[Индекс номера 117 (20.07.2017)]



Городские подробности

Большая репетиция

Ансамбль народного танца «Оганер» отправился в Анапу — отдыхать и готовить новую танцевальную программу.

Несмотря на то что ребята едут на курорт, они берут с собой и сценические костюмы — первый концерт «Оганер» даст уже 21 июля на площади в центре Анапы. Руководители «Премьеры» (санатория, где будут жить танцоры) много лет знакомы с норильским ансамблем, и традиционно для него планируются выступления на разных концертных площадках. Ребятам такие выступления только на пользу — чтобы не выходить из формы и нарабатывать опыт. В Анапу ансамбль везет 10 номеров — для разнообразия концертов. Помимо выступлений коллективу предстоит работа над новой программой. Руководитель ансамбля Владимир Фролочкин собирается подготовить новый интересный номер — народный казачий танец в современной обработке. Репетиционный момент оговорен договором, в «Премьере» есть отличный хореографический класс с кондиционером и балетными станками. — Этот номер довольно экстравагантный — шоу с элементами акробатики. Уверен, он станет прекрасным украшением концертов предстоящего юбилейного для Норильска года. Горожане увидят эту программу после Нового года, скорее всего 9 Мая, — рассказывает Владимир Фролочкин. — Думаю, что «бриллианты» нашего репертуара норильчане видели на многих концертах, и старые наши номера успели приесться, а новая программа должна порадовать ценителей народных танцев. Постановку Фролочкин нашел в интернете у маститого хореографа Николая Кубаря, создавшего все танцевальные номера для Кубанского казачьего хора. Он отмечает, что давно хотел поставить подобный номер. На юг в этом году едут 32 человека: весь старший состав «Оганера», восемь человек среднего состава и вокалисты ансамбля. С некоторых пор выезд норильских коллективов на отдых организуется в порядке очередности. В прошлом году это были «Фристайл», «Шкода», «Войсез» — коллективы городского Центра культуры. В нынешнем году едет «Оганер». Деньги на это заложены в бюджете города. В Норильск ребята вернутся 28 августа, к началу учебного года.

Марина Андриюк Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Несмотря на то что ребята едут на курорт, они берут с собой и сценические костюмы — первый концерт «Оганер» даст уже 21 июля на площади в центре Анапы. Руководители «Премьеры» (санатория, где будут жить танцоры) много лет знакомы с норильским ансамблем, и традиционно для него планируются выступления на разных концертных площадках. Ребятам такие выступления только на пользу — чтобы не выходить из формы и нарабатывать опыт. В Анапу ансамбль везет 10 номеров — для разнообразия концертов.Помимо выступлений коллективу предстоит работа над новой программой.собирается подготовить новый интересный номер — народный казачий танец в современной обработке. Репетиционный момент оговорен договором, в «Премьере» есть отличный хореографический класс с кондиционером и балетными станками.— Этот номер довольно экстравагантный — шоу с элементами акробатики. Уверен, он станет прекрасным украшением концертов предстоящего юбилейного для Норильска года. Горожане увидят эту программу после Нового года, скорее всего 9 Мая, — рассказывает Владимир Фролочкин. — Думаю, что «бриллианты» нашего репертуара норильчане видели на многих концертах, и старые наши номера успели приесться, а новая программа должна порадовать ценителей народных танцев.Постановку Фролочкин нашел в интернете у маститого хореографа Николая Кубаря, создавшего все танцевальные номера для Кубанского казачьего хора. Он отмечает, что давно хотел поставить подобный номер.На юг в этом году едут 32 человека: весь старший состав «Оганера», восемь человек среднего состава и вокалисты ансамбля. С некоторых пор выезд норильских коллективов на отдых организуется в порядке очередности. В прошлом году это были «Фристайл», «Шкода», «Войсез» — коллективы городского Центра культуры. В нынешнем году едет «Оганер». Деньги на это заложены в бюджете города.В Норильск ребята вернутся 28 августа, к началу учебного года.

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