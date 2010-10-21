[Индекс номера 115 (18.07.2017)]



Проекты

Норильский урожай

В Норильске открылась еще одна теплица, которая специализируется на выращивании салата. Ожидается, что его ежедневный урожай будет составлять до 2000 штук. И возможно, в норильских магазинах будут продавать овощную продукцию исключительно местного производства.

Теплица расположена на шестом километре трассы Норильск–Алыкель на территории бывшего совхоза «Норильский». Проект реализуется на частные инвестиции, их общий объем составляет порядка 700 миллионов рублей, около 100 из них уже вложены, инвесторами выступили группа компаний «Жар.Птица», ТД «Максим», ООО «СеверТехноСклад» («Норильские теплицы»). Сейчас в работу запущено около 2500 м2, планируется запуск еще 15 000 м2. Пока выращиваемый ассортимент составляет семь видов салата таких сортов, как максимус, экспертайз, туринус, фрилис, сатин, афицион, фьюджн. Заказаны и другие сорта салата, а также огурцы и томаты. Первый урожай убрали на этой неделе. В будущем планируется выращивать лук, петрушку, укроп, базилик и перец. Для производства используются семена голландской селекции. Теплица полностью автоматизирована, даже высадка семян происходит с помощью специальной машины в стандартные кассеты по 54 горшочка. За сутки высаживается 810 горшочков различных салатов, которые вызревают за 38–45 суток. Всего на столе засадки 552 растения, всего же таких столов в теплице — 42. После высадки семян стаканчики поступают в камеру проращивания, куда не поступает свет и где поддерживаются температура 18–20 градусов и влажность — 90–95 процентов. Компьютеризированы также системы орошения, зашторивания (для задержки излишних ультрафиолетовых лучей), искусственной вентиляции (влажность 96% и выше пагубна для растений), подачи концентрата удобрения, смешанного с водой в нужных пропорциях. Особенностью технологии является периодическое затопление, капельный полив и круговое использование воды с минимальными сбросами в канализацию. Теплица будет работать круглогодично. На днях ее осмотрел глава Норильска. Олег Курилов отметил важность этого проекта: – Мы надеемся, что себестоимость местной продукции будет ниже, соответственно для потребителей она станет дешевле, плюс не будет резких скачков цен в зависимости от времени года. Как рассказал Евгений Клачков, главный агроном теплицы, цены на конечный продукт варьируются от 60 до 130 рублей за штуку — это зависит от сорта и себестоимости продукта. По его словам, плановые объемы урожая составляют 2000 штук салата в день, до 150 кг на м2 огурцов в год, томатов — до 90 кг на м2 ежегодно. Выращенная продукция будет поставляться в магазины города. Сегодня непосредственно в тепличном производстве задействовано 12 человек и еще около 50 работает на всей территории. При дальнейшей реализации проекта планируется предоставление примерно 150 рабочих мест на основном производстве. При строительстве нового комплекса будет задействовано порядка 150 строителей, инженеров и других специалистов смежных профессий. – У ООО «СеверТехноСклад» с соучредителями есть еще один совместный проект теплицы, еще более современной, пятого поколения, пока на начальной стадии, на 1,5 гектара. В будущем мы бы хотели расширить эту теплицу до 10 га. В ней можно было бы выращивать множество культур, в том числе перец, баклажаны, морковь и прочее. Уже запланирован участок, сделана отсыпка, ведутся геодезические работы, готовится проектная документация, — поделился планами Евгений Клачков. – Это первый пилотный проект, который предполагалось запустить в 2018 году, но получилось раньше. Он демонстрирует, что в Норильске возможно наладить выпуск овощной продукции, — отметил во время экскурсии по теплице Олег Курилов. — Производители подсчитали, что смогут перекрыть большую часть этого рынка или даже весь рынок целиком. Я очень рад, что появляются такие комплексы: во–первых, на рынок поступает местная продукция, а, во–вторых, предприниматели очищают от захламления территорию города, в данном случае бывшего совхоза «Норильский». Но главное — предприятие дает рабочие места. Важно и то, что теперь наши школьники смогут своими глазами увидеть, как растут овощи и зелень, для них уже проводятся экскурсии в теплицу.

Татьяна Сергеева Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Теплица расположена на шестом километре трассы Норильск–Алыкель на территории бывшего совхоза «Норильский». Проект реализуется на частные инвестиции, их общий объем составляет порядка 700 миллионов рублей, около 100 из них уже вложены, инвесторами выступили группа компаний «Жар.Птица», ТД «Максим», ООО «СеверТехноСклад» («Норильские теплицы»).Сейчас в работу запущено около 2500 м2, планируется запуск еще 15 000 м2. Пока выращиваемый ассортимент составляет семь видов салата таких сортов, как максимус, экспертайз, туринус, фрилис, сатин, афицион, фьюджн. Заказаны и другие сорта салата, а также огурцы и томаты. Первый урожай убрали на этой неделе. В будущем планируется выращивать лук, петрушку, укроп, базилик и перец. Для производства используются семена голландской селекции.Теплица полностью автоматизирована, даже высадка семян происходит с помощью специальной машины в стандартные кассеты по 54 горшочка. За сутки высаживается 810 горшочков различных салатов, которые вызревают за 38–45 суток. Всего на столе засадки 552 растения, всего же таких столов в теплице — 42. После высадки семян стаканчики поступают в камеру проращивания, куда не поступает свет и где поддерживаются температура 18–20 градусов и влажность — 90–95 процентов. Компьютеризированы также системы орошения, зашторивания (для задержки излишних ультрафиолетовых лучей), искусственной вентиляции (влажность 96% и выше пагубна для растений), подачи концентрата удобрения, смешанного с водой в нужных пропорциях. Особенностью технологии является периодическое затопление, капельный полив и круговое использование воды с минимальными сбросами в канализацию. Теплица будет работать круглогодично.На днях ее осмотрел глава Норильска.отметил важность этого проекта:– Мы надеемся, что себестоимость местной продукции будет ниже, соответственно для потребителей она станет дешевле, плюс не будет резких скачков цен в зависимости от времени года.Как рассказал, цены на конечный продукт варьируются от 60 до 130 рублей за штуку — это зависит от сорта и себестоимости продукта. По его словам, плановые объемы урожая составляют 2000 штук салата в день, до 150 кг на м2 огурцов в год, томатов — до 90 кг на м2 ежегодно. Выращенная продукция будет поставляться в магазины города.Сегодня непосредственно в тепличном производстве задействовано 12 человек и еще около 50 работает на всей территории. При дальнейшей реализации проекта планируется предоставление примерно 150 рабочих мест на основном производстве. При строительстве нового комплекса будет задействовано порядка 150 строителей, инженеров и других специалистов смежных профессий.– У ООО «СеверТехноСклад» с соучредителями есть еще один совместный проект теплицы, еще более современной, пятого поколения, пока на начальной стадии, на 1,5 гектара. В будущем мы бы хотели расширить эту теплицу до 10 га. В ней можно было бы выращивать множество культур, в том числе перец, баклажаны, морковь и прочее. Уже запланирован участок, сделана отсыпка, ведутся геодезические работы, готовится проектная документация, — поделился планами Евгений Клачков.– Это первый пилотный проект, который предполагалось запустить в 2018 году, но получилось раньше. Он демонстрирует, что в Норильске возможно наладить выпуск овощной продукции, — отметил во время экскурсии по теплице Олег Курилов. — Производители подсчитали, что смогут перекрыть большую часть этого рынка или даже весь рынок целиком. Я очень рад, что появляются такие комплексы: во–первых, на рынок поступает местная продукция, а, во–вторых, предприниматели очищают от захламления территорию города, в данном случае бывшего совхоза «Норильский». Но главное — предприятие дает рабочие места. Важно и то, что теперь наши школьники смогут своими глазами увидеть, как растут овощи и зелень, для них уже проводятся экскурсии в теплицу.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















