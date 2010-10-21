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Ледоход-2017

[Индекс номера 114 (14.07.2017)]

Признание в любви

Кто–то однажды очень точно подметил: люди делятся на норильчан и ненорильчан. Тот, кому довелось жить в Норильске, никогда не потребует объяснений и доказательств, чем этот город лучше других. Он, может, и не лучше, он — особенный.
И если кто–то говорит о Норильске «МОЙ город», это значит, что он с ним — на связи. На одной волне. «Прием, прием!..» — кто услышал, поймал эту частоту — тот запал. Кто понял, из чего состоит эта непростая северная территория, с богатым содержанием руды и человеческой породы, про то, что здесь снаружи и внутри, — тот остался. Как, где, когда и зачем происходит эта настройка — неважно но именно это совпадение задает вектор под названием «жизнь в Норильске». Прилетел в эти ветра и морозы — значит, выбрал особую судьбу, нетипичный путь, свою колею.
Самые важные ценности, особую норильскую среду и духовную платформу создают именно эти люди, с самыми серьезными и тонкими настройками на Норильск. А то, что мы здесь трудимся, делаем план, рожаем, лечим, учим детей, зачастую забывая про комфорт и собственное здоровье, — это если не подвиг, то уж точно не для слабаков.
Для всех, кто здесь осознанно, Норильск ассоциируется с открытиями, волнением, порогами высокой сложности. И ох уж эта постоянная проверка на прочность!..
Суровый, до боли любимый, мы ругаем тебя и возвращаемся к тебе. Если не явно и зримо, то чувственно, мысленно, душой. Допустим, уедем отсюда, тогда однозначно увезем тебя с собой. И мы не бросим тебя, так же как и ты никогда не оставишь нас.
Невероятно родной зимой, вечно ругаемый весной, щемящий — осенью, такой разноцветный и чудесный летом, с праздником, Норильск! С днем рождения! И спасибо.

Марина Хорошевская
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Кто–то однажды очень точно подметил: люди делятся на норильчан и ненорильчан. Тот, кому довелось жить в Норильске, никогда не потребует объяснений и доказательств, чем этот город лучше других. Он, может, и не лучше, он — особенный.

От первого лица 
Накануне Дня города глава Норильска Олег Курилов рассказал «Заполярке» о предстоящем праздновании, текущей работе, планах на будущее, целях и задачах муниципалитета.

Вопрос недели 
«Заполярка» решила поздравить Норильск с днем рождения не только от себя, но и от имени горожан. Сколько прекрасных слов мы услышали о нем, когда спросили у людей:

Главная страница 
Во Дворце культуры подвели итоги выставки прикладного искусства, проводимой в рамках ежегодного фестиваля творчества «Корпорация звезд». Среди экспонатов, выполненных в самых разных техниках, немало необычных работ вроде скульптуры из металлолома и бивня мамонта с изображениями этого ископаемого.

Проекты 
К Дню металлурга и Дню рождения города компания «Норникель» заявила о начале реализации серного проекта. Это не только самый масштабный экопроект в истории компании, но и в мире.

Путеводитель 
День города — любимый праздник всех норильчан, даже когда дата не круглая. Но часто за городским юбилеем становятся незаметными дни рождения его ровесников — тех организаций, зданий или событий, которые тоже приходятся на 1953 год. Именно о них мы сегодня вспомним.

Есть повод 
Ко Дню города мы решили вспомнить киноленты, где Норильск появлялся «в кадре» — снимался в художественных фильмах. Документальное, научное и прочее неигровое кино в список не попало — иначе не хватило бы газеты. Начали с главных ролей, потом перешли на роли второго плана, припомнили эпизоды... В итоге норильская фильмография оказалась довольно внушительной.

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За годы работы небольшая петербургская компания превратилась в одного из крупнейших и надежных застройщиков России.

Новости:
 14 июля 2017 
15:02 Сегодня утром с рабочим визитом в Норильск прибыл губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
14:15 В связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города и Дню металлурга, на дорогах во всех районах Норильска будет ограничено движение транспорта.
13:58 Сегодня в одном из районов Норильска появился необычный памятник. Чтобы сделать фигуру северного оленя, автор использовал более 300 кг автохлама.
13:49 Начальник ГУ МВД по краю проверил отдел МВД России по г. Норильску.
13:41 Главный краевой полицейский встретился с жителями Норильска и представителями местных органов власти, а также провел выездной прием граждан.
12:50 Жители Волочанки отметили 85-летний юбилей.
10:58 Дудинка готовится к новому отопительному сезону. В городе проводится промывка теплосети.
10:20 Правовое просвещение школьников нужно развивать. Вопрос обсудили общественники Норильска.
10:13 В преддверии главного праздника Норильска природа радует жителей города яркими явлениями.
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