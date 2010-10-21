[Индекс номера 115 (18.07.2017)]



С чувством гордости

В преддверии главного праздника Норильска — Дня города, Дня металлурга и Дня компании — в музее Норильска и во Дворце культуры состоялось награждение лучших горожан.

Олег Курилов вручает награды Труд 136 лучших металлургов и 80 работников бюджетной сферы был отмечен государственными, краевыми и городскими наградами. Среди тех, кто их получил, — металлурги, горняки, врачи, учителя, работники типографии. Одна из самых торжественных и важных церемоний вручения наград к Дню города и Дню металлурга собирает людей заслуженных и неординарных, людей, внесших большой вклад в развитие города, компании и комбината, тех, чьим трудом создается экономическая основа жизни такого огромного края. — Мы поздравляем всех, кто трудится на предприятиях города, комбината, тех, кому дорог город Норильск. Особые слова благодарности ветеранам труда. Современный Норильск — это промышленный центр, где живут и работают представители самых разных профессий. И главное богатство нашего города — это люди. Трудолюбивые, целеустремленные, образованные и талантливые, которые любят Норильск, пишут его историю, работают ради его будущего, — отметил глава города Олег Курилов. — Я благодарю вас за неоценимый вклад в развитие Норильска, за эффективную работу в самых разных отраслях городской жизни. И делаю это с чувством гордости и огромного уважения к вашему труду. Пусть все, что было достигнуто, обязательно приумножится! Труд норильчан, их вклад в развитие края отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов: — Дорогие друзья, еще совсем недавно я работал в вашем дружном коллективе и, говоря слова признательности, хочу отметить ваш труд, на котором базируется наш успех и успех всей нашей большой родины — Российской Федерации. Компания своей мощью обеспечивает бюджет, социальную стабильность, гарантируя развитие региона. Ваш вклад в социальное развитие края — огромен. Я от всей души поздравляю вас и желаю здоровья, благополучия, пусть у вас все получится!

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Труд 136 лучших металлургов и 80 работников бюджетной сферы был отмечен государственными, краевыми и городскими наградами. Среди тех, кто их получил, — металлурги, горняки, врачи, учителя, работники типографии.Одна из самых торжественных и важных церемоний вручения наград к Дню города и Дню металлурга собирает людей заслуженных и неординарных, людей, внесших большой вклад в развитие города, компании и комбината, тех, чьим трудом создается экономическая основа жизни такого огромного края.— Мы поздравляем всех, кто трудится на предприятиях города, комбината, тех, кому дорог город Норильск. Особые слова благодарности ветеранам труда. Современный Норильск — это промышленный центр, где живут и работают представители самых разных профессий. И главное богатство нашего города — это люди. Трудолюбивые, целеустремленные, образованные и талантливые, которые любят Норильск, пишут его историю, работают ради его будущего, — отметил. — Я благодарю вас за неоценимый вклад в развитие Норильска, за эффективную работу в самых разных отраслях городской жизни. И делаю это с чувством гордости и огромного уважения к вашему труду. Пусть все, что было достигнуто, обязательно приумножится!Труд норильчан, их вклад в развитие края отметил— Дорогие друзья, еще совсем недавно я работал в вашем дружном коллективе и, говоря слова признательности, хочу отметить ваш труд, на котором базируется наш успех и успех всей нашей большой родины — Российской Федерации. Компания своей мощью обеспечивает бюджет, социальную стабильность, гарантируя развитие региона. Ваш вклад в социальное развитие края — огромен. Я от всей души поздравляю вас и желаю здоровья, благополучия, пусть у вас все получится!

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