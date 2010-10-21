День города — любимый праздник всех норильчан, даже когда дата не круглая. Но часто за городским юбилеем становятся незаметными дни рождения его ровесников — тех организаций, зданий или событий, которые тоже приходятся на 1953 год. Именно о них мы сегодня вспомним.
Городской Совет
|Первые фонари на строящейся улице Б. Хмельницкого
15 июля 1953 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Норильск Дудинского района Таймырского национального округа Красноярского края преобразован в город краевого подчинения. В Норильске тогда проживали 82 тысячи жителей, в 1953 году в норильском роддоме родились 2493 норильчонка.
С обретением нового статуса Норильск получил и прилагающиеся к нему «атрибуты». Например, 26–27 сентября прошла первая городская партийная конференция, а 18 октября состоялись первые выборы в городской Совет депутатов. Было выбрано аж 175 депутатов, которых возглавил председатель Анатолий Бурмакин. Сессии стали проходить почти каждый месяц. Но так как собственного здания у горсовета еще не было, то депутаты собирались в других учреждениях: в ДИТРе, в школах.
Кстати, новое здание городские власти получили в том же 1953 году. Вместо маленького помещения на улице Горной, где располагался поссовет с несколькими другими конторами типа загса и военно–учетного стола, для исполкома нового городского Совета перепланировали дом № 7 на улице Севастопольской. Это было первое административное здание Норильска, где сосредоточилась вся городская власть: исполком горсовета, горкомы партии и комсомола, окружком профсоюза, горвоенкомат, жку. А в правом крыле впоследствии разместилась и редакция новой городской газеты.
«Заполярная правда»
|Первые выборы в горсовет
22 декабря 1953 года вышел первый номер «Заполярной правды». Сначала наследница первых норильских многотиражек — «Норильстроевца», «За металл» и «Сталинца» — готовилась в одной из комнаток Дома связи комбината на Октябрьской улице, там же она и печаталась — на старом плоскопечатном станке «Пионер». Первый тираж составил 5000 экземпляров, типография работала над печатью каждого номера по пять часов. Выходила
газета трижды в неделю, с 1957–го — пять раз. В первом же номере помимо стихов ко дню рождения Сталина газета обозначила свои задачи: рассказывать, как выполняются решения партии и правительства, способствовать развитию творческой инициативы масс, бороться против бюрократизма и халтурного отношения некоторых людей к труду... Ну и экзотичная теперь подписка, которую давали журналисты тех лет: «Я обязуюсь сохранять государственную и партийную тайну и быть бдительным, также не разглашать фамилии авторов и содержание неопубликованных материалов, оперативные планы и задания редакции. В противном случае несу уголовную ответственность, согласно действующему законодательству».Здравоохранение, соцполитика и культура
26 октября 1953 года на первой сессии норильского горсовета были организованы отдел социального обеспечения (забытое слово «собес»), горздравотдел и отдел культуры горис-
полкома. То есть сейчас в этот день свое рождение могут отмечать три нынешних управления и отдела: социальной политики, по делам культуры и искусства и здравоохранения. Собес занимался оказанием помощи и поддержкой незащищенных горожан. Гор-
здравотдел объединил все медицинские заведения Норильска, а отдел культуры ведал театром, кино, библиотеками, музеем и прочими досуговыми заведениями.Кинотеатр «Родина»
16 октября 1953 года на проспекте Сталина фильмом «Звезда» открылся кинотеатр «Родина». Тогда это был самый большой в городе кинотеатр с двумя залами — красным и голубым — на 441 место. Первыми его картинами были «Адмирал Ушаков», «Алёша Птицын вырабатывает характер», «Застава в горах», «Корабли штурмуют бастионы», «Любовь Яровая», «Свадьба с приданым», «Фанфан–Тюльпан». В первые годы попасть на сеанс в «Родину» было нелегко: огромная очередь в кассу кинотеатра заставляла счастливых обладателей билетов входить в кинозал со двора, через запасные выходы. В давке можно было запросто лишиться пуговиц на пальто. Потому на одной из первых сессий горсовета в этом же году депутаты обсуждали следующее: «Наш народ любит кино, а поэтому единственный кинотеатр «Родина» ни в какой мере не обеспечивает полного охвата трудящихся ввиду малого количества мест. Сама жизнь ставит на повестку дня вопрос об открытии дополнительного кинотеатра».
Гастроном № 1 («Енисей»)
|Кинотеатр «Родина»
20 февраля 1953 на Гвардейской площади открылся первый большой гастроном, крупнейший не только в Норильске, но и в крае — восемь отделов, общая площадь 3169 квадратных метров. Центральный продовольственный магазин города работал с 12 до 24 часов. В 1965 году в гастрономе был открыт отдел самообслуживания, тогда же он получил собственное имя — «Енисей». В 1970–м магазин полностью перешел на новую форму работы, став универсамом — универсальным магазином самообслуживания, прообразом современных супермаркетов, когда продавец нужен покупателю лишь на кассе.
Новостройки 1953 года
|Гастроном № 1
Главная архитектурная достопримечательность этого года — здание железнодорожного вокзала, автором проекта которого был архитектор Сергей Хорунжий. Вокзал получился просторным и парадным. Такая роскошь объяснялась тем, что до Норильска должна была дотянуться железнодорожная ветка от трансполярной магистрали Салехард — Игарка. В этом случае Норильск стал бы самой северной ее точкой, и на вокзал прибывали бы поезда дальнего следования. Ну а до того времени (которое не наступило и до сих пор) на вокзале разместилось управление НЖД, рядом построили станцию Норильск–Сортировочная.
Также новостройками этого года были жилые дома на ул. Комсомольской, 14, ул. Пионерской (сейчас Б. Хмельницкого), 15, 17 и 19. Подходили к завершению работы на домах № 7 и № 12 на Ленинском проспекте. В этом же году были построены и две новые школы: № 6 на ул. Комсомольской и № 11 в Кайеркане. Разрабатывался первый проект телецентра в Норильске.
А еще 1953 году на улицах Норильска засветились первые настоящие фонари: с массивными опорами и матовыми шарами. До этого город освещали подвесные лампочки на растяжках. Новые фонари были двухламповыми, а на самых парадных площадях и в людных местах — на Октябрьской, Гвардейской, Комсомольской площадях, перед зданием старого театра — изящные четырехламповые. Размещались они на тротуарах улиц и придавали городу одновременно уютный и элегантный вид.
Светлана Гунинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
|Железнодорожный вокзал