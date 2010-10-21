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День Города

[Индекс номера 118 (21.07.2017)]

 Благовест 
Да будет храм!

В России сейчас повсеместно возводятся новые храмы, возрождаются древние обители. У православного народа душа радуется: раз страна храмами расцветает — значит, все к лучшему. О том, как обстоят дела с церковным строительством в нашем городе и других местах епархии мы расспросили у епископа Норильского и Туруханского Агафангела.
Cтроительство храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6. Съемка 20 июля 2017 года
Уважаемый владыка, вы недавно побывали с пастырским визитом и на юге, и на севере нашей епархии, лично убедились в результатах храмового строительства. Как обстоят дела?
– Наша епархия очень большая по территории, включает Таймыр, Туруханский район. Мне удалось милостью Божией пройти тысячи километров, и было радостно отметить, что у нас сегодня во многих местах уже построены храмы, а где–то планируем строить. В прошлом году мы возвели храм в Светлогорске, в Новоробном храм поставлен. В этом году начинается новая стройка в Снежногорске, уже определено место, есть проект, надеемся, что в следующем году и здесь храм поставим.
Епископ Агафангел
Для строительства всегда нужны немалые средства, где они изыскиваются?
– У нас все храмы строятся по–разному, есть наши благодетели в лице «Норникеля». А некоторые храмы возводятся на средства прихожан, как, например, храм Василия Мангазейского в Подкаменной Тунгуске, в поселке Бор. Он строился 10 лет силами жителей. Везде по–разному идет финансирование, но всегда от чистого и доброго христианского сердца. Например, в Бахте построен великолепный храм в старом русском стиле, благодаря известному поэту и писателю, промысловику Михаилу Тарковскому, у него есть и знаменитые родственники, с их помощью нашлись спонсоры в Москве.
А древний Свято–Троицкий монастырь в Туруханске, где вы в прежние годы были настоятелем, в каком он находится состоянии в год своего 360–летия?
– В последний мой визит мы встретились с администрацией Туруханского района, с его главой Олегом Игоревичем Шереметьевым. Мы поставили вопрос о том, что необходимо восстанавливать не только один храм, который сохранился наполовину, а полностью монастырский комплекс, в связи с этим мы просили выделить земли для монастыря. Сегодня его территория не соответствует дореволюционной, и на ней невозможно возвести монастырский комплекс. Надеюсь, что нас услышали. Мы будем готовить проект монастырского комплекса, куда бы вошел братский корпус, центр для паломников, которые приезжают поклониться мощам Василия Мангазейского, и также духовно–просветительский центр с воскресной школой и домовым храмом.
А что касается первого храмового комплекса в Норильске на улице Пушкина, 11, его завершили?
– Слава богу, да, я был более 20 лет тому назад среди участников начала его возведения. Сегодня у нас есть и храм Иоанна Предтечи, и кафедральный собор «Всех скорбящих Радость», епархиальное управление, духовно–просветительский центр с воскресной школой, библиотекой. Мы развиваемся, но уже не хватает территории в нашем комплексе на Пушкина, 11. И у нас все планы связаны с храмовым комплексом на Мира, 6. Еще года не прошло, как приступили к его строительству. Надеемся, что к концу года там уже будет стоять здание с отоплением, а потом начнется второй этап — внутренняя отделка, начало которому будет положено в этом году. И самая основная работа по внутреннему благоустройству — это роспись храма.
А что будет в помещениях рядом с храмом?
– Мы видим необходимость в расширении воскресной школы, пока недостаточно учебных классов на ул. Пушкина, 11. Планируем открыть и воскресную школу для детей–инвалидов, организовать музей, посвященный истории православия на Таймыре и новомученикам и исповедникам Церкви Русской, тем святым, которые были на территории современной Норильской и Туруханской епархии. В новое здание переедет часть епархиальных отделов.
В праздник города вы освятили в Норильске новый храм Святого равноапостольного князя Владимира...
– Он возведен на добровольные пожертвования по инициативе епархии и нашей полиции, с которой подписано соглашение о совместном сотрудничестве. В Красноярске при краевом ГУВД стоит храм–памятник Святого Димитрия Солунского. И теперь вот в Норильске появился второй храм–памятник, посвященный погибшим при исполнении своего служебного долга. Это очень почетно.
А будет ли храм в новом перинатальном центре?
– На стадии проектирования центра я обратился к губернатору с письмом, и было принято решение об открытии в этом центре часовни. Надеюсь, что когда строительство завершится, то будет определено помещение для нее.
А как в Оганере обстоят дела?
– Слава богу, в оганерской больнице есть храм, который можно посещать. Со временем будем и строить, место уже определено. Мы очень хотим познакомиться с реальными проектами строительства храмов по новым технологиям — модульных либо панельных. В Норильске есть такие дома, они зарекомендовали себя с хорошей стороны, и это не так дорого. В Оганере как раз хотим построить такой храм и, наверное, в малых населенных пунктах на Таймыре.
Расскажите, как в таймырских поселках идет строительство?
– В Карауле храм построен усердием главы села с помощью спонсоров. Проект заказывали старообрядцам. Возвели великолепный вместительный храм святых апостолов Петра и Павла. Осталось установить светильники, паникадило, добавить церковную утварь, и храм будет готов к великому освящению. Нам в недавней поездке на север епархии не удалось из–за тяжелой ледовой обстановки всего 100 километров добраться до Диксона, где несколько лет назад возвели храм святого Николая Чудотворца. А в Байкаловске не смогли выйти на берег из–за шторма, но общались по рации с главой, договорились, что установим там поклонный крест. Служили литургию в Карауле, в Усть–Порту, где возведен небольшой деревянный Свято–Георгиевский храм. Там установили стараниями семьи благодетелей такой достойный иконостас, что и в других городах не увидишь. В Карауле приняла участие в строительстве храма компания «Ванкорнефть». Мы благодарим Бога и наших помощников за то, что наши храмы строятся, ведь до революции в каждом населенном пункте были храмы или часовни, поклонные кресты, любое место было ими освящено.
А в аэропорту Норильска?
– Там после пожара в храме полным ходом идут восстановительные работы, помогают строители, которые ремонтируют взлетно–посадочную полосу. Надеемся, что в конце года храм будет открыт для посещений.
В Кайеркане и Талнахе?
– Мы понимаем, что храм в Кайеркане, где больше 20 тысяч населения, очень мал. Нам, по идее, нужен второй храм и в Талнахе, где приход очень активно развивается. Отец–настоятель попросил моего благословения открыть в Талнахе духовно–просветительский центр, сейчас решаем этот вопрос с администрацией. И жители сами будут принимать решение, где необходимо поставить второй храм.
Этим летом кафедральный Свято–Скорбященский собор закрыт на ремонт. Много там работы?
– Продолжается капитальный ремонт. Наша цель — расписать стены в храме, но есть проблемы — зимой появляется конденсат на стенах, и это, наверное, связно с несовершенной системой отопления в храме. И окна уже устарели, пропускали холод. Нам помогает «Норильский никель». Мы меняем окна, улучшаем систему отопления, меняем проводку — работы много. Мы к этому ремонту готовились целый год, и, надеюсь, что в итоге в храме будет тепло. Планируем, что на праздник Успения Богородицы в конце августа уже будем служить. А к росписи, если все будет хорошо, приступим в следующем году.
Владыка, а у вас есть мечта, связанная с храмовым строительством?
– В первую очередь необходимо завершить строительство храмового комплекса на улице Мира, 6, в основание которого Святейший Патриарх закладывал первый камень. Моя мечта — чтобы этот храмовый комплекс наполнился приходской жизнью.
А что за план сейчас находится на вашем рабочем столе?
– Это план раскладки плитки в новом храме на улице Мира, 6, пока подбираем варианты, чтобы было красиво. Мы хотим, чтобы наш храм был уникальным и в нем отражалась северная тема. Задумали создать удивительный иконостас с изображением уже прославленных святых, которые были на территории нашей епархии. По иконостасу можно будет экскурсию проводить. Есть и задумка сделать уникальное Распятие, за ним обычно рисуют город Иерусалим, а мы хотим, чтобы там была изображена Норильская Голгофа. Надеюсь, даст бог, мы доживем и это все увидим. От всей души хочу пожелать, чтобы город наш преображался, жил полноценной жизнью, и все задуманное было реализовано. Мне бы хотелось, чтобы люди здесь жили радостно и не забывали, что в наших руках будущее города. Желаю всем помощи Божией в трудах, а Норильску — процветания.

Ирина Даниленко
Фото автора и Дениса Кожевникова
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