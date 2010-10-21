«Заполярка» решила поздравить Норильск с днем рождения не только от себя, но и от имени горожан. Сколько прекрасных слов мы услышали о нем, когда спросили у людей:
Ирина Субочева, коренная норильчанка:
– В Норильске прошло мое очень счастливое детство, с замечательными, чуткими, родными воспитателями и учителями. Я, получив профессиональное образование, осознанно вернулась в Норильск. С удовольствием работаю в родном для меня городе. Мне он дорог, как все, что связано с моей жизнью, с моими родными, друзьями, коллегами. Он — часть моей жизни! С днем рождения, Норильск, город с сильным характером и очень теплым сердцем и отзывчивой душой!Владимир Попов, бывший металлург:
– Я приехал в Норильск 46 лет назад молодым инженером–металлургом на несколько лет, но так и остался. А все любовь. Полюбил никелевый завод, где у меня наставниками были Изосим Чалкин и Анатолий Филатов, и не забыть встречи с Борисом Колесниковым, который был тогда директором комбината — вот это изумительные люди, настоящие норильчане, пример во всем. Здесь и любовь своей жизни встретил, дети и внуки родились. Понимаю, что время изменилось, люди, а, значит, и город стал другим. Наверное, я больше люблю старый Норильск и его людей. Именно такая любовь корнями связывает нас с городом. Пусть продолжается та невидимая нить, которая притягивает нас друг к другу, вот и не прервется наша любовь к Норильску.Кира Чиж, главный специалист отдела информационных технологий «Норильскпроекта»:
– Здесь я училась, здесь я влюбилась, здесь мои дом и семья, друзья. В Норильске я счастлива. Я остаюсь в любимом городе молодой. В нем я нашла себя в творчестве и встретила близких по духу людей. Это край земли, который стал для меня самым родным.Валерий Шабурин, председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов
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– Мне Норильск в первую очередь нравится тем, что здесь все в шаговой доступности. Вопросы решаются относительно легко и быстро, не то что в больших городах. А люди — хорошие и отзывчивые. В Норильске, как и в любом другом городе, есть свои положительные и отрицательные стороны, но мы, прожившие здесь не один десяток лет, воспринимаем город по–особенному, и именно поэтому мы здесь по–sпрежнему живем и работаем.Евгения Сидорук, директор Норильского городского архива:
– Я люблю этот город за то, что здесь живут мои любимые люди. За то, что это моя Родина. За то, что снег здесь зимой чистый и скрипит. За то, что круглый год у нас всем хватает места для парковки. За то, что в полярную ночь, когда за окнами мороз, ты дома сидишь в майке. За то, что Норильск меня тоже любит, и я это чувствую. И потому, когда самолет садится в Алыкеле, у меня отчего–то замирает сердце.Александр Сергеевич Давыденко:
– Я люблю Норильск — я здесь родился, учился, вырос. Люблю его за неповторимый внешний облик, за уникальную архитектуру и исторические памятники. Ничего похожего нет ни в одном другом городе мира. Люблю свой город за его историю и людей, которые его строили, за их героизм, мужество, целеустремленность, ум и талант. За въездные стелы, которые встречают и провожают гостей города и норильчан, отправляющихся на материк. За его особенный характер, за то, что он бывает противоречивым и непредсказуемым, суровым и нежным, теплым и холодным, светлым и хмурым. За то, что здесь самые добрые, душевные и отзывчивые люди, чуткие к чужой беде. Люблю, когда выходит солнце, и весь город освещается им. Когда полярная ночь и снегопад или метель, и город становится сказочным и красивым, каким–то воздушным и легким. Обожаю его за ночные огни. Вообще за то, что этот город есть на земле.Фаина Кушнир, директор школы № 23:
– Норильск — безоговорочно мой город. Вот с большой буквы — мой. Мне тут безопасно, уверенно, комфортно живется. Я в другом городе стала бы совсем другим человеком. А тут по максимуму реализовала свои творческие возможности, Норильск дал мне работу, любимое дело, счастье быть тем, кто я есть.
Те, кто не любят Норильск и морщатся от него, я бы посоветовала им или уезжать, или каким–то образом стремиться его преобразовывать. Начнешь делать для этого города что–то — и обязательно полюбишь его. Я и мой город — это близкие понятия. Даже если уеду отсюда, увезу Норильск с собой — в воспоминаниях, в дружбе, в сложившихся взаимосвязях.
Кстати, в последнее время Норильск стал чище, светлее, красивее, зеленее — я живу тут с 1977 года и знаю, что говорю.Людмила Кармазанова, главный специалист УКРИС, сестра милосердия:
– Как же не любить Норильск — это моя жизнь! В 1969–м я приехала сюда по комсомольской путевке, работала в «Промстрое» с удивительными специалистами, которые многому научили. Я и сегодня стараюсь видеть только хорошее в норильчанах, считаю их отдельной нацией. Ранним утром выхожу на Ленинский проспект и любуюсь городом, пусть жизнь у него будет большая и долгая. И все же есть беспокойство: будет ли Норильск расти дальше, ведь строек у нас сейчас очень мало. Но давайте не будем терять надежду!Наталья Федянина, директор музея Норильска:
– Любовь — чувство необъяснимое. Ты просто живешь с этим ощущением и даже не задумываешься. Идешь по улице — и необъяснимо счастлива. От того, что солнце сегодня не зайдет, что город летом такой просторный, что люди гуляют, и через одного — знакомые. Или наоборот — пурга жуткая, фонари на ветру качаются, а дома или на работе в такую погоду особенно хорошо, ничего не отвлекает от главного.
Люблю Норильск за масштаб, за экзотику, за все его возможности, за то, что здесь люди нужным делом заняты, и все при деле. Я долго искала свой город. Судьба привела в Норильск, который сразу именно таким городом для меня и стал.Александр Владимирович, трижды дед:
– У меня много причин любить Норильск. Во–первых, за то, что я строил в нем многие жилые и производственные здания, базы отдыха и гаражи. Особая стройка для меня — это строительство Надеждинского металлургического завода. Всего так сразу и не вспомнишь. Многие помещения и кабинеты в свое время были отделаны моими руками, и меня как строителя–отделочника здесь уважали и ценили.
Во–вторых, люблю его за то, что с этим городом связана большая часть моей жизни, счастливые моменты и горе. Здесь росли мои дети, родились и растут внучки, и, я надеюсь, что этот город для них также значим, как и для меня.
В–третьих, я люблю Норильск за его память. За то, что люди здесь берегут ее, хранят и ценят. Сколько жил в Норильске, от других городов он всегда отличался особым ритмом жизни и людьми. Людьми, которые до сих пор, даже сейчас, в циничное время готовы приходить на помощь. Я уже почти десять лет живу на материке, но Норильск и Север меня манят. От приезда сюда удерживает только то, что за это время разъехались по стране мои друзья, мужики, с кем я прошел огонь, воду и медные трубы, а вот если бы была возможность хоть на пару часов вернуть прежние времена, то сорвался бы не задумываясь.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда