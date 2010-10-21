[Индекс номера 117 (20.07.2017)]



Акция

Это может случиться с каждым!

В один голос заявили счастливчики, ставшие победителями акции, приуроченной к дню рождения газеты «зпПЛЮС», которой исполнилось 19 лет, и Дню города. Поймать удачу мог каждый, кто подал строчное объявление хотя бы раз в течение трех месяцев, для этого достаточно было всего лишь заполнить купон, который редакция печатала в каждом выпуске «зпПЛЮС». Спонсорами акции стали кондитерская «Карамель», мебельный магазин «Трио», пекарня «Купец» (ИП Паровишник М. В.) и магазин оригинальных подарков «Антистрессик».

Светлана Петухова вручает мультиварку Татьяне Долженок «Мне вчера позвонили и сказали, что я выиграла мультиварку. Это не розыгрыш?» — скромно поинтересовалась Татьяна Долженок. Норильчанка постоянно размещает рекламу в «зпПЛЮС». Возможность поучаствовать в акции она восприняла с энтузиазмом, поскольку ей часто везет. Вот и в этот раз: одно объявление — и Татьяна обладательница новенькой мультиварки. Наша победительница любит делать домашние заготовки на зиму, а подруга ей рассказывала, что делает заготовки с помощью мультиварки. Благодаря конкурсу у Татьяны появилась возможность попробовать новые рецепты. Нарын Мехдиева размещает рекламу на страницах «зпПЛЮС» уже много лет, но за все годы ни разу не решилась принять участие в подобных акциях. Считала, что в лотерее ей не везет. Но в этот раз было предчувствие, что удача должна улыбнуться. Сама нашла купон, вырезала, заполнила и пришла подать объявление. Рассказала всем знакомым, что участвует в акции, но над ней посмеялись — взрослая женщина, а до сих пор верит в сказки. Нарын Мехдиева: «Когда родные узнали, что я выиграла, удивились. Что самое главное — честно! Ведь родные предполагали, что подарки разойдутся среди «своих». Я получила кофеварку. Теперь я точно знаю, что акция прошла честно и открыто. В первую очередь приглашу на кофе тех, кто смеялся и не верил». Дочь Нарын пришла вместе с мамой получать призовую кофеварку. Говорит, что теперь этот аппарат будет чем–то вроде символа удачи. Евгений Вацика известие о выигрыше застало в магазине. Он уже и забыл, что когда–то, подавая рекламу, заполнил купон участника акции. Поэтому планшет стал для него настоящим сюрпризом. «Честно скажу, не ожидал, был приятно удивлен этой новостью, — делится Евгений, — и сегодня после торжества подам несколько объявлений — понравилось получать подарки». Еще один приз — антистрессовое бескаркасное кресло — досталось Федотовой Татьяне. Об этом она узнала, будучи в отпуске на материке, поэтому вместо нее на церемонию награждения пришла ее коллега Светлана Золотарёва. Она искренне порадовалась за Татьяну и решила, что в следующий раз не пропустит акции, которые проводит «зпПЛЮС».

Спонсоры акции — кондитерская «Карамель», мебельный магазин «Трио», пекарня «Купец» (ИП Паровишник Максим Владимирович) и магазин оригинальных подарков «Антистрессик». Именно спонсоры своими счастливыми руками определили победителей. Максим Велигон, руководитель мебельного магазина «Трио»: «Мы работаем давно с «зпПЛЮС». Поэтому когда предложили поддержать акцию, сразу согласился. Если хорошие дела делать — я готов! Хотелось увидеть счастливые лица участников. Это дорогого стоит». Светлана Петухова, руководитель кондитерской «Карамель»: «Очень приятно участвовать в таких мероприятиях, и в дальнейшем мы только «за» — дарить радость норильчанам. В совместной акции с газетой «зпПЛЮС» участвуем впервые. Рады, что нас пригасили, мы и не знали, что проводятся такие конкурсы. Нам понравилась организация акции и, конечно, мы порадовались за победителей». Константин Сидоренко, руководитель магазина оригинальных подарков «Антистрессик»: «Мы приняли участие в акции, потому что давно дружим с «зпПЛЮС», стараемся не пропускать такие мероприятия. Всегда приятно видеть удивленные лица людей, которые, приходя за призами, получают больше, чем ожидали. Так как наш магазин хорошего настроения, мы стремимся дарить радость покупателям. Норильчане, которые получили у нас положительные эмоции, придут к нам еще не раз». Руководитель пекарни «Купец» Максим Паровишник: «Редакция предложила выступить в качестве спонсора данного конкурса, идея нам понравилась, всегда приятно поддерживать социальные проекты и дарить надежду и веру в чудо». Редакция газеты «зпПЛЮС» благодарит спонсоров за оказанную поддержку и напоминает, что для читателей постоянно проводятся различные акции и конкурсы, в которых может выиграть каждый! Участвуй — и выигрывай!

Алла Долматова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда «Мне вчера позвонили и сказали, что я выиграла мультиварку. Это не розыгрыш?» — скромно поинтересовалась. Норильчанка постоянно размещает рекламу в «зпПЛЮС». Возможность поучаствовать в акции она восприняла с энтузиазмом, поскольку ей часто везет. Вот и в этот раз: одно объявление — и Татьяна обладательница новенькой мультиварки. Наша победительница любит делать домашние заготовки на зиму, а подруга ей рассказывала, что делает заготовки с помощью мультиварки. Благодаря конкурсу у Татьяны появилась возможность попробовать новые рецепты.Нарын Мехдиева размещает рекламу на страницах «зпПЛЮС» уже много лет, но за все годы ни разу не решилась принять участие в подобных акциях. Считала, что в лотерее ей не везет. Но в этот раз было предчувствие, что удача должна улыбнуться. Сама нашла купон, вырезала, заполнила и пришла подать объявление. Рассказала всем знакомым, что участвует в акции, но над ней посмеялись — взрослая женщина, а до сих пор верит в сказки.: «Когда родные узнали, что я выиграла, удивились. Что самое главное — честно! Ведь родные предполагали, что подарки разойдутся среди «своих». Я получила кофеварку. Теперь я точно знаю, что акция прошла честно и открыто. В первую очередь приглашу на кофе тех, кто смеялся и не верил». Дочь Нарын пришла вместе с мамой получать призовую кофеварку. Говорит, что теперь этот аппарат будет чем–то вроде символа удачи.известие о выигрыше застало в магазине. Он уже и забыл, что когда–то, подавая рекламу, заполнил купон участника акции. Поэтому планшет стал для него настоящим сюрпризом.«Честно скажу, не ожидал, был приятно удивлен этой новостью, — делится Евгений, — и сегодня после торжества подам несколько объявлений — понравилось получать подарки».Еще один приз — антистрессовое бескаркасное кресло — досталось. Об этом она узнала, будучи в отпуске на материке, поэтому вместо нее на церемонию награждения пришла ее коллега Светлана Золотарёва. Она искренне порадовалась за Татьяну и решила, что в следующий раз не пропустит акции, которые проводит «зпПЛЮС».: «Мы работаем давно с «зпПЛЮС». Поэтому когда предложили поддержать акцию, сразу согласился. Если хорошие дела делать — я готов! Хотелось увидеть счастливые лица участников. Это дорогого стоит».: «Очень приятно участвовать в таких мероприятиях, и в дальнейшем мы только «за» — дарить радость норильчанам. В совместной акции с газетой «зпПЛЮС» участвуем впервые. Рады, что нас пригасили, мы и не знали, что проводятся такие конкурсы. Нам понравилась организация акции и, конечно, мы порадовались за победителей».: «Мы приняли участие в акции, потому что давно дружим с «зпПЛЮС», стараемся не пропускать такие мероприятия. Всегда приятно видеть удивленные лица людей, которые, приходя за призами, получают больше, чем ожидали. Так как наш магазин хорошего настроения, мы стремимся дарить радость покупателям. Норильчане, которые получили у нас положительные эмоции, придут к нам еще не раз».«Редакция предложила выступить в качестве спонсора данного конкурса, идея нам понравилась, всегда приятно поддерживать социальные проекты и дарить надежду и веру в чудо».

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