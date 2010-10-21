[Индекс номера 115 (18.07.2017)]



Городские подробности

Свято навечно!

В праздник города на улице Бегичева, 9, освятили храм–памятник в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.

В 2015 году было принято решение построить храм в память о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Эту инициативу Норильской епархии и городского отдела МВД благословил Святейший Патриарх Кирилл, который побывал в том же году с первосвятительским визитом в Норильске. В храме, который меньше чем за год возвели на добровольные пожертвования работников полиции, ежедневно будут возноситься молитвы о погибших и о здравии, благополучии и ныне несущих свою службу, всех норильчан. Как отметил глава города Олег Курилов на открытии храма, это символично, что Норильск получил такой подарок в День города: – Я бы хотел поблагодарить всех, кто участвовал в создании и строительстве этого храма. В первую очередь владыку Агафангела, чья идея была поддержана сотрудниками полиции, жителями города. Генерал-майор Александр Речицкийначальник главного управления МВД России по Красноярскому краю, , подчеркнул, что поддержка и молитвы церкви нужны каждому гражданину, и в особенности тем, кто ежедневно подвергает свою жизнь опасности ради спасения других жизней. Епископ Норильский и Туруханский Агафангел: – Освящение храма — это священнодействие, через которое храмовое строение из обычного здания становится святым местом. Отныне здесь частица неба на земле, здесь совершилось и будет совершаться соединение человека с Богом. С сооружением может что–то случиться, но место, где оно было возведено однажды и где совершалась Божественная литургия, свято навечно. Храм посвящен памяти тех, кто отдали свою жизнь, защищая нас от всякого злого обстояния. Они поставили наши с вами интересы выше своих. И, может быть, не являясь людьми верующими, в ответственный момент своей жизни они явили вершину христианского подвига любви. Этот храм — свидетельство того, что их память неизгладима в наших сердцах. Владыка Агафангел вручил в ознаменование возведения и освящения храма епархиальные медали святого мученика Василия Мангазейского разных степеней — главе города Норильска Олегу Курилову, начальнику отдела МВД по г. Норильску Геннадию Маслову, президенту фонда «Безопасный город» Виктору Таскину, генеральному директору ООО «Энергострой» Валерию Ковальчуку. Удостоен награды и руководитель отдела Норильской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Дмитрий Харцыз — настоятель храма Святого равноапостольного великого князя Владимира. Среди тех, кто первым вошел в освященный храм, чтобы поставить свечи за упокой души погибших, был Майербек Темиров, отец погибшего 27 марта 2010 года при исполнении служебного долга Георгия Темирова: – Во мне два чувства — скорби и торжества. Хочу выразить слова огромной благодарности от имени всех родственников погибших — всем тем светлым людям, которые от осознания долга памяти до возведения храма приложили огромные усилия и усердие. Не дай Бог никому испытать боль утраты своих близких, особенно детей. На празднике освящения храма–памятника присутствовали сотни горожан — от полицейских разных поколений, казаков, воспитанников «Мальчишек Севера» до сестер милосердия, прихожан разных храмов и старожилов города. Взрослые и дети с интересом познакомились и с выставкой спецсредств, состоящих на вооружении у полиции, угостились солдатской кашей, приготовленной топографической службой в/ч 67978. Завершился праздник концертом с участием талантов нашей полиции и творческих коллективов Норильска.

Ирина Даниленко Фото Ирины ДАНИЛЕНКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В 2015 году было принято решение построить храм в память о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Эту инициативу Норильской епархии и городского отдела МВД благословил Святейший Патриарх Кирилл, который побывал в том же году с первосвятительским визитом в Норильске. В храме, который меньше чем за год возвели на добровольные пожертвования работников полиции, ежедневно будут возноситься молитвы о погибших и о здравии, благополучии и ныне несущих свою службу, всех норильчан.Как отметилна открытии храма, это символично, что Норильск получил такой подарок в День города:– Я бы хотел поблагодарить всех, кто участвовал в создании и строительстве этого храма. В первую очередь владыку Агафангела, чья идея была поддержана сотрудниками полиции, жителями города., , подчеркнул, что поддержка и молитвы церкви нужны каждому гражданину, и в особенности тем, кто ежедневно подвергает свою жизнь опасности ради спасения других жизней.– Освящение храма — это священнодействие, через которое храмовое строение из обычного здания становится святым местом. Отныне здесь частица неба на земле, здесь совершилось и будет совершаться соединение человека с Богом. С сооружением может что–то случиться, но место, где оно было возведено однажды и где совершалась Божественная литургия, свято навечно. Храм посвящен памяти тех, кто отдали свою жизнь, защищая нас от всякого злого обстояния. Они поставили наши с вами интересы выше своих. И, может быть, не являясь людьми верующими, в ответственный момент своей жизни они явили вершину христианского подвига любви. Этот храм — свидетельство того, что их память неизгладима в наших сердцах.Владыка Агафангел вручил в ознаменование возведения и освящения храма епархиальные медали святого мученика Василия Мангазейского разных степеней — главе города Норильска Олегу Курилову, начальнику отдела МВД по г. Норильску Геннадию Маслову, президенту фонда «Безопасный город» Виктору Таскину, генеральному директору ООО «Энергострой» Валерию Ковальчуку. Удостоен награды и руководитель отдела Норильской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Дмитрий Харцыз — настоятель храма Святого равноапостольного великого князя Владимира.Среди тех, кто первым вошел в освященный храм, чтобы поставить свечи за упокой души погибших, был Майербек Темиров, отец погибшего 27 марта 2010 года при исполнении служебного долга Георгия Темирова:– Во мне два чувства — скорби и торжества. Хочу выразить слова огромной благодарности от имени всех родственников погибших — всем тем светлым людям, которые от осознания долга памяти до возведения храма приложили огромные усилия и усердие. Не дай Бог никому испытать боль утраты своих близких, особенно детей.На празднике освящения храма–памятника присутствовали сотни горожан — от полицейских разных поколений, казаков, воспитанников «Мальчишек Севера» до сестер милосердия, прихожан разных храмов и старожилов города. Взрослые и дети с интересом познакомились и с выставкой спецсредств, состоящих на вооружении у полиции, угостились солдатской кашей, приготовленной топографической службой в/ч 67978. Завершился праздник концертом с участием талантов нашей полиции и творческих коллективов Норильска.

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