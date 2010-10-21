[Индекс номера 115 (18.07.2017)]



Эхо праздника

Самый лучший город!

Программа празднования Дня города и Дня металлурга была, как всегда, очень насыщенной и разнообразной — только успевай везде. Кроме традиционных развлечений немало было и новых. И каждый нашел себе по душе.

Дело техники Как и в прошлые годы, в начале Ленинского проспекта до универмага «Талнах» расположилась выставка поизводственной техники. Своих «рабочих лошадок» представили горожанам газоспасательная служба, рудники «Кайерканский», «Комсомольский», «Октябрьский», «Заполярный», ЦАТК, управление пожарной безопасности, «Норильскпромтранспорт» и другие предприятия. Здесь можно было не только сделать фото на память, но и узнать от водителей техники о ее практическом применении. А по соседству устроили вернисаж мотоциклов. Своей брутальностью и обтекаемыми формами радовали глаз прохожих порядка 20 всевозможных байков. Были среди них и ретромодели, например, мотоцикл ИЖ 1949 года выпуска. Несмотря на возраст, шедевр советского автопрома все еще на ходу и показывает неплохие результаты на дорогах. По словам Андрея Смирнова, президента байк–клуба «Полярные волки», не сдает позиций и отечественный «Урал» с люлькой для пассажира. В свое время он покорил народ своей проходимостью, неприхотливостью в уходе и содержании. Представлены были и современные байки: «Ямахи», «Сузуки» и прочие «иностранцы». Для увлеченных мотоциклами и скоростью это уже четвертая выставка, и для ребят она не только возможность показать горожанам разнообразие мототехники, но и презентовать свой клуб, члены которого уже давно стали участниками всевозможных проектов и благотворительных акций. Самый смак А возле загса открылся фестиваль шашлыка. Восемь команд колдовали над приготовлением и подачей этого любимого норильчанами блюда из мяса трех видов: оленины, свинины и курицы. Вкусные ароматы разносились по всей округе, привлекая норильчан. Большой ПикNiк В сквере у стадиона «Заполярник» развернулась веселая семейно–развлекательная площадка ПикNiк. Ее организаторы — общественные некоммерческие и бюджетные организации, участники благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» и программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра». «Игры нашего двора» от детского сада № 5 «Норильчонок», площадка буккроссинга и «Стихи на батуте» от благотворительного фонда «Территория добра», «Театр на ощупь» и мастер–класс по клоунаде от артистов Заполярного театра драмы, познавательный «Экстрим» от детского музейного центра школы № 23, фотозона в стиле ретро от благотворительного фонда «69 параллель», научное шоу от профессора Николя, танцевальные мастер–классы и йога на открытом воздухе от центра развития личности «Старт», стритрейсинг на радиоуправляемых машинках от станции юных техников. В «Папином гараже» сыновья и папы трудились над заменой колес у авто, а самые маленькие ловили свою «золотую рыбку». Все это далеко не полный перечень развлечений, организованных на ПикNiке. Гав, гав! Очень порадовало горожан устроенное на площади Комсомольской разномастное и разноголосое дог–шоу, где было представлено более 30 пород собак. Шелти, австралийская овчарка, пинчеры, итальянский канне–корсо, ротвеллеры, бульдоги, цвергшнауцеры, сенбернары, стаффордширские терьеры, той–терьеры, бордер–терьер, рассел–терьеры, йоркширские терьеры, таксы, шпицы, акита–ину, аляскинские маламуты, басенджи, сибирские хаски и многие другие. Норильчане и представить не могли, что в нашем городе проживает столько породистых собак и довольно редких пород. Пляжный зоопарк Отличная погода в праздничные дни сделала площадку у спорткомплекса «Арктика» особенно привлекательной. Пальмы и шезлонги в зоне отдыха «Северный оазис» смотрелись на берегу озера Долгое вполне органично, и норильчане оценили их по достоинству, охотно принимая солнечные ванны. Здесь же за пластиковыми столиками можно было отдать должное барбекю–шоу — подкрепиться шашлыками с пылу с жару. Рядом на сцене шел рок–концерт финалистов корпоративного фестиваля творчества «Корпорация звезд» и блестели на солнце хромом и пластиком байки «Полярных волков» — выставка их техники переместилась сюда с Ленинского проспекта. Но больше всего внимания отдыхающих и гуляющих норильчан досталось обитателям самого северного зоопарка на экоплощадке. Алсу Бывалина, владелица фермерского хозяйства, рассказывает, что ее подопечные уже второй год участвуют в главном городском празднике. В этот раз в народ пошли те животные, что подходят для катаний: лошади и ослы. Чтобы посидеть на теплых мохнатых спинах, выстраивались очереди из взрослых и детей. Главной звездой экоплощадки стала Конфетка. Этот маленький ослик двух недель от роду — первое потомство в ослиной семье, рожденное на норильской земле. Все хотели сфотографироваться с этими животными. А отец Конфетки в это время зарабатывал деньги для своей длинноухой семьи, исправно катая малышей. Как рассказала Алсу Бывалина, интереснее наблюдать за животными непосредственно на ферме, куда она приглашает всех желающих. Сейчас там проживают уже больше трехсот животных и птиц: кони, овцы, козы, мулы, ослы, гуси, утки. Из новичков — лохматый гибрид свиньи с кабаном, адаптированный к Северу. При этом хозяева уверяют, что содержать такую ферму на Севере ничуть не сложнее, чем в их родной Башкирии. Летом фермерское хозяйство работает с 14 до 21 часа, находится оно в районе поселка Валек, выходить нужно на одноименной остановке автобуса маршрута № 22. Водоворот творчества На площади перед Дворцом культуры развернулась ярмарка–продажа авторских художественных работ и изделий декоративно–прикладного творчества. Более 30 мастеров Большого Норильска представили здесь свои таланты, а горожане смогли приобрести эксклюзивные подарки для себя и своих близких. Устами младенца На Театральной площади открылась Картонландия: для гостей площадки накануне были выстроены картонные деревья и многоэтажные дома, собраны автомобили. Ребята помладше возились в большом картонном лабиринте, а старшие были заняты серьезной работой: создавали настоящий город будущего. Руслан, ведущий праздника Картонландия: — Задача у ребят непростая — создать экогород, пофантазировать, как он будет выглядеть. Тут, как видите, есть ветряные электростанции, солнечные батареи, машины, дома, к тому же дети не забывают и о живой природе: создают лесные полянки с животными. Здесь же проходит конкурс картонных деревьев, что в Год экологии актуально. Авторы трех лучших деревьев получат в подарок сахарную вату. Но наша главная задача — просто чтобы все повеселились от души. Из почти полутысячи листов картона ребята собирали ежей и белок, те, кто постарше, брались за более сложные проекты вроде электромобилей. Возрастных ограничений не было. Помощниками выступали волонтеры, а также родители ребят. Еще больше забав ждали ребят в книжном дворике. Во дворе детской библиотеки расположилось с десяток мини–площадок: северная рыбалка, плетение фенечек, литературное селфи, рисунки на асфльте, музыкальная викторина, танцевальный флешмоб и т. д. Нашлись занятия и для взрослых: буккроссинг, литературное селфи (фотография с книгой). В отдельной палатке собрались слушатели «Громких чтений»: Елена Коваленко, автор книги «Брусничное лето», отвечала на вопросы маленьких слушателей. «А почему «брусничное»?» — спрашивали ребята. — «Потому что однажды я уеду из Норильска и буду читать эту книгу, чтобы вспоминать город, который я люблю», — отвечала писательница... «А я похож на этого мальчика из книжки, я — мастер–ломастер!»... «Я готовить люблю, помогаю маме»... Ребята узнавали себя в стихах, делились своими историями, а потом все вместе делали поделку — брусничные ягодки на ветке. Чуть в стороне ребята плели браслеты из резиночек, и если девочки были с этим делом знакомы, то мальчики пробовали впервые, что, впрочем, на результате не сказалось. За их спинами в искусственной песочнице собрались дети помладше. Пятилетний Семен лепил тортик из розового кинетического песка для своей соседки Полины. «Дома такого песка нет, он даже лучше пластилина», — поделился «повар». А рядом на асфальте 12–летняя Алиса написала: «Норильск — самый лучший город!». Она здесь живет всего четыре года, и северная красота ей пришлась по душе. — Мне нравится в Норильске, и не беда, что лето не всегда удачное. Зато сегодня, посмотрите, как тепло и весело! Хорошего всем настроения и праздника! — пожелала Алиса горожанам.

Светлана Гунина, Татьяна Зачупейко и Наталья Черкашина Фото Дениса Кожевникова и Александра Ананьева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Как и в прошлые годы, в начале Ленинского проспекта до универмага «Талнах» расположилась выставка поизводственной техники. Своих «рабочих лошадок» представили горожанам газоспасательная служба, рудники «Кайерканский», «Комсомольский», «Октябрьский», «Заполярный», ЦАТК, управление пожарной безопасности, «Норильскпромтранспорт» и другие предприятия. Здесь можно было не только сделать фото на память, но и узнать от водителей техники о ее практическом применении.А по соседству устроили вернисаж мотоциклов. Своей брутальностью и обтекаемыми формами радовали глаз прохожих порядка 20 всевозможных байков. Были среди них и ретромодели, например, мотоцикл ИЖ 1949 года выпуска. Несмотря на возраст, шедевр советского автопрома все еще на ходу и показывает неплохие результаты на дорогах. По словам Андрея Смирнова, президента байк–клуба «Полярные волки», не сдает позиций и отечественный «Урал» с люлькой для пассажира. В свое время он покорил народ своей проходимостью, неприхотливостью в уходе и содержании. Представлены были и современные байки: «Ямахи», «Сузуки» и прочие «иностранцы». Для увлеченных мотоциклами и скоростью это уже четвертая выставка, и для ребят она не только возможность показать горожанам разнообразие мототехники, но и презентовать свой клуб, члены которого уже давно стали участниками всевозможных проектов и благотворительных акций.А возле загса открылся фестиваль шашлыка. Восемь команд колдовали над приготовлением и подачей этого любимого норильчанами блюда из мяса трех видов: оленины, свинины и курицы. Вкусные ароматы разносились по всей округе, привлекая норильчан.В сквере у стадиона «Заполярник» развернулась веселая семейно–развлекательная площадка ПикNiк. Ее организаторы — общественные некоммерческие и бюджетные организации, участники благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» и программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра». «Игры нашего двора» от детского сада № 5 «Норильчонок», площадка буккроссинга и «Стихи на батуте» от благотворительного фонда «Территория добра», «Театр на ощупь» и мастер–класс по клоунаде от артистов Заполярного театра драмы, познавательный «Экстрим» от детского музейного центра школы № 23, фотозона в стиле ретро от благотворительного фонда «69 параллель», научное шоу от профессора Николя, танцевальные мастер–классы и йога на открытом воздухе от центра развития личности «Старт», стритрейсинг на радиоуправляемых машинках от станции юных техников. В «Папином гараже» сыновья и папы трудились над заменой колес у авто, а самые маленькие ловили свою «золотую рыбку». Все это далеко не полный перечень развлечений, организованных на ПикNiке.Очень порадовало горожан устроенное на площади Комсомольской разномастное и разноголосое дог–шоу, где было представлено более 30 пород собак. Шелти, австралийская овчарка, пинчеры, итальянский канне–корсо, ротвеллеры, бульдоги, цвергшнауцеры, сенбернары, стаффордширские терьеры, той–терьеры, бордер–терьер, рассел–терьеры, йоркширские терьеры, таксы, шпицы, акита–ину, аляскинские маламуты, басенджи, сибирские хаски и многие другие. Норильчане и представить не могли, что в нашем городе проживает столько породистых собак и довольно редких пород.Отличная погода в праздничные дни сделала площадку у спорткомплекса «Арктика» особенно привлекательной. Пальмы и шезлонги в зоне отдыха «Северный оазис» смотрелись на берегу озера Долгое вполне органично, и норильчане оценили их по достоинству, охотно принимая солнечные ванны.Здесь же за пластиковыми столиками можно было отдать должное барбекю–шоу — подкрепиться шашлыками с пылу с жару. Рядом на сцене шел рок–концерт финалистов корпоративного фестиваля творчества «Корпорация звезд» и блестели на солнце хромом и пластиком байки «Полярных волков» — выставка их техники переместилась сюда с Ленинского проспекта.Но больше всего внимания отдыхающих и гуляющих норильчан досталось обитателям самого северного зоопарка на экоплощадке. Алсу Бывалина, владелица фермерского хозяйства, рассказывает, что ее подопечные уже второй год участвуют в главном городском празднике. В этот раз в народ пошли те животные, что подходят для катаний: лошади и ослы. Чтобы посидеть на теплых мохнатых спинах, выстраивались очереди из взрослых и детей.Главной звездой экоплощадки стала Конфетка. Этот маленький ослик двух недель от роду — первое потомство в ослиной семье, рожденное на норильской земле. Все хотели сфотографироваться с этими животными. А отец Конфетки в это время зарабатывал деньги для своей длинноухой семьи, исправно катая малышей.Как рассказала Алсу Бывалина, интереснее наблюдать за животными непосредственно на ферме, куда она приглашает всех желающих. Сейчас там проживают уже больше трехсот животных и птиц: кони, овцы, козы, мулы, ослы, гуси, утки. Из новичков — лохматый гибрид свиньи с кабаном, адаптированный к Северу. При этом хозяева уверяют, что содержать такую ферму на Севере ничуть не сложнее, чем в их родной Башкирии. Летом фермерское хозяйство работает с 14 до 21 часа, находится оно в районе поселка Валек, выходить нужно на одноименной остановке автобуса маршрута № 22.На площади перед Дворцом культуры развернулась ярмарка–продажа авторских художественных работ и изделий декоративно–прикладного творчества. Более 30 мастеров Большого Норильска представили здесь свои таланты, а горожане смогли приобрести эксклюзивные подарки для себя и своих близких.На Театральной площади открылась Картонландия: для гостей площадки накануне были выстроены картонные деревья и многоэтажные дома, собраны автомобили. Ребята помладше возились в большом картонном лабиринте, а старшие были заняты серьезной работой: создавали настоящий город будущего.Руслан, ведущий праздника Картонландия:— Задача у ребят непростая — создать экогород, пофантазировать, как он будет выглядеть. Тут, как видите, есть ветряные электростанции, солнечные батареи, машины, дома, к тому же дети не забывают и о живой природе: создают лесные полянки с животными. Здесь же проходит конкурс картонных деревьев, что в Год экологии актуально. Авторы трех лучших деревьев получат в подарок сахарную вату. Но наша главная задача — просто чтобы все повеселились от души.Из почти полутысячи листов картона ребята собирали ежей и белок, те, кто постарше, брались за более сложные проекты вроде электромобилей. Возрастных ограничений не было. Помощниками выступали волонтеры, а также родители ребят.Еще больше забав ждали ребят в книжном дворике. Во дворе детской библиотеки расположилось с десяток мини–площадок: северная рыбалка, плетение фенечек, литературное селфи, рисунки на асфльте, музыкальная викторина, танцевальный флешмоб и т. д. Нашлись занятия и для взрослых: буккроссинг, литературное селфи (фотография с книгой). В отдельной палатке собрались слушатели «Громких чтений»: Елена Коваленко, автор книги «Брусничное лето», отвечала на вопросы маленьких слушателей. «А почему «брусничное»?» — спрашивали ребята. — «Потому что однажды я уеду из Норильска и буду читать эту книгу, чтобы вспоминать город, который я люблю», — отвечала писательница... «А я похож на этого мальчика из книжки, я — мастер–ломастер!»... «Я готовить люблю, помогаю маме»... Ребята узнавали себя в стихах, делились своими историями, а потом все вместе делали поделку — брусничные ягодки на ветке.Чуть в стороне ребята плели браслеты из резиночек, и если девочки были с этим делом знакомы, то мальчики пробовали впервые, что, впрочем, на результате не сказалось. За их спинами в искусственной песочнице собрались дети помладше. Пятилетний Семен лепил тортик из розового кинетического песка для своей соседки Полины. «Дома такого песка нет, он даже лучше пластилина», — поделился «повар».А рядом на асфальте 12–летняя Алиса написала: «Норильск — самый лучший город!». Она здесь живет всего четыре года, и северная красота ей пришлась по душе.— Мне нравится в Норильске, и не беда, что лето не всегда удачное. Зато сегодня, посмотрите, как тепло и весело! Хорошего всем настроения и праздника! — пожелала Алиса горожанам.

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