[Индекс номера 118 (21.07.2017)]



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Татьяна Мохова, руководитель компании «Единство», учрежденной «Норникелем» для строительства волоконно–оптической линии связи (ВОЛС) из Нового Уренгоя в Норильск, на встрече с журналистами рассказала о текущем состоянии уникального и в то же время высокорискованного проекта.

Работы по ВОЛС протяженностью 956 км начались в 2015 году и оцениваются в 2,5 млрд рублей. Трасса условно разделена на семь пусковых комплексов, самым сложным из которых считается отрезок от Ванкора (Ванкорское нефтегазовое месторождение) до Игарки, что примерно 13,5% от всей проектной схемы. Сегодня проект строительства можно считать завершенным на 86,5%. – К сожалению, основные риски, которые присутствуют в нашем проекте, слабоуправляемы. Это и сезонность работ, и погодные условия, и труднодоступность территории. К примеру, прошедшей зимой определенные трудности создали аномально низкие температуры, на отдельных участках строительства опускавшиеся до минус 60 градусов. Непростая ситуация сложилась и весной. От Ванкора до Игарки отсутствует необходимая инфраструктура, и нам приходится создавать ее самостоятельно. Работа в таких условиях сильно осложняется, поэтому отставание от графика — вполне объяснимо, — отметила Татьяна Мохова. Руководитель «Единства» также сообщила, что завершить строительство ВОЛС планируется в проектном режиме до второго квартала 2018 года, при этом она особо подчеркнула, что построить ВОЛС — половина дела, ее необходимо еще и правильно эксплуатировать. Было решено передать канал для тестирования группе компаний «Норникель», что произойдет уже в этом месяце. Впрочем, для полной уверенности, что канал работоспособный, его необходимо протестировать на полной нагрузке при разных условиях. После тестирования начнется его опытно–промышленная эксплуатация: для компании это произойдет приблизительно в августе, для города — осенью. В то же время нужно учитывать, что в период опытной эксплуатации, особенно в первое время, могут быть выявлены ошибки, связанные с проектными, строительно–монтажными и прочими моментами. По словам Татьяны Моховой, система спроектирована таким образом, что в ней заложен определенный резерв. В частности, на канале связи действуют две пары оптических волокон — основная и резервная. Если что–то произойдет с волокном, то оборудование самостоятельно за доли секунды переключится на резервную пару. К слову, всего в кабеле 48 волокон, как говорится, на все случаи жизни. В основных точках трассы ВОЛС установлены так называемые «блок–контейнеры» с инженерным и активным оборудованием. Резерв электричества в случае поломки составляет 78 часов, в случае прорыва кабеля на устранение проблемы отводится 72 часа. Пропускная способность ВОЛС — 40 гигабит в секунду. Для сравнения: в Норильске в 2015 году скорость составляла 1 гигабит в секунду, сейчас — около 2,5. При этом от всей пропускной способности ВОЛС потребность «Норникеля» составляет менее 1%. Интересно, что 40 гигабит в секунду — это больше, чем прогнозируется в потреблении к 2025 году. Особое внимание Татьяна Мохова уделила и самому кабелю, который проложен по дну Енисея. По ее словам, это сверхнадежный кабель, с двумя витками брони, который прошел всевозможные испытания на прочность. На дне Енисея, где его проложили на глубине трех метров, были минимизированы все риски (якорение, ледоход), в том числе и с помощью водолазов. Примечательно, что в случае непредвиденной ситуации Норильск не останется без связи — в резерве предусмотрен существующий спутниковый канал связи. Татьяна Мохова подчеркнула, что еще на начальном этапе строительства ВОЛС была заложена трехступенчатая систему качества. Специалисты по–прежнему пристально следят как за качеством строительных материалов, так и за ходом работ, фактически пошагово отслеживая прокладку кабеля. – Задача «Единства» как магистрального оператора связи — дотянуть до Норильска оптику и обеспечить ее работоспособность. Мы не занимаемся вопросами обеспечения связью домохозяйств или офисов, и, в конечном итоге, вопрос стоимости интернета будет зависеть от операторов связи, — резюмировала Татьяна Мохова.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Работы по ВОЛС протяженностью 956 км начались в 2015 году и оцениваются в 2,5 млрд рублей. Трасса условно разделена на семь пусковых комплексов, самым сложным из которых считается отрезок от Ванкора (Ванкорское нефтегазовое месторождение) до Игарки, что примерно 13,5% от всей проектной схемы. Сегодня проект строительства можно считать завершенным на 86,5%.– К сожалению, основные риски, которые присутствуют в нашем проекте, слабоуправляемы. Это и сезонность работ, и погодные условия, и труднодоступность территории. К примеру, прошедшей зимой определенные трудности создали аномально низкие температуры, на отдельных участках строительства опускавшиеся до минус 60 градусов. Непростая ситуация сложилась и весной. От Ванкора до Игарки отсутствует необходимая инфраструктура, и нам приходится создавать ее самостоятельно. Работа в таких условиях сильно осложняется, поэтому отставание от графика — вполне объяснимо, — отметила Татьяна Мохова.Руководитель «Единства» также сообщила, что завершить строительство ВОЛС планируется в проектном режиме до второго квартала 2018 года, при этом она особо подчеркнула, что построить ВОЛС — половина дела, ее необходимо еще и правильно эксплуатировать. Было решено передать канал для тестирования группе компаний «Норникель», что произойдет уже в этом месяце. Впрочем, для полной уверенности, что канал работоспособный, его необходимо протестировать на полной нагрузке при разных условиях. После тестирования начнется его опытно–промышленная эксплуатация: для компании это произойдет приблизительно в августе, для города — осенью. В то же время нужно учитывать, что в период опытной эксплуатации, особенно в первое время, могут быть выявлены ошибки, связанные с проектными, строительно–монтажными и прочими моментами.По словам Татьяны Моховой, система спроектирована таким образом, что в ней заложен определенный резерв. В частности, на канале связи действуют две пары оптических волокон — основная и резервная. Если что–то произойдет с волокном, то оборудование самостоятельно за доли секунды переключится на резервную пару. К слову, всего в кабеле 48 волокон, как говорится, на все случаи жизни. В основных точках трассы ВОЛС установлены так называемые «блок–контейнеры» с инженерным и активным оборудованием. Резерв электричества в случае поломки составляет 78 часов, в случае прорыва кабеля на устранение проблемы отводится 72 часа.Пропускная способность ВОЛС — 40 гигабит в секунду. Для сравнения: в Норильске в 2015 году скорость составляла 1 гигабит в секунду, сейчас — около 2,5. При этом от всей пропускной способности ВОЛС потребность «Норникеля» составляет менее 1%. Интересно, что 40 гигабит в секунду — это больше, чем прогнозируется в потреблении к 2025 году. Особое внимание Татьяна Мохова уделила и самому кабелю, который проложен по дну Енисея. По ее словам, это сверхнадежный кабель, с двумя витками брони, который прошел всевозможные испытания на прочность. На дне Енисея, где его проложили на глубине трех метров, были минимизированы все риски (якорение, ледоход), в том числе и с помощью водолазов. Примечательно, что в случае непредвиденной ситуации Норильск не останется без связи — в резерве предусмотрен существующий спутниковый канал связи.Татьяна Мохова подчеркнула, что еще на начальном этапе строительства ВОЛС была заложена трехступенчатая систему качества. Специалисты по–прежнему пристально следят как за качеством строительных материалов, так и за ходом работ, фактически пошагово отслеживая прокладку кабеля.– Задача «Единства» как магистрального оператора связи — дотянуть до Норильска оптику и обеспечить ее работоспособность. Мы не занимаемся вопросами обеспечения связью домохозяйств или офисов, и, в конечном итоге, вопрос стоимости интернета будет зависеть от операторов связи, — резюмировала Татьяна Мохова.

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