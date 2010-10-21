[Индекс номера 117 (20.07.2017)]



Молочная кухня

При необходимости норильский молочный завод готов увеличить объем выпускаемой продукции и обеспечить горожан согласно их потребностям.

Линия по производству йогурта Глава города Олег Курилов регулярно посещает это предприятие, чтобы оценить качество выпускаемой продукции, узнать о перспективах развития производства. Вот и в этот раз, во время своего очередного визита на молокозавод, градоначальник обсудил с его директором Станиславом Дьяковым планы на будущее, особенности обработки сырья при производстве продукции, а также спрос на нее у населения и способность его удовлетворить в полном объеме. Глава города оценил высокое качество продукции и богатый ассортимент. — Наш молочный завод — это одно из предприятий, которое отвечает за продовольственную безопасность Норильского промышленного района, — отметил Олег Курилов. — Я могу с уверенностью сказать, что в случае необходимости, например задержек поставок с материка, норильский молокозавод способен обеспечить город и его районы молочной продукцией. Предприятие может буквально в течение суток увеличить объемы производства. Я советую горожанам есть экологически чистую и высококачественную продукцию нашего молокозавода, которая давно нам знакома. Ведь завод ведет свою летопись с 1958 года. Особую популярность его продукция приобрела в 1990–е годы, в частности это майонез и молоко, которые норильчане буквально чемоданами везли на материк. И сегодня наша продукция пользуется не меньшим спросом у населения. Предприятие работает стабильно, закупается современное оборудование, постоянно расширяется ассортимент. И я с уверенностью могу сказать, что мы можем выпускать тот объем продукции, который необходим норильчанам. И это самое главное для нас. Глава города лично оценил качество продукции молокозавода На любой вкус В начале 80–х годов прошлого века Норильский горно–металлургический комбинат совместно с финской компанией «Финстрой» начал строительство современного производственного комплекса по выпуску молока и молочных продуктов. Свое открытие предприятие отпраздновало в июне 1985 года, и практически сразу, даже c опережением Москвы, было налажено производство термостатного йогурта. На сегодняшний день завод выпускает более 50 наименований молочной продукции: молочные напитки, йогурты, мороженое, кефир, майонез, сметана, творог и прочие кисломолочные продукты — всего 30 тонн ежедневно и порядка 7,5–8 тысяч тонн в год. Расширены линейки многих продуктов, например молочного напитка. Теперь помимо традиционного жирностью 3,2 процента молокозавод производит молочный напиток с 1,5–процентной жирностью и молочный напиток, обогащенный йодированным белком. Последний пользуется спросом в детских садах. — Горожан не должно пугать словосочетание «молочный напиток». Это такое же натуральное молоко, к которому привыкло большинство из нас, — поясняет Елена Баженова, начальник цеха выработки молочной продукции. — Единственное, что оно восстановлено из сухого цельного молока, кроме него и питьевой очищенной воды в составе молочного продукта больше нет никаких других добавок. Как и молоко, кефирный ряд представлен у нас линейкой традиционного кисломолочного напитка с жирностью 3,2 процента и менее калорийного — с жирностью 1,5 процента. Наш кефир — уникальный продукт, так как он вырабатывается с использованием закваски на кефирных грибках, которая производится в специальном заквасочном отделении. Благодаря тому что для производства кефира используются живые грибки, он особенно полезен для пищеварения. Постоянными потребителями кефира, йогуртов, сметаны, молока и творога являются все лечебные учреждения Норильска. Стоит отметить, что большая часть кефира, поставляемого с материка, — это кефирный напиток, который вырабатывается на основе сухой закваски. Отдельная тема — это мороженое. Его любят все, от мала до велика. Норильский молокозавод предлагает горожанам четыре вида мороженого в вафельном стаканчике и четыре вида формата «эскимо». К слову, эта продукция завода известна и на материке. По словам директора норильского молокозавода Станислава Дьякова, возвращение к вафельным корзиночкам не планируется, поскольку сейчас такую упаковку нигде в России не производят. Остается классика — вафельные стаканчики. По–прежнему горожане любят норильский майонез. После покупки нового автомата для его изготовления технологи молокозавода постарались сохранить прежнюю форму упаковки продукта, чтобы он был узнаваем на прилавках магазинов. Готовая продукция на выходе с конвейера Натуральный продукт Перемены коснулись сырья, используемого для производства молочного напитка. Сейчас закупают аргентинское сухое молоко, а раньше завод работал на белорусском сырье, но от него отказались из–за возникших претензий по качеству. Что касается сырья из Аргентины, то каждая завозимая в РФ партия тщательно контролируется и сопровождается документами, подтверждающими это качество. Без ветеринарного свидетельства и протокола лабораторных испытаний или в случае превышения норм, допустимых российсиким ГОСТом, сухое молоко отправляется обратно товаропроизводителю. Сухое цельное молоко, используемое норильским молокозаводом, прошло все степени контроля и имеет все необходимые документы, подтверждающее высокое качество. Еще один важный момент, на который стоит обращать внимание при покупке любого молока. В абсолютном большинстве случаев молоко готовят путем восстановления из сухого молока, и здесь очень важно, какое это сырье: сухое цельное или сухое обезжиренное молоко. Норильский молокозавод использует только цельное сухое молоко, а это значит, что в нем сохранена жирность. Его нужно только восстановить и все — готов натуральный продукт. А вот сухое обезжиренное молоко надо не только восстановить, но и чем–то «догнать» жирность. Чем добиваются жирности такие производители, только на их совести. Стоит еще отметить, что вся готовая продукция нашего молокозавода проверяется в Центре гигиены и эпидемиологии Норильска. Полная автоматизация процесса изготовления кефира В ногу со временем Значительно обновилось на предприятии и оборудование. В последние два–три года здесь приобрели «умные бочки» — аппараты, которые позволяют автоматически производить йогурты, а также кефир и сметану. Причем йогурты завод выпускает двух видов: термостатные — плотной консистенции, в стаканчиках, и жидкие — в упаковке тетрапак. Также была закуплена новая линия для производства мороженого, которая позволяет выпускать пломбир, полюбившийся всем норильчанам. Появился упаковочный аппарат — тетрапак. В ближайшем будущем доставят второй аппарат для фасовки йогуртов и сметаны в стаканчики. — За последние годы мы основательно обновили технологическую базу завода. Кроме того, мы постоянно пополняем кадрами техническую и технологическую службы. Такому большому производству требуется и больше высококвалифицированных инженеров и технологов для обеспечения бесперебойной работы оборудования и соблюдения технологии приготовления продукции. Мы постоянно вкладываем деньги для того, чтобы завод успешно конкурировал с другими аналогичными предприятиями. В перспективе будем развивать линию фасовочного оборудования. Также хотим сделать новую современную линию по производству творога, которая будет полностью автоматизирована. Если говорить о далеко идущих планах, то хотелось бы выпускать и сырки глазированные, и гранулированный творог. Сейчас хотим расширить линейку йогуртов и творожной продукции. В общем, есть куда двигаться дальше.

Наталья Черкашина Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда регулярно посещает это предприятие, чтобы оценить качество выпускаемой продукции, узнать о перспективах развития производства. Вот и в этот раз, во время своего очередного визита на молокозавод, градоначальник обсудил с его директором Станиславом Дьяковым планы на будущее, особенности обработки сырья при производстве продукции, а также спрос на нее у населения и способность его удовлетворить в полном объеме. Глава города оценил высокое качество продукции и богатый ассортимент.— Наш молочный завод — это одно из предприятий, которое отвечает за продовольственную безопасность Норильского промышленного района, — отметил Олег Курилов. — Я могу с уверенностью сказать, что в случае необходимости, например задержек поставок с материка, норильский молокозавод способен обеспечить город и его районы молочной продукцией. Предприятие может буквально в течение суток увеличить объемы производства.Я советую горожанам есть экологически чистую и высококачественную продукцию нашего молокозавода, которая давно нам знакома. Ведь завод ведет свою летопись с 1958 года. Особую популярность его продукция приобрела в 1990–е годы, в частности это майонез и молоко, которые норильчане буквально чемоданами везли на материк. И сегодня наша продукция пользуется не меньшим спросом у населения. Предприятие работает стабильно, закупается современное оборудование, постоянно расширяется ассортимент. И я с уверенностью могу сказать, что мы можем выпускать тот объем продукции, который необходим норильчанам. И это самое главное для нас.В начале 80–х годов прошлого века Норильский горно–металлургический комбинат совместно с финской компанией «Финстрой» начал строительство современного производственного комплекса по выпуску молока и молочных продуктов. Свое открытие предприятие отпраздновало в июне 1985 года, и практически сразу, даже c опережением Москвы, было налажено производство термостатного йогурта. На сегодняшний день завод выпускает более 50 наименований молочной продукции: молочные напитки, йогурты, мороженое, кефир, майонез, сметана, творог и прочие кисломолочные продукты — всего 30 тонн ежедневно и порядка 7,5–8 тысяч тонн в год. Расширены линейки многих продуктов, например молочного напитка. Теперь помимо традиционного жирностью 3,2 процента молокозавод производит молочный напиток с 1,5–процентной жирностью и молочный напиток, обогащенный йодированным белком. Последний пользуется спросом в детских садах.— Горожан не должно пугать словосочетание «молочный напиток». Это такое же натуральное молоко, к которому привыкло большинство из нас, — поясняет. — Единственное, что оно восстановлено из сухого цельного молока, кроме него и питьевой очищенной воды в составе молочного продукта больше нет никаких других добавок. Как и молоко, кефирный ряд представлен у нас линейкой традиционного кисломолочного напитка с жирностью 3,2 процента и менее калорийного — с жирностью 1,5 процента. Наш кефир — уникальный продукт, так как он вырабатывается с использованием закваски на кефирных грибках, которая производится в специальном заквасочном отделении. Благодаря тому что для производства кефира используются живые грибки, он особенно полезен для пищеварения. Постоянными потребителями кефира, йогуртов, сметаны, молока и творога являются все лечебные учреждения Норильска. Стоит отметить, что большая часть кефира, поставляемого с материка, — это кефирный напиток, который вырабатывается на основе сухой закваски.Отдельная тема — это мороженое. Его любят все, от мала до велика. Норильский молокозавод предлагает горожанам четыре вида мороженого в вафельном стаканчике и четыре вида формата «эскимо». К слову, эта продукция завода известна и на материке. По словам директора норильского молокозавода Станислава Дьякова, возвращение к вафельным корзиночкам не планируется, поскольку сейчас такую упаковку нигде в России не производят. Остается классика — вафельные стаканчики.По–прежнему горожане любят норильский майонез. После покупки нового автомата для его изготовления технологи молокозавода постарались сохранить прежнюю форму упаковки продукта, чтобы он был узнаваем на прилавках магазинов.Перемены коснулись сырья, используемого для производства молочного напитка. Сейчас закупают аргентинское сухое молоко, а раньше завод работал на белорусском сырье, но от него отказались из–за возникших претензий по качеству.Что касается сырья из Аргентины, то каждая завозимая в РФ партия тщательно контролируется и сопровождается документами, подтверждающими это качество. Без ветеринарного свидетельства и протокола лабораторных испытаний или в случае превышения норм, допустимых российсиким ГОСТом, сухое молоко отправляется обратно товаропроизводителю.Сухое цельное молоко, используемое норильским молокозаводом, прошло все степени контроля и имеет все необходимые документы, подтверждающее высокое качество. Еще один важный момент, на который стоит обращать внимание при покупке любого молока. В абсолютном большинстве случаев молоко готовят путем восстановления из сухого молока, и здесь очень важно, какое это сырье: сухое цельное или сухое обезжиренное молоко. Норильский молокозавод использует только цельное сухое молоко, а это значит, что в нем сохранена жирность. Его нужно только восстановить и все — готов натуральный продукт. А вот сухое обезжиренное молоко надо не только восстановить, но и чем–то «догнать» жирность. Чем добиваются жирности такие производители, только на их совести. Стоит еще отметить, что вся готовая продукция нашего молокозавода проверяется в Центре гигиены и эпидемиологии Норильска.Значительно обновилось на предприятии и оборудование. В последние два–три года здесь приобрели «умные бочки» — аппараты, которые позволяют автоматически производить йогурты, а также кефир и сметану. Причем йогурты завод выпускает двух видов: термостатные — плотной консистенции, в стаканчиках, и жидкие — в упаковке тетрапак. Также была закуплена новая линия для производства мороженого, которая позволяет выпускать пломбир, полюбившийся всем норильчанам. Появился упаковочный аппарат — тетрапак. В ближайшем будущем доставят второй аппарат для фасовки йогуртов и сметаны в стаканчики.— За последние годы мы основательно обновили технологическую базу завода. Кроме того, мы постоянно пополняем кадрами техническую и технологическую службы. Такому большому производству требуется и больше высококвалифицированных инженеров и технологов для обеспечения бесперебойной работы оборудования и соблюдения технологии приготовления продукции. Мы постоянно вкладываем деньги для того, чтобы завод успешно конкурировал с другими аналогичными предприятиями. В перспективе будем развивать линию фасовочного оборудования. Также хотим сделать новую современную линию по производству творога, которая будет полностью автоматизирована. Если говорить о далеко идущих планах, то хотелось бы выпускать и сырки глазированные, и гранулированный творог. Сейчас хотим расширить линейку йогуртов и творожной продукции. В общем, есть куда двигаться дальше.

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