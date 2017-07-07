[Индекс номера 117 (20.07.2017)]



Человек родился

Ева Гонтарь

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 44 малыша: 26 мальчиков и 18 девочек. А сегодня мы расскажем о Еве Гонтарь, которая родилась в счастливый день, каким считается дата с повторяющимися цифрами – 07.07.2017.

Родилась 7 июля в 03.25. Рост — 52 см. Вес — 2850 г Для 45–летнего Сергея и 35–летней Светланы Гонтарь маленькая Ева — чудо чудное и диво дивное. Настоящая посланница небес. В этой семье долго не было деток, и родители уже почти смирились с этим. Сергей приехал в Норильск в 1995 году из Украины, с Полтавщины. Прибыл по вызову как молодой специалист и с первого же дня устроился на «Надежду» электросварщиком. Сейчас трудится там же слесарем–ремонтником в плавильном цехе НМЗ № 1. Светлана — коренная норильчанка, после школы получила техническое образование в колледже, она инженер в центре диагностики Заполярного филиала «Норникеля». Сергей Гонтарь: – Со Светочкой меня познакомили друзья. В первом браке я обжегся: был молодым и практически не понимал, что важно и на что опираться при создании семьи: на каких позициях она держится, чем скрепляется, каковы главные постулаты в отношениях мужчины и женщины, мужа и жены. Теперь я достаточно опытен и вооружен знаниями по этой части. А любимая супруга поддерживает меня и в главном, и во второстепенном. В том, что глава семьи — муж — обязан любить свою жену, а женщина, в свою очередь, должна уважать и во всем слушать мужа. Мы уверены, что только тогда, когда оба соблюдают эти простые библейские заповеди, супруги живут и развиваются в мире и согласии. И семья только крепнет. Кто нашел добродетельную жену, тот нашел клад, — недаром так в старину говорили. А еще есть такая поговорка, что жена либо украшает мужа, либо унижает. Так вот у меня мой Светлячок — как раз украшение! *** Ребята познакомились и поженились 10 лет назад. Они уже было совсем отчаялись, что продолжения в детях у их пары не будет (диагноз врачей был неутешителен), как вдруг однажды Света объявила мужу о подарке. Она сделала это оригинально, преподнеся шоколадное яйцо «Киндер–сюрприз» и сказав: «Догадайся, мол, что я тебе хочу сказать?» Счастью Сергея не было предела. Беременность жены и роды прошли отлично. И в счастливую дату с тремя семерками на свет появилась девочка. Родители дали новорожденной имя прародительницы человечества, — известно, что имя Ева переводится как «дающая жизнь» или «сама жизнь». А малышка дала своим родителям надежду и веру в самое лучшее. И неудивительно, если у этой любящей пары «киндер–сюрпризы» теперь пойдут как грибы.

Марина Хорошевская Фото из архива семьи Гонтарь www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Для 45–летнего Сергея и 35–летней Светланы Гонтарь маленькая Ева — чудо чудное и диво дивное. Настоящая посланница небес. В этой семье долго не было деток, и родители уже почти смирились с этим.Сергей приехал в Норильск в 1995 году из Украины, с Полтавщины. Прибыл по вызову как молодой специалист и с первого же дня устроился на «Надежду» электросварщиком. Сейчас трудится там же слесарем–ремонтником в плавильном цехе НМЗ № 1. Светлана — коренная норильчанка, после школы получила техническое образование в колледже, она инженер в центре диагностики Заполярного филиала «Норникеля».– Со Светочкой меня познакомили друзья. В первом браке я обжегся: был молодым и практически не понимал, что важно и на что опираться при создании семьи: на каких позициях она держится, чем скрепляется, каковы главные постулаты в отношениях мужчины и женщины, мужа и жены.Теперь я достаточно опытен и вооружен знаниями по этой части. А любимая супруга поддерживает меня и в главном, и во второстепенном. В том, что глава семьи — муж — обязан любить свою жену, а женщина, в свою очередь, должна уважать и во всем слушать мужа. Мы уверены, что только тогда, когда оба соблюдают эти простые библейские заповеди, супруги живут и развиваются в мире и согласии. И семья только крепнет. Кто нашел добродетельную жену, тот нашел клад, — недаром так в старину говорили. А еще есть такая поговорка, что жена либо украшает мужа, либо унижает. Так вот у меня мой Светлячок — как раз украшение!

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