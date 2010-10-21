[Индекс номера 114 (14.07.2017)]



Есть повод

Норильск на большом экране

Ко Дню города мы решили вспомнить киноленты, где Норильск появлялся «в кадре» — снимался в художественных фильмах. Документальное, научное и прочее неигровое кино в список не попало — иначе не хватило бы газеты. Начали с главных ролей, потом перешли на роли второго плана, припомнили эпизоды... В итоге норильская фильмография оказалась довольно внушительной.

Фото Владимира МАКУШКИНА «При исполнении служебных обязанностей» Первым вспомнился фильм 1963 года «При исполнении служебных обязанностей» по повести Юлиана Семенова. В картине много натурных съемок арктической природы, а в эпизоде снимался Норильск — только в роли другого далекого города. По сюжету герой прилетает в Магадан, едет по главной улице, а в окно видит наш Ленинский проспект — еще без Дворца культуры, «69 параллель» — пока еще столовую. Норильск на этих кадрах совсем молод. «Любить человека» В следующей картине 1972 года город снимался уже осознанно, «в главной роли». Фильм «Любить человека» помнят, наверное, все норильчане. Знаменитый режиссер Сергей Герасимов решил снять картину о молодых архитекторах, строящих новый город в Сибири. Норильск там не называется, но легко угадывается. «Градостроители» — таково условное название будущей ленты, которая будет посвящена проблемам современной архитектуры и градостроительства, — писала «Заполярка» перед началом съемок. — В живописном районе, у подножия Зуб–горы заканчивается строительство небольшого коттеджа, в котором по сценарию будет жить и работать главный герой». Героя сыграл Анатолий Солоницын, в фильме он мечтает о совершенно новом типе жилья для северян: о домах под стеклянными куполами, о домах–комплексах, о домах–пирамидах. Прообразом его был норильский архитектор Александр Шипков, с которым режиссер познакомился в Ленинграде. Многие эпизоды киноленты сняты на фоне проектов архитектора: Сергей Герасимов увез на съемки подрамники Шипкова прямо из архитектурного института. Монологи героя были взяты из переписки с Шипковым, а также из его диссертации. Анатолий Солоницын, Любовь Виролайнен и Сергей Герасимов на съемках «Любить человека» «Ты и я» В те же годы Норильск засветился в еще одной картине — «Ты и я» — режиссера Ларисы Шепитько, где играли Леонид Дьячков, Алла Демидова и Юрий Визбор. Фильм рассказывал о молодом ученом, который круто меняет свою судьбу, оставляет в Москве жену, уютную квартиру и летит на Крайний Север работать врачом санитарной авиации. В августе 1970 года натурные съемки к фильму велись на самом что ни на есть Севере: в окрестностях Норильска — у Медвежьего ручья, в Снежногорске, где только строилась Хантайская ГЭС, и в Игарке. «К своим» Актер Александр Соловьев на съемках к/ф «К своим» Летом 1982 года в Норильск приехала очередная съемочная группа «Мосфильма». Картина «К своим» была заявлена как социальная драма: главный герой, приехавший на Север на заработки, поддерживает своим «длинным рублем» маленького сына, бывшую жену, неродную тетку... А «свои», вынесенные в название, — это выпускники одного с ним детского дома. Большая часть фильма снимается на улицах летнего Норильска, в «Пирожковой», в обжигово–восстановительном цехе никелевого завода. На своем заводе герой протестует против формалистского отношения к технике безопасности и даже ликвидирует аварию, находясь одной ногой в отпуске и придя в цех с чемоданом и в белом плаще. В производственных кадрах снимались реальные норильские рабочие. Например, в сцене собрания коллектива самого себя сыграл начальник обжигового цеха Эдуард Татосьян. А еще герои фильма мечтают, что их город накроют стеклянным куполом, по улицам будут ходить фламинго, а горячие цеха полностью автоматизируют. «А мы?» — «А мы будем беречь вечную мерзлоту». Съемочная группа «Мосфильма» в Норильске. 1982 год Фильм «К своим» многим связан с Норильском. В главной роли снялся талантливый актер Александр Соловьев — бывший норильчанин, выпускник школы № 22. Наверное, именно поэтому он так органично сыграл молодого металлурга. Сценарист Андрей Кучаев норильчанином не был, но его сатирическая повесть «Теплое место», из которой, собственно, и вырос сценарий производственной драмы «К своим», печаталась в норильском литературном сборнике «Шестьдесят девятая параллель». Работа гримеров на съемках к/ф «К своим» «Секретные материалы» Следующее кинопроизведение в Норильске не снималось, но, в отличие от предыдущих фильмов, в нем есть четкое указание на наш город. Норильск попал в научно–фантастический американский телесериал «Секретные материалы» («The X–Files»), а точнее ему был посвящен восьмой эпизод четвертого сезона под названием «Тунгуска». Норильчане искренне посмеются тому, что герой Дэвида Духовны, спецагент ФБР Фокс Малдер, прилетает в район Нижней Тунгуски и оттуда пешком добирается до Норильска — там недалеко, километров пять. Здесь он попадает в ГУЛАГ (в 1996 году!), надсмотрщики верхом на лошадях бьют его плетьми, пытают, сажают в ШИЗО. В общем, «секретные материалы» пришли и на нашу улицу. «Американец» Современная отечественная киноиндустрия тоже не обошла Норильск вниманием. В ноябре 2003 года у нас шли съемки нескольких сцен фильма Алексея Балабанова под рабочим названием «Американец». Главные роли в нем играли Алексей Чадов, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а также заокеанская звезда «Терминатора» Майкл Бин. Действие картины происходило в трех городах — Нью–Йорке, Иркутске и Норильске. По сценарию герой Майкла Бина вложил миллионы в российские акции, потерял их, после чего приехал сюда, чтобы попытаться вернуть свои деньги. Съемочная группа провела в нашем городе три дня, здесь актерам не пришлось притворяться, будто им холодно, — в дни съемок мороз был до –40 градусов. Майкл Бин в интервью назвал Норильск «настолько уродливым, что даже красивым», и, видимо, не выдержав этого, запил, да так, что сорвал съемки, отчего фильм не был завершен и на экраны так и не вышел. «Территория» Съемки этой картины памятны всем, ведь велись они в Норильске сравнительно недавно — в 2011 году. Режиссер–постановщик Александр Мельник экранизировал роман Олега Куваева «Территория» — книгу, которую он в студенческие годы брал с собой в походы. Интересно, что Норильск здесь опять сыграл роль Магадана, а плато Путорана выдали за Чукотку, ведь «Северстрой» в книге угадывался именно там. Весной и летом лагерь киносъемочной группы базировался на реке Дынкенгде (там, кстати, снимались хаски Геннадия Полторыхина). Зимние съемки шли на озере и реке Кутарамакан (где потрясающе тонул трактор). А здание научно–технической библиотеки на Октябрьской площади на одну ночь стало управлением «Северстроя» — ради этого перекрывали часть Ленинского проспекта и прилегающие улицы. Но норильчане сходятся во мнении, что лучшие кадры фильма — панорамы плато Путорана. Таймыр в роли «Территории» А еще... А еще Норильск упоминался в советском фильме «Одинокая женщина желает познакомиться», где герой Александра Збруева все собирается уехать на край света. «Я уезжаю далеко, вы даже не представляете, как далеко. В Норильск» — «Почему в Норильск?» — А потому что далеко». В фильме «День радио» музыкальная группа отказывается от участия в прямом эфире из–за гастролей в Норильске. «Сколько тебе платят за гастроли? Сколько? Поезжай в Норильск!» И еще одно упоминание о нашем городе: в картине «Ещё раз про любовь» бортпроводница Наташа, которую играла Татьяна Доронина, тоже улетает в Норильск. В конце фильма она погибает, спасая пассажиров в загоревшемся самолете. Через год после выхода фильма, в 1969 году, во Внуково загорелся самолет, летевший рейсом Сочи–Москва–Норильск, погибли 16 человек. Такое мистическое совпадение.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Первым вспомнился фильм 1963 года «При исполнении служебных обязанностей» по повести Юлиана Семенова. В картине много натурных съемок арктической природы, а в эпизоде снимался Норильск — только в роли другого далекого города. По сюжету герой прилетает в Магадан, едет по главной улице, а в окно видит наш Ленинский проспект — еще без Дворца культуры, «69 параллель» — пока еще столовую. Норильск на этих кадрах совсем молод.В следующей картине 1972 года город снимался уже осознанно, «в главной роли». Фильм «Любить человека» помнят, наверное, все норильчане. Знаменитый режиссер Сергей Герасимов решил снять картину о молодых архитекторах, строящих новый город в Сибири. Норильск там не называется, но легко угадывается. «Градостроители» — таково условное название будущей ленты, которая будет посвящена проблемам современной архитектуры и градостроительства, — писала «Заполярка» перед началом съемок. — В живописном районе, у подножия Зуб–горы заканчивается строительство небольшого коттеджа, в котором по сценарию будет жить и работать главный герой».Героя сыграл Анатолий Солоницын, в фильме он мечтает о совершенно новом типе жилья для северян: о домах под стеклянными куполами, о домах–комплексах, о домах–пирамидах. Прообразом его был норильский архитектор Александр Шипков, с которым режиссер познакомился в Ленинграде. Многие эпизоды киноленты сняты на фоне проектов архитектора: Сергей Герасимов увез на съемки подрамники Шипкова прямо из архитектурного института. Монологи героя были взяты из переписки с Шипковым, а также из его диссертации.В те же годы Норильск засветился в еще одной картине — «Ты и я» — режиссера Ларисы Шепитько, где играли Леонид Дьячков, Алла Демидова и Юрий Визбор. Фильм рассказывал о молодом ученом, который круто меняет свою судьбу, оставляет в Москве жену, уютную квартиру и летит на Крайний Север работать врачом санитарной авиации. В августе 1970 года натурные съемки к фильму велись на самом что ни на есть Севере: в окрестностях Норильска — у Медвежьего ручья, в Снежногорске, где только строилась Хантайская ГЭС, и в Игарке.Летом 1982 года в Норильск приехала очередная съемочная группа «Мосфильма». Картина «К своим» была заявлена как социальная драма: главный герой, приехавший на Север на заработки, поддерживает своим «длинным рублем» маленького сына, бывшую жену, неродную тетку... А «свои», вынесенные в название, — это выпускники одного с ним детского дома. Большая часть фильма снимается на улицах летнего Норильска, в «Пирожковой», в обжигово–восстановительном цехе никелевого завода. На своем заводе герой протестует против формалистского отношения к технике безопасности и даже ликвидирует аварию, находясь одной ногой в отпуске и придя в цех с чемоданом и в белом плаще. В производственных кадрах снимались реальные норильские рабочие. Например, в сцене собрания коллектива самого себя сыграл начальник обжигового цеха Эдуард Татосьян. А еще герои фильма мечтают, что их город накроют стеклянным куполом, по улицам будут ходить фламинго, а горячие цеха полностью автоматизируют. «А мы?» — «А мы будем беречь вечную мерзлоту».Фильм «К своим» многим связан с Норильском. В главной роли снялся талантливый актер Александр Соловьев — бывший норильчанин, выпускник школы № 22. Наверное, именно поэтому он так органично сыграл молодого металлурга. Сценарист Андрей Кучаев норильчанином не был, но его сатирическая повесть «Теплое место», из которой, собственно, и вырос сценарий производственной драмы «К своим», печаталась в норильском литературном сборнике «Шестьдесят девятая параллель».Следующее кинопроизведение в Норильске не снималось, но, в отличие от предыдущих фильмов, в нем есть четкое указание на наш город. Норильск попал в научно–фантастический американский телесериал «Секретные материалы» («The X–Files»), а точнее ему был посвящен восьмой эпизод четвертого сезона под названием «Тунгуска». Норильчане искренне посмеются тому, что герой Дэвида Духовны, спецагент ФБР Фокс Малдер, прилетает в район Нижней Тунгуски и оттуда пешком добирается до Норильска — там недалеко, километров пять. Здесь он попадает в ГУЛАГ (в 1996 году!), надсмотрщики верхом на лошадях бьют его плетьми, пытают, сажают в ШИЗО. В общем, «секретные материалы» пришли и на нашу улицу.Современная отечественная киноиндустрия тоже не обошла Норильск вниманием. В ноябре 2003 года у нас шли съемки нескольких сцен фильма Алексея Балабанова под рабочим названием «Американец». Главные роли в нем играли Алексей Чадов, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а также заокеанская звезда «Терминатора» Майкл Бин. Действие картины происходило в трех городах — Нью–Йорке, Иркутске и Норильске. По сценарию герой Майкла Бина вложил миллионы в российские акции, потерял их, после чего приехал сюда, чтобы попытаться вернуть свои деньги. Съемочная группа провела в нашем городе три дня, здесь актерам не пришлось притворяться, будто им холодно, — в дни съемок мороз был до –40 градусов. Майкл Бин в интервью назвал Норильск «настолько уродливым, что даже красивым», и, видимо, не выдержав этого, запил, да так, что сорвал съемки, отчего фильм не был завершен и на экраны так и не вышел.Съемки этой картины памятны всем, ведь велись они в Норильске сравнительно недавно — в 2011 году. Режиссер–постановщик Александр Мельник экранизировал роман Олега Куваева «Территория» — книгу, которую он в студенческие годы брал с собой в походы. Интересно, что Норильск здесь опять сыграл роль Магадана, а плато Путорана выдали за Чукотку, ведь «Северстрой» в книге угадывался именно там. Весной и летом лагерь киносъемочной группы базировался на реке Дынкенгде (там, кстати, снимались хаски Геннадия Полторыхина). Зимние съемки шли на озере и реке Кутарамакан (где потрясающе тонул трактор). А здание научно–технической библиотеки на Октябрьской площади на одну ночь стало управлением «Северстроя» — ради этого перекрывали часть Ленинского проспекта и прилегающие улицы. Но норильчане сходятся во мнении, что лучшие кадры фильма — панорамы плато Путорана.А еще Норильск упоминался в советском фильме «Одинокая женщина желает познакомиться», где герой Александра Збруева все собирается уехать на край света. «Я уезжаю далеко, вы даже не представляете, как далеко. В Норильск» — «Почему в Норильск?» — А потому что далеко». В фильме «День радио» музыкальная группа отказывается от участия в прямом эфире из–за гастролей в Норильске. «Сколько тебе платят за гастроли? Сколько? Поезжай в Норильск!» И еще одно упоминание о нашем городе: в картине «Ещё раз про любовь» бортпроводница Наташа, которую играла Татьяна Доронина, тоже улетает в Норильск. В конце фильма она погибает, спасая пассажиров в загоревшемся самолете. Через год после выхода фильма, в 1969 году, во Внуково загорелся самолет, летевший рейсом Сочи–Москва–Норильск, погибли 16 человек. Такое мистическое совпадение.

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