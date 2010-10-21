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День Города

[Индекс номера 115 (18.07.2017)]

 Городские подробности 
Свято навечно!

В праздник города на улице Бегичева, 9, освятили храм–памятник в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.
В 2015 году было принято решение построить храм в память о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Эту инициативу Норильской епархии и городского отдела МВД благословил Святейший Патриарх Кирилл, который побывал в том же году с первосвятительским визитом в Норильске. В храме, который меньше чем за год возвели на добровольные пожертвования работников полиции, ежедневно будут возноситься молитвы о погибших и о здравии, благополучии и ныне несущих свою службу, всех норильчан.
Как отметил глава города Олег Курилов на открытии храма, это символично, что Норильск получил такой подарок в День города:
– Я бы хотел поблагодарить всех, кто участвовал в создании и строительстве этого храма. В первую очередь владыку Агафангела, чья идея была поддержана сотрудниками полиции, жителями города.
Генерал-майор Александр Речицкийначальник главного управления МВД России по Красноярскому краю, , подчеркнул, что поддержка и молитвы церкви нужны каждому гражданину, и в особенности тем, кто ежедневно подвергает свою жизнь опасности ради спасения других жизней.
Епископ Норильский и Туруханский Агафангел:
– Освящение храма — это священнодействие, через которое храмовое строение из обычного здания становится святым местом. Отныне здесь частица неба на земле, здесь совершилось и будет совершаться соединение человека с Богом. С сооружением может что–то случиться, но место, где оно было возведено однажды и где совершалась Божественная литургия, свято навечно. Храм посвящен памяти тех, кто отдали свою жизнь, защищая нас от всякого злого обстояния. Они поставили наши с вами интересы выше своих. И, может быть, не являясь людьми верующими, в ответственный момент своей жизни они явили вершину христианского подвига любви. Этот храм — свидетельство того, что их память неизгладима в наших сердцах.
Владыка Агафангел вручил в ознаменование возведения и освящения храма епархиальные медали святого мученика Василия Мангазейского разных степеней — главе города Норильска Олегу Курилову, начальнику отдела МВД по г. Норильску Геннадию Маслову, президенту фонда «Безопасный город» Виктору Таскину, генеральному директору ООО «Энергострой» Валерию Ковальчуку. Удостоен награды и руководитель отдела Норильской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Дмитрий Харцыз — настоятель храма Святого равноапостольного великого князя Владимира.
Среди тех, кто первым вошел в освященный храм, чтобы поставить свечи за упокой души погибших, был Майербек Темиров, отец погибшего 27 марта 2010 года при исполнении служебного долга Георгия Темирова:
– Во мне два чувства — скорби и торжества. Хочу выразить слова огромной благодарности от имени всех родственников погибших — всем тем светлым людям, которые от осознания долга памяти до возведения храма приложили огромные усилия и усердие. Не дай Бог никому испытать боль утраты своих близких, особенно детей.
На празднике освящения храма–памятника присутствовали сотни горожан — от полицейских разных поколений, казаков, воспитанников «Мальчишек Севера» до сестер милосердия, прихожан разных храмов и старожилов города. Взрослые и дети с интересом познакомились и с выставкой спецсредств, состоящих на вооружении у полиции, угостились солдатской кашей, приготовленной топографической службой в/ч 67978. Завершился праздник концертом с участием талантов нашей полиции и творческих коллективов Норильска.

Ирина Даниленко
Фото Ирины ДАНИЛЕНКО
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В преддверии главного праздника Норильска — Дня города, Дня металлурга и Дня компании — в музее Норильска и во Дворце культуры состоялось награждение лучших горожан.

История в лицах 
Ко дню рождения города число почетных граждан Норильска пополнилось еще одним именем. Человек уникальной судьбы. Единственный на сегодняшний день советский десантник, воевавший как в рядах Вооруженных сил Советского Союза, так и в составе войск антигитлеровской коалиции, а также в составе группы СМЕРШ, норильчанин Владимир Терентьевич Куц на церемонии чествования заслуженных горожан города 14 июля был удостоен звания «Почетный гражданин Норильска».

Эхо праздника 
Программа празднования Дня города и Дня металлурга была, как всегда, очень насыщенной и разнообразной — только успевай везде. Кроме традиционных развлечений немало было и новых. И каждый нашел себе по душе.

Городские подробности 
В праздник города на улице Бегичева, 9, освятили храм–памятник в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.

Проекты 
В Норильске открылась еще одна теплица, которая специализируется на выращивании салата. Ожидается, что его ежедневный урожай будет составлять до 2000 штук. И возможно, в норильских магазинах будут продавать овощную продукцию исключительно местного производства.

Cпорт–тайм 
Череду праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню металлурга, подхватили спортсмены Большого Норильска. Основные состязания прошли на стадионе «Заполярник» и в первую очередь были интересны «Гонкой героев «Норникеля».

Новости:
 18 июля 2017 
17:38 Ансамбль народного танца «Оганер» завтра отправляется из Норильска в Анапу - отдыхать и готовить новую танцевальную программу.
16:49 «Гонка ГТО. Путь Победы». Военно-патриотическая акция под таким названием пройдет в одном из районов Норильска.
16:39 На развитие регионального портала госуслуг Красноярского края будет выделено более 23 миллионов рублей.
16:33 Норильчане вернулись с международного молодежного форума ТИМ «Бирюса». По итогам первой смены «Молодые профессионалы» они завоевали второе и третье места.
16:23 Еще одна норильчанка стала жертвой телефонных мошенников. Женщина лишилась денежных средств, сообщив злоумышленнику данные своей карты.
16:13 В Норильске семьям погибших и пострадавших работников Заполярной строительной компании оказывается вся необходимая помощь.
16:00 Пассажирские автобусы в центре внимания. В Норильске госавтоинспекторы проводят профилактическое мероприятие «Перевозчик».
15:56 Сегодня епископ Норильской и Туруханской епархии совершил чин освящения детской игровой комнаты, открывшейся в женской консультации по адресу: ул. Московская, 7.
15:55 Норильские полицейские пообщались с военнослужащими на антинаркотическую тему.
15:40 Ученый из Приморья придумал систему измерения климата в Арктике.
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