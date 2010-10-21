[Индекс номера 117 (20.07.2017)]



Закон и порядок

Александр Речицкий: «Работать не числом, а умением»

Норильск с рабочим визитом посетил начальник главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Он встретился с руководителями города, проинспектировал органы внутренних дел и провел личный прием граждан. Работой норильских коллег руководитель остался доволен, пообещал, что никаких кадровых перестановок делать не собирается, однако отметил, что отдельные аспекты, касающиеся выполнения профессиональных обязанностей, требуют доработки.

Александр Речицкий (второй слева) на встрече с руководством города Справка «ЗП» Александр Георгиевич Речицкий, генерал–майор полиции, родился 11 сентября 1964 года в городе Макарове Сахалинской области. В 1995 году окончил Дальневосточный юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция», а в 1999–м — Академию управления МВД России, специальность — «организация правоохранительной деятельности». Начал службу в органах внутренних дел в 1985 году. Более 20 лет работал на различных должностях: в оперативно–поисковом отделе, подразделениях собственной безопасности, по борьбе с организованной преступностью и противодействию экстремизму. Дважды находился в служебных командировках в Северо–Кавказском регионе, награжден государственными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За отличие в охране общественного порядка». С 2011 по 2016 год — министр внутренних дел Республики Адыгея. 28 декабря 2016 года Указом президента России № 723 назначен начальником главного управления МВД России по Красноярскому краю.

В сетях – Моя задача — убедиться, готов ли личный состав выполнять служебные боевые задачи, — охарактеризовал основную цель своего визита Александр Речицкий. При этом он пояснил, что прием граждан по личным вопросам — основная и наиболее объективная оценка работы правоохранительных органов, и добавил: сегодня норильские полицейские в целом справляются со своими обязанностями. Он также уточнил, что к местному отделу МВД есть определенные вопросы, которые, впрочем, вполне разрешимы. В частности, необходима точечная и адресная работа с населением, и в особенности с теми гражданами, которые ранее нарушили закон. – Необходимо признать, что сегодня уровень преступности в Красноярском крае один из самых высоких не только в Сибирском федеральном округе, но и в стране. И, несмотря на то что за последние полгода у нас практически на 20% снизилось количество зарегистрированных преступлений, количество совершенных противоправных деяний с расчетом на десять тысяч человек населения достаточно высоко. Тем не менее в Норильске уровень преступности значительно ниже, чем в среднем по краю, — подчеркнул Александр Речицкий. Генерал–майор с сожалением отметил, что проблема наркотизации населения становится серьезной угрозой для всех территорий не только Красноярского края, но и России. По его словам, усилий правоохранительных органов в решении этой проблемы явно недостаточно — необходима и гражданская поддержка. Основным поставщиком наркотиков в Красноярский край Александр Речицкий в первую очередь назвал Украину и Китай. В то же время, по его словам, наркотики становятся легкодоступны во многом из–за невозможности полностью проконтролировать все каналы сбыта, среди которых в последние годы особой популярностью пользуются социальные сети и мессенджеры. Теме преступлений, совершаемых в интернете, Александр Речицкий также уделил особое внимание. Он заметил, что в крае остается популярным мошенничество и посредством сотовой связи. – Зачастую телефонным мошенничеством занимаются люди, находящиеся в местах лишения свободы. Имея доступ к мобильным устройствам и используя различные формы и методы психологического воздействия, злоумышленники бесцеремонно обворовывают граждан, которые в свою очередь в силу своей наивности или неосведомленности легко попадаются на уловки преступников, — констатировал он. — Такие преступления сложно документировать, и их расследование требует довольно существенных материальных затрат от правоохранительных органов, поскольку мошенники, как правило, действуют из других городов или даже стран. Другой проблемой, распространенной на территории Красноярья, Александр Речицкий назвал грубое нарушение правил дорожного движения, особенно со стороны молодежи. В этом направлении сосредоточены достаточно серьезные усилия полиции, перед правоохранительными органами поставлена задача — жестко и принципиально пресекать все нарушения, будь то несоблюдение скоростного режима или тонировка стекол. Есть договоренность с судебными инстанциями и прокуратурой максимально применять действующее законодательство и сурово наказывать нарушителей. Причем, добавляет Речицкий, в данном вопросе интернет и социальные сети уже играют на руку правоохранителям. – Мы благодарны сознательным гражданам, фиксирующим и публикующим в интернете любые факты правонарушений, которые в дальнейшем служат доказательством нарушений правил дорожного движения, — сообщил главный краевой полицейский.

В союзе Отвечая на вопрос о сокращении полицейских патрулей на улицах города, генерал–майор отметил, что такая тенденция наблюдается по всей стране. Сокращение произошло в 2016 году, однако за счет этого была модернизирована и усовершенствована система «Безопасный город» — мониторинг и контроль над происходящими событиями посредством купольных камер видеонаблюдения. Впрочем, по словам руководителя главка, сегодня эта система еще находится в стадии развития. Александр Речицкий подчеркнул, что на сокращение личного состава правоохранительных структур государство реагирует в виде конкретных федеральных законов. В частности, с 1 июля 2015 года вступил в силу закон о добровольном участии граждан в охране общественного порядка. На основании этого были созданы так называемые ДНД — добровольные народные дружины. – Мы словно возвращаемся в советское время, когда соблюдению общественного порядка способствовали в том числе и дружинники. Нам хотелось бы в идеале реализовать эту модель из прошлого. Где–то у нас получается, а где–то нужно еще поработать, — признался Александр Речицкий. — И пусть не на столько, как нам хотелось бы, но многие норильчане, в том числе и казаки, оказывают содействие полицейским. Мы же в свою очередь инициировали вопрос о расширении льгот для таких активистов. Для наведения полного порядка на наших улицах этих шагов, безусловно, недостаточно, но увеличить количество личного состава мы просто не можем. Поэтому именно за счет ДНД, а также повышения профессиональной подготовки действующих сотрудников, работая не числом, а умением, мы всегда сможем обеспечить надлежащую общественную безопасность. В случае же осложнения оперативной обстановки как криминогенного, так и природного или техногенного характера будут привлекаться дополнительные силы и средства. В заключение генерал–майор отметил, что непростая профессия полицейского, где предъявляются высокие требования, по–прежнему остается востребованной и имеет серьезный вес в обществе.

Михаил Туаев Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда – Моя задача — убедиться, готов ли личный состав выполнять служебные боевые задачи, — охарактеризовал основную цель своего визита Александр Речицкий. При этом он пояснил, что прием граждан по личным вопросам — основная и наиболее объективная оценка работы правоохранительных органов, и добавил: сегодня норильские полицейские в целом справляются со своими обязанностями. Он также уточнил, что к местному отделу МВД есть определенные вопросы, которые, впрочем, вполне разрешимы. В частности, необходима точечная и адресная работа с населением, и в особенности с теми гражданами, которые ранее нарушили закон.– Необходимо признать, что сегодня уровень преступности в Красноярском крае один из самых высоких не только в Сибирском федеральном округе, но и в стране.И, несмотря на то что за последние полгода у нас практически на 20% снизилось количество зарегистрированных преступлений, количество совершенных противоправных деяний с расчетом на десять тысяч человек населения достаточно высоко. Тем не менее в Норильске уровень преступности значительно ниже, чем в среднем по краю, — подчеркнул Александр Речицкий.Генерал–майор с сожалением отметил, что проблема наркотизации населения становится серьезной угрозой для всех территорий не только Красноярского края, но и России. По его словам, усилий правоохранительных органов в решении этой проблемы явно недостаточно — необходима и гражданская поддержка. Основным поставщиком наркотиков в Красноярский край Александр Речицкий в первую очередь назвал Украину и Китай. В то же время, по его словам, наркотики становятся легкодоступны во многом из–за невозможности полностью проконтролировать все каналы сбыта, среди которых в последние годы особой популярностью пользуются социальные сети и мессенджеры.Теме преступлений, совершаемых в интернете, Александр Речицкий также уделил особое внимание. Он заметил, что в крае остается популярным мошенничество и посредством сотовой связи.– Зачастую телефонным мошенничеством занимаются люди, находящиеся в местах лишения свободы. Имея доступ к мобильным устройствам и используя различные формы и методы психологического воздействия, злоумышленники бесцеремонно обворовывают граждан, которые в свою очередь в силу своей наивности или неосведомленности легко попадаются на уловки преступников, — констатировал он. — Такие преступления сложно документировать, и их расследование требует довольно существенных материальных затрат от правоохранительных органов, поскольку мошенники, как правило, действуют из других городов или даже стран.Другой проблемой, распространенной на территории Красноярья, Александр Речицкий назвал грубое нарушение правил дорожного движения, особенно со стороны молодежи. В этом направлении сосредоточены достаточно серьезные усилия полиции, перед правоохранительными органами поставлена задача — жестко и принципиально пресекать все нарушения, будь то несоблюдение скоростного режима или тонировка стекол. Есть договоренность с судебными инстанциями и прокуратурой максимально применять действующее законодательство и сурово наказывать нарушителей. Причем, добавляет Речицкий, в данном вопросе интернет и социальные сети уже играют на руку правоохранителям.– Мы благодарны сознательным гражданам, фиксирующим и публикующим в интернете любые факты правонарушений, которые в дальнейшем служат доказательством нарушений правил дорожного движения, — сообщил главный краевой полицейский.Отвечая на вопрос о сокращении полицейских патрулей на улицах города, генерал–майор отметил, что такая тенденция наблюдается по всей стране. Сокращение произошло в 2016 году, однако за счет этого была модернизирована и усовершенствована система «Безопасный город» — мониторинг и контроль над происходящими событиями посредством купольных камер видеонаблюдения. Впрочем, по словам руководителя главка, сегодня эта система еще находится в стадии развития.Александр Речицкий подчеркнул, что на сокращение личного состава правоохранительных структур государство реагирует в виде конкретных федеральных законов. В частности, с 1 июля 2015 года вступил в силу закон о добровольном участии граждан в охране общественного порядка. На основании этого были созданы так называемые ДНД — добровольные народные дружины.– Мы словно возвращаемся в советское время, когда соблюдению общественного порядка способствовали в том числе и дружинники. Нам хотелось бы в идеале реализовать эту модель из прошлого. Где–то у нас получается, а где–то нужно еще поработать, — признался Александр Речицкий. — И пусть не на столько, как нам хотелось бы, но многие норильчане, в том числе и казаки, оказывают содействие полицейским. Мы же в свою очередь инициировали вопрос о расширении льгот для таких активистов. Для наведения полного порядка на наших улицах этих шагов, безусловно, недостаточно, но увеличить количество личного состава мы просто не можем. Поэтому именно за счет ДНД, а также повышения профессиональной подготовки действующих сотрудников, работая не числом, а умением, мы всегда сможем обеспечить надлежащую общественную безопасность. В случае же осложнения оперативной обстановки как криминогенного, так и природного или техногенного характера будут привлекаться дополнительные силы и средства.В заключение генерал–майор отметил, что непростая профессия полицейского, где предъявляются высокие требования, по–прежнему остается востребованной и имеет серьезный вес в обществе.

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