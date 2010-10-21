[Индекс номера 117 (20.07.2017)]



Вопрос недели

Какие они, норильчане?

Вот часто говорят: норильчане — это особые люди, даже с чьей–то легкой руки пошло гулять выражение «нация норильчан». А в чем эта особенность, отличие жителей заполярного города? Мы решили спросить у них самих:



Марина Тарабан, инженер «Норильскпроекта», автор путеводителя «Путешествуй с нами по НПР»: — Без всякого сомнения, норильчане — самые добрые, приветливые и отзывчивые люди, и это меня очень вдохновляет. А примером настоящих норильчан я считаю своих родителей. Отец всю жизнь работал на руднике «Кайерканский», а мама — в Центре образования. Они настоящие труженики, а трудолюбие — главная норильская черта. И мне есть с кого брать пример.

Алена, восхищается отзывчивостью норильчан: — Когда я на материке рассказываю, что у нас в городе есть WhatsApp–группа «Бесплатное сопровождение детей», где вылетающие из Норильска и прилетающие обратно пишут свой номер рейса, дату вылета и пункт назначения, чтобы этим могли воспользоваться все желающие и попросить сопроводить своего ребенка или передать посылочку родственникам, мне никто не верит. Ну ладно, обычно говорят жители других российских городов, если знакомые помогают друг другу, но чтобы чужие люди добровольно брали на себя ответственность... Видимо, дело все–таки в норильском братстве и желании наших земляков делать добрые дела в надежде, что добро вернется сторицей. Правда, случаются и курьезные случаи. Я, например, написала в этой группе, что лечу в Красноярск, и согласилась сопроводить собаку породы хаски. Хозяйка сдала в багаж клетку, которую просто приписали к моему билету. А по прилету выяснилось, что псина клетку сгрызла, бегает по багажному отделению, рычит и не дает грузчикам достать чемоданы. И мне пришлось утихомиривать собаку, которую я видела первый раз в жизни. Сотрудники красноярского аэропорта тогда сказали: «С этими норильскими рейсами всегда так: то один человек по пять–семь детей везет, то в салоне самолета пакет забудут, который их просили передать, то еще что–нибудь выкинут. И что этим норильчанам спокойно не живется...» А ведь нам, норильчанам, наоборот, спокойнее становится от осознания того, что на земляков всегда можно положиться.

Александр Александров, фотограф: — Я бы охарактеризовал норильчан одним словом — стойкость. В это понятие входит много граней, оттенков и характеристик. Мы оптимисты, мы превозмогаем, держим удар, терпим, не унываем, умеем держаться при любой погоде и при любых обстоятельствах, не идем на дно, не витаем в облаках. Нас, короче, не сломить — никому и ничем.

Марина, журналист: — Когда моей дочери было чуть меньше года, мы летели из отпуска с каким–то невероятным количеством вещей. В Домодедово, когда сдавала багаж, пришлось оплачивать лишний вес, в итоге у меня в кошельке осталось 20 рублей. Стою у кассы в растерянности, размышляю, как же мне без денег день простоять, да ночь продержаться... И тут из ниоткуда появляется Мария Маханова, коллега, с которой мы были знакомы лишь дистанционно: работали в разных компаниях: она — редактор, я — начинающий журналист, к тому же в декрете. «Что–то случилось? Тебе деньги нужны? Сколько надо?» — она без разговоров дала нам какую–то сумму и ушла по делам (никуда не летела, просто зачем–то была в аэропорту). Десять лет с тех пор прошло, Маша уже много лет живет в Москве, а я до сих пор помню ее и, когда говорят о норильчанах, думаю, что это — она...

Алла, любит путешествовать: — Наверное, у каждого норильчанина есть своя история о том, как земляки ему помогли в аэропорту или на вокзале, выручив деньгами. Подобная история есть и у меня. Но речь идет не о нескольких сотнях и даже не о тысяче рублей. Дело было в 1996 году. В ноябре я приехала к мужу в Норильск, а под Новый год решили и дочь забрать от родителей с Белгородщины. А тут и оказия подвернулась: сослуживец знакомого как раз в это время собрался ехать в Норильск из Харькова. Купили мы билеты на один рейс и отдали их мужчине. Дочку к норильскому рейсу в Шереметьево привезла моя мама. Но ни к регистрации, ни к посадке мужчина с билетами так и не прибыл. Оказывается, поезд, которым он должен был приехать из Харькова в Москву, отменили. Сотовых в то время не было, и предупредить нас он просто не смог. Когда уже заканчивалась посадка, дочка (ей было лет девять) начала плакать и просить людей помочь ей купить билет, чтобы улететь к маме. Какую–то часть дал молодой человек, как выяснилось позже, он жил с нами в одном доме. Остальное собрали грузчики аэропорта. Дочь улетела, а мама моя осталась без копейки в аэропорту. Ей, кстати, на билет на поезд в обратный путь те же грузчики Шереметьево собрали. Вернуть деньги мы смогли только тем, кто летел вместе с дочерью. А вот ни имен, ни фамилий грузчиков мы так и не узнали. Деньги они дали просто так, без всякого намека на возврат.

Галина, норильчанка с 30–летним стажем: — Настоящий норильчанин — человек, который любит Север, дорожит друзьями, которых он там приобрел, но мечтает однажды переселиться на материк, чтобы попробовать другую жизнь. Норильчане, уехавшие в другие регионы, держат связь между собой, ездят друг к другу в гости — в общем, не теряются: слишком многое нас роднит. С Норильском у его жителей связано много историй взаимовыручки, такая была и у меня. Когда мои дети были еще совсем маленькие, мы задержались в аэропорту пересадки, и норильчане здорово помогали друг другу: следили за детьми по очереди, без проблем одалживали деньги, обменивались адресами, приглашали к себе в гости. А уж если что–то случалось на производстве или в городе, например ЧП по погоде, люди всегда добровольно вызывались помочь, это было как неписаное правило.

Павел Муленко, главный инженер ООО «Энергострой»: — Самое главное качество норильчанина — это оптимизм. Без этого здесь не выжить. К сожалению, я лично никогда не общался с бывшим директором Норильского комбината Борисом Ивановичем Колесниковым, но от людей слышал, что он был настоящим норильчанином, который своим трудом, талантом руководителя много сделал для развития города и производства. И еще, я считаю, что норильчане — особо чувствующие люди. Ведь когда приезжаем на материк, особенно тонко ощущаем вкус жизни, любуясь каждой травинкой. Романтизм — это тоже наше качество.

Любовь Концова, норильский стаж почти 25 лет: — Норильчане — во всем особенные. Отсутствие тепла и суровый климат компенсируются теплотой души норильчан. И, как ни странно, постоянный холод делает людей мягче и сострадательнее. Мы искренне радуемся первому солнцу, редким деревцам, скромным ромашкам в скверах, от души смеется над погодой: «Опять снег в июле!» или «Лето прошло, пока я был на смене». У людей, переехавших отсюда на материк, Норильск навсегда остается в сердце.

Наталья Старицина, оптимистка по натуре: — Я приехала в Норильск из Красноярска и, честно говоря, не увидела в норильчанах каких–то особых отличий. Наверное, у северян и сибиряков отзывчивость, открытость — это общая черта. Но я сразу отметила, что норильчане, как никто другой, умеют ценить то, что на материке воспринимается как должное: солнце, погожие летние дни, зелень, цветы, прилет птиц и тому подобное. Наверное, чем меньше дается таких простых радостей, тем больше удовольствия они доставляют, просто на контрасте. А еще норильчане — сильные, как бы банально это ни звучало, мне кажется, что мы меньше ноем и жалуемся. Не зря же говорят: все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Инна Дунаева, завхоз: — Я приехала сюда 35 лет назад из Москвы, думала, пару лет поработаю и уеду. Первые впечатления были очень тяжелые — в мае Норильск совсем не привлекателен, но я решила: сдаваться не стану. Так вот, выдержка, умение преодолевать трудности — качества истинного северянина. Приняв и полюбив Норильск, я с энтузиазмом работала в Горстрое, в других местах и везде встречала примеры самоотверженности людей. Пусть имена многих широко и не известны, но разве можно забыть уже ушедшую в мир иной коллегу по работе в УВД Елену Ивановну Дерюженко — она настоящее воплощение человечности. А без сердечности, хорошего отношения к людям разве выжить в мире, особенно на Крайнем Севере? Конечно, среди нас живут люди, которые потребительски относятся к Норильску, лишь карманы набивают. Но я знаю больше таких, кто всегда придет на помощь. Честно сказать, я не решаюсь отсюда уезжать на материк, понимая, что в Норильске, что бы ни случилось, — тебя всегда поддержат.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда — Без всякого сомнения, норильчане — самые добрые, приветливые и отзывчивые люди, и это меня очень вдохновляет. А примером настоящих норильчан я считаю своих родителей. Отец всю жизнь работал на руднике «Кайерканский», а мама — в Центре образования. Они настоящие труженики, а трудолюбие — главная норильская черта. И мне есть с кого брать пример.— Когда я на материке рассказываю, что у нас в городе есть WhatsApp–группа «Бесплатное сопровождение детей», где вылетающие из Норильска и прилетающие обратно пишут свой номер рейса, дату вылета и пункт назначения, чтобы этим могли воспользоваться все желающие и попросить сопроводить своего ребенка или передать посылочку родственникам, мне никто не верит. Ну ладно, обычно говорят жители других российских городов, если знакомые помогают друг другу, но чтобы чужие люди добровольно брали на себя ответственность... Видимо, дело все–таки в норильском братстве и желании наших земляков делать добрые дела в надежде, что добро вернется сторицей. Правда, случаются и курьезные случаи. Я, например, написала в этой группе, что лечу в Красноярск, и согласилась сопроводить собаку породы хаски. Хозяйка сдала в багаж клетку, которую просто приписали к моему билету. А по прилету выяснилось, что псина клетку сгрызла, бегает по багажному отделению, рычит и не дает грузчикам достать чемоданы. И мне пришлось утихомиривать собаку, которую я видела первый раз в жизни. Сотрудники красноярского аэропорта тогда сказали: «С этими норильскими рейсами всегда так: то один человек по пять–семь детей везет, то в салоне самолета пакет забудут, который их просили передать, то еще что–нибудь выкинут. И что этим норильчанам спокойно не живется...» А ведь нам, норильчанам, наоборот, спокойнее становится от осознания того, что на земляков всегда можно положиться.— Я бы охарактеризовал норильчан одним словом — стойкость. В это понятие входит много граней, оттенков и характеристик. Мы оптимисты, мы превозмогаем, держим удар, терпим, не унываем, умеем держаться при любой погоде и при любых обстоятельствах, не идем на дно, не витаем в облаках. Нас, короче, не сломить — никому и ничем.— Когда моей дочери было чуть меньше года, мы летели из отпуска с каким–то невероятным количеством вещей. В Домодедово, когда сдавала багаж, пришлось оплачивать лишний вес, в итоге у меня в кошельке осталось 20 рублей. Стою у кассы в растерянности, размышляю, как же мне без денег день простоять, да ночь продержаться... И тут из ниоткуда появляется Мария Маханова, коллега, с которой мы были знакомы лишь дистанционно: работали в разных компаниях: она — редактор, я — начинающий журналист, к тому же в декрете. «Что–то случилось? Тебе деньги нужны? Сколько надо?» — она без разговоров дала нам какую–то сумму и ушла по делам (никуда не летела, просто зачем–то была в аэропорту). Десять лет с тех пор прошло, Маша уже много лет живет в Москве, а я до сих пор помню ее и, когда говорят о норильчанах, думаю, что это — она...— Наверное, у каждого норильчанина есть своя история о том, как земляки ему помогли в аэропорту или на вокзале, выручив деньгами. Подобная история есть и у меня. Но речь идет не о нескольких сотнях и даже не о тысяче рублей.Дело было в 1996 году. В ноябре я приехала к мужу в Норильск, а под Новый год решили и дочь забрать от родителей с Белгородщины. А тут и оказия подвернулась: сослуживец знакомого как раз в это время собрался ехать в Норильск из Харькова. Купили мы билеты на один рейс и отдали их мужчине. Дочку к норильскому рейсу в Шереметьево привезла моя мама. Но ни к регистрации, ни к посадке мужчина с билетами так и не прибыл. Оказывается, поезд, которым он должен был приехать из Харькова в Москву, отменили. Сотовых в то время не было, и предупредить нас он просто не смог. Когда уже заканчивалась посадка, дочка (ей было лет девять) начала плакать и просить людей помочь ей купить билет, чтобы улететь к маме. Какую–то часть дал молодой человек, как выяснилось позже, он жил с нами в одном доме. Остальное собрали грузчики аэропорта. Дочь улетела, а мама моя осталась без копейки в аэропорту. Ей, кстати, на билет на поезд в обратный путь те же грузчики Шереметьево собрали. Вернуть деньги мы смогли только тем, кто летел вместе с дочерью. А вот ни имен, ни фамилий грузчиков мы так и не узнали. Деньги они дали просто так, без всякого намека на возврат.— Настоящий норильчанин — человек, который любит Север, дорожит друзьями, которых он там приобрел, но мечтает однажды переселиться на материк, чтобы попробовать другую жизнь. Норильчане, уехавшие в другие регионы, держат связь между собой, ездят друг к другу в гости — в общем, не теряются: слишком многое нас роднит. С Норильском у его жителей связано много историй взаимовыручки, такая была и у меня. Когда мои дети были еще совсем маленькие, мы задержались в аэропорту пересадки, и норильчане здорово помогали друг другу: следили за детьми по очереди, без проблем одалживали деньги, обменивались адресами, приглашали к себе в гости. А уж если что–то случалось на производстве или в городе, например ЧП по погоде, люди всегда добровольно вызывались помочь, это было как неписаное правило.— Самое главное качество норильчанина — это оптимизм. Без этого здесь не выжить. К сожалению, я лично никогда не общался с бывшим директором Норильского комбината Борисом Ивановичем Колесниковым, но от людей слышал, что он был настоящим норильчанином, который своим трудом, талантом руководителя много сделал для развития города и производства. И еще, я считаю, что норильчане — особо чувствующие люди. Ведь когда приезжаем на материк, особенно тонко ощущаем вкус жизни, любуясь каждой травинкой. Романтизм — это тоже наше качество.— Норильчане — во всем особенные. Отсутствие тепла и суровый климат компенсируются теплотой души норильчан. И, как ни странно, постоянный холод делает людей мягче и сострадательнее. Мы искренне радуемся первому солнцу, редким деревцам, скромным ромашкам в скверах, от души смеется над погодой: «Опять снег в июле!» или «Лето прошло, пока я был на смене». У людей, переехавших отсюда на материк, Норильск навсегда остается в сердце.— Я приехала в Норильск из Красноярска и, честно говоря, не увидела в норильчанах каких–то особых отличий. Наверное, у северян и сибиряков отзывчивость, открытость — это общая черта. Но я сразу отметила, что норильчане, как никто другой, умеют ценить то, что на материке воспринимается как должное: солнце, погожие летние дни, зелень, цветы, прилет птиц и тому подобное. Наверное, чем меньше дается таких простых радостей, тем больше удовольствия они доставляют, просто на контрасте. А еще норильчане — сильные, как бы банально это ни звучало, мне кажется, что мы меньше ноем и жалуемся. Не зря же говорят: все, что нас не убивает, делает нас сильнее.— Я приехала сюда 35 лет назад из Москвы, думала, пару лет поработаю и уеду. Первые впечатления были очень тяжелые — в мае Норильск совсем не привлекателен, но я решила: сдаваться не стану. Так вот, выдержка, умение преодолевать трудности — качества истинного северянина. Приняв и полюбив Норильск, я с энтузиазмом работала в Горстрое, в других местах и везде встречала примеры самоотверженности людей. Пусть имена многих широко и не известны, но разве можно забыть уже ушедшую в мир иной коллегу по работе в УВД Елену Ивановну Дерюженко — она настоящее воплощение человечности. А без сердечности, хорошего отношения к людям разве выжить в мире, особенно на Крайнем Севере? Конечно, среди нас живут люди, которые потребительски относятся к Норильску, лишь карманы набивают. Но я знаю больше таких, кто всегда придет на помощь. Честно сказать, я не решаюсь отсюда уезжать на материк, понимая, что в Норильске, что бы ни случилось, — тебя всегда поддержат.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















