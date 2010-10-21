Ко Дню города мы решили вспомнить киноленты, где Норильск появлялся «в кадре» — снимался в художественных фильмах. Документальное, научное и прочее неигровое кино в список не попало — иначе не хватило бы газеты. Начали с главных ролей, потом перешли на роли второго плана, припомнили эпизоды... В итоге норильская фильмография оказалась довольно внушительной.
«При исполнении служебных обязанностей»
|Фото Владимира МАКУШКИНА
Первым вспомнился фильм 1963 года «При исполнении служебных обязанностей» по повести Юлиана Семенова. В картине много натурных съемок арктической природы, а в эпизоде снимался Норильск — только в роли другого далекого города. По сюжету герой прилетает в Магадан, едет по главной улице, а в окно видит наш Ленинский проспект — еще без Дворца культуры, «69 параллель» — пока еще столовую. Норильск на этих кадрах совсем молод.«Любить человека»
В следующей картине 1972 года город снимался уже осознанно, «в главной роли». Фильм «Любить человека» помнят, наверное, все норильчане. Знаменитый режиссер Сергей Герасимов решил снять картину о молодых архитекторах, строящих новый город в Сибири. Норильск там не называется, но легко угадывается. «Градостроители» — таково условное название будущей ленты, которая будет посвящена проблемам современной архитектуры и градостроительства, — писала «Заполярка» перед началом съемок. — В живописном районе, у подножия Зуб–горы заканчивается строительство небольшого коттеджа, в котором по сценарию будет жить и работать главный герой».
Героя сыграл Анатолий Солоницын, в фильме он мечтает о совершенно новом типе жилья для северян: о домах под стеклянными куполами, о домах–комплексах, о домах–пирамидах. Прообразом его был норильский архитектор Александр Шипков, с которым режиссер познакомился в Ленинграде. Многие эпизоды киноленты сняты на фоне проектов архитектора: Сергей Герасимов увез на съемки подрамники Шипкова прямо из архитектурного института. Монологи героя были взяты из переписки с Шипковым, а также из его диссертации.
«Ты и я»
|Анатолий Солоницын, Любовь Виролайнен и Сергей Герасимов на съемках «Любить человека»
В те же годы Норильск засветился в еще одной картине — «Ты и я» — режиссера Ларисы Шепитько, где играли Леонид Дьячков, Алла Демидова и Юрий Визбор. Фильм рассказывал о молодом ученом, который круто меняет свою судьбу, оставляет в Москве жену, уютную квартиру и летит на Крайний Север работать врачом санитарной авиации. В августе 1970 года натурные съемки к фильму велись на самом что ни на есть Севере: в окрестностях Норильска — у Медвежьего ручья, в Снежногорске, где только строилась Хантайская ГЭС, и в Игарке.«К своим»
|Актер Александр Соловьев на съемках к/ф «К своим»
Летом 1982 года в Норильск приехала очередная съемочная группа «Мосфильма». Картина «К своим» была заявлена как социальная драма: главный герой, приехавший на Север на заработки, поддерживает своим «длинным рублем» маленького сына, бывшую жену, неродную тетку... А «свои», вынесенные в название, — это выпускники одного с ним детского дома. Большая часть фильма снимается на улицах летнего Норильска, в «Пирожковой», в обжигово–восстановительном цехе никелевого завода. На своем заводе герой протестует против формалистского отношения к технике безопасности и даже ликвидирует аварию, находясь одной ногой в отпуске и придя в цех с чемоданом и в белом плаще. В производственных кадрах снимались реальные норильские рабочие. Например, в сцене собрания коллектива самого себя сыграл начальник обжигового цеха Эдуард Татосьян. А еще герои фильма мечтают, что их город накроют стеклянным куполом, по улицам будут ходить фламинго, а горячие цеха полностью автоматизируют. «А мы?» — «А мы будем беречь вечную мерзлоту».
|Съемочная группа «Мосфильма» в Норильске. 1982 год
Фильм «К своим» многим связан с Норильском. В главной роли снялся талантливый актер Александр Соловьев — бывший норильчанин, выпускник школы № 22. Наверное, именно поэтому он так органично сыграл молодого металлурга. Сценарист Андрей Кучаев норильчанином не был, но его сатирическая повесть «Теплое место», из которой, собственно, и вырос сценарий производственной драмы «К своим», печаталась в норильском литературном сборнике «Шестьдесят девятая параллель».
«Секретные материалы»
|Работа гримеров на съемках к/ф «К своим»
Следующее кинопроизведение в Норильске не снималось, но, в отличие от предыдущих фильмов, в нем есть четкое указание на наш город. Норильск попал в научно–фантастический американский телесериал «Секретные материалы» («The X–Files»), а точнее ему был посвящен восьмой эпизод четвертого сезона под названием «Тунгуска». Норильчане искренне посмеются тому, что герой Дэвида Духовны, спецагент ФБР Фокс Малдер, прилетает в район Нижней Тунгуски и оттуда пешком добирается до Норильска — там недалеко, километров пять. Здесь он попадает в ГУЛАГ (в 1996 году!), надсмотрщики верхом на лошадях бьют его плетьми, пытают, сажают в ШИЗО. В общем, «секретные материалы» пришли и на нашу улицу.«Американец»
Современная отечественная киноиндустрия тоже не обошла Норильск вниманием. В ноябре 2003 года у нас шли съемки нескольких сцен фильма Алексея Балабанова под рабочим названием «Американец». Главные роли в нем играли Алексей Чадов, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а также заокеанская звезда «Терминатора» Майкл Бин. Действие картины происходило в трех городах — Нью–Йорке, Иркутске и Норильске. По сценарию герой Майкла Бина вложил миллионы в российские акции, потерял их, после чего приехал сюда, чтобы попытаться вернуть свои деньги. Съемочная группа провела в нашем городе три дня, здесь актерам не пришлось притворяться, будто им холодно, — в дни съемок мороз был до –40 градусов. Майкл Бин в интервью назвал Норильск «настолько уродливым, что даже красивым», и, видимо, не выдержав этого, запил, да так, что сорвал съемки, отчего фильм не был завершен и на экраны так и не вышел.«Территория»
Съемки этой картины памятны всем, ведь велись они в Норильске сравнительно недавно — в 2011 году. Режиссер–постановщик Александр Мельник экранизировал роман Олега Куваева «Территория» — книгу, которую он в студенческие годы брал с собой в походы. Интересно, что Норильск здесь опять сыграл роль Магадана, а плато Путорана выдали за Чукотку, ведь «Северстрой» в книге угадывался именно там. Весной и летом лагерь киносъемочной группы базировался на реке Дынкенгде (там, кстати, снимались хаски Геннадия Полторыхина). Зимние съемки шли на озере и реке Кутарамакан (где потрясающе тонул трактор). А здание научно–технической библиотеки на Октябрьской площади на одну ночь стало управлением «Северстроя» — ради этого перекрывали часть Ленинского проспекта и прилегающие улицы. Но норильчане сходятся во мнении, что лучшие кадры фильма — панорамы плато Путорана.
А еще...
|Таймыр в роли «Территории»
А еще Норильск упоминался в советском фильме «Одинокая женщина желает познакомиться», где герой Александра Збруева все собирается уехать на край света. «Я уезжаю далеко, вы даже не представляете, как далеко. В Норильск» — «Почему в Норильск?» — А потому что далеко». В фильме «День радио» музыкальная группа отказывается от участия в прямом эфире из–за гастролей в Норильске. «Сколько тебе платят за гастроли? Сколько? Поезжай в Норильск!» И еще одно упоминание о нашем городе: в картине «Ещё раз про любовь» бортпроводница Наташа, которую играла Татьяна Доронина, тоже улетает в Норильск. В конце фильма она погибает, спасая пассажиров в загоревшемся самолете. Через год после выхода фильма, в 1969 году, во Внуково загорелся самолет, летевший рейсом Сочи–Москва–Норильск, погибли 16 человек. Такое мистическое совпадение.Светлана Гунинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда