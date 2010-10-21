[Индекс номера 114 (14.07.2017)]



Признание в любви

Кто–то однажды очень точно подметил: люди делятся на норильчан и ненорильчан. Тот, кому довелось жить в Норильске, никогда не потребует объяснений и доказательств, чем этот город лучше других. Он, может, и не лучше, он — особенный.

И если кто–то говорит о Норильске «МОЙ город», это значит, что он с ним — на связи. На одной волне. «Прием, прием!..» — кто услышал, поймал эту частоту — тот запал. Кто понял, из чего состоит эта непростая северная территория, с богатым содержанием руды и человеческой породы, про то, что здесь снаружи и внутри, — тот остался. Как, где, когда и зачем происходит эта настройка — неважно но именно это совпадение задает вектор под названием «жизнь в Норильске». Прилетел в эти ветра и морозы — значит, выбрал особую судьбу, нетипичный путь, свою колею. Самые важные ценности, особую норильскую среду и духовную платформу создают именно эти люди, с самыми серьезными и тонкими настройками на Норильск. А то, что мы здесь трудимся, делаем план, рожаем, лечим, учим детей, зачастую забывая про комфорт и собственное здоровье, — это если не подвиг, то уж точно не для слабаков. Для всех, кто здесь осознанно, Норильск ассоциируется с открытиями, волнением, порогами высокой сложности. И ох уж эта постоянная проверка на прочность!.. Суровый, до боли любимый, мы ругаем тебя и возвращаемся к тебе. Если не явно и зримо, то чувственно, мысленно, душой. Допустим, уедем отсюда, тогда однозначно увезем тебя с собой. И мы не бросим тебя, так же как и ты никогда не оставишь нас. Невероятно родной зимой, вечно ругаемый весной, щемящий — осенью, такой разноцветный и чудесный летом, с праздником, Норильск! С днем рождения! И спасибо.

Марина Хорошевская Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда И если кто–то говорит о Норильске «МОЙ город», это значит, что он с ним — на связи. На одной волне. «Прием, прием!..» — кто услышал, поймал эту частоту — тот запал. Кто понял, из чего состоит эта непростая северная территория, с богатым содержанием руды и человеческой породы, про то, что здесь снаружи и внутри, — тот остался. Как, где, когда и зачем происходит эта настройка — неважно но именно это совпадение задает вектор под названием «жизнь в Норильске». Прилетел в эти ветра и морозы — значит, выбрал особую судьбу, нетипичный путь, свою колею.Самые важные ценности, особую норильскую среду и духовную платформу создают именно эти люди, с самыми серьезными и тонкими настройками на Норильск. А то, что мы здесь трудимся, делаем план, рожаем, лечим, учим детей, зачастую забывая про комфорт и собственное здоровье, — это если не подвиг, то уж точно не для слабаков.Для всех, кто здесь осознанно, Норильск ассоциируется с открытиями, волнением, порогами высокой сложности. И ох уж эта постоянная проверка на прочность!..Суровый, до боли любимый, мы ругаем тебя и возвращаемся к тебе. Если не явно и зримо, то чувственно, мысленно, душой. Допустим, уедем отсюда, тогда однозначно увезем тебя с собой. И мы не бросим тебя, так же как и ты никогда не оставишь нас.Невероятно родной зимой, вечно ругаемый весной, щемящий — осенью, такой разноцветный и чудесный летом, с праздником, Норильск! С днем рождения! И спасибо.

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