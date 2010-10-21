Фото новости:

День Города

[Индекс номера 118 (21.07.2017)]

 Актуально 
Заплати аренду и спи спокойно

Больше миллиона рублей штрафа заплатят норильские арендаторы муниципальной земли и имущества за нарушение сроков уплаты аренды.
О том, что в городе остро стоит проблема задолженности по арендным платежам, в том числе по жилью дачного типа, поделился на встрече с «Заполяркой» глава Норильска Олег Курилов.
— Люди хотят жить на земле, и надо дать им эту возможность. Но делать все надо по правилам. За эксплуатируемый земельный участок, который должен быть, кстати, зарегистрирован, полагается платить аренду. Сейчас будем приводить ситуацию в порядок, участки все проинвентаризировали и оформляем. Даем людям время все сделать правильно, предупреждаем о необходимости убрать балки самостоятельно, — отметил он.
В Норильске повышением собираемости неналоговых доходов от использования муниципального имущества занимается управление имущества администрации города, которое взыскивает задолженность по аренде за использование муниципального имущества и земли, а также занимается сносом самовольных построек в городской черте. Эта работа ведется при сотрудничестве с прокуратурой города. В течение года в среднем проводится 400 проверок по использованию муниципальной недвижимости и земли, в работе отдела правового обеспечения земельных и имущественных отношений находится свыше 100 дел, по которым ведется претензионная работа.
За прошлый год арендаторам было направлено 2199 претензий о погашении долгов по аренде за использование земельных участков и 154 претензии — по движимому и недвижимому имуществу. За шесть месяцев этого года направлено уже 234 претензии о погашении долга по земле и 25 — по имуществу, а также выявлено 20 объектов самовольного строительства и реконструкции. Помимо этого 502 объекта движимого имущества считаются самовольно установленными, а в суд направлено 151 заявление о признании подобного имущества бесхозным и передаче городу права собственности на него. Арендаторы должны выплатить штрафов на сумму 1270,3 тыс. рублей, в том числе прошлых лет — 217,38 тыс. Уже оплачено 946,69 тыс. рублей.
В ряде случаев вынесены судебные решения и определения (арбитражного суда края, норильского горсуда и других) о взыскании задолженности и пени, об освобождении и возврате земельных участков, объектов недвижимого имущества, а также о сносе самовольных построек в городе. Исполнительные листы передаются судебным приставам.
— Тем не менее в связи с большим числом находящихся в работе исполнительных производств, а также отсутствием у должника имущества фактически взыскиваемая ими сумма составляет лишь малую часть от общего долга, взысканного управлением имущества в пользу города. Так что основная надежда — на сознательность самих арендаторов, — отмечают специалисты управления.

Татьяна Сергеева
Фото Елены ХУДАНОВОЙ
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Олег Курилов провел выездное совещание в Снежногорске.

Проекты 
Татьяна Мохова, руководитель компании «Единство», учрежденной «Норникелем» для строительства волоконно–оптической линии связи (ВОЛС) из Нового Уренгоя в Норильск, на встрече с журналистами рассказала о текущем состоянии уникального и в то же время высокорискованного проекта.

Актуально 
Больше миллиона рублей штрафа заплатят норильские арендаторы муниципальной земли и имущества за нарушение сроков уплаты аренды.

В старом городе 
29 июля 2006 года на острове Ближнем открыли памятник Владимиру Пономаренко — легендарному Адмиралу. Отличный повод, чтобы вспомнить о нем и об организованной им службе — госинспекции по маломерным судам, у которой сейчас — в разгар лета — самый пик работы.

Эхо праздника 
В главный норильский праздник особо чествовали ветеранов производства и Великой Отечественной войны.

Благовест 
В России сейчас повсеместно возводятся новые храмы, возрождаются древние обители. У православного народа душа радуется: раз страна храмами расцветает — значит, все к лучшему. О том, как обстоят дела с церковным строительством в нашем городе и других местах епархии мы расспросили у епископа Норильского и Туруханского Агафангела.

Мысли вслух 
Сейчас невозможно составить точную модель развития событий в истории становления металлургического Норильска, проиграй в прошлом веке большевики битву за страну. Одно можно сказать с полной уверенностью — город–комбинат в любом случае был бы построен.

Навигация 
На Норилке успешно прошло тестирование двух новых пассажирских катеров, которые в дальнейшем будут перевозить горожан на Ламу.

Конкурс 
Самым зрелищным и вкусным событием в День города стал фестиваль шашлыков, организованный около загса группой компаний «Жар.Птица» при поддержке администрации Норильска. Сюда на манящий аромат жареного мяса норильчане приходили целыми семьями.

Новости:
 21 июля 2017 
16:31 30 июля в Норильске состоится заключительный в этом месяце спектакль-занятие в рамках программы «Жили-были на Таймыре».
16:27 С наступления теплой погоды в окрестностях Норильска потушены четыре тундровых пожара на общей площади почти в 10 тысяч квадратных метров
14:37 Краевое МЧС начало распространять информацию через приложение Telegram.
14:29 Самую мощную радиолокационную станцию (РЛС) дальнего обнаружения возведут под Мурманском.
14:15 Бывшую жительницу Норильска осудили за мошенничество с выплатами по программе переселения.
12:38 Школы и детские сады Таймыра полным ходом готовят к новому учебному году.
10:55 Красноярский аэропорт оштрафовали за нарушение пожарной безопасности.
10:41 В Центральном районе Норильска освящен аварийно-опасный перекресток.
10:36 Глава города и представители местного депутатского корпуса посетили Снежногорск – самый удаленный район Норильска.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх