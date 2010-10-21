[Индекс номера 117 (20.07.2017)]



Норильские ценности

В честь великих людей

Возвращается традиция присваивать школам имена заслуженных людей. Пионером в этом стала школа № 1, которую назвали в честь Авраамия Завенягина. А коллектив кайерканской гимназии № 11 ходатайствует сейчас о присвоении ей имени Бориса Колесникова.

Гимназия № 11 Почему именно этот человек дорог сердцу кайерканцев, объяснять не нужно: с 2003 года Надеждинский металлургический завод, давший Кайеркану новую жизнь, носит имя Бориса Колесникова. «Надежда» — главное детище Колесникова в пору его директорства на норильском комбинате, и в фойе ее административно–бытового комплекса 16 октября 2004 года появилась первая мемориальная доска в память о нем. Кстати, Колесников возглавлял НГМК дольше всех других директоров: с 1973 по 1988 год, и эти 15 лет в Норильске называют «золотой эпохой». – Надеждинский завод — наши шефы, мы много лет с ними сотрудничаем, — рассказывает директор гимназии № 11 Нина Шпетная. — И это имя для наших учеников не пустой звук. В школьном музее у нас уже есть небольшой уголок, посвященный Борису Ивановичу. У нас в гостях была его дочь Ольга Борисовна, которая этой весной приезжала на открытие мемориальной доски на здании, где жила семья Колесниковых. Ольга Борисовна беседовала со школьниками и была приятно удивлена такой нашей инициативой. Сейчас педагогический коллектив гимназии № 11 обращается к родителям своих учеников и ко всем норильчанам с просьбой: если в архивах или в семейных альбомах есть фотографии, заметки, вырезки или книги о Борисе Колесникове, в гимназии с удовольствием и благодарностью примут их в дар. В гимназии сейчас составляют большую библиографическую справку о Колесникове, для чего сотрудничают с городским архивом и музеем Норильска. Борис Колесников Присвоение имени учебному заведению — процесс длительный, решение будет приниматься на уровне Красноярского края. У кайерканской гимназии № 11 в следующем, 2018 году юбилей: учебному заведению — ровеснику города и управления образования — тоже исполняется 65 лет. Этот праздник им бы очень хотелось встретить, имея в своем названии имя Бориса Колесникова.

Светлана Гунина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Почему именно этот человек дорог сердцу кайерканцев, объяснять не нужно: с 2003 года Надеждинский металлургический завод, давший Кайеркану новую жизнь, носит имя Бориса Колесникова. «Надежда» — главное детище Колесникова в пору его директорства на норильском комбинате, и в фойе ее административно–бытового комплекса 16 октября 2004 года появилась первая мемориальная доска в память о нем. Кстати, Колесников возглавлял НГМК дольше всех других директоров: с 1973 по 1988 год, и эти 15 лет в Норильске называют «золотой эпохой».– Надеждинский завод — наши шефы, мы много лет с ними сотрудничаем, — рассказывает. — И это имя для наших учеников не пустой звук. В школьном музее у нас уже есть небольшой уголок, посвященный Борису Ивановичу. У нас в гостях была его дочь Ольга Борисовна, которая этой весной приезжала на открытие мемориальной доски на здании, где жила семья Колесниковых. Ольга Борисовна беседовала со школьниками и была приятно удивлена такой нашей инициативой.Сейчас педагогический коллектив гимназии № 11 обращается к родителям своих учеников и ко всем норильчанам с просьбой: если в архивах или в семейных альбомах есть фотографии, заметки, вырезки или книги о Борисе Колесникове, в гимназии с удовольствием и благодарностью примут их в дар. В гимназии сейчас составляют большую библиографическую справку о Колесникове, для чего сотрудничают с городским архивом и музеем Норильска.Присвоение имени учебному заведению — процесс длительный, решение будет приниматься на уровне Красноярского края. У кайерканской гимназии № 11 в следующем, 2018 году юбилей: учебному заведению — ровеснику города и управления образования — тоже исполняется 65 лет. Этот праздник им бы очень хотелось встретить, имея в своем названии имя Бориса Колесникова.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















