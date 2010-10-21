[Индекс номера 115 (18.07.2017)]



Cпорт–тайм

Со спортом по жизни

Череду праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню металлурга, подхватили спортсмены Большого Норильска. Основные состязания прошли на стадионе «Заполярник» и в первую очередь были интересны «Гонкой героев «Норникеля».

Крутить педали:и почетно, и полезно Суббота, утро. Легкий дождь, прошедший в первые часы празднования, никоим образом не испортил настроения ни участников состязаний, ни многочисленных зрителей. Первыми на старт вышли велосипедисты — около 40 человек благополучно преодолели дистанцию от талнахского стадиона «Солнышко» до Центрального района, финишировав на «Заполярнике». – Физкультуру я люблю, а велосипедным спортом увлекаюсь с детства, — поделилась участница велопробега Майя Цуканова, инженер отдела по работе с персоналом ЦАТК. — На дорогу у нас ушло около часа, при этом никто из группы не отрывался, стараясь сохранять единство коллектива. Майя призналась, что дистанция, несмотря на прошедший дождь, была комфортной. Для нее это не первый подобный опыт. Ранее она участвовала в велопробеге Дудинка — Норильск. Велосипедистка пообещала, что в будущем постарается повторить свое достижение, при этом отметила, что спорт много значит для норильчан: сплачивает коллективы, воспитывает характер и силу воли, позволяет добиваться новых успехов, в том числе и на производстве, а также, безусловно, сохраняет здоровье. Помимо самого велопробега и чествования его участников, прошел конкурс на самого яркого велосипедиста. Победителем стала Анна Устинова, моторист вентиляционных установок рудника «Октябрьский». Она представила костюм амазонки и получила единогласное признание товарищей по спорту. – По правде говоря, я не рассчитывала на победу. Но мне приятно, что мою работу высоко оценили, — отметила победительница. — Костюм я придумала и сшила сама, а представляю его публике во второй раз. Впервые я его показала на Дне молодежи. В этот раз я добавила новые элементы, и жюри присудило победу мне, чему я очень рада. Все бегут – и я бегу Легкоатлетические эстафеты команд предприятий группы компаний «Норникеля», как всегда, прошли в напряженной и принципиальной борьбе. Ни одна из команд не хотела уступать, а их выступления по уровню временами можно было сопоставить с олимпийскими баталиями. Алексей Литвинчук, мастер участка НМЗ, — один из участников эстафеты легкоатлетов. Раньше он серьезно увлекался спортом, учился в школе олимпийского резерва в Белоруссии. Переехав в Россию и поступив на работу в «Норникель», продолжил заниматься любимым делом. Являясь мастером спорта по легкой атлетике, Алексей регулярно участвует в спортивной жизни компании и города. – Я в Норильске с 2011 года и хочу сказать, что мне сразу же стало ясно: к спорту здесь относятся серьезно. «Норникель» и город неразделимы, и именно благодаря этому единству небольшой в масштабах страны Норильск является сильной территориальной единицей России, и именно спорт — один из важнейших мотиваторов, что для Севера очень важно, — отметил Алексей Литвинчук. «Гонка героев «Норникеля» И действительно «Норникель» и городские власти уделяют большое внимание спорту. И яркое тому подтверждение — «Гонка героев «Норникеля», ставшая гвоздем спортивной праздничной программы. Это надувная полоса препятствий длиной 150 метров и состоящая из 23 модулей, которую разместили на футбольном поле «Заполярника». Посмотреть на соревнующихся и попробовать свои силы на ней собралось немало людей. К слову, организаторы предвидели такой интерес горожан и разрешили всем желающим пройти эту полосу, но уже вне зачета. А вначале развернулась зрелищная борьба между самыми подготовленными спортсменами Заполярного филиала — мастерами спорта и КМС, победителями спартакиад комбината, чемпионами Норильска и России, медалистами европейских и мировых соревнований. Помимо представителей предприятий «Норникеля» в соревновательном зачете «Гонки героев» приняли участие и команды муниципалитета, ТОШ, стройотрядов, а также студентов, приехавших на производственную практику. По подсчетам организаторов всего за два праздничных дня на полосу препятствий вышло 76 команд. Дружина Норильского обеспечивающего комплекса — одна из первых, которая опробовала «Гонку героев». Они соревновались против соперников из Дудинки и, в отличие от дудинчан, смогли преодолеть трассу уверенно и сплоченно. Изо всех сил – Наша стратегия заключалась в том, чтобы каждый в случае необходимости помогал другому. Здесь невозможно победить без командного единства. В каждой команде пять человек, и победа засчитывается тогда, когда все пятеро пришли к финишу. Именно поэтому многие проигрывают, как, например, в случае с нашими соперниками — они поодиночке бросились вперед, забыв про отстающих. Мы же сыграли дружно и выступили более удачно. Вообще же, трасса очень тяжелая, она требует много сил даже от подготовленных спортсменов, немало зависит и от выносливости, — прокомментировали свое выступление участники из Норильского обеспечивающего комплекса. В кроссфите важна всесторонняя подготовка Не менее интересным было и выступление тяжелоатлетов. Они выявляли лучших в силовом экстриме. Казалось, что участники непринужденно справлялись с колесом весом в 270 кг от фронтального погрузчика. В это же время спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит» проводила мастер–класс и состязания для желающих познакомиться с этим набирающим популярность спортивным направлением, отличающимся своей универсальностью и требующим немалой выносливости. Выступили и армрестлеры, как всегда, собрав множество участников и зрителей. Баскетболисты соревновались на меткость, шашисты — на силу ума, а любители бочча с удовольствие знакомили горожан с прогрессивной игрой. Помимо Центрального района спортивный праздник состоялся и в Талнахе. Там сыграли товарищеский матч сборные Норильска и Талнаха, в котором победу одержали норильчане – 7:1, а также проводились различные спортивные мероприятия.

Михаил Туаев Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Суббота, утро. Легкий дождь, прошедший в первые часы празднования, никоим образом не испортил настроения ни участников состязаний, ни многочисленных зрителей. Первыми на старт вышли велосипедисты — около 40 человек благополучно преодолели дистанцию от талнахского стадиона «Солнышко» до Центрального района, финишировав на «Заполярнике».– Физкультуру я люблю, а велосипедным спортом увлекаюсь с детства, — поделилась. — На дорогу у нас ушло около часа, при этом никто из группы не отрывался, стараясь сохранять единство коллектива.Майя призналась, что дистанция, несмотря на прошедший дождь, была комфортной. Для нее это не первый подобный опыт. Ранее она участвовала в велопробеге Дудинка — Норильск. Велосипедистка пообещала, что в будущем постарается повторить свое достижение, при этом отметила, что спорт много значит для норильчан: сплачивает коллективы, воспитывает характер и силу воли, позволяет добиваться новых успехов, в том числе и на производстве, а также, безусловно, сохраняет здоровье.Помимо самого велопробега и чествования его участников, прошел конкурс на самого яркого велосипедиста. Победителем стала. Она представила костюм амазонки и получила единогласное признание товарищей по спорту.– По правде говоря, я не рассчитывала на победу. Но мне приятно, что мою работу высоко оценили, — отметила победительница. — Костюм я придумала и сшила сама, а представляю его публике во второй раз. Впервые я его показала на Дне молодежи. В этот раз я добавила новые элементы, и жюри присудило победу мне, чему я очень рада.Легкоатлетические эстафеты команд предприятий группы компаний «Норникеля», как всегда, прошли в напряженной и принципиальной борьбе. Ни одна из команд не хотела уступать, а их выступления по уровню временами можно было сопоставить с олимпийскими баталиями., — один из участников эстафеты легкоатлетов. Раньше он серьезно увлекался спортом, учился в школе олимпийского резерва в Белоруссии. Переехав в Россию и поступив на работу в «Норникель», продолжил заниматься любимым делом. Являясь мастером спорта по легкой атлетике, Алексей регулярно участвует в спортивной жизни компании и города.– Я в Норильске с 2011 года и хочу сказать, что мне сразу же стало ясно: к спорту здесь относятся серьезно. «Норникель» и город неразделимы, и именно благодаря этому единству небольшой в масштабах страны Норильск является сильной территориальной единицей России, и именно спорт — один из важнейших мотиваторов, что для Севера очень важно, — отметил Алексей Литвинчук.И действительно «Норникель» и городские власти уделяют большое внимание спорту. И яркое тому подтверждение — «Гонка героев «Норникеля», ставшая гвоздем спортивной праздничной программы. Это надувная полоса препятствий длиной 150 метров и состоящая из 23 модулей, которую разместили на футбольном поле «Заполярника». Посмотреть на соревнующихся и попробовать свои силы на ней собралось немало людей. К слову, организаторы предвидели такой интерес горожан и разрешили всем желающим пройти эту полосу, но уже вне зачета. А вначале развернулась зрелищная борьба между самыми подготовленными спортсменами Заполярного филиала — мастерами спорта и КМС, победителями спартакиад комбината, чемпионами Норильска и России, медалистами европейских и мировых соревнований. Помимо представителей предприятий «Норникеля» в соревновательном зачете «Гонки героев» приняли участие и команды муниципалитета, ТОШ, стройотрядов, а также студентов, приехавших на производственную практику. По подсчетам организаторов всего за два праздничных дня на полосу препятствий вышло 76 команд.Дружина Норильского обеспечивающего комплекса — одна из первых, которая опробовала «Гонку героев». Они соревновались против соперников из Дудинки и, в отличие от дудинчан, смогли преодолеть трассу уверенно и сплоченно.– Наша стратегия заключалась в том, чтобы каждый в случае необходимости помогал другому. Здесь невозможно победить без командного единства. В каждой команде пять человек, и победа засчитывается тогда, когда все пятеро пришли к финишу. Именно поэтому многие проигрывают, как, например, в случае с нашими соперниками — они поодиночке бросились вперед, забыв про отстающих. Мы же сыграли дружно и выступили более удачно. Вообще же, трасса очень тяжелая, она требует много сил даже от подготовленных спортсменов, немало зависит и от выносливости, — прокомментировали свое выступлениеНе менее интересным было и выступление тяжелоатлетов. Они выявляли лучших в силовом экстриме. Казалось, что участники непринужденно справлялись с колесом весом в 270 кг от фронтального погрузчика. В это же время спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит» проводила мастер–класс и состязания для желающих познакомиться с этим набирающим популярность спортивным направлением, отличающимся своей универсальностью и требующим немалой выносливости. Выступили и армрестлеры, как всегда, собрав множество участников и зрителей. Баскетболисты соревновались на меткость, шашисты — на силу ума, а любители бочча с удовольствие знакомили горожан с прогрессивной игрой.Помимо Центрального района спортивный праздник состоялся и в Талнахе. Там сыграли товарищеский матч сборные Норильска и Талнаха, в котором победу одержали норильчане – 7:1, а также проводились различные спортивные мероприятия.

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