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День Города

[Индекс номера 118 (21.07.2017)]

 В старом городе 
Адмирал норильского флота

29 июля 2006 года на острове Ближнем открыли памятник Владимиру Пономаренко — легендарному Адмиралу. Отличный повод, чтобы вспомнить о нем и об организованной им службе — госинспекции по маломерным судам, у которой сейчас — в разгар лета — самый пик работы.
Владимир Пономаренко
29 июля 2006 года
Адмирала Пономаренко, которому в этот день был установлен памятник напротив входа в озеро Мелкое, до сих пор помнят бывалые норильские судоводители. Именно он в свое время навел порядок на норильских реках и озерах. Вообще в Норильске есть куда сходить на лодке. Из Норилки можно попасть хоть в Карское море, если пройти по Пясине. И рыбу на водоемах Таймыра тоже ловили от души — целыми артелями. Потому и лодки всегда были, сначала деревянные на веслах, а потом и дюралевые под моторами появились.
Рыбалка на Норилке
В конце 1960–х годов на больших норильских озерах было полное «разгуляево». ГИМСа — аналога ГАИ на воде — еще не существовало, и число утонувших измерялось десятками человек за сезон. На старых «казанках» шли кто куда. Уже появились мощные моторы, а лодки им еще не соответствовали, вспоминают очевидцы. И не было службы оповещения: туда можно было по штилю уйти, а назад — по дикому шторму. Да и спасжилетов было не достать, они делались вручную: набивали наволочку пенопластом и обвязывали веревками. В августе 1969 года из–за страшного шторма на Мелком утонуло за одни выходные свыше 80 человек, которые упорно шли в город — завтра на работу. После этого трагического случая директор комбината Владимир Долгих распорядился не считать прогулами дни, которые судоводители провели на озерах, пережидая шторм. А 20 июня 1972 года в Норильске был организован участок навигационно–технической инспекции (теперь — ГИМС), и уже в 1974–м количество жертв на водоемах резко снизилось.
Адмирал на посту
Возглавил участок Владимир Иванович Пономаренко. Он приехал в Норильск с семьей в 1961 году с Дальнего Востока, работал фотокорреспондентом в «Заполярной правде», потом устроился на медный завод. В 1970 году он с другом прошел на маленькой «Оби» под мотором «Вихрь» по маршруту Дудинка — Владивосток. Благодаря такому опыту Пономаренко и стал инспектором ГИМС. А прозвище Адмирал он получил за постоянное ношение щегольской флотской фуражки и за бессменную вахту на Норило–Пясинской водной системе. 25 лет он стоял на этом посту, создал базу на острове Ближнем, который раньше у рыбаков назывался Пьяным, и поменял отношение судоводителей к пьяной езде. Некоторых, вспоминают очевидцы, Адмирал даже лупил резиновым шлангом, «вгоняя в ум».
Судоводители на озере Глубоком
После него «на вахту» заступил его сын Сергей Пономаренко, который тоже возглавил ГИМС. Именно по его инициативе на Ближнем появился памятник Адмиралу. Вот воспоминания Сергея: «На механическом заводе сварили памятник в форме креста, но первое, что придумали судоводители, — на одну грань креста поставить стакан с водкой, а на другую — присесть, чтобы его выпить... Пришлось сделать бетонный монолит в основании, чтобы поднять стелу на полтора метра. Остров когда–то был завален камнями — как любой другой на Мелком. Владимир Иванович, проверяя проходящие лодки, беседовал с каждым судоводителем и, если видел, что степень взгорячения винными парами у капитана маломерного судна превосходит безопасные границы, ставил условие: чтобы пройти на озеро, нужно перетаскать энное количество камней в гурий на холме — очистить, так сказать, территорию. И пьяненькие капитаны, тужась и пыхтя, покорно таскали камни. Таскали и... трезвели». На этом месте и поставили памятник Адмиралу.
Памятник на острове Ближнем. 2006 год

А еще в июле
25 июля 1960 года на Административной площади (позже — площади Завенягина) был открыт памятник Авраамию Завенягину, сейчас он стоит в фойе управления «Норникеля» на Гвардейской, 2.
25 июля 1941 года создан отдел главного механика, ремонтно–механический, литейно–кузнечный и котельный цеха объединили в единый механический завод.
29 июля 1963 года началось строительство моста через реку Норильскую, 29 июля 1965 года по нему прошел первый состав.
Открытие железнодорожной части моста через Норилку. 1965 год
29 июля 1992 года на мосту через реку Амбарную установили узкоколейный паровоз Гр–274 в честь строителей первых железнодорожных путей на Таймыре.
Узкоколейный паровоз–памятник

Светлана Гунина
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