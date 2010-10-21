[Индекс номера 118 (21.07.2017)]



Эхо праздника

Настоящие норильчане

В главный норильский праздник особо чествовали ветеранов производства и Великой Отечественной войны.

Евдокия Жданова и Георгий Костин Достояние компании Заполярный филиал «Норникеля» позаботился о том, чтобы 80 нашим ветеранам было в ресторане «Персона» радостно и интересно. Герои дня услышали немало добрых слов признательности от представителей депутатского корпуса и знатоков производства. Заместитель директора по управлению промышленными активами — главный инженер ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Евгений Борзенко, приветствуя ветеранов, поделился, что сам потрудился в разных подразделениях, и в каждом из них есть свой дух, менталитет, традиции. Он также поблагодарил ветеранов — главное достояние компании, символ живой связи с героическим прошлым — за тот задел, благодаря которому сложился мощный и сильный комбинат, эффективно работающий и сегодня. Владимир Попов, Альбина Темина и Александр Носов Сюрприз от имени ветеранов приготовил Александр Иванович Носов, который долгие годы трудился на норильском комбинате, а еще известен как мастер разнообразных поэтических тостов. Он подарил всем присутствующим буклет, в котором опубликовано не только его стихотворение–объяснение в любви к норильским труженикам, но и сертификат, подтверждающий, что его имя внесено в Книгу рекордов России за номером 1759. И именно за «Самое большое количество приглашений к тосту». Кстати, в книге поэтических экспромтов Александра Носова, выпущенной в прошлые годы, можно найти посвящения в честь многих знаменитых норильчан — от командиров производства до звезд культуры и искусства. На долгие годы Среди тех, кто отметил День города вместе с ветеранами, была и депутат городского Совета Наталья Плотникова, которая сердечно вспоминала своих родителей–металлургов. Ее мама Валентина Ефимовна Конакова 30 лет трудилась на медном заводе, а отец Алмаз Сатаров — знаменитый разливщик металла — удостоен звания заслуженного металлурга СССР. Наталья Алмазовна уверена, что благодаря таким людям, как норильские ветераны, наш город всегда красив и молод. Вот только бы новые поколения сохранили и приумножили все лучшее. А депутат Владимир Мороз, главный врач скорой помощи, пожелал участникам праздника самого главного — здоровья на долгие годы. К нему присоединился с пожеланиями спокойной и радостной жизни депутат Геннадий Енчик. Мария Кохан с дочерью Самые добрые слова, праздничное застолье, концертные номера от талантов Дворца культуры — все это так вдохновило ветеранов, что многие, несмотря на немалые годы, с удовольствием пустились в пляс. Не поверишь, что задорной танцорке Розе Сергеевне Ивлиевой уже за 80... Она долгие годы трудилась в энергосистеме комбината, горячо любит Норильск и очень благодарна организаторам праздника, где «человеку можно излить душу». Слова благодарности сказал и ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Иванович Конопля, которому в этом году исполняется 90 лет. За свои долгие годы в Норильске он послужил и в воинской части, несколько пятилеток руководил штабом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне на комбинате. Стихи, посвященные Норильску, с удовольствием читала ветеран «Норильскпроекта» Лаура Прозорова. Она призналась, что за сорок лет жизни в Норильске хорошо поняла, что на самом деле наш заполярный город — очень теплый для тех, кто здесь честно трудится и старается согревать его своей душой. Конечно, среди приглашенных на праздник были ветераны–металлурги. Михаил Иванович Шаронин, бывший старший обжигальщик никелевого завода, пришел с заботливой женой. Она с радостью сообщила, что в конце прошлого года отметили 75–летие главы семейства. Ветеранов НМЗ представляла спортивная и энергичная норильчанка Валентина Гамова, которая поделилась: «Я собираюсь быть в любимом Норильске, где так интересно живется пенсионерам, до скончания века, а здоровый образ жизни обеспечивает мне молодость тела и духа!». Почетный гражданин города Норильска Евдокия Дмитриевна Жданова, известный врач–уролог, так и не покинула Норильск и продолжает консультировать своих подопечных. Она с удовольствием снималась на память с общительным ветераном рудника «Заполярный» Георгием Константиновичем Костиным и его супругой, с которыми мы договорились встретиться у них дома в канун следующего большого профессионального праздника норильчан — Дня горняка. Эдита Эдуардовна Кучкина, норильчанка с 1955 года, приехавшая в Норильск в 17 лет, начинавшая в Горстрое и много лет трудившаяся в норильской торговле, с гордостью показала нам почетный знак ветерана норильского комбината. Ей вручили награду в 1984 году. Однажды ее знаменитый руководитель — замдиректора комбината по рабочему снабжению Юрий Трушкин сказал, что это — самая настоящая и заслуженная награда для норильчанина. Среди ветеранов были и родные известных норильчан, которых уже нет с нами. С любовью хранит память о своем знаменитом отце — безвинном узнике Норильлага, известном специалисте по электропрогреву бетона Василии Феоктистовиче Ромашкине его дочь Наталья, которая продолжает трудиться в НТЭК. А ветеран города и комбината Альбина Темина, вдова знаменитого боксера Евгения Темина, поделилась, что 20 июля исполнилось 18 лет, как не стало ее мужа. Это ему установлена мемориальная доска на Доме физкультуры в Старом городе, его именем назван и турнир по боксу в Норильске. За эти годы подрос их единственный внук Глеб Любезных, нынче он окончил 5–ю гимназию и собирается поступать в столичный вуз. От души и для души Дмитрий Конопля Атмосфера праздника была такой душевной и располагающей к воспоминаниям, что люди, которые хорошо знали друг друга или встретились впервые, не могли наговориться. Мы были рады видеть и неутомимого заместителя председателя Совета ветеранов Великой Отечественной войны Зою Яковлевну Нардину с певучими подругами, и ветеранов, которые объединены местными обществами людей с ограниченными возможностями по здоровью. Ветеран никелевого завода, известный в прошлом комсорг, автор книги об истории норильского комсомола Владимир Попов сказал на прощанье, что все люди, которые собрались в праздничном зале в День города — это лучшие из норильчан, живая история Норильска. И молодым стоит уделить их рассказам и воспоминаниям как можно больше внимания. Ведущий специалист управления по работе с персоналом и социальной политике Лариса Петровна Баранова рассказала «Заполярке», что лично знает всех подопечных ветеранов. Каждый из них получил на память замечательные букеты и подарки. А тем, кто по состоянию здоровья не смог приехать на торжество, передали поздравления через родных. Среди них и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Николаевич Греков, которому 20 июля исполнилось 92 года! А самая старшая участница праздника в «Персоне» Мария Михайловна Кохан родилась в 1919 году. Благодаря заботам дочери, оптимизму и жизнелюбию она старается быть в ветеранском строю и не пропускать важные для ее души встречи. Ветераны, прощаясь с заботливыми организаторами, сердечно благодарили за доставленную радость и просили передать лучшие пожелания всем, кто был причастен к этом доброму делу: управлению корпоративных проектов, ТПО «Культура» Заполярного филиала «Норникеля».

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Заполярный филиал «Норникеля» позаботился о том, чтобы 80 нашим ветеранам было в ресторане «Персона» радостно и интересно. Герои дня услышали немало добрых слов признательности от представителей депутатского корпуса и знатоков производства. Заместитель директора по управлению промышленными активами — главный инженер ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» Евгений Борзенко, приветствуя ветеранов, поделился, что сам потрудился в разных подразделениях, и в каждом из них есть свой дух, менталитет, традиции. Он также поблагодарил ветеранов — главное достояние компании, символ живой связи с героическим прошлым — за тот задел, благодаря которому сложился мощный и сильный комбинат, эффективно работающий и сегодня.Сюрприз от имени ветеранов приготовил Александр Иванович Носов, который долгие годы трудился на норильском комбинате, а еще известен как мастер разнообразных поэтических тостов. Он подарил всем присутствующим буклет, в котором опубликовано не только его стихотворение–объяснение в любви к норильским труженикам, но и сертификат, подтверждающий, что его имя внесено в Книгу рекордов России за номером 1759. И именно за «Самое большое количество приглашений к тосту». Кстати, в книге поэтических экспромтов Александра Носова, выпущенной в прошлые годы, можно найти посвящения в честь многих знаменитых норильчан — от командиров производства до звезд культуры и искусства.Среди тех, кто отметил День города вместе с ветеранами, была и депутат городского Совета Наталья Плотникова, которая сердечно вспоминала своих родителей–металлургов. Ее мама Валентина Ефимовна Конакова 30 лет трудилась на медном заводе, а отец Алмаз Сатаров — знаменитый разливщик металла — удостоен звания заслуженного металлурга СССР. Наталья Алмазовна уверена, что благодаря таким людям, как норильские ветераны, наш город всегда красив и молод. Вот только бы новые поколения сохранили и приумножили все лучшее. А депутат Владимир Мороз, главный врач скорой помощи, пожелал участникам праздника самого главного — здоровья на долгие годы. К нему присоединился с пожеланиями спокойной и радостной жизни депутат Геннадий Енчик.Самые добрые слова, праздничное застолье, концертные номера от талантов Дворца культуры — все это так вдохновило ветеранов, что многие, несмотря на немалые годы, с удовольствием пустились в пляс. Не поверишь, что задорной танцорке Розе Сергеевне Ивлиевой уже за 80... Она долгие годы трудилась в энергосистеме комбината, горячо любит Норильск и очень благодарна организаторам праздника, где «человеку можно излить душу». Слова благодарности сказал и ветеран Великой Отечественнойвойны Дмитрий Иванович Конопля, которому в этом году исполняется 90 лет. За свои долгие годы в Норильске он послужил и в воинской части, несколько пятилеток руководил штабом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне на комбинате.Стихи, посвященные Норильску, с удовольствием читала ветеран «Норильскпроекта» Лаура Прозорова. Она призналась, что за сорок лет жизни в Норильске хорошо поняла, что на самом деле наш заполярный город — очень теплый для тех, кто здесь честно трудится и старается согревать его своей душой.Конечно, среди приглашенных на праздник были ветераны–металлурги. Михаил Иванович Шаронин, бывший старший обжигальщик никелевого завода, пришел с заботливой женой. Она с радостью сообщила, что в конце прошлого года отметили 75–летие главы семейства. Ветеранов НМЗ представляла спортивная и энергичная норильчанка Валентина Гамова, которая поделилась: «Я собираюсь быть в любимом Норильске, где так интересно живется пенсионерам, до скончания века, а здоровый образ жизни обеспечивает мне молодость тела и духа!».Почетный гражданин города Норильска Евдокия Дмитриевна Жданова, известный врач–уролог, так и не покинула Норильск и продолжает консультировать своих подопечных. Она с удовольствием снималась на память с общительным ветераном рудника «Заполярный» Георгием Константиновичем Костиным и его супругой, с которыми мы договорились встретиться у них дома в канун следующего большого профессионального праздника норильчан — Дня горняка.Эдита Эдуардовна Кучкина, норильчанка с 1955 года, приехавшая в Норильск в 17 лет, начинавшая в Горстрое и много лет трудившаяся в норильской торговле, с гордостью показала нам почетный знак ветерана норильского комбината. Ей вручили награду в 1984 году. Однажды ее знаменитый руководитель — замдиректора комбината по рабочему снабжению Юрий Трушкин сказал, что это — самая настоящая и заслуженная награда для норильчанина.Среди ветеранов были и родные известных норильчан, которых уже нет с нами. С любовью хранит память о своем знаменитом отце — безвинном узнике Норильлага, известном специалисте по электропрогреву бетона Василии Феоктистовиче Ромашкине его дочь Наталья, которая продолжает трудиться в НТЭК. А ветеран города и комбината Альбина Темина, вдова знаменитого боксера Евгения Темина, поделилась, что 20 июля исполнилось 18 лет, как не стало ее мужа. Это ему установлена мемориальная доска на Доме физкультуры в Старом городе, его именем назван и турнир по боксу в Норильске. За эти годы подрос их единственный внук Глеб Любезных, нынче он окончил 5–ю гимназию и собирается поступать в столичный вуз.Атмосфера праздника была такой душевной и располагающей к воспоминаниям, что люди, которые хорошо знали друг друга или встретились впервые, не могли наговориться. Мы были рады видеть и неутомимого заместителя председателя Совета ветеранов Великой Отечественной войны Зою Яковлевну Нардину с певучими подругами, и ветеранов, которые объединены местными обществами людей с ограниченными возможностями по здоровью. Ветеран никелевого завода, известный в прошлом комсорг, автор книги об истории норильского комсомола Владимир Попов сказал на прощанье, что все люди, которые собрались в праздничном зале в День города — это лучшие из норильчан, живая история Норильска. И молодым стоит уделить их рассказам и воспоминаниям как можно больше внимания.Ведущий специалист управления по работе с персоналом и социальной политике Лариса Петровна Баранова рассказала «Заполярке», что лично знает всех подопечных ветеранов. Каждый из них получил на память замечательные букеты и подарки. А тем, кто по состоянию здоровья не смог приехать на торжество, передали поздравления через родных. Среди них и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Николаевич Греков, которому 20 июля исполнилось 92 года! А самая старшая участница праздника в «Персоне» Мария Михайловна Кохан родилась в 1919 году. Благодаря заботам дочери, оптимизму и жизнелюбию она старается быть в ветеранском строю и не пропускать важные для ее души встречи.Ветераны, прощаясь с заботливыми организаторами, сердечно благодарили за доставленную радость и просили передать лучшие пожелания всем, кто был причастен к этом доброму делу: управлению корпоративных проектов, ТПО «Культура» Заполярного филиала «Норникеля».

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