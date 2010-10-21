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[Индекс номера 118 (21.07.2017)]

Снежногорск будет развиваться

Олег Курилов провел выездное совещание в Снежногорске.
Глава города Олег Курилов и представители местного депутатского корпуса посетили Снежногорск — самый удаленный район Норильска. Делегация побывала на Усть–Хантайской ГЭС — предприятии, на котором занято большинство населения поселка. Гидроэлектростанция предназначена для энергоснабжения Норильска и предприятий Заполярного филиала «Норникеля», а также Дудинского и Игарского промышленных районов. Сейчас на ГЭС ведется комплексная замена гидрогенераторов. Модернизация позволит повысить надежность и эффективность топливно–энергетического комплекса.
Помимо прочего, Олег Курилов и депутаты городского Совета обсудили с руководством поселка вопросы дальнейшего развития Снежногорска. Осенью прошлого года были завершены работы по благоустройству набережной реки Хантайки со смотровой площадкой. В ближайшее время предстоит обустроить спуск, соединяющий верхнюю и нижнюю части прогулочной зоны, который предусмотрен проектом. Среди важных задач на перспективу — ремонт фасада детского сада. Дизайн–проект уже разработан. В скором времени специалистам необходимо подготовить проектно–сметную документацию.
Кроме того, начальник Снежногорского территориального управления Светлана Горовая, рассказала Олегу Курилову о работах, которые будут проведены этим летом:
— У одного из домов появится комбинированная спортивная площадка для детей и взрослых. Тренажеры будут установлены под навесом — взамен устаревшей площадки.
Средства на реализацию проекта выделены из муниципального бюджета. Также в планах у районного руководства строительство парка имени Николая Урванцева. В 20–х годах прошлого века известный исследователь, ученый–геолог отметил естественную географическую «приспособленность» реки Хантайки для строительства на ней ГЭС.
Новый гидрогенератор на Усть-Хантайской ГЭС
Обсуждался и вопрос строительства в Снежногорске храма. В настоящее время руководству и жителям поселка необходимо определиться с местом его расположения. Олег Курилов отметил, что несмотря на удаленность Снежногорска, муниципальным властям необходимо четко понимать, какие задачи стоят перед поселком.
— За последние годы мы выполнили ремонтные работы в Доме культуры, обустроили мини–стадион и детскую площадку, запустили бассейн. С точки зрения социальной инфраструктуры Снежногорск — развитый поселок, жители которого обеспечены всем необходимым. Однако еще предстоит сделать многое, в том числе капитальные ремонты инженерных коммуникаций, — резюмировал Олег Курилов.

Фото Елены ХУДАНОВОЙ
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Олег Курилов провел выездное совещание в Снежногорске.

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