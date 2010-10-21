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Ледоход-2017

[Индекс номера 114 (14.07.2017)]

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Юбилей Группы «Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости

За годы работы небольшая петербургская компания превратилась в одного из крупнейших и надежных застройщиков России.
От кооператива к холдингу
История Группы «Эталон» началась в далеком 1987 году в Ленинграде с создания небольшого кооператива – ЛенСпецСМУ. Застройщик уже 30 лет строит жилье в Северной столице, а десять лет назад компания успешно вышла на рынок Москвы и Подмосковья. Сегодня в Петербурге компания представлена брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», а в Москве ее знают как «Эталон-Инвест». Оба застройщика входят в Группу «Эталон».
С начала 2000-х годов компания начала активно открывать свои представительства в регионах, сегодня по всей стране их уже 15. В Норильске офис находится по адресу: Ленинский пр., д. 39, к. 1, пом. 103.
За 30 лет работы Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию в общей сложности 5,4 млн кв. м недвижимости. Компания всегда в срок выполняет свои обязательства перед клиентами независимо от экономической ситуации в стране.
Группа «Эталон» одной из первых стала строить по принципам квартальной застройки, когда целые микрорайоны получают единый облик, а вместе с жилыми домами возводятся школы, детские сады, торгово-развлекательные и бизнес-центры.
Все жилые комплексы Группы «Эталон» строятся по надежной кирпично-монолитной технологии, в них предусмотрены современные инженерные коммуникации, установлены качественные стеклопакеты, бесшумные пассажирские и грузовые лифты, видеонаблюдение.
Жилье для поколений
Группа «Эталон» возводит дома комфорт- и бизнес-класса исключительно в развитых районах Петербурга и Москвы, обеспеченных всей необходимой для жизни инфраструктурой. Все комплексы без исключения обладают хорошей транспортной доступностью, многие из них расположены рядом с метро и парками. Это современное жилье с новыми инженерными коммуникациями, рациональными и удобными планировками, паркингами. Именно такая недвижимость сегодня наиболее востребована как у покупателей, так и у арендаторов и быстрее растет в цене, чем жилье в старом фонде. Еще одна отличительная особенность застройщика – большой выбор как строящегося, так и готового жилья. Квартиру можно выбрать с отделкой или без нее.
Квартиры в жилых комплексах Группы «Эталон» можно приобрести в длительную рассрочку до 8 лет* с первоначальным взносом от 20% – это достаточно выгодное предложение на рынке. Для постоянных клиентов предусмотрен дисконт до 3% на квартиры в Петербурге и Москве**. А в честь своего юбилея компания предлагает покупателям дополнительную скидку не только на квартиры, но и на паркинги, а также коммерческие помещения**.
Застройщик проводит бесплатные экскурсии по своим объектам. В Петербурге они состоятся 29 июля, 12 и 26 августа 2017 г. Начало в 10.30. Место отправления: Московский пр., д. 115 (офис продаж «Эталон ЛенСпецСМУ»), ст. м. «Московские ворота». Запись по тел. 8-800-333-05-25.
В Москве и Московской области экскурсии пройдут 30 июля, 13 и 27 августа 2017 г. Начало в 10.00. Место отправления: ст. м. «Митино». Запись по тел. 8-926-912-02-23.

* Рассрочка предоставляется застройщиком на квартиры в ЖК «Ласточкино гнездо»: СПб, ул. Русановская, д. 19, к. 5, лит. А. Дом сдан. Первый взнос от 20%, остаток вносится ежемесячно равными платежами до декабря 2025 г.
** Подробности на сайте www.lenspecsmu.ru. Срок акции с 1 по 31 июля 2017 г.
Проектные декларации на сайте www.lenspecsmu.ru
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Кто–то однажды очень точно подметил: люди делятся на норильчан и ненорильчан. Тот, кому довелось жить в Норильске, никогда не потребует объяснений и доказательств, чем этот город лучше других. Он, может, и не лучше, он — особенный.

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За годы работы небольшая петербургская компания превратилась в одного из крупнейших и надежных застройщиков России.

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 14 июля 2017 
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