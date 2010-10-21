[Индекс номера 114 (14.07.2017)]



От первого лица

Олег Курилов: «Наш приоритет — безопасность города»

Накануне Дня города глава Норильска Олег Курилов рассказал «Заполярке» о предстоящем праздновании, текущей работе, планах на будущее, целях и задачах муниципалитета.

– Олег Геннадьевич, сегодня в Норильске стартовала череда праздничных мероприятий. Как город подготовился к своим главным праздникам — Дню города и Дню металлурга? – Подготовкой к праздничным мероприятиям надо заниматься в течение всего года. Ведь это не только покрасить бордюры или повесить баннеры, мы должны продумать и праздничную программу. Вместе с этим основная часть ремонтных работ приходится именно на лето, и они должны быть выполнены за короткий срок. Даже в ремонтируемой части города надо успеть навести праздничный лоск. В этом смысле Норильску сложнее, чем любому другому городу. Конечно, есть неудобства для жителей, но, думаю, люди это понимают и относятся к этому с терпением. – Что касается ремонтных работ, все идет по графику? – В основном — да. В отдельных случаях есть претензии к качеству выполняемых работ. Тем не менее это абсолютно нормальный процесс. Конечно, какими бы ремонтами мы ни занимались, хочется качество, как, скажем, в Европе или в Японии. И к этому мы стремимся. Процесс идет, но не так быстро, как хотелось бы. А норильчане — народ особый, и у нас высокие требования к качеству жизни. – Вы же не считаете это капризами жителей? – Напротив. Это нормально. Еще раз подчеркну, норильчане — народ требовательный. Норильск чем хорош? Здесь создана особая среда. У нас каждому жителю предоставляется одинаково качественная услуга. Все наши дети ходят в одни и те же детские сады, школы, спортучреждения, больницы независимо от уровня дохода их родителей. Вот в этой части Норильск — уникальный город. – Как Норильск сделать более привлекательным для инвесторов, вообще людей? – Чем мы можем завлечь? Мы уже проделали и проделываем достаточно большую работу — постепенно Норильск становится благоустроенным и комфортным для жизни городом. Как только Норильск начали строить, мы попали в список самых неблагополучных, некачественных и тому подобное городов. Тем более за полярным кругом — самый северный, самый ветреный — в общем самый–самый. И представьте, в этой ситуации кого–то привлечь с материка. Только сумасшедший, казалось бы, поедет посмотреть. Теперь мы видим, что все получается наоборот: люди, приехав однажды в Норильск, увидев уникальную природу, инфраструктуру города, встретившись с норильчанами, совсем по– другому относятся к этой территории. Они начинают сравнивать. Возьмите тот же Красноярск — сколько раз там объявляют режим черного неба. Смог над городом никуда не девается. У нас, вы сами видите, экологическая ситуация постепенно улучшается. Норильчане, может быть, медленно, но по–другому начинают относиться к городу. — Вы много говорите о стройке, изменениях. Создание комфортной среды — это приоритетное направление команды Курилова? – Наш приоритет — безопасность города. Безопасно – значит комфортно. Разница в том, что комфорт можно увидеть, безопасность — ощутить. Комфортная среда — она вот: город, парки, стадионы. А неотремонтированный коллектор, которого не видно, — это вопрос безопасности. Дороги, освещение — тоже безопасность. Этим мы и занимаемся в первую очередь. Мы прекрасно понимаем, что у нас есть к чему стремиться в плане улучшения комфорта в городе. В одночасье мы этого не сделаем, но потихоньку скверы, детские игровые комплексы, спортивные площадки будем делать, чтобы туда было приятно прийти. – Что еще, по вашему мнению, необходимо? – Нужно не только ремонтировать старые дома, их фасады, но и строить новое жилье. Почему мы не можем выйти за общеустоявшиеся границы районов, это же в наших силах. Например, бывший поселок Геологов недалеко от Талнаха. Рядом проходят коммуникации, туда можно подвести дороги, тем более что отсыпка там уже есть. Это зеленая зона, которая уже эксплуатировалась людьми. Было бы хорошо построить там малоэтажные дома, таунхаусы, предоставлять их населению в коммерческий наем или как служебное жилье. Какую–то часть застройщик мог бы продавать. В Норильске, как в любом другом городе, есть потребность в новом качественном жилье. Время гостинок прошло. Да и гостинка, кстати, по содержанию самая дорогая. Если начнем строить жилье, отношение населения к городу резко поменяется. Но только своими силами мы не справимся. Это общая задача, и ее надо постоянно пробивать. – Но у нас много и разрозненного жилья дачного типа. Какие здесь планы? – Люди хотят жить на земле, и надо дать им эту возможность. Но жить следует по правилам. За эксплуатируемый земельный участок надо платить аренду, и он должен быть зарегистрирован. Сейчас будем наводить порядок под мостом через реку Норильскую. Участки все там проинвентаризировали и оформляем. Предупреждаем людей о необходимости убрать балки, которые стоят на дороге. – Ваши планы по строительству в министерствах края слышат, понимают? – Краевое правительство прекрасно понимает, что строить необходимо, а кроме того, что эта концепция должна быть долгосрочной. Вечного на вечной мерзлоте нет. Да и сама мерзлота не вечная. Если мы хотим ее сохранить на достаточно длительный период, то ею надо заниматься. Ресурса у муниципалитета пока нет, нет системы такой в государстве. Задачи сделать Норильск белой точкой на карте нет. Напротив, сейчас Таймыр начинает постепенно развиваться. За последние два–три года сюда зашли нефтяники, газовики, угольщики. Еще могут быть какие–то компании. Таймыр изучен всего на 10%, и даже в этих процентах это несметные сокровища. Норильск всегда будет использоваться как место для проживания людей, которые дальше будут летать на Север для освоения Арктики. Зачем строить еще где– то город, если у нас для этого есть потенциал: опыт НГИИ, «Норильскпроекта», всех организаций, которые занимаются наблюдением за мерзлотой, бесценен. Его надо обобщать с наукой и опытом других арктических территорий. Кто–то должен взять на себя ответственность по Арктике, но пока таких ответственных у нас нет. Однако очень мощно развивается Севморпуть как магистраль, потом появится инфраструктура. Думаю, что развиваться все это будет, поскольку обеспечивает безопасность страны. – За время вашей работы на посту главы города какая из проблем для вас оказалась самой сложной? – Самое сложное, наверное, – собрать команду единомышленников, которые бы не просто выполняли указания, а работали так, чтобы улучшить качество жизни в нашем городе. Если ты поставил цель, вся команда должна идти к ней. Если кто–то этого не делает — он мешает в достижении цели. Да, есть гении, но если этот гений сидит на месте и не хочет никуда двигаться, то, может, он применит свои силы, знания в другом месте, а мы пойдем дальше без него. Все ошибаются, но главное, чтобы ошибки были соизмеримы с достижениями. – Как вы общаетесь с горожанами? – Не надо бояться вопросов, которые задает население, мы на них всегда отвечаем. Есть официальные обращения, письменные, устные, есть индивидуальные встречи. Обратную связь мы получаем через опросы, которые дают объективную картину по тому или иному направлению. Но формы общения людей к представителям власти необходимо расширять. – Олег Геннадьевич, если профессию учителя, врача можно получить за пять–шесть лет, то сколько времени нужно учиться, чтобы стать главой города? – Учиться надо все время. В любой профессии. Чтобы стать хорошим врачом, мало получить диплом. Когда ты первое лицо города, края, страны, ты берешь на себя ответственность за все, ты должен принимать решения тогда, когда они спорные. И это самое главное и самое трудное. Мнений, точек зрения может быть много, решение принимать тебе. Если ты на это способен — хорошо, нет — тогда тебе не надо быть главой города. Я привык всегда решать сам, исходя из объективной информации и собственного мнения, и никогда не перекладывал ответственность на кого–то другого. – Олег Геннадьевич, предлагаю вернуться к теме Дня города. В этом году в программе праздника заметно увеличилось количество спортивных мероприятий. – Да, их действительно много. Мы хотели бы вовлечь в праздничные мероприятия, в том числе спортивные, как можно больше горожан. Горожанам хочется чего–то нового, а тем более — самим участвовать в этом. Это можно сделать в первую очередь через спортивные мероприятия. Например, в этом году на стадионе «Заполярник» норильчане смогут проверить свои силы на полосе препятствий. Совместно с «Норникелем» мы ищем новые формы развлечений, которые были бы интересны и доступны всем. Надеюсь, норильчане не останутся в стороне. Мы приглашаем всех увлекательно и весело отметить День города.

Татьяна Глебова Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда – Подготовкой к праздничным мероприятиям надо заниматься в течение всего года. Ведь это не только покрасить бордюры или повесить баннеры, мы должны продумать и праздничную программу. Вместе с этим основная часть ремонтных работ приходится именно на лето, и они должны быть выполнены за короткий срок. Даже в ремонтируемой части города надо успеть навести праздничный лоск. В этом смысле Норильску сложнее, чем любому другому городу. Конечно, есть неудобства для жителей, но, думаю, люди это понимают и относятся к этому с терпением.– В основном — да. В отдельных случаях есть претензии к качеству выполняемых работ. Тем не менее это абсолютно нормальный процесс. Конечно, какими бы ремонтами мы ни занимались, хочется качество, как, скажем, в Европе или в Японии. И к этому мы стремимся. Процесс идет, но не так быстро, как хотелось бы. А норильчане — народ особый, и у нас высокие требования к качеству жизни.– Напротив. Это нормально. Еще раз подчеркну, норильчане — народ требовательный. Норильск чем хорош? Здесь создана особая среда. У нас каждому жителю предоставляется одинаково качественная услуга. Все наши дети ходят в одни и те же детские сады, школы, спортучреждения, больницы независимо от уровня дохода их родителей. Вот в этой части Норильск — уникальный город.– Чем мы можем завлечь? Мы уже проделали и проделываем достаточно большую работу — постепенно Норильск становится благоустроенным и комфортным для жизни городом. Как только Норильск начали строить, мы попали в список самых неблагополучных, некачественных и тому подобное городов. Тем более за полярным кругом — самый северный, самый ветреный — в общем самый–самый. И представьте, в этой ситуации кого–то привлечь с материка. Только сумасшедший, казалось бы, поедет посмотреть. Теперь мы видим, что все получается наоборот: люди, приехав однажды в Норильск, увидев уникальную природу, инфраструктуру города, встретившись с норильчанами, совсем по– другому относятся к этой территории. Они начинают сравнивать. Возьмите тот же Красноярск — сколько раз там объявляют режим черного неба. Смог над городом никуда не девается. У нас, вы сами видите, экологическая ситуация постепенно улучшается. Норильчане, может быть, медленно, но по–другому начинают относиться к городу.– Наш приоритет — безопасность города. Безопасно – значит комфортно. Разница в том, что комфорт можно увидеть, безопасность — ощутить. Комфортная среда — она вот: город, парки, стадионы. А неотремонтированный коллектор, которого не видно, — это вопрос безопасности. Дороги, освещение — тоже безопасность. Этим мы и занимаемся в первую очередь. Мы прекрасно понимаем, что у нас есть к чему стремиться в плане улучшения комфорта в городе. В одночасье мы этого не сделаем, но потихоньку скверы, детские игровые комплексы, спортивные площадки будем делать, чтобы туда было приятно прийти.– Нужно не только ремонтировать старые дома, их фасады, но и строить новое жилье. Почему мы не можем выйти за общеустоявшиеся границы районов, это же в наших силах. Например, бывший поселок Геологов недалеко от Талнаха. Рядом проходят коммуникации, туда можно подвести дороги, тем более что отсыпка там уже есть. Это зеленая зона, которая уже эксплуатировалась людьми.Было бы хорошо построить там малоэтажные дома, таунхаусы, предоставлять их населению в коммерческий наем или как служебное жилье. Какую–то часть застройщик мог бы продавать. В Норильске, как в любом другом городе, есть потребность в новом качественном жилье. Время гостинок прошло. Да и гостинка, кстати, по содержанию самая дорогая. Если начнем строить жилье, отношение населения к городу резко поменяется. Но только своими силами мы не справимся. Это общая задача, и ее надо постоянно пробивать.– Люди хотят жить на земле, и надо дать им эту возможность. Но жить следует по правилам. За эксплуатируемый земельный участок надо платить аренду, и он должен быть зарегистрирован. Сейчас будем наводить порядок под мостом через реку Норильскую. Участки все там проинвентаризировали и оформляем. Предупреждаем людей о необходимости убрать балки, которые стоят на дороге.– Краевое правительство прекрасно понимает, что строить необходимо, а кроме того, что эта концепция должна быть долгосрочной. Вечного на вечной мерзлоте нет. Да и сама мерзлота не вечная. Если мы хотим ее сохранить на достаточно длительный период, то ею надо заниматься. Ресурса у муниципалитета пока нет, нет системы такой в государстве. Задачи сделать Норильск белой точкой на карте нет. Напротив, сейчас Таймыр начинает постепенно развиваться. За последние два–три года сюда зашли нефтяники, газовики, угольщики. Еще могут быть какие–то компании. Таймыр изучен всего на 10%, и даже в этих процентах это несметные сокровища. Норильск всегда будет использоваться как место для проживания людей, которые дальше будут летать на Север для освоения Арктики. Зачем строить еще где– то город, если у нас для этого есть потенциал: опыт НГИИ, «Норильскпроекта», всех организаций, которые занимаются наблюдением за мерзлотой, бесценен. Его надо обобщать с наукой и опытом других арктических территорий. Кто–то должен взять на себя ответственность по Арктике, но пока таких ответственных у нас нет. Однако очень мощно развивается Севморпуть как магистраль, потом появится инфраструктура. Думаю, что развиваться все это будет, поскольку обеспечивает безопасность страны.– Самое сложное, наверное, – собрать команду единомышленников, которые бы не просто выполняли указания, а работали так, чтобы улучшить качество жизни в нашем городе. Если ты поставил цель, вся команда должна идти к ней. Если кто–то этого не делает — он мешает в достижении цели. Да, есть гении, но если этот гений сидит на месте и не хочет никуда двигаться, то, может, он применит свои силы, знания в другом месте, а мы пойдем дальше без него. Все ошибаются, но главное, чтобы ошибки были соизмеримы с достижениями.– Не надо бояться вопросов, которые задает население, мы на них всегда отвечаем. Есть официальные обращения, письменные, устные, есть индивидуальные встречи. Обратную связь мы получаем через опросы, которые дают объективную картину по тому или иному направлению. Но формы общения людей к представителям власти необходимо расширять.– Учиться надо все время. В любой профессии. Чтобы стать хорошим врачом, мало получить диплом. Когда ты первое лицо города, края, страны, ты берешь на себя ответственность за все, ты должен принимать решения тогда, когда они спорные. И это самое главное и самое трудное. Мнений, точек зрения может быть много, решение принимать тебе. Если ты на это способен — хорошо, нет — тогда тебе не надо быть главой города. Я привык всегда решать сам, исходя из объективной информации и собственного мнения, и никогда не перекладывал ответственность на кого–то другого.– Да, их действительно много. Мы хотели бы вовлечь в праздничные мероприятия, в том числе спортивные, как можно больше горожан. Горожанам хочется чего–то нового, а тем более — самим участвовать в этом. Это можно сделать в первую очередь через спортивные мероприятия. Например, в этом году на стадионе «Заполярник» норильчане смогут проверить свои силы на полосе препятствий. Совместно с «Норникелем» мы ищем новые формы развлечений, которые были бы интересны и доступны всем. Надеюсь, норильчане не останутся в стороне. Мы приглашаем всех увлекательно и весело отметить День города.

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