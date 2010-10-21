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День Города

[Индекс номера 115 (18.07.2017)]

С чувством гордости

В преддверии главного праздника Норильска — Дня города, Дня металлурга и Дня компании — в музее Норильска и во Дворце культуры состоялось награждение лучших горожан.
Олег Курилов вручает награды
Труд 136 лучших металлургов и 80 работников бюджетной сферы был отмечен государственными, краевыми и городскими наградами. Среди тех, кто их получил, — металлурги, горняки, врачи, учителя, работники типографии.
Одна из самых торжественных и важных церемоний вручения наград к Дню города и Дню металлурга собирает людей заслуженных и неординарных, людей, внесших большой вклад в развитие города, компании и комбината, тех, чьим трудом создается экономическая основа жизни такого огромного края.
— Мы поздравляем всех, кто трудится на предприятиях города, комбината, тех, кому дорог город Норильск. Особые слова благодарности ветеранам труда. Современный Норильск — это промышленный центр, где живут и работают представители самых разных профессий. И главное богатство нашего города — это люди. Трудолюбивые, целеустремленные, образованные и талантливые, которые любят Норильск, пишут его историю, работают ради его будущего, — отметил глава города Олег Курилов. — Я благодарю вас за неоценимый вклад в развитие Норильска, за эффективную работу в самых разных отраслях городской жизни. И делаю это с чувством гордости и огромного уважения к вашему труду. Пусть все, что было достигнуто, обязательно приумножится!
Труд норильчан, их вклад в развитие края отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов:
— Дорогие друзья, еще совсем недавно я работал в вашем дружном коллективе и, говоря слова признательности, хочу отметить ваш труд, на котором базируется наш успех и успех всей нашей большой родины — Российской Федерации. Компания своей мощью обеспечивает бюджет, социальную стабильность, гарантируя развитие региона. Ваш вклад в социальное развитие края — огромен. Я от всей души поздравляю вас и желаю здоровья, благополучия, пусть у вас все получится!

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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В преддверии главного праздника Норильска — Дня города, Дня металлурга и Дня компании — в музее Норильска и во Дворце культуры состоялось награждение лучших горожан.

История в лицах 
Ко дню рождения города число почетных граждан Норильска пополнилось еще одним именем. Человек уникальной судьбы. Единственный на сегодняшний день советский десантник, воевавший как в рядах Вооруженных сил Советского Союза, так и в составе войск антигитлеровской коалиции, а также в составе группы СМЕРШ, норильчанин Владимир Терентьевич Куц на церемонии чествования заслуженных горожан города 14 июля был удостоен звания «Почетный гражданин Норильска».

Эхо праздника 
Программа празднования Дня города и Дня металлурга была, как всегда, очень насыщенной и разнообразной — только успевай везде. Кроме традиционных развлечений немало было и новых. И каждый нашел себе по душе.

Городские подробности 
В праздник города на улице Бегичева, 9, освятили храм–памятник в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.

Проекты 
В Норильске открылась еще одна теплица, которая специализируется на выращивании салата. Ожидается, что его ежедневный урожай будет составлять до 2000 штук. И возможно, в норильских магазинах будут продавать овощную продукцию исключительно местного производства.

Cпорт–тайм 
Череду праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню металлурга, подхватили спортсмены Большого Норильска. Основные состязания прошли на стадионе «Заполярник» и в первую очередь были интересны «Гонкой героев «Норникеля».

Новости:
 18 июля 2017 
17:38 Ансамбль народного танца «Оганер» завтра отправляется из Норильска в Анапу - отдыхать и готовить новую танцевальную программу.
16:49 «Гонка ГТО. Путь Победы». Военно-патриотическая акция под таким названием пройдет в одном из районов Норильска.
16:39 На развитие регионального портала госуслуг Красноярского края будет выделено более 23 миллионов рублей.
16:33 Норильчане вернулись с международного молодежного форума ТИМ «Бирюса». По итогам первой смены «Молодые профессионалы» они завоевали второе и третье места.
16:23 Еще одна норильчанка стала жертвой телефонных мошенников. Женщина лишилась денежных средств, сообщив злоумышленнику данные своей карты.
16:13 В Норильске семьям погибших и пострадавших работников Заполярной строительной компании оказывается вся необходимая помощь.
16:00 Пассажирские автобусы в центре внимания. В Норильске госавтоинспекторы проводят профилактическое мероприятие «Перевозчик».
15:56 Сегодня епископ Норильской и Туруханской епархии совершил чин освящения детской игровой комнаты, открывшейся в женской консультации по адресу: ул. Московская, 7.
15:55 Норильские полицейские пообщались с военнослужащими на антинаркотическую тему.
15:40 Ученый из Приморья придумал систему измерения климата в Арктике.
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