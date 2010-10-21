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День Города

[Индекс номера 117 (20.07.2017)]

 Норильские ценности 
В честь великих людей

Возвращается традиция присваивать школам имена заслуженных людей. Пионером в этом стала школа № 1, которую назвали в честь Авраамия Завенягина. А коллектив кайерканской гимназии № 11 ходатайствует сейчас о присвоении ей имени Бориса Колесникова.
Гимназия № 11
Почему именно этот человек дорог сердцу кайерканцев, объяснять не нужно: с 2003 года Надеждинский металлургический завод, давший Кайеркану новую жизнь, носит имя Бориса Колесникова. «Надежда» — главное детище Колесникова в пору его директорства на норильском комбинате, и в фойе ее административно–бытового комплекса 16 октября 2004 года появилась первая мемориальная доска в память о нем. Кстати, Колесников возглавлял НГМК дольше всех других директоров: с 1973 по 1988 год, и эти 15 лет в Норильске называют «золотой эпохой».
– Надеждинский завод — наши шефы, мы много лет с ними сотрудничаем, — рассказывает директор гимназии № 11 Нина Шпетная. — И это имя для наших учеников не пустой звук. В школьном музее у нас уже есть небольшой уголок, посвященный Борису Ивановичу. У нас в гостях была его дочь Ольга Борисовна, которая этой весной приезжала на открытие мемориальной доски на здании, где жила семья Колесниковых. Ольга Борисовна беседовала со школьниками и была приятно удивлена такой нашей инициативой.
Сейчас педагогический коллектив гимназии № 11 обращается к родителям своих учеников и ко всем норильчанам с просьбой: если в архивах или в семейных альбомах есть фотографии, заметки, вырезки или книги о Борисе Колесникове, в гимназии с удовольствием и благодарностью примут их в дар. В гимназии сейчас составляют большую библиографическую справку о Колесникове, для чего сотрудничают с городским архивом и музеем Норильска.
Борис Колесников
Присвоение имени учебному заведению — процесс длительный, решение будет приниматься на уровне Красноярского края. У кайерканской гимназии № 11 в следующем, 2018 году юбилей: учебному заведению — ровеснику города и управления образования — тоже исполняется 65 лет. Этот праздник им бы очень хотелось встретить, имея в своем названии имя Бориса Колесникова.

Светлана Гунина
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Норильские ценности 
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