[Индекс номера 114 (14.07.2017)]



Путеводитель

Ровесники Норильска

День города — любимый праздник всех норильчан, даже когда дата не круглая. Но часто за городским юбилеем становятся незаметными дни рождения его ровесников — тех организаций, зданий или событий, которые тоже приходятся на 1953 год. Именно о них мы сегодня вспомним.

Первые фонари на строящейся улице Б. Хмельницкого Городской Совет 15 июля 1953 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Норильск Дудинского района Таймырского национального округа Красноярского края преобразован в город краевого подчинения. В Норильске тогда проживали 82 тысячи жителей, в 1953 году в норильском роддоме родились 2493 норильчонка. С обретением нового статуса Норильск получил и прилагающиеся к нему «атрибуты». Например, 26–27 сентября прошла первая городская партийная конференция, а 18 октября состоялись первые выборы в городской Совет депутатов. Было выбрано аж 175 депутатов, которых возглавил председатель Анатолий Бурмакин. Сессии стали проходить почти каждый месяц. Но так как собственного здания у горсовета еще не было, то депутаты собирались в других учреждениях: в ДИТРе, в школах. Кстати, новое здание городские власти получили в том же 1953 году. Вместо маленького помещения на улице Горной, где располагался поссовет с несколькими другими конторами типа загса и военно–учетного стола, для исполкома нового городского Совета перепланировали дом № 7 на улице Севастопольской. Это было первое административное здание Норильска, где сосредоточилась вся городская власть: исполком горсовета, горкомы партии и комсомола, окружком профсоюза, горвоенкомат, жку. А в правом крыле впоследствии разместилась и редакция новой городской газеты. Первые выборы в горсовет «Заполярная правда» 22 декабря 1953 года вышел первый номер «Заполярной правды». Сначала наследница первых норильских многотиражек — «Норильстроевца», «За металл» и «Сталинца» — готовилась в одной из комнаток Дома связи комбината на Октябрьской улице, там же она и печаталась — на старом плоскопечатном станке «Пионер». Первый тираж составил 5000 экземпляров, типография работала над печатью каждого номера по пять часов. Выходила газета трижды в неделю, с 1957–го — пять раз. В первом же номере помимо стихов ко дню рождения Сталина газета обозначила свои задачи: рассказывать, как выполняются решения партии и правительства, способствовать развитию творческой инициативы масс, бороться против бюрократизма и халтурного отношения некоторых людей к труду... Ну и экзотичная теперь подписка, которую давали журналисты тех лет: «Я обязуюсь сохранять государственную и партийную тайну и быть бдительным, также не разглашать фамилии авторов и содержание неопубликованных материалов, оперативные планы и задания редакции. В противном случае несу уголовную ответственность, согласно действующему законодательству». Здравоохранение, соцполитика и культура 26 октября 1953 года на первой сессии норильского горсовета были организованы отдел социального обеспечения (забытое слово «собес»), горздравотдел и отдел культуры горис- полкома. То есть сейчас в этот день свое рождение могут отмечать три нынешних управления и отдела: социальной политики, по делам культуры и искусства и здравоохранения. Собес занимался оказанием помощи и поддержкой незащищенных горожан. Гор- здравотдел объединил все медицинские заведения Норильска, а отдел культуры ведал театром, кино, библиотеками, музеем и прочими досуговыми заведениями. Кинотеатр «Родина» 16 октября 1953 года на проспекте Сталина фильмом «Звезда» открылся кинотеатр «Родина». Тогда это был самый большой в городе кинотеатр с двумя залами — красным и голубым — на 441 место. Первыми его картинами были «Адмирал Ушаков», «Алёша Птицын вырабатывает характер», «Застава в горах», «Корабли штурмуют бастионы», «Любовь Яровая», «Свадьба с приданым», «Фанфан–Тюльпан». В первые годы попасть на сеанс в «Родину» было нелегко: огромная очередь в кассу кинотеатра заставляла счастливых обладателей билетов входить в кинозал со двора, через запасные выходы. В давке можно было запросто лишиться пуговиц на пальто. Потому на одной из первых сессий горсовета в этом же году депутаты обсуждали следующее: «Наш народ любит кино, а поэтому единственный кинотеатр «Родина» ни в какой мере не обеспечивает полного охвата трудящихся ввиду малого количества мест. Сама жизнь ставит на повестку дня вопрос об открытии дополнительного кинотеатра». Кинотеатр «Родина» Гастроном № 1 («Енисей») 20 февраля 1953 на Гвардейской площади открылся первый большой гастроном, крупнейший не только в Норильске, но и в крае — восемь отделов, общая площадь 3169 квадратных метров. Центральный продовольственный магазин города работал с 12 до 24 часов. В 1965 году в гастрономе был открыт отдел самообслуживания, тогда же он получил собственное имя — «Енисей». В 1970–м магазин полностью перешел на новую форму работы, став универсамом — универсальным магазином самообслуживания, прообразом современных супермаркетов, когда продавец нужен покупателю лишь на кассе. Гастроном № 1 Новостройки 1953 года Главная архитектурная достопримечательность этого года — здание железнодорожного вокзала, автором проекта которого был архитектор Сергей Хорунжий. Вокзал получился просторным и парадным. Такая роскошь объяснялась тем, что до Норильска должна была дотянуться железнодорожная ветка от трансполярной магистрали Салехард — Игарка. В этом случае Норильск стал бы самой северной ее точкой, и на вокзал прибывали бы поезда дальнего следования. Ну а до того времени (которое не наступило и до сих пор) на вокзале разместилось управление НЖД, рядом построили станцию Норильск–Сортировочная. Также новостройками этого года были жилые дома на ул. Комсомольской, 14, ул. Пионерской (сейчас Б. Хмельницкого), 15, 17 и 19. Подходили к завершению работы на домах № 7 и № 12 на Ленинском проспекте. В этом же году были построены и две новые школы: № 6 на ул. Комсомольской и № 11 в Кайеркане. Разрабатывался первый проект телецентра в Норильске. А еще 1953 году на улицах Норильска засветились первые настоящие фонари: с массивными опорами и матовыми шарами. До этого город освещали подвесные лампочки на растяжках. Новые фонари были двухламповыми, а на самых парадных площадях и в людных местах — на Октябрьской, Гвардейской, Комсомольской площадях, перед зданием старого театра — изящные четырехламповые. Размещались они на тротуарах улиц и придавали городу одновременно уютный и элегантный вид. Железнодорожный вокзал

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда 15 июля 1953 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Норильск Дудинского района Таймырского национального округа Красноярского края преобразован в город краевого подчинения. В Норильске тогда проживали 82 тысячи жителей, в 1953 году в норильском роддоме родились 2493 норильчонка.С обретением нового статуса Норильск получил и прилагающиеся к нему «атрибуты». Например, 26–27 сентября прошла первая городская партийная конференция, а 18 октября состоялись первые выборы в городской Совет депутатов. Было выбрано аж 175 депутатов, которых возглавил председатель Анатолий Бурмакин. Сессии стали проходить почти каждый месяц. Но так как собственного здания у горсовета еще не было, то депутаты собирались в других учреждениях: в ДИТРе, в школах.Кстати, новое здание городские власти получили в том же 1953 году. Вместо маленького помещения на улице Горной, где располагался поссовет с несколькими другими конторами типа загса и военно–учетного стола, для исполкома нового городского Совета перепланировали дом № 7 на улице Севастопольской. Это было первое административное здание Норильска, где сосредоточилась вся городская власть: исполком горсовета, горкомы партии и комсомола, окружком профсоюза, горвоенкомат, жку. А в правом крыле впоследствии разместилась и редакция новой городской газеты.22 декабря 1953 года вышел первый номер «Заполярной правды». Сначала наследница первых норильских многотиражек — «Норильстроевца», «За металл» и «Сталинца» — готовилась в одной из комнаток Дома связи комбината на Октябрьской улице, там же она и печаталась — на старом плоскопечатном станке «Пионер». Первый тираж составил 5000 экземпляров, типография работала над печатью каждого номера по пять часов. Выходилагазета трижды в неделю, с 1957–го — пять раз. В первом же номере помимо стихов ко дню рождения Сталина газета обозначила свои задачи: рассказывать, как выполняются решения партии и правительства, способствовать развитию творческой инициативы масс, бороться против бюрократизма и халтурного отношения некоторых людей к труду... Ну и экзотичная теперь подписка, которую давали журналисты тех лет: «Я обязуюсь сохранять государственную и партийную тайну и быть бдительным, также не разглашать фамилии авторов и содержание неопубликованных материалов, оперативные планы и задания редакции. В противном случае несу уголовную ответственность, согласно действующему законодательству».26 октября 1953 года на первой сессии норильского горсовета были организованы отдел социального обеспечения (забытое слово «собес»), горздравотдел и отдел культуры горис-полкома. То есть сейчас в этот день свое рождение могут отмечать три нынешних управления и отдела: социальной политики, по делам культуры и искусства и здравоохранения. Собес занимался оказанием помощи и поддержкой незащищенных горожан. Гор-здравотдел объединил все медицинские заведения Норильска, а отдел культуры ведал театром, кино, библиотеками, музеем и прочими досуговыми заведениями.16 октября 1953 года на проспекте Сталина фильмом «Звезда» открылся кинотеатр «Родина». Тогда это был самый большой в городе кинотеатр с двумя залами — красным и голубым — на 441 место. Первыми его картинами были «Адмирал Ушаков», «Алёша Птицын вырабатывает характер», «Застава в горах», «Корабли штурмуют бастионы», «Любовь Яровая», «Свадьба с приданым», «Фанфан–Тюльпан». В первые годы попасть на сеанс в «Родину» было нелегко: огромная очередь в кассу кинотеатра заставляла счастливых обладателей билетов входить в кинозал со двора, через запасные выходы. В давке можно было запросто лишиться пуговиц на пальто. Потому на одной из первых сессий горсовета в этом же году депутаты обсуждали следующее: «Наш народ любит кино, а поэтому единственный кинотеатр «Родина» ни в какой мере не обеспечивает полного охвата трудящихся ввиду малого количества мест. Сама жизнь ставит на повестку дня вопрос об открытии дополнительного кинотеатра».20 февраля 1953 на Гвардейской площади открылся первый большой гастроном, крупнейший не только в Норильске, но и в крае — восемь отделов, общая площадь 3169 квадратных метров. Центральный продовольственный магазин города работал с 12 до 24 часов. В 1965 году в гастрономе был открыт отдел самообслуживания, тогда же он получил собственное имя — «Енисей». В 1970–м магазин полностью перешел на новую форму работы, став универсамом — универсальным магазином самообслуживания, прообразом современных супермаркетов, когда продавец нужен покупателю лишь на кассе.Главная архитектурная достопримечательность этого года — здание железнодорожного вокзала, автором проекта которого был архитектор Сергей Хорунжий. Вокзал получился просторным и парадным. Такая роскошь объяснялась тем, что до Норильска должна была дотянуться железнодорожная ветка от трансполярной магистрали Салехард — Игарка. В этом случае Норильск стал бы самой северной ее точкой, и на вокзал прибывали бы поезда дальнего следования. Ну а до того времени (которое не наступило и до сих пор) на вокзале разместилось управление НЖД, рядом построили станцию Норильск–Сортировочная.Также новостройками этого года были жилые дома на ул. Комсомольской, 14, ул. Пионерской (сейчас Б. Хмельницкого), 15, 17 и 19. Подходили к завершению работы на домах № 7 и № 12 на Ленинском проспекте. В этом же году были построены и две новые школы: № 6 на ул. Комсомольской и № 11 в Кайеркане. Разрабатывался первый проект телецентра в Норильске.А еще 1953 году на улицах Норильска засветились первые настоящие фонари: с массивными опорами и матовыми шарами. До этого город освещали подвесные лампочки на растяжках. Новые фонари были двухламповыми, а на самых парадных площадях и в людных местах — на Октябрьской, Гвардейской, Комсомольской площадях, перед зданием старого театра — изящные четырехламповые. Размещались они на тротуарах улиц и придавали городу одновременно уютный и элегантный вид.

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