15.30 актеры норильского драмтеатра покажут фрагменты спектакля «Конек–Горбунок». Помимо демонстрации цирковых номеров артисты проведут мастер–класс по клоунаде. – Мы выбрали четыре ярких персонажа, которые будут представлять спектакль — это: Жар–Птица, Иванушка–дурачок, Царь и Конь. Фактически будет работать больше артистов, потому что Конь, например, — это два человека, а Жар–Птица — три. Вначале герои покажут свое мастерство, а потом научат ему всех желающих, — отметил режиссер спектакля Тимур Файрузов. Здесь же благотворительный фонд «Территория добра» проведет с 14.30 до 18.00 марафон чтения. Опытные и начинающие чтецы смогут посоревноваться на игровой площадке «Стихи на батуте». Победителем станет тот, кто, прыгая на батуте, быстрее всех выучит, а затем и расскажет предложенное организаторами четверостишие. Поклонники ораторского искусства смогут продемонстрировать возможности своей артикуляции при одновременном преодолении препятствий и проговаривании скороговорок. Не менее интересна эстафета–чтение с одновременным вращением обруча: талия становится уже, а кругозор — шире. Для поклонников акции «Книжный червь» на пикнике будет работать передвижная точка буккроссинга. Девиз этой площадки: «Принеси книгу и найди свою». А еще каждый пришедший сможет написать своему городу веселое пожелание. Секция «Неси пожелание в город» предлагает это сделать на флажках, а затем пронести свое пожелание через весь город. *** Тем временем от Октябрьской площади до Гвардейской с 12 до 18 часов развернется выставка горнодобывающей и другой производственной техники «Норникеля». Параллельно здесь же до 15 часов будет демонстрироваться байк–техника, как современные мотоциклы, так и раритетные модели. На Комсомольской площади в 15 часов начнется гала–концерт корпоративного фестиваля творчества «Корпорация звезд». В 18 часов поклонники Стаса Пьехи смогут насладиться выступлением любимого певца. На Театральной площади с 12 до 18 часов будет работать детская анимационная площадка «Картонландия». А на территории, прилегающей ко Дворцу спорта «Арктика», можно будет увидеть животных контактного зоопарка, покататься на осликах и лошадях, отдохнуть в барбекю–зоне и в «Северном оазисе». Здесь же с 16 до 20 часов будут выступать финалисты «Корпорации звезд» с рок–композициями. Воскресенье, 16 июля Не мене насыщенным окажется и воскресный день, основные события которого начнутся в музее Норильска в 11 часов. Горожан приглашают сюда на выставки, они также смогут принять участие в квест– играх. В 13 часов от кафе «Поляна» стартует шествие невест – новинка этого года, о которой рассказал нам главный режиссер городского Центра культуры Вадим Красносельский. Завершится шествие на Комсомольской площади различными конкурсными номерами и заданиями для участниц дефиле. Здесь же, на Комсомольской, пройдет дог–шоу, весь день будет работать Норильский Арбат, где мастерицы прикладного творчества представят свои работы в самых разных техниках и направлениях. *** В Талнахе с 11.00 талнахский филиал музея организует автобусные экскурсии. В 16.00 начнется праздничная программа с участием творческих коллективов Норильска, в 17 часов ожидается выступление Стаса Пьехи. В Кайеркане Стас Пьеха даст концерт с 13 до 14 часов на Центральной площади, а в 14.00 там начнется концерт «Да здравствует Норильск!» с участием творческих коллективов города. На площади у спорткомплекса, с 12 до 16 часов, развернется выставка производственной техники предприятий «Норникеля». – Мы стараемся в этом году порадовать норильчан по мере сил в тех условиях, в которые нас поставил ремонт взлетно–посадочной полосы. Основной упор сейчас делается на подготовку к 65–летнему юбилею, который город будет отмечать в следующем году. Я думаю, что этот День города даст старт юбилейному сезону, — сказал в интервью «Заполярной правде» Вадим Красносельский. *** Городские власти под спортивные мероприятия отводят две площадки — в Центральном районе и в Талнахе. В первом случае норильчан ждут на стадионе «Заполярник», где определят сильнейших в соревнованиях по шашкам, стритболу, пляжному волейболу, кроссфиту, армспорту, гиревому спорту. Там же пройдет шоу силового экстрима. Рудная столица примет спортивную эстафету на стадионе «Солнышко» состязаниями ТОШ по мини–футболу и стритболу. Кроме того, состоится товарищеский матч между футбольными сборными Талнаха и Центрального района. – Футбол будет в любую погоду, — подчеркнул Михаил Голуб, начальник управления по спорту администрации Норильска. — По остальным соревнованиям будем надеяться, что погода не подведет и все останутся довольны. Хочется отметить спортивные федерации города, которые изъявили желание представить свои направления.

Марина Андриюк Фото из архива Заполярной правды www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В преддверии реконструкции взлетно–посадочной полосы у организаторов праздника были определенные опасения, что удастся провести его в том масштабе, к какому за многие годы привыкли норильчане. Однако сегодня можно смело говорить о том, что количество праздничных площадок не уменьшилось, более того, для горожан готовят сюрпризы, каких раньше в северном городе еще не видели. Программа составлена таким образом, что каждый может успеть посетить мероприятия на всех площадках города.По традиции все три праздничных дня будет проходить продовольственная ярмарка, открытие которой запланировано на 15 часов в пятницу, 14 июля.В этот же день в музее Норильска и во Дворце культуры будут чествовать лучших горожан и работников металлургического производства.Непосредственно празднование начнется 15 июля, в субботу. Велопробег Талнах–Норильск стартует в 9.30 от стадиона «Солнышко», к 11 часам велосипедисты должны прибыть на «Заполярник». А оттуда в это время начнется массовый забег по маршруту: улица Пушкина, Ленинский проспект, Театральная площадь и обратно — по Ленинскому проспекту и улице Пушкина к «Заполярнику».К моменту финиша бегунов на стадионе уже будет все готово к началу «Гонки героев «Норникеля»: на футбольном поле смонтируют 150–метровую надувную полосу препятствий длиной в полтора футбольных поля, которую придется расположить на «Заполярнике» под определенным углом, чтобы вместить всю конструкцию. На этой полосе с 12 до 14 часов пройдут соревнования команд «Норникеля», а с 15 до 18 смогут попробовать свои силы все желающие. В воскресенье здесь же с 11 часов будут проходить соревнования команд ТОШ, стройотрядов и «Профстарта», после чего с 16 часов полосу смогут пройти и все, кто захочет.– Я бы не рекомендовал туда пускать детей младшего возраста. Трасса включает в себя элементы, требующие серьезной физической подготовки от взрослых, не говоря уж о детях. Тошевцы будут соревноваться под присмотром около 20 спортинструкторов, — предупреждает

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















