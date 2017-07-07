Фото новости:

День Города

[Индекс номера 117 (20.07.2017)]

 Человек родился 
Ева Гонтарь

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 44 малыша: 26 мальчиков и 18 девочек. А сегодня мы расскажем о Еве Гонтарь, которая родилась в счастливый день, каким считается дата с повторяющимися цифрами – 07.07.2017.
Родилась 7 июля в 03.25. Рост — 52 см. Вес — 2850 г
Для 45–летнего Сергея и 35–летней Светланы Гонтарь маленькая Ева — чудо чудное и диво дивное. Настоящая посланница небес. В этой семье долго не было деток, и родители уже почти смирились с этим.
Сергей приехал в Норильск в 1995 году из Украины, с Полтавщины. Прибыл по вызову как молодой специалист и с первого же дня устроился на «Надежду» электросварщиком. Сейчас трудится там же слесарем–ремонтником в плавильном цехе НМЗ № 1. Светлана — коренная норильчанка, после школы получила техническое образование в колледже, она инженер в центре диагностики Заполярного филиала «Норникеля».
Сергей Гонтарь:
– Со Светочкой меня познакомили друзья. В первом браке я обжегся: был молодым и практически не понимал, что важно и на что опираться при создании семьи: на каких позициях она держится, чем скрепляется, каковы главные постулаты в отношениях мужчины и женщины, мужа и жены.
Теперь я достаточно опытен и вооружен знаниями по этой части. А любимая супруга поддерживает меня и в главном, и во второстепенном. В том, что глава семьи — муж — обязан любить свою жену, а женщина, в свою очередь, должна уважать и во всем слушать мужа. Мы уверены, что только тогда, когда оба соблюдают эти простые библейские заповеди, супруги живут и развиваются в мире и согласии. И семья только крепнет. Кто нашел добродетельную жену, тот нашел клад, — недаром так в старину говорили. А еще есть такая поговорка, что жена либо украшает мужа, либо унижает. Так вот у меня мой Светлячок — как раз украшение!
***
Ребята познакомились и поженились 10 лет назад. Они уже было совсем отчаялись, что продолжения в детях у их пары не будет (диагноз врачей был неутешителен), как вдруг однажды Света объявила мужу о подарке. Она сделала это оригинально, преподнеся шоколадное яйцо «Киндер–сюрприз» и сказав: «Догадайся, мол, что я тебе хочу сказать?» Счастью Сергея не было предела. Беременность жены и роды прошли отлично. И в счастливую дату с тремя семерками на свет появилась девочка. Родители дали новорожденной имя прародительницы человечества, — известно, что имя Ева переводится как «дающая жизнь» или «сама жизнь». А малышка дала своим родителям надежду и веру в самое лучшее. И неудивительно, если у этой любящей пары «киндер–сюрпризы» теперь пойдут как грибы.

Марина Хорошевская
Фото из архива семьи Гонтарь
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
При необходимости норильский молочный завод готов увеличить объем выпускаемой продукции и обеспечить горожан согласно их потребностям.

Городские подробности 
Ансамбль народного танца «Оганер» отправился в Анапу — отдыхать и готовить новую танцевальную программу.

Норильские ценности 
Возвращается традиция присваивать школам имена заслуженных людей. Пионером в этом стала школа № 1, которую назвали в честь Авраамия Завенягина. А коллектив кайерканской гимназии № 11 ходатайствует сейчас о присвоении ей имени Бориса Колесникова.

Закон и порядок 
Норильск с рабочим визитом посетил начальник главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Он встретился с руководителями города, проинспектировал органы внутренних дел и провел личный прием граждан. Работой норильских коллег руководитель остался доволен, пообещал, что никаких кадровых перестановок делать не собирается, однако отметил, что отдельные аспекты, касающиеся выполнения профессиональных обязанностей, требуют доработки.

Вопрос недели 
Вот часто говорят: норильчане — это особые люди, даже с чьей–то легкой руки пошло гулять выражение «нация норильчан». А в чем эта особенность, отличие жителей заполярного города? Мы решили спросить у них самих:

Акция 
В один голос заявили счастливчики, ставшие победителями акции, приуроченной к дню рождения газеты «зпПЛЮС», которой исполнилось 19 лет, и Дню города. Поймать удачу мог каждый, кто подал строчное объявление хотя бы раз в течение трех месяцев, для этого достаточно было всего лишь заполнить купон, который редакция печатала в каждом выпуске «зпПЛЮС». Спонсорами акции стали кондитерская «Карамель», мебельный магазин «Трио», пекарня «Купец» (ИП Паровишник М. В.) и магазин оригинальных подарков «Антистрессик».

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 44 малыша: 26 мальчиков и 18 девочек. А сегодня мы расскажем о Еве Гонтарь, которая родилась в счастливый день, каким считается дата с повторяющимися цифрами – 07.07.2017.

Эхо праздника 
Стас Пьеха о своем пребывании в Норильске сказал, что будто побывал в фантастическом мире. Певец прилетал к нам на День города, погулял по местным окрестностям, дал здесь три концерта и несколько интервью местным СМИ.

Новости:
 20 июля 2017 
17:50 В Норильске с начала года сумма штрафов за незаконный оборот алкоголя составила более одного миллиона рублей.
17:26 Летайте налегке. В России отменили бесплатный провоз багажа для части авиапассажиров.
17:15 Ученые посчитают животных, обитающих на севере Таймыра.
17:04 В Норильске расположен один из двух мемориалов «Вечный огонь», значащихся в краевом реестре. Мониторинг состояния мемориалов в Красноярском крае проводит ОНФ.
16:43 С ветерком! На Норилке успешно прошло тестирование двух новых пассажирских катеров, которые в дальнейшем будут перевозить горожан на Ламу.
16:22 В это воскресенье, 23 июля, норильский зритель сможет увидеть премьеру спектакля «Любовь - это...".
16:15 В Норильске начинают тестировать ВОЛС. О текущем состоянии уникального и в то же время высокорискованного проекта рассказала Татьяна Мохова, руководитель компании «Единство».
15:41 Таймыр готовится отметить Международный день коренных народов мира.
15:30 "Норникель" принимает участие в IV Всероссийском открытом геологическом фестивале «Палеоквест-Тетис». Форум стартовал сегодня в Краснодарском крае.
15:17 Создай свою зону! Жителей Норильска приглашают поучаствовать в городском конкурсе «На привале».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх