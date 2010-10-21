29 июля 2006 года на острове Ближнем открыли памятник Владимиру Пономаренко — легендарному Адмиралу. Отличный повод, чтобы вспомнить о нем и об организованной им службе — госинспекции по маломерным судам, у которой сейчас — в разгар лета — самый пик работы.
29 июля 2006 года
|Владимир Пономаренко
Адмирала Пономаренко, которому в этот день был установлен памятник напротив входа в озеро Мелкое, до сих пор помнят бывалые норильские судоводители. Именно он в свое время навел порядок на норильских реках и озерах. Вообще в Норильске есть куда сходить на лодке. Из Норилки можно попасть хоть в Карское море, если пройти по Пясине. И рыбу на водоемах Таймыра тоже ловили от души — целыми артелями. Потому и лодки всегда были, сначала деревянные на веслах, а потом и дюралевые под моторами появились.
|Рыбалка на Норилке
В конце 1960–х годов на больших норильских озерах было полное «разгуляево». ГИМСа — аналога ГАИ на воде — еще не существовало, и число утонувших измерялось десятками человек за сезон. На старых «казанках» шли кто куда. Уже появились мощные моторы, а лодки им еще не соответствовали, вспоминают очевидцы. И не было службы оповещения: туда можно было по штилю уйти, а назад — по дикому шторму. Да и спасжилетов было не достать, они делались вручную: набивали наволочку пенопластом и обвязывали веревками. В августе 1969 года из–за страшного шторма на Мелком утонуло за одни выходные свыше 80 человек, которые упорно шли в город — завтра на работу. После этого трагического случая директор комбината Владимир Долгих распорядился не считать прогулами дни, которые судоводители провели на озерах, пережидая шторм. А 20 июня 1972 года в Норильске был организован участок навигационно–технической инспекции (теперь — ГИМС), и уже в 1974–м количество жертв на водоемах резко снизилось.
|Адмирал на посту
Возглавил участок Владимир Иванович Пономаренко. Он приехал в Норильск с семьей в 1961 году с Дальнего Востока, работал фотокорреспондентом в «Заполярной правде», потом устроился на медный завод. В 1970 году он с другом прошел на маленькой «Оби» под мотором «Вихрь» по маршруту Дудинка — Владивосток. Благодаря такому опыту Пономаренко и стал инспектором ГИМС. А прозвище Адмирал он получил за постоянное ношение щегольской флотской фуражки и за бессменную вахту на Норило–Пясинской водной системе. 25 лет он стоял на этом посту, создал базу на острове Ближнем, который раньше у рыбаков назывался Пьяным, и поменял отношение судоводителей к пьяной езде. Некоторых, вспоминают очевидцы, Адмирал даже лупил резиновым шлангом, «вгоняя в ум».
|Судоводители на озере Глубоком
После него «на вахту» заступил его сын Сергей Пономаренко, который тоже возглавил ГИМС. Именно по его инициативе на Ближнем появился памятник Адмиралу. Вот воспоминания Сергея: «На механическом заводе сварили памятник в форме креста, но первое, что придумали судоводители, — на одну грань креста поставить стакан с водкой, а на другую — присесть, чтобы его выпить... Пришлось сделать бетонный монолит в основании, чтобы поднять стелу на полтора метра. Остров когда–то был завален камнями — как любой другой на Мелком. Владимир Иванович, проверяя проходящие лодки, беседовал с каждым судоводителем и, если видел, что степень взгорячения винными парами у капитана маломерного судна превосходит безопасные границы, ставил условие: чтобы пройти на озеро, нужно перетаскать энное количество камней в гурий на холме — очистить, так сказать, территорию. И пьяненькие капитаны, тужась и пыхтя, покорно таскали камни. Таскали и... трезвели». На этом месте и поставили памятник Адмиралу.
А еще в июле25 июля 1960 года
|Памятник на острове Ближнем. 2006 год
на Административной площади (позже — площади Завенягина) был открыт памятник Авраамию Завенягину, сейчас он стоит в фойе управления «Норникеля» на Гвардейской, 2.25 июля 1941
года создан отдел главного механика, ремонтно–механический, литейно–кузнечный и котельный цеха объединили в единый механический завод.29 июля 1963
года началось строительство моста через реку Норильскую, 29 июля 1965 года
по нему прошел первый состав.
29 июля 1992
|Открытие железнодорожной части моста через Норилку. 1965 год
года на мосту через реку Амбарную установили узкоколейный паровоз Гр–274 в честь строителей первых железнодорожных путей на Таймыре.
Светлана Гунинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
|Узкоколейный паровоз–памятник