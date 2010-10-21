[Индекс номера 114 (14.07.2017)]



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Таланты «Норникеля»

Во Дворце культуры подвели итоги выставки прикладного искусства, проводимой в рамках ежегодного фестиваля творчества «Корпорация звезд». Среди экспонатов, выполненных в самых разных техниках, немало необычных работ вроде скульптуры из металлолома и бивня мамонта с изображениями этого ископаемого.

Было на что посмотреть Танцуют все «Корпорация звезд» — это уникальный проект, вот уже 12 лет объединяющий творчески одаренных работников Заполярного филиала «Норникеля». Фестиваль проводится в двух направлениях: музыкально–художественное и прикладное творчество. В этом году набралось более 400 участников. 15 июля во время торжеств, посвященных Дню города и Дню металлурга, состоится гала–концерт победителей музыкально–художественного направления. Они представят свои танцевальные, вокальные и инструментальные номера, выступят в эстрадно–разговорном жанре. Для участия в отборочном туре прикладного творчества было подано 307 заявок, что примерно в два раза больше прошлогоднего показателя. Организаторы отметили, что абсолютно все предприятия компании охотно согласились участвовать в фестивале, при этом особенно активно себя проявили Норильский обеспечивающий комплекс и НТЭК. К совершенству — Если бы на нашей выставке побывали иностранцы, то нам не пришлось бы пользоваться услугами переводчика. Понимать друг друга без слов — в этом и есть прелесть творчества, — говорит Светлана Трифонова, член жюри фестиваля, ведущий специалист по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля». Она с гордостью знакомит с работами конкурсантов: фотографии, резьба по кости, гобелены, живопись, авторские куклы, изделия из металла и бисера и многое другое. Впервые представлены модели одежды. – Как таковой тематики у выставки нет, и, наверное, это даже к лучшему, — считает Светлана Трифонова. — Для нас важно не ограничивать людей в идеях творческого подхода, не загонять их в рамки. Посмотрите, какие чудесные работы — в них вся открытость нашей многополярной души. На нашей выставке нет ни одной пессимистичной или грустной работы, что также о многом говорит. — Довольно сложно оценивать работы, поскольку каждая из них — это индивидуальный подход, частичка автора, — заметил Василий Трохов, председатель жюри фестиваля, заместитель начальника управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля». — Можно с уверенностью сказать, что с каждым годом мастерство конкурсантов растет. Они не зарывают свои таланты, тянутся к совершенству, но самое главное — делятся своим мастерством с другими. И наша задача — помочь им развиваться, ведь подобные мероприятия стимулируют людей и на плодотворную работу на производстве. Дмитрий Воробьев показывает свою работу Мастера с большой буквы И пускай работы на этой выставке в основном любительские, но практически в каждой из них есть претензия на профессионализм. При выборе победителей члены жюри, среди которых художники, фотографы, представители СМИ, в первую очередь обращали внимание на индивидуальность и креативность. Одним из победителей конкурса стал Альберт Туркин, горный мастер рудника «Комсомольский». Он представил скульптуру из металлолома, которую назвал «Робот Чаппи». На фигуру из различных деталей автохлама — болтов, гаек, коромысла и т. п. — у мужчины ушло не так много времени и сил. При всей любви к своим работам, а их у Альберта уже более 150, он не считает «Чаппи» чем–то уникальным. За десять лет творчества он перешагнул черту, которая, по мнению специалистов, отличает любителя от профессионала. И подтверждение тому — 300–килограммовая скульптура оленя в натуральную величину, которую на днях установят на детской площадке при въезде в Талнах. Не менее интересная работа и у другого работника «Комсомольского», взрывника Дмитрия Воробьева. Бивень мамонта на подставке из лопатки мамонта — это вам не какой–нибудь урбан–арт, а настоящий привет из далекого прошлого. Останки ископаемого, возраст которого может составлять порядка 10 тысяч лет, были найдены в 1969 году при строительстве центральной площадки рудника «Комсомольский», долгое время они хранились в частной коллекции одной из норильских семей, а в 2015 году попали в руки к Дмитрию. Ну а поскольку он с детства увлекается резьбой по кости, не было даже сомнений, что на бивне появятся изображения мамонтов. На работу, которая не приемлет спешки, у мастера ушло порядка двух недель, ради этого был взят краткосрочный отпуск на производстве. За свою работу Дмитрий Воробьев получил специальный приз жюри «За ремесло на уникальных археологических артефактах». Мастер уверен: если внимательно смотреть под ноги, то можно найти много интересного, ведь территория Таймыра богата на подобные находки. Кира Чиж, обладатель гран-при выставки Гран–при выставки досталось Кире Чиж, главному специалисту отдела информационных технологий института «Норильскпроект». Женщина состоит в творческом объединении «Галакс» и по праву считается мастером на все руки. Однако ее творчество отличает одна особенность — в ее поделках присутствуют изображения драконов. — Почему драконы? Наверное, потому что они мне нравятся чисто визуально и близки по духу. Раньше я занималась лепкой, валянием, а недавно увлеклась резьбой по кости. И, судя по тому, что мою работу так высоко оценили, у меня неплохо получается. Хочу поблагодарить организаторов фестиваля. Здесь всегда царит добрая атмосфера, многие из участников, в том числе и я, с удовольствием знакомятся и делятся новыми идеями. Всего на выставке декоративно–прикладного искусства в различных номинациях были отмечены работы 16 конкурсантов. От компании «Норникель» они получили дипломы, сувениры и ценные подарки.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда «Корпорация звезд» — это уникальный проект, вот уже 12 лет объединяющий творчески одаренных работников Заполярного филиала «Норникеля». Фестиваль проводится в двух направлениях: музыкально–художественное и прикладное творчество. В этом году набралось более 400 участников. 15 июля во время торжеств, посвященных Дню города и Дню металлурга, состоится гала–концерт победителей музыкально–художественного направления. Они представят свои танцевальные, вокальные и инструментальные номера, выступят в эстрадно–разговорном жанре. Для участия в отборочном туре прикладного творчества было подано 307 заявок, что примерно в два раза больше прошлогоднего показателя.Организаторы отметили, что абсолютно все предприятия компании охотно согласились участвовать в фестивале, при этом особенно активно себя проявили Норильский обеспечивающий комплекс и НТЭК.— Если бы на нашей выставке побывали иностранцы, то нам не пришлось бы пользоваться услугами переводчика. Понимать друг друга без слов — в этом и есть прелесть творчества, — говорит. Она с гордостью знакомит с работами конкурсантов: фотографии, резьба по кости, гобелены, живопись, авторские куклы, изделия из металла и бисера и многое другое. Впервые представлены модели одежды.– Как таковой тематики у выставки нет, и, наверное, это даже к лучшему, — считает Светлана Трифонова. — Для нас важно не ограничивать людей в идеях творческого подхода, не загонять их в рамки. Посмотрите, какие чудесные работы — в них вся открытость нашей многополярной души. На нашей выставке нет ни одной пессимистичной или грустной работы, что также о многом говорит.— Довольно сложно оценивать работы, поскольку каждая из них — это индивидуальный подход, частичка автора, — заметил. — Можно с уверенностью сказать, что с каждым годом мастерство конкурсантов растет. Они не зарывают свои таланты, тянутся к совершенству, но самое главное — делятся своим мастерством с другими. И наша задача — помочь им развиваться, ведь подобные мероприятия стимулируют людей и на плодотворную работу на производстве.И пускай работы на этой выставке в основном любительские, но практически в каждой из них есть претензия на профессионализм. При выборе победителей члены жюри, среди которых художники, фотографы, представители СМИ, в первую очередь обращали внимание на индивидуальность и креативность.Одним из победителей конкурса стал. Он представил скульптуру из металлолома, которую назвал «Робот Чаппи». На фигуру из различных деталей автохлама — болтов, гаек, коромысла и т. п. — у мужчины ушло не так много времени и сил. При всей любви к своим работам, а их у Альберта уже более 150, он не считает «Чаппи» чем–то уникальным. За десять лет творчества он перешагнул черту, которая, по мнению специалистов, отличает любителя от профессионала. И подтверждение тому — 300–килограммовая скульптура оленя в натуральную величину, которую на днях установят на детской площадке при въезде в Талнах.Не менее интересная работа и у другого работника «Комсомольского»,. Бивень мамонта на подставке из лопатки мамонта — это вам не какой–нибудь урбан–арт, а настоящий привет из далекого прошлого. Останки ископаемого, возраст которого может составлять порядка 10 тысяч лет, были найдены в 1969 году при строительстве центральной площадки рудника «Комсомольский», долгое время они хранились в частной коллекции одной из норильских семей, а в 2015 году попали в руки к Дмитрию. Ну а поскольку он с детства увлекается резьбой по кости, не было даже сомнений, что на бивне появятся изображения мамонтов. На работу, которая не приемлет спешки, у мастера ушло порядка двух недель, ради этого был взят краткосрочный отпуск на производстве. За свою работу Дмитрий Воробьев получил специальный приз жюри «За ремесло на уникальных археологических артефактах». Мастер уверен: если внимательно смотреть под ноги, то можно найти много интересного, ведь территория Таймыра богата на подобные находки.Гран–при выставки досталось. Женщина состоит в творческом объединении «Галакс» и по праву считается мастером на все руки. Однако ее творчество отличает одна особенность — в ее поделках присутствуют изображения драконов.— Почему драконы? Наверное, потому что они мне нравятся чисто визуально и близки по духу. Раньше я занималась лепкой, валянием, а недавно увлеклась резьбой по кости. И, судя по тому, что мою работу так высоко оценили, у меня неплохо получается. Хочу поблагодарить организаторов фестиваля. Здесь всегда царит добрая атмосфера, многие из участников, в том числе и я, с удовольствием знакомятся и делятся новыми идеями.Всего на выставке декоративно–прикладного искусства в различных номинациях были отмечены работы 16 конкурсантов. От компании «Норникель» они получили дипломы, сувениры и ценные подарки.

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