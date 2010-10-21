[Индекс номера 118 (21.07.2017)]



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Заплати аренду и спи спокойно

Больше миллиона рублей штрафа заплатят норильские арендаторы муниципальной земли и имущества за нарушение сроков уплаты аренды.

О том, что в городе остро стоит проблема задолженности по арендным платежам, в том числе по жилью дачного типа, поделился на встрече с «Заполяркой» глава Норильска Олег Курилов. — Люди хотят жить на земле, и надо дать им эту возможность. Но делать все надо по правилам. За эксплуатируемый земельный участок, который должен быть, кстати, зарегистрирован, полагается платить аренду. Сейчас будем приводить ситуацию в порядок, участки все проинвентаризировали и оформляем. Даем людям время все сделать правильно, предупреждаем о необходимости убрать балки самостоятельно, — отметил он. В Норильске повышением собираемости неналоговых доходов от использования муниципального имущества занимается управление имущества администрации города, которое взыскивает задолженность по аренде за использование муниципального имущества и земли, а также занимается сносом самовольных построек в городской черте. Эта работа ведется при сотрудничестве с прокуратурой города. В течение года в среднем проводится 400 проверок по использованию муниципальной недвижимости и земли, в работе отдела правового обеспечения земельных и имущественных отношений находится свыше 100 дел, по которым ведется претензионная работа. За прошлый год арендаторам было направлено 2199 претензий о погашении долгов по аренде за использование земельных участков и 154 претензии — по движимому и недвижимому имуществу. За шесть месяцев этого года направлено уже 234 претензии о погашении долга по земле и 25 — по имуществу, а также выявлено 20 объектов самовольного строительства и реконструкции. Помимо этого 502 объекта движимого имущества считаются самовольно установленными, а в суд направлено 151 заявление о признании подобного имущества бесхозным и передаче городу права собственности на него. Арендаторы должны выплатить штрафов на сумму 1270,3 тыс. рублей, в том числе прошлых лет — 217,38 тыс. Уже оплачено 946,69 тыс. рублей. В ряде случаев вынесены судебные решения и определения (арбитражного суда края, норильского горсуда и других) о взыскании задолженности и пени, об освобождении и возврате земельных участков, объектов недвижимого имущества, а также о сносе самовольных построек в городе. Исполнительные листы передаются судебным приставам. — Тем не менее в связи с большим числом находящихся в работе исполнительных производств, а также отсутствием у должника имущества фактически взыскиваемая ими сумма составляет лишь малую часть от общего долга, взысканного управлением имущества в пользу города. Так что основная надежда — на сознательность самих арендаторов, — отмечают специалисты управления.

Татьяна Сергеева Фото Елены ХУДАНОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда О том, что в городе остро стоит проблема задолженности по арендным платежам, в том числе по жилью дачного типа, поделился на встрече с «Заполяркой»— Люди хотят жить на земле, и надо дать им эту возможность. Но делать все надо по правилам. За эксплуатируемый земельный участок, который должен быть, кстати, зарегистрирован, полагается платить аренду. Сейчас будем приводить ситуацию в порядок, участки все проинвентаризировали и оформляем. Даем людям время все сделать правильно, предупреждаем о необходимости убрать балки самостоятельно, — отметил он.В Норильске повышением собираемости неналоговых доходов от использования муниципального имущества занимается управление имущества администрации города, которое взыскивает задолженность по аренде за использование муниципального имущества и земли, а также занимается сносом самовольных построек в городской черте. Эта работа ведется при сотрудничестве с прокуратурой города. В течение года в среднем проводится 400 проверок по использованию муниципальной недвижимости и земли, в работе отдела правового обеспечения земельных и имущественных отношений находится свыше 100 дел, по которым ведется претензионная работа.За прошлый год арендаторам было направлено 2199 претензий о погашении долгов по аренде за использование земельных участков и 154 претензии — по движимому и недвижимому имуществу. За шесть месяцев этого года направлено уже 234 претензии о погашении долга по земле и 25 — по имуществу, а также выявлено 20 объектов самовольного строительства и реконструкции. Помимо этого 502 объекта движимого имущества считаются самовольно установленными, а в суд направлено 151 заявление о признании подобного имущества бесхозным и передаче городу права собственности на него. Арендаторы должны выплатить штрафов на сумму 1270,3 тыс. рублей, в том числе прошлых лет — 217,38 тыс. Уже оплачено 946,69 тыс. рублей.В ряде случаев вынесены судебные решения и определения (арбитражного суда края, норильского горсуда и других) о взыскании задолженности и пени, об освобождении и возврате земельных участков, объектов недвижимого имущества, а также о сносе самовольных построек в городе. Исполнительные листы передаются судебным приставам.— Тем не менее в связи с большим числом находящихся в работе исполнительных производств, а также отсутствием у должника имущества фактически взыскиваемая ими сумма составляет лишь малую часть от общего долга, взысканного управлением имущества в пользу города. Так что основная надежда — на сознательность самих арендаторов, — отмечают специалисты управления.

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