[Индекс номера 118 (21.07.2017)]



Мысли вслух

Вместе мы всё сумеем

Сейчас невозможно составить точную модель развития событий в истории становления металлургического Норильска, проиграй в прошлом веке большевики битву за страну. Одно можно сказать с полной уверенностью — город–комбинат в любом случае был бы построен.

Панорама Большого металлургического завода. 1940–е годы В разработанном А. Сотниковым и Н. Урванцевым проекте перспективной разработки руд Норильского месторождения, который они сжато изложили в знаменитой работе, в конечном итоге представленной правительству Колчака, существовал план постройки города с больницей и школой, с магазинами и узкоколейной железной дорогой к Енисею. Судьба Норильска была предопределена, оставался лишь вопрос с его размерами и принадлежностью: на кого он, так сказать, должен был трудиться? В сотниковском варианте реальные сроки строительства горнорудного комплекса были короче. Как известно, в исторических советских реалиях проект «Норильск» долгие годы футболили, передавая из одного ведомства в другое, а с мертвой точки дело сдвинулось только в 1935–м. Заряженный личным энтузиазмом и подгоняемый родовой традицией, Саша Сотников был готов начать дело уже в 1920–м, и, похоже, что заинтересовавшийся Колчак пошел бы навстречу. Однако есть и обратная сторона деяний белогвардейского адмирала. Ведь не для изыскательских норильских целей он послал «на севера» знаковую для всех нас экспедицию... Колчак дал Сотникову и Урванцеву конкретные деловые поручения: провести гидрографическую съемку верховий Енисея с промером глубин и найти надежную угольную базу для бункерования флота. А какого флота? Флота Антанты, с чьей помощью адмирал рассчитывал получить необходимое ему вооружение, включая тяжелое. Зайди флот Антанты в самое сердце страны, поднявшись по Енисею к Красноярску, и Россия навеки бы оказалась разделенной на две части. Англичане никогда бы уже не ушли, воплотив давнюю мечту Запада на расчленение Российской империи. И вполне может быть, что такой Норильск работал бы на англичан и по сей день. В промрайоне наверняка не было бы полного цикла производства, только горнорудное. Дело в том, что тогда не существовало способа добровольно загнать «на севера» огромное количество строителей. Принудительный, памятно–трагический способ нашла, как известно, советская власть. Полному циклу мог помешать и печальный металлургический опыт династии Сотниковых. Таким образом, из Норильска водой в небольших объемах вывозилась бы необработанная руда. Вполне возможно, что по мере понимания того, что подобный комплекс пирометаллургии на тесном материке не разместишь, здесь появился бы и завод, однако в целом Норильск никогда не приобрел бы сегодняшнего стратегического для страны и мира значения. Авраамий Завенягин на строительстве ТЭЦ. Начало 1940–х годов Город–завод. Мы рождались долго и сложно. Целых двадцать два года понадобилось, чтобы от энтузиазма первых серьезных экспедиций наконец–то перейти к отгрузке товарного никеля, все–таки не успев к началу войны... И все это время зарождающиеся комбинат и город вместе учились жить и работать в Арктике. Мы, за отсутствием чужого, учились исключительно на своем опыте, приобретаемом с огромными трудностями и совершая ошибку за ошибкой. Что вполне объяснимо. Никто не знал, какими способами и где нужно строить, как бороться с пургой и морозами в промзоне, какая нужна железная дорога и как придется ее содержать... Какие нужны автотранспорт, горная и строительная техника, технологии добычи руды и строительства. Но постепенно в Норильске начали появляться специалисты, чаще всего подневольные, их становилось всё больше и больше. Приходя на место рытья огромного котлована под здание первого завода, который позднее назвали никелевым, такой спец сразу заявлял: «Какого черта вы годами ковыряете мерзлоту кирками, вместо того чтобы предварительно отогревать её электричеством?». Подобные примеры можно приводить бесконечно. С каждым годом руководителям становилось все более очевидно: тут нужны не толпы неквалифицированных заключенных с ломами и кирками, а тяжелая техника, особые северные технологии, научная и творческая мысль, а значит, как можно большее количество специалистов. Система лагерей не эффективна. И первым это увидел Завенягин. Он понял, что расконвоированным спецам, коих позже можно и нужно бы оставить здесь, взамен нужны хоть какие–то элементы нормального быта. И параллельно с заводом начал строить город. Качественный, красивый, но очень дорогой и медленно растущий. Быстрое жилье, которое понадобилось очень скоро, не строилось вообще, потому что и сам Авраамий Павлович, будучи частью системы, не мог осознать, а уж тем более предположить вслух, что лагеря в таком количестве не нужны. Раз уж специалистов приходится хитростью переводить на бесконвойное содержание, то почему бы их не приво- зить сюда вольным образом? Да, по приказу партии, но за хорошую зарплату и льготы. А уж там, где требуется грубая физическая сила, можно обходиться малой численностью подневольных, причем из числа действительно виновных, настоящих преступников. Не нужен такой массив зэков! Ничего этого Завенягин декларировать, конечно, не мог. Он просто знал: нужно жилье для вольных специалистов, которых будет становиться все больше. А вот о жилье для вольных рабочих подумал только так часто охаиваемый Хрущев. Комбинат–город. С возведением жилых массивов вышла та же история — никто не представлял, как строить на Севере. Понадобилось создать целый проектный институт, собственный, работающий и на комбинат, и на город. То, что осваивалось на комбинате, использовалось в городском строительстве, и наоборот. Новые технологии, проектные решения рождались в муках. Ускоренно строили воздушные мосты. Намучались с местом для аэропорта. Постепенно отказались от навигации по мелководной реке Пясине. Мы раньше Москвы поняли значение для серьезного северного производства железных дорог, сами отработав методы и технологии их использования. А после внезапного прекращения строительства трансполярной магистрали стащили в Норильск рельсы со всех участков стройки 503, куда только смогли дотянуться. Мы по всей стране собирали нужное, я помню старый демидовский прокатный стан на механическом заводе. Там же начали делать всё, что требуется в условиях дискретного снабжения предвоенной и военной поры: от ложек и детских колясок до самоходных барж. Как укладывать и содержать на вечной мерзлоте автодороги, рассчитывать теплопотери зданий и сооружений, ставить надежные фундаменты, защищая грунты от растепления теплотрассами? На Севастопольской слой накопленного за целую эпоху асфальта местами достиг трех метров, пока просадка улицы не остановилась. А на улице Талнахской длинный участок вдоль «китайской стены», экспериментально выложенный бетоном, отлично держится по сей день. С фундаментами вообще сущий кошмар. Целый коллектив норильских специалистов получил Ленинскую премию за разработку методов свайного фундирования, даже улицу назвали их почетным званием, именем Лауреатов... И надо же было такому случиться, что именно на этой улице то самое фундирование не выдержало нелегкой борьбы с мерзлотой — целая сторона, ряд девятиэтажек, была снесена под корень. Комбинат и город неразрывны. Обучение жизни в северном симбиозе — процесс бесконечный. Сколько тут живешь, столько и учись. Было время ледокольных проводок, наступило время собственного флота сухогрузов ледового класса, которые возят как продукцию «Норникеля», так и продукты для горожан. Знаете, в чем главная особенность Норильского промрайона? Эластичность. Понимание того, что условия могут измениться. За крепкими морозам придут затяжные пурги, которые могут смениться полной истеричностью погоды, а вроде бы освободившееся ото льдов Карское море может затянуть паковым льдом. Что же, тогда у нас появятся свои ледоколы. Но комбинат–город будет жить и работать на благо страны. Вы спросите: а долго? Отвечаю: очень. Стоит посмотреть на карту и увидеть, что Норильск стоит на огромном разломе плато, сейчас мы выбираем из земли то, что наиболее доступно по уровню развития технологий. Это гигантское плато таит в себе столько сокровищ, что дай бог человечеству освоить хотя бы половину до глобальных библейских испытаний. В подтверждение тому и в завершение приведу последний пример. В двадцатых годах Урванцев обследовал ущелье Угольного ручья, отделив зерна от плевел так, как позволяли ему методики и отпущенное время. Начались разработки. Но уже в 1930–м заведующий геологоразведочным бюро А. Воронцов там же открывает крупное рудное тело, после чего оказалось целесообразным не только эксплуатировать месторождения, но и строить прямо на месте металлургический комбинат. Одновременно он выдвинул обвинения Урванцеву: мол, недоглядел мэтр... Но к шестидесятым годам жила истощилась настолько, что город–комбинат спасли только месторождения Талнаха. И вот что удивительно, много позже директор Джонсон Хагажеев объявил о перезапуске месторождения «Норильск–1», где снова обнаружились новые рудные тела! Разработка их ведется и сейчас. Здесь кругом какая–нибудь руда. Просто мы не знаем глубину залегания и пока не умеем ее достать. Ничего, сумеем. Вместе мы всё сумеем.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В разработанном А. Сотниковым и Н. Урванцевым проекте перспективной разработки руд Норильского месторождения, который они сжато изложили в знаменитой работе, в конечном итоге представленной правительству Колчака, существовал план постройки города с больницей и школой, с магазинами и узкоколейной железной дорогой к Енисею. Судьба Норильска была предопределена, оставался лишь вопрос с его размерами и принадлежностью: на кого он, так сказать, должен был трудиться?В сотниковском варианте реальные сроки строительства горнорудного комплекса были короче. Как известно, в исторических советских реалиях проект «Норильск» долгие годы футболили, передавая из одного ведомства в другое, а с мертвой точки дело сдвинулось только в 1935–м. Заряженный личным энтузиазмом и подгоняемый родовой традицией, Саша Сотников был готов начать дело уже в 1920–м, и, похоже, что заинтересовавшийся Колчак пошел бы навстречу. Однако есть и обратная сторона деяний белогвардейского адмирала. Ведь не для изыскательских норильских целей он послал «на севера» знаковую для всех нас экспедицию... Колчак дал Сотникову и Урванцеву конкретные деловые поручения: провести гидрографическую съемку верховий Енисея с промером глубин и найти надежную угольную базу для бункерования флота. А какого флота? Флота Антанты, с чьей помощью адмирал рассчитывал получить необходимое ему вооружение, включая тяжелое. Зайди флот Антанты в самое сердце страны, поднявшись по Енисею к Красноярску, и Россия навеки бы оказалась разделенной на две части. Англичане никогда бы уже не ушли, воплотив давнюю мечту Запада на расчленение Российской империи.И вполне может быть, что такой Норильск работал бы на англичан и по сей день. В промрайоне наверняка не было бы полного цикла производства, только горнорудное. Дело в том, что тогда не существовало способа добровольно загнать «на севера» огромное количество строителей. Принудительный, памятно–трагический способ нашла, как известно, советская власть. Полному циклу мог помешать и печальный металлургический опыт династии Сотниковых. Таким образом, из Норильска водой в небольших объемах вывозилась бы необработанная руда. Вполне возможно, что по мере понимания того, что подобный комплекс пирометаллургии на тесном материке не разместишь, здесь появился бы и завод, однако в целом Норильск никогда не приобрел бы сегодняшнего стратегического для страны и мира значения.Город–завод. Мы рождались долго и сложно. Целых двадцать два года понадобилось, чтобы от энтузиазма первых серьезных экспедиций наконец–то перейти к отгрузке товарного никеля, все–таки не успев к началу войны... И все это время зарождающиеся комбинат и город вместе учились жить и работать в Арктике. Мы, за отсутствием чужого, учились исключительно на своем опыте, приобретаемом с огромными трудностями и совершая ошибку за ошибкой. Что вполне объяснимо. Никто не знал, какими способами и где нужно строить, как бороться с пургой и морозами в промзоне, какая нужна железная дорога и как придется ее содержать... Какие нужны автотранспорт, горная и строительная техника, технологии добычи руды и строительства.Но постепенно в Норильске начали появляться специалисты, чаще всего подневольные, их становилось всё больше и больше. Приходя на место рытья огромного котлована под здание первого завода, который позднее назвали никелевым, такой спец сразу заявлял: «Какого черта вы годами ковыряете мерзлоту кирками, вместо того чтобы предварительно отогревать её электричеством?». Подобные примеры можно приводить бесконечно. С каждым годом руководителям становилось все более очевидно: тут нужны не толпы неквалифицированных заключенных с ломами и кирками, а тяжелая техника, особые северные технологии, научная и творческая мысль, а значит, как можно большее количество специалистов. Система лагерей не эффективна.И первым это увидел Завенягин. Он понял, что расконвоированным спецам, коих позже можно и нужно бы оставить здесь, взамен нужны хоть какие–то элементы нормального быта. И параллельно с заводом начал строить город. Качественный, красивый, но очень дорогой и медленно растущий. Быстрое жилье, которое понадобилось очень скоро, не строилось вообще, потому что и сам Авраамий Павлович, будучи частью системы, не мог осознать, а уж тем более предположить вслух, что лагеря в таком количестве не нужны. Раз уж специалистов приходится хитростью переводить на бесконвойное содержание, то почему бы их не приво-зить сюда вольным образом? Да, по приказу партии, но за хорошую зарплату и льготы. А уж там, где требуется грубая физическая сила, можно обходиться малой численностью подневольных, причем из числа действительно виновных, настоящих преступников. Не нужен такой массив зэков! Ничего этого Завенягин декларировать, конечно, не мог. Он просто знал: нужно жилье для вольных специалистов, которых будет становиться все больше. А вот о жилье для вольных рабочих подумал только так часто охаиваемый Хрущев.Комбинат–город. С возведением жилых массивов вышла та же история — никто не представлял, как строить на Севере. Понадобилось создать целый проектный институт, собственный, работающий и на комбинат, и на город. То, что осваивалось на комбинате, использовалось в городском строительстве, и наоборот. Новые технологии, проектные решения рождались в муках. Ускоренно строили воздушные мосты. Намучались с местом для аэропорта. Постепенно отказались от навигации по мелководной реке Пясине. Мы раньше Москвы поняли значение для серьезного северного производства железных дорог, сами отработав методы и технологии их использования. А после внезапного прекращения строительства трансполярной магистрали стащили в Норильск рельсы со всех участков стройки 503, куда только смогли дотянуться. Мы по всей стране собирали нужное, я помню старый демидовский прокатный стан на механическом заводе. Там же начали делать всё, что требуется в условиях дискретного снабжения предвоенной и военной поры: от ложек и детских колясок до самоходных барж.Как укладывать и содержать на вечной мерзлоте автодороги, рассчитывать теплопотери зданий и сооружений, ставить надежные фундаменты, защищая грунты от растепления теплотрассами? На Севастопольской слой накопленного за целую эпоху асфальта местами достиг трех метров, пока просадка улицы не остановилась. А на улице Талнахской длинный участок вдоль «китайской стены», экспериментально выложенный бетоном, отлично держится по сей день. С фундаментами вообще сущий кошмар. Целый коллектив норильских специалистов получил Ленинскую премию за разработку методов свайного фундирования, даже улицу назвали их почетным званием, именем Лауреатов... И надо же было такому случиться, что именно на этой улице то самое фундирование не выдержало нелегкой борьбы с мерзлотой — целая сторона, ряд девятиэтажек, была снесена под корень.Комбинат и город неразрывны. Обучение жизни в северном симбиозе — процесс бесконечный. Сколько тут живешь, столько и учись. Было время ледокольных проводок, наступило время собственного флота сухогрузов ледового класса, которые возят как продукцию «Норникеля», так и продукты для горожан.Знаете, в чем главная особенность Норильского промрайона? Эластичность. Понимание того, что условия могут измениться. За крепкими морозам придут затяжные пурги, которые могут смениться полной истеричностью погоды, а вроде бы освободившееся ото льдов Карское море может затянуть паковым льдом. Что же, тогда у нас появятся свои ледоколы.Но комбинат–город будет жить и работать на благо страны. Вы спросите: а долго? Отвечаю: очень. Стоит посмотреть на карту и увидеть, что Норильск стоит на огромном разломе плато, сейчас мы выбираем из земли то, что наиболее доступно по уровню развития технологий. Это гигантское плато таит в себе столько сокровищ, что дай бог человечеству освоить хотя бы половину до глобальных библейских испытаний. В подтверждение тому и в завершение приведу последний пример.В двадцатых годах Урванцев обследовал ущелье Угольного ручья, отделив зерна от плевел так, как позволяли ему методики и отпущенное время. Начались разработки. Но уже в 1930–м заведующий геологоразведочным бюро А. Воронцов там же открывает крупное рудное тело, после чего оказалось целесообразным не только эксплуатировать месторождения, но и строить прямо на месте металлургический комбинат. Одновременно он выдвинул обвинения Урванцеву: мол, недоглядел мэтр... Но к шестидесятым годам жила истощилась настолько, что город–комбинат спасли только месторождения Талнаха. И вот что удивительно, много позже директор Джонсон Хагажеев объявил о перезапуске месторождения «Норильск–1», где снова обнаружились новые рудные тела! Разработка их ведется и сейчас.Здесь кругом какая–нибудь руда. Просто мы не знаем глубину залегания и пока не умеем ее достать. Ничего, сумеем. Вместе мы всё сумеем.

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