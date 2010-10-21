[Индекс номера 114 (14.07.2017)]



Проекты

Экологическая модернизация

К Дню металлурга и Дню рождения города компания «Норникель» заявила о начале реализации серного проекта. Это не только самый масштабный экопроект в истории компании, но и в мире.

Спецпредставитель президента Рф Сергей Иванов попробовал на вкус гранулированную серу. Гранулы серы являются готовым товарным продуктом и совершенно безопасны. Два варианта Серный проект — проект по запуску в Норильске мощностей, позволяющих снизить уровень вредных выбросов. Он предусматривает два варианта утилизации диоксида серы: с получением в конечном продукте серы и с производством серной кислоты и ее последующей нейтрализацией. К концу 2017 года компания должна определиться, какой из них реализовывать. На сегодняшний день проект по утилизации диоксида серы с получением из газа природного продукта, чистой серы, — пока основной. Подготовительные работы по строительству идут уже с прошлого года: ведется вертикальная планировка площадки, демонтаж зданий и сооружений, которые находятся на ней, но не будут использоваться в производственном процессе. Активная фаза стройки начнется не ранее второго квартала 2018 года, к этому времени уже будет окончательно определен вариант проекта по утилизации диоксида серы. Второй вариант проекта — с получением гипса, продукта нейтрализации серной кислоты. То есть нейтрализатором серной кислоты будет известняк. Сейчас ведутся подготовительные работы по новому месторождению, которое будет задействовано не только в данном проекте, но и для текущих потребностей Заполярного филиала. Так что запасов его хватит. Заместитель руководителя проектного офиса серного проекта «Норникеля» Андрей Северилов не боится даже самых каверзных вопросов журналистов. Плюсы и минусы Каждый из вариантов имеет свои и плюсы, и минусы. Первый вариант — сложнее выполнить, но проще реализовать или хранить продукт, второй — проще в исполнении, но есть проблемы с использованием или реализацией конечного продукта. Серу можно транспортировать и реализовывать в гранулированном виде, предусмотрено и ее долговременное хранение. На подготовленные основания наливается жидкая сера, которая после застывания сверху покрывается спецраствором. Так она может храниться десятилетиями. Такая технология хранения используется в Канаде, Америке, в таком виде сера не представляет никакой опасности. Если появляется рынок сбыта, серу можно снова расплавить–гранулировать и отправить на продажу. С сернокислотной технологией, где конечный продукт будет гипсообразный, сложнее. Пока его невозможно использовать, базовым вариантом будет складирование на отдельных специально оборудованных участках. Для возможности его дальнейшего использования необходимо провести дополнительные исследования. Продукт совершенно безопасен, его также можно хранить десятилетиями. Первый вариант проекта — получение серы — абсолютный эксклюзив. В мире подобного производства нет. Аналоги варианта нейтрализации серной кислоты существуют в России и Казахстане. Еще одно предприятие — медный завод — также вовлечено в эту цепочку. На его производственной площадке реализуется отдельный проект, по которому проделана большая работа. Сера, которую получат на МЗ, будет транспортироваться на НМЗ для дальнейшей переработки. Сейчас в проект вносятся определенные изменения с целью максимально использовать существующие здания и сооружения, а также применить номенклатуру отечественного оборудования. «Норникель» — первый Минприроды призывает крупный бизнес развивать экологические проекты, и «Норникель» на этот призыв откликнулся одним из первых. – Поддержка экологических проектов является ответственным решением крупной компании, — заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской во время презентации серного проекта в Норильске. С 2019 года все крупные предприятия в стране, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, а их около 300, должны запустить проекты по модернизации производства, нацеленные на улучшение экологии. До 2019 года еще есть время, и компания «Норникель» в этом смысле — пионер. О запуске проектов по модернизации производства заявила за два года раньше, в Год экологии. Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что это только старт, начало в решении многих экологических проблем». Затраты, которые потребуются для масштабной модернизации производств и внедрения наилучших доступных технологий (технологий производства, основанных на использовании современных достижений науки и техники с целью охраны окружающей среды, НДТ), с 2019 года составят более 1 трлн рублей в год. Подавляющее большинство крупных промышленных предприятий, в числе которых «Норникель», уже представили программы перехода на НДТ. Строительство мощностей по утилизации серы позволит снизить выбросы диоксида серы с 1124 тысячи тонн в год до 219 тысяч тонн в год.

Факты: Блоки долговременного хранения серы вмещают объем трехлетнего производства с возможностью дальнейшего расширения. Производство серной кислоты: Молотый известняк Состав: – CaO – 53,7% – MgO – 0,6% – SiO – 1,4% Технологическая серная кислота Плотность: 1820–1830 кг/м3 концентрация: 92,5–94% при t 20–250C. Цифры: Реконструкция НМЗ станет одной из самых масштабных за всю историю компании «Норникель». Общая площадь застройки составит 290 000 м2. Это площадь 39 футбольных полей. Максимальная высота зданий — 70 метров, что сравнимо с Казанским собором или Спасской башней. В 2016 году выбросы диоксида серы на НМЗ составили 1 млн 124 тысячи тонн в год. После реализации проекта к 2023 году предположительное снижение выбросов диоксида серы составит более 80%.

Татьяна Глебова Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Серный проект — проект по запуску в Норильске мощностей, позволяющих снизить уровень вредных выбросов. Он предусматривает два варианта утилизации диоксида серы: с получением в конечном продукте серы и с производством серной кислоты и ее последующей нейтрализацией. К концу 2017 года компания должна определиться, какой из них реализовывать.На сегодняшний день проект по утилизации диоксида серы с получением из газа природного продукта, чистой серы, — пока основной. Подготовительные работы по строительству идут уже с прошлого года: ведется вертикальная планировка площадки, демонтаж зданий и сооружений, которые находятся на ней, но не будут использоваться в производственном процессе. Активная фаза стройки начнется не ранее второго квартала 2018 года, к этому времени уже будет окончательно определен вариант проекта по утилизации диоксида серы.Второй вариант проекта — с получением гипса, продукта нейтрализации серной кислоты. То есть нейтрализатором серной кислоты будет известняк. Сейчас ведутся подготовительные работы по новому месторождению, которое будет задействовано не только в данном проекте, но и для текущих потребностей Заполярного филиала. Так что запасов его хватит.Каждый из вариантов имеет свои и плюсы, и минусы. Первый вариант — сложнее выполнить, но проще реализовать или хранить продукт, второй — проще в исполнении, но есть проблемы с использованием или реализацией конечного продукта.Серу можно транспортировать и реализовывать в гранулированном виде, предусмотрено и ее долговременное хранение. На подготовленные основания наливается жидкая сера, которая после застывания сверху покрывается спецраствором. Так она может храниться десятилетиями. Такая технология хранения используется в Канаде, Америке, в таком виде сера не представляет никакой опасности. Если появляется рынок сбыта, серу можно снова расплавить–гранулировать и отправить на продажу.С сернокислотной технологией, где конечный продукт будет гипсообразный, сложнее. Пока его невозможно использовать, базовым вариантом будет складирование на отдельных специально оборудованных участках. Для возможности его дальнейшего использования необходимо провести дополнительные исследования. Продукт совершенно безопасен, его также можно хранить десятилетиями.Первый вариант проекта — получение серы — абсолютный эксклюзив. В мире подобного производства нет. Аналоги варианта нейтрализации серной кислоты существуют в России и Казахстане.Еще одно предприятие — медный завод — также вовлечено в эту цепочку. На его производственной площадке реализуется отдельный проект, по которому проделана большая работа. Сера, которую получат на МЗ, будет транспортироваться на НМЗ для дальнейшей переработки. Сейчас в проект вносятся определенные изменения с целью максимально использовать существующие здания и сооружения, а также применить номенклатуру отечественного оборудования.Минприроды призывает крупный бизнес развивать экологические проекты, и «Норникель» на этот призыв откликнулся одним из первых.– Поддержка экологических проектов является ответственным решением крупной компании, — заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской во время презентации серного проекта в Норильске.С 2019 года все крупные предприятия в стране, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, а их около 300, должны запустить проекты по модернизации производства, нацеленные на улучшение экологии.До 2019 года еще есть время, и компания «Норникель» в этом смысле — пионер. О запуске проектов по модернизации производства заявила за два года раньше, в Год экологии. Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что это только старт, начало в решении многих экологических проблем».Затраты, которые потребуются для масштабной модернизации производств и внедрения наилучших доступных технологий (технологий производства, основанных на использовании современных достижений науки и техники с целью охраны окружающей среды, НДТ), с 2019 года составят более 1 трлн рублей в год.Подавляющее большинство крупных промышленных предприятий, в числе которых «Норникель», уже представили программы перехода на НДТ.

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