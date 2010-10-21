[Индекс номера 117 (20.07.2017)]



Эхо праздника

Было или не было

Стас Пьеха о своем пребывании в Норильске сказал, что будто побывал в фантастическом мире. Певец прилетал к нам на День города, погулял по местным окрестностям, дал здесь три концерта и несколько интервью местным СМИ.

— Все, что я делаю, стараюсь делать для всех одинаково хорошо, — рассказал он. — Так вышло, что когда–то фамилия была больше меня раз в десять, а достижения предков — очень давят, скажу честно. Так что мне приходится все время работать над своим образом, доказывая, что я — не проект моей бабушки и не только фамилия. Смирение в этом нужно особое. Но если не тратить весь свой ресурс на одни эти доказательства, а просто делать качественную музыку, то в какой–то момент все начинает меняться в нужную сторону. Более всего Пьеха–младший был шокирован видами озера Долгое и других окрестностей нашего города. Главная его ассоциация с Норильском — «Норильский никель», еще певец знает, что Норильск — самый крупный город на Крайнем Севере. Из прошлого визита в Заполярье в 2000 году ему запомнился 49–градусный мороз. — Это было весьма неприятно, ведь я прилетел к вам одетым по московской зиме, — вспоминает Стас. В этот раз Норильск предстал перед артистом совсем другим. Станислав признался «Заполярной правде», что у него было ощущение, будто он попал в какой–то фантастический мир, не похожий ни на что иное, грандиозный и экзотический: — Мы сделали небольшой променад по промзоне, по берегу озера Долгое. Посмотрели, как норильчане жгут резиновые шины и жарят на этом костре шашлык, как по черным горам ездят огромные БелАЗы, как около часовни на горе горожане отмечают праздник. Певец говорит, что белые ночи Питера, где он родился, — ничто по сравнению с нашими. И как тут можно спать, удивляется он: — Мой организм каждые полчаса говорил мне: парень, на улице солнце, пора вставать. Но мне круто у вас, необычно — как будто я в рассказ Беляева попал... На сцене Стас был очень подвижен. Программу он привез стандартную — около 30 разнообразных песен, известных (более десятка его композиций получили в разное время «Золотые граммофоны») и не очень. Во время концертов было много электроники, хорошо звучащих гитар и технических «примочек», как говорят в шоу–бизнесе. Несколько популярных песен получили в исполнении Станислава неожиданные, довольно авангардные трактовки. Световое шоу, учитывая норильский полярный день, у нас устроить было невозможно, поэтому гастролеры ограничились естественными декорациями. Народ во всех районах города встречал певца очень тепло — люди с удовольствием подпевали и танцевали. А артист шутил и общался с публикой. В интервью певец рассказал, что в данный момент занят съемками позитивного, «без страданий и слез», клипа на песню «Глубина». На вопрос, что сегодня необходимо людям и ему самому в частности, Стас Пьеха ответил следующее: — Довольно простые вещи: возможность отключаться от негативных мыслей и ожиданий, от представлений, как должно сложиться. Надо просто радоваться — хорошей погоде, Дню города, празднику, друг другу... Всегда есть масса поводов удивляться, поймать эмоцию. Радоваться надо и тому, что прошлое, даже то, что было вчера, уже неактуально и его уже никогда не будет. Не стоит оглядываться назад. Помните, люди, в современном мире любая информация живет три дня. Так что самое главное — то, что происходит здесь и сейчас. О будущем нет смысла грезить: может, новые технологии шагнут так далеко, что мы будем жить вечно и без всяких болезней. Душевный покой, осознание, что все хорошо и в данную секунду ничего плохого не случится, — это и есть счастье.

Марина Хорошевская www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда — Все, что я делаю, стараюсь делать для всех одинаково хорошо, — рассказал он. — Так вышло, что когда–то фамилия была больше меня раз в десять, а достижения предков — очень давят, скажу честно. Так что мне приходится все время работать над своим образом, доказывая, что я — не проект моей бабушки и не только фамилия. Смирение в этом нужно особое. Но если не тратить весь свой ресурс на одни эти доказательства, а просто делать качественную музыку, то в какой–то момент все начинает меняться в нужную сторону.Более всего Пьеха–младший был шокирован видами озера Долгое и других окрестностей нашего города. Главная его ассоциация с Норильском — «Норильский никель», еще певец знает, что Норильск — самый крупный город на Крайнем Севере. Из прошлого визита в Заполярье в 2000 году ему запомнился 49–градусный мороз.— Это было весьма неприятно, ведь я прилетел к вам одетым по московской зиме, — вспоминает Стас.В этот раз Норильск предстал перед артистом совсем другим. Станислав признался «Заполярной правде», что у него было ощущение, будто он попал в какой–то фантастический мир, не похожий ни на что иное, грандиозный и экзотический:— Мы сделали небольшой променад по промзоне, по берегу озера Долгое. Посмотрели, как норильчане жгут резиновые шины и жарят на этом костре шашлык, как по черным горам ездят огромные БелАЗы, как около часовни на горе горожане отмечают праздник.Певец говорит, что белые ночи Питера, где он родился, — ничто по сравнению с нашими. И как тут можно спать, удивляется он:— Мой организм каждые полчаса говорил мне: парень, на улице солнце, пора вставать. Но мне круто у вас, необычно — как будто я в рассказ Беляева попал...На сцене Стас был очень подвижен. Программу он привез стандартную — около 30 разнообразных песен, известных (более десятка его композиций получили в разное время «Золотые граммофоны») и не очень. Во время концертов было много электроники, хорошо звучащих гитар и технических «примочек», как говорят в шоу–бизнесе. Несколько популярных песен получили в исполнении Станислава неожиданные, довольно авангардные трактовки. Световое шоу, учитывая норильский полярный день, у нас устроить было невозможно, поэтому гастролеры ограничились естественными декорациями.Народ во всех районах города встречал певца очень тепло — люди с удовольствием подпевали и танцевали. А артист шутил и общался с публикой.В интервью певец рассказал, что в данный момент занят съемками позитивного, «без страданий и слез», клипа на песню «Глубина».На вопрос, что сегодня необходимо людям и ему самому в частности, Стас Пьеха ответил следующее:— Довольно простые вещи: возможность отключаться от негативных мыслей и ожиданий, от представлений, как должно сложиться. Надо просто радоваться — хорошей погоде, Дню города, празднику, друг другу...Всегда есть масса поводов удивляться, поймать эмоцию. Радоваться надо и тому, что прошлое, даже то, что было вчера, уже неактуально и его уже никогда не будет. Не стоит оглядываться назад. Помните, люди, в современном мире любая информация живет три дня. Так что самое главное — то, что происходит здесь и сейчас. О будущем нет смысла грезить: может, новые технологии шагнут так далеко, что мы будем жить вечно и без всяких болезней. Душевный покой, осознание, что все хорошо и в данную секунду ничего плохого не случится, — это и есть счастье.

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