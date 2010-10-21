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[Индекс номера 113 (13.07.2017)
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Газета для детей, а также их родителей
Забавная полянка
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Дорогие читатели! В разгар лета приходят к нам главные праздники норильчан — День города и праздник металлургов. В ближайшие выходные дни мы будем дружно отмечать эти замечательные события. Надеюсь, что вы сообщите мне, где побывали и что интересного увидели. Жду ваши репортажи, рисунки, фотографии! Благодарю ребят из детского сада № 83 «Золотой петушок», приславших свои работы в честь любимых праздников. От души поздравляю детей и взрослых! Желаю ярких впечатлений и радостных солнечных дней в любимом Норильске! Ваша Заполярочка
Волшебный мир С семьей Никитиных мы побывали в художественной галерее на выставке «Волшебный мир сказки». Удивительные работы для норильчан прислали из живописного Шушенского, что на юге Красноярского края.
|Коллаж-подарок от от группы «Лесная полянка» детсада № 83
А редкие иллюстрации к сказкам советских художников–графиков появились в историко–этнографичесокм музее–заповеднике «Шушенское» благодаря коллекционеру Ивану Варламовичу Рехлову. Этот необычный человек в прошлые годы жил и работал в Норильске. На выставку в наш город прислали 80 работ прославленных художников Юрия Васнецова, Евгения Чарушина и многих других.
|Дружная семья Никитиных
Семья Никитиных — а это папа Юрий, мама Ирина, четырехлетняя Полинка и полугодовалый Павлик — очень любит вместе читать сказки. И на выставке они не только увидели иллюстрации к любимым произведениям, но и познакомились с книжной выставкой, побывали в разных волшебных уголках. В эти дни в галерее даже можно «полетать» в ступе Бабы–яги.
Дружной семейке очень нравится вместе проводить выходные дни. На празднике города и компании они собираются прокатиться на самокатах по самым интересным площадкам — на стадионе «Заполярник», книжном дворике публичной библиотеки. Маленький Павлик, разумеется, будет прогуливаться в коляске.
А еще Никиты надеются заглянуть в музей Норильска, где 16 июля в 12 часов состоится представление «Как лиса медведя обманывала». Это музей вместе с Норильским объединенным товариществом артистов (НОТА) проводит каждое воскресенье в июле спектакли–занятия для зрителей от 3 лет. Билеты советуем приобретать заранее в кассе музея, телефон 46–13–26
.Как ребята лето спасали Малыши из детсада № 83 «Золотой петушок» дружно отметили приход лета.
Правда, погода праздновать особо не хотела и хмурилась тучками на небе. Оказывается, тому было объяснение: Лето украли пираты! Их предводитель, Хромоногий Билли, не собирался просто так его отдавать. Ребятам потребовалось собрать старинную карту, которая укажет путь к богатствам лета. Смелые дети организовали команду, чтобы пройти все испытания, устроенные старым разбойником. Они решили отправиться на таинственный «Остров Тортуга» и вызволить Лето из плена, а также отыскать несметные сокровища! На борту «Черного бриллианта» под пиратским флагом они отплыли в увлекательное путешествие. Площадка садика превратилась в остров, полный тайн и опасностей. Тут и «Водопад Веселого Роджера», где каждый произнес Клятву настоящего морского волка, и «Заброшенный Вигвам» племени ароваков, которые любят загадывать путешественникам загадки, и «Бухта погибших кораблей», опасная своими коварными коралловыми рифами. Далее по курсу был «Бушующий шторм», «Джунгли» и, конечно же «Долина Русалок».
Все команды действовали дружно и четко, как единый механизм, ведь иначе у них не получилось бы отвоевать части карты у Хромоногого Билли. Оценив по достоинству смелость, ловкость и смекалку дошколят, капитан согласился отпустить Лето. Оно же в благодарность за свое спасение вручило последний фрагмент карты. Все вместе дружно выяснили по карте, где закопан клад. Угощения же в найденном сундуке с лихвой хватило на всех!
Светлый праздник В норильских детсадах отметили трогательный и светлый праздник — День семьи, любви и верности.
| Пираты северных морей
***В детском саду № 45 «Улыбка» вся неделя была посвящена этому празднику. А на встречу «Любовь и верность — залог крепкой семьи» пригласили семьи воспитанников. Дети и взрослые с радостью участвовали в конкурсах и эстафетах, отгадывали загадки, отвечали на вопросы. А еще своими руками сделали памятные подарки и обменялись ими. Малыши с помощью воспитателей смастерили для своих любимых мам и красивые веночки из цветов. А мамы подарили воздушные шары с символическим изображением портретов своих детей. За активное участие всем семьям были вручены благодарственные письма.
|Шарики от мамочек
***Детский сад № 32 «Снегирек» провел необычное занятие вместе с преподавателем духовно–просветительского центра Норильской епархии Еленой Игоревной Финько. Дети узнали о необыкновенной истории святых Петра и Февронии из города Мурома, об их непростой любви и долгом тернистом жизненном пути. В честь этой многовековой истории современным поколением 8 июля и отмечается День семьи. В завершение рассказа ребята узнали, что символом семьи является ромашка, и, отрывая лепесток, каждый ребенок пожелал своей семье любви, добра, мира, благополучия. А чтобы эта встреча и удивительная история запомнились детям, устроили мастер–класс по изготовлению божьей коровки на ромашке. Ребята с удовольствием фантазировали, вырезали, клеили... Познавательная встреча прошла на ура! Все остались довольны!
|Праздничный мастер-класс
***В детском саду № 98 «Снежинка» побывали и малыши из детсада «Загадка», которые вместе с родителями танцевали, пели, играли и отгадывали загадки. В гости пришли и Домовенок Кузя, и Госпожа Ромашка, которые принесли волшебные мелки и дружно нарисовали красивую картину «Ромашковое поле». На празднике царила атмосфера радости и веселья.
| Весело всем!
Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина Даниленкоwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
|Ребята! Присылайте свои письма, рассказы, рисунки, фотографии на электронный адрес: danilenko@gazetazp.ru или на адрес редакции: 663300, г. Норильск, Главпочтамт, а/я 1299.
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Газета для детей, а также их родителей
Дорогие читатели! В разгар лета приходят к нам главные праздники норильчан — День города и праздник металлургов. В ближайшие выходные дни мы будем дружно отмечать эти замечательные события. Надеюсь, что вы сообщите мне, где побывали и что интересного увидели. Жду ваши репортажи, рисунки, фотографии! Благодарю ребят из детского сада № 83 «Золотой петушок», приславших свои работы в честь любимых праздников. От души поздравляю детей и взрослых! Желаю ярких впечатлений и радостных солнечных дней в любимом Норильске! Ваша Заполярочка
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