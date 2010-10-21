[Индекс номера 115 (18.07.2017)]



История в лицах

Почетный гражданин Норильска. Десантник СССР и США

Ко дню рождения города число почетных граждан Норильска пополнилось еще одним именем. Человек уникальной судьбы. Единственный на сегодняшний день советский десантник, воевавший как в рядах Вооруженных сил Советского Союза, так и в составе войск антигитлеровской коалиции, а также в составе группы СМЕРШ, норильчанин Владимир Терентьевич Куц на церемонии чествования заслуженных горожан города 14 июля был удостоен звания «Почетный гражданин Норильска».

Владимир Куц Почетный ветеран 4–й пехотной дивизии армии США, ВДВ России, Москвы и Красноярска, почетный гражданин Техаса. Теперь и почетный гражданин Норильска, Владимир Терентьевич родился на Полтавщине в 1927 году. Его отец был высококвалифицированным рабочим, строил железнодорожные мосты по всей стране от Днепропетровска до Красноярска. В Красноярске отца в 1937 году и посадили, дав восемь лет за антисоветскую агитацию. Мать писала отцу, но в ответ прислали бумагу: адресат не значится. Когда была уже поставлена свечка за упокой, пришло письмо из Норильска. Отец писал, что находится там, где летом не бывает ночей, а зимой солнца. Семья вернулась в село Веприк на Украине, где и встретила войну. Весной 1942–го пятнадцатилетнего Володю угнали работать в Германию. – Горьким был этот хлеб, — вспоминает ветеран. — Их называли остарбайтерами, рабы из захваченных на востоке земель, в нацистском Третьем рейхе были расходным материалом, их не жалели. Охрана относилась всегда одинаково: «руссиш швайн» и «кляйне Сталин». Он неминуемо умер бы, как умирали многие вокруг, но произошла счастливая случайность: фашисты стали раздавать работников фермерам. Попал 15–летний остарбайтер в крестьянское хозяйство в селении Деванген в Баден–Вюртемберге. Бауэр Антон Старц оказался человеком незлобным: работы у него было много, но и кормил, и относился к малолетнему работнику нормально. Володя работал в поле и в саду, иногда остарбайтеров со всей округи посылали на лесозаготовки. На разгрузке железнодорожных вагонов под Галле заработал две грыжи, гастрит и эмфизему легких на рытье траншей в Гамбурге. В марте 1945–го рядом с деревней, где работал Володя, отступающие немцы стали готовиться к обороне, делать засады. Юноша решил американцев — а именно их части шли здесь по пятам фашистов — надо предупредить. – Подбежал к первому джипу, кричу по–немецки (я его еще в школе учил, а когда на «гроссбауэра» работал, все слова вспомнил) — никто меня не понимает, рассказывает наш герой. — Но, видно, сообразили, что пацан хочет сказать что–то важное. Через некоторое время появился американец, говоривший по–немецки. Звали его Юджином, он до войны в Бонне учился. Я ему говорю, что дальше ехать нельзя — засада. Он достает карту, просит показать. А потом все было как в книжках: «Хочешь с нами воевать?» Какой пацан в 17 лет не мечтает об этом? Разумеется, я согласился. Так в марте 1945–го юный Владимир Куц стал джи–ай — солдатом 4–й пехотной дивизии армии США. Янки звали его Вилли. В бой он попал уже на второй день службы. Преследуя немцев и постоянно передавая информацию об их передвижениях, дошли до Дуная. А под городком Делинген попали под обстрел «Тигра». Володю контузило, выбило семь или восемь зубов, но от госпиталя отказался. Потом американская дивизия получила приказ поворачивать в Италию, а Володе надо было совсем в другую сторону. И 1 мая 1945 года он ушел из американской армии. На прощание ему подарили трофейный «Мерседес» (говорили, раньше на нем ездил генерал из СС), ящик продуктов, немецкий автомат и дамский «Браунинг». – Представляете: мощная машина, Первомай, кругом красотища — альпийские луга, а мне 17 лет! Через неделю я прибился в 5–ю советскую воздушно–десантную дивизию, которой командовал генерал Павел Иванович Афонин. Афонин направил Куца как знающего иностранные языки в состав СМЕРШ, в 16–й гвардейский полк. Там Владимир стал водителем и переводчиком в отряде контрразведки, принимал непосредственное участие в выполнении специальных заданий командования. Осенью его отпустили домой, так как ему не было 18 лет. Накануне отъезда капитан полка Шварев инструктировал Володю: «Говори, что тебя освободили советские войска. О службе у американцев даже не заикайся — иначе сдохнешь на Колыме!» В сентябре 1945–го, пройдя проверку, Владимир вернулся в село Веприк. Хата полуразвалена попаданием мины, еле чадит коптилка, мама стирает в углу. Как приехал — слег. Больной желудок ничего не принимал, да и нечего было есть. Голод. А он снова выжил. Ждал: или призовут в армию, или заберут в лагеря. Но однажды вечером к дому подъехал всадник в кожанке. Мать заплакала: «Посадят...» А это оказался его добрый ангел — все тот же капитан Шварев. Вот она, счастливая случайность: 16–й гвардейский воздушно–десантный полк вывели из Австрии прямо в их райцентр. Николай Иванович помог Володе получить годичный паспорт — деревенские жители тогда, как крепостные, никуда выехать не могли. Куц–младший поехал к Куцу–старшему в Норильск. Отца уже из лагеря выпустили, но жил он еще на поселении в Норильлаге. Добрался за 20 суток... Без билетов он проехал через Москву и Красноярск и сел без пропуска на пароход, трюм которого был забит заключенными. В Дудинке просочился на узкоколейку и добрался зайцем до закрытого Норильска. Работал слесарем на ТЭЦ и заочно учился, одновременно занимаясь спортом. В недавнем прошлом доходяга–остарбайтер стал чемпионом Красноярского края по плаванию. Тренировал его ватерполист Валерий Владимирович Буре, дед знаменитого хоккеиста Павла Буре. В Заполярье Владимир застрял на долгих 27 лет. Был одним из немногих «вольных», окончил вечернюю школу, заочный политехнический институт, аспирантуру. Прошел путь от дежурного бойлерных установок на ТЭЦ до заместителя начальника Госснаба. Был переведен в Москву, работал уполномоченным Совмина по объектам первостепенной государственной важности. 7 ноября этого года Владимир Терентьевич Куц отметит свое 90–летие. «Я люблю жизнь», — отвечает Владимир Терентьевич на вопрос: «Что помогло ему пройти все эти испытания?» – Люблю свою работу, свою семью — это главное в жизни, — убежден ветеран. — А еще мне везло на хороших людей, которые оказывались рядом в самые критические моменты жизни. Их все же гораздо больше, чем плохих.

Татьяна Глебова Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Почетный ветеран 4–й пехотной дивизии армии США, ВДВ России, Москвы и Красноярска, почетный гражданин Техаса. Теперь и почетный гражданин Норильска, Владимир Терентьевич родился на Полтавщине в 1927 году. Его отец был высококвалифицированным рабочим, строил железнодорожные мосты по всей стране от Днепропетровска до Красноярска. В Красноярске отца в 1937 году и посадили, дав восемь лет за антисоветскую агитацию. Мать писала отцу, но в ответ прислали бумагу: адресат не значится. Когда была уже поставлена свечка за упокой, пришло письмо из Норильска. Отец писал, что находится там, где летом не бывает ночей, а зимой солнца. Семья вернулась в село Веприк на Украине, где и встретила войну. Весной 1942–го пятнадцатилетнего Володю угнали работать в Германию.– Горьким был этот хлеб, — вспоминает ветеран. — Их называли остарбайтерами, рабы из захваченных на востоке земель, в нацистском Третьем рейхе были расходным материалом, их не жалели. Охрана относилась всегда одинаково: «руссиш швайн» и «кляйне Сталин». Он неминуемо умер бы, как умирали многие вокруг, но произошла счастливая случайность: фашисты стали раздавать работников фермерам. Попал 15–летний остарбайтер в крестьянское хозяйство в селении Деванген в Баден–Вюртемберге. Бауэр Антон Старц оказался человеком незлобным: работы у него было много, но и кормил, и относился к малолетнему работнику нормально. Володя работал в поле и в саду, иногда остарбайтеров со всей округи посылали на лесозаготовки. На разгрузке железнодорожных вагонов под Галле заработал две грыжи, гастрит и эмфизему легких на рытье траншей в Гамбурге.В марте 1945–го рядом с деревней, где работал Володя, отступающие немцы стали готовиться к обороне, делать засады. Юноша решил американцев — а именно их части шли здесь по пятам фашистов — надо предупредить.– Подбежал к первому джипу, кричу по–немецки (я его еще в школе учил, а когда на «гроссбауэра» работал, все слова вспомнил) — никто меня не понимает, рассказывает наш герой. — Но, видно, сообразили, что пацан хочет сказать что–то важное. Через некоторое время появился американец, говоривший по–немецки. Звали его Юджином, он до войны в Бонне учился. Я ему говорю, что дальше ехать нельзя — засада. Он достает карту, просит показать. А потом все было как в книжках: «Хочешь с нами воевать?» Какой пацан в 17 лет не мечтает об этом? Разумеется, я согласился.Так в марте 1945–го юный Владимир Куц стал джи–ай — солдатом 4–й пехотной дивизии армии США. Янки звали его Вилли. В бой он попал уже на второй день службы. Преследуя немцев и постоянно передавая информацию об их передвижениях, дошли до Дуная. А под городком Делинген попали под обстрел «Тигра». Володю контузило, выбило семь или восемь зубов, но от госпиталя отказался.Потом американская дивизия получила приказ поворачивать в Италию, а Володе надо было совсем в другую сторону. И 1 мая 1945 года он ушел из американской армии. На прощание ему подарили трофейный «Мерседес» (говорили, раньше на нем ездил генерал из СС), ящик продуктов, немецкий автомат и дамский «Браунинг».– Представляете: мощная машина, Первомай, кругом красотища — альпийские луга, а мне 17 лет! Через неделю я прибился в 5–ю советскую воздушно–десантную дивизию, которой командовал генерал Павел Иванович Афонин.Афонин направил Куца как знающего иностранные языки в состав СМЕРШ, в 16–й гвардейский полк. Там Владимир стал водителем и переводчиком в отряде контрразведки, принимал непосредственное участие в выполнении специальных заданий командования.Осенью его отпустили домой, так как ему не было 18 лет. Накануне отъезда капитан полка Шварев инструктировал Володю: «Говори, что тебя освободили советские войска. О службе у американцев даже не заикайся — иначе сдохнешь на Колыме!» В сентябре 1945–го, пройдя проверку, Владимир вернулся в село Веприк. Хата полуразвалена попаданием мины, еле чадит коптилка, мама стирает в углу. Как приехал — слег. Больной желудок ничего не принимал, да и нечего было есть. Голод. А он снова выжил. Ждал: или призовут в армию, или заберут в лагеря. Но однажды вечером к дому подъехал всадник в кожанке. Мать заплакала: «Посадят...» А это оказался его добрый ангел — все тот же капитан Шварев. Вот она, счастливая случайность: 16–й гвардейский воздушно–десантный полк вывели из Австрии прямо в их райцентр. Николай Иванович помог Володе получить годичный паспорт — деревенские жители тогда, как крепостные, никуда выехать не могли. Куц–младший поехал к Куцу–старшему в Норильск. Отца уже из лагеря выпустили, но жил он еще на поселении в Норильлаге. Добрался за 20 суток... Без билетов он проехал через Москву и Красноярск и сел без пропуска на пароход, трюм которого был забит заключенными. В Дудинке просочился на узкоколейку и добрался зайцем до закрытого Норильска.Работал слесарем на ТЭЦ и заочно учился, одновременно занимаясь спортом. В недавнем прошлом доходяга–остарбайтер стал чемпионом Красноярского края по плаванию. Тренировал его ватерполист Валерий Владимирович Буре, дед знаменитого хоккеиста Павла Буре. В Заполярье Владимир застрял на долгих 27 лет. Был одним из немногих «вольных», окончил вечернюю школу, заочный политехнический институт, аспирантуру. Прошел путь от дежурного бойлерных установок на ТЭЦ до заместителя начальника Госснаба. Был переведен в Москву, работал уполномоченным Совмина по объектам первостепенной государственной важности.7 ноября этого года Владимир Терентьевич Куц отметит свое 90–летие. «Я люблю жизнь», — отвечает Владимир Терентьевич на вопрос: «Что помогло ему пройти все эти испытания?»– Люблю свою работу, свою семью — это главное в жизни, — убежден ветеран. — А еще мне везло на хороших людей, которые оказывались рядом в самые критические моменты жизни. Их все же гораздо больше, чем плохих.

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