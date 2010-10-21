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День Города

[Индекс номера 118 (21.07.2017)]

 Навигация 
С ветерком

На Норилке успешно прошло тестирование двух новых пассажирских катеров, которые в дальнейшем будут перевозить горожан на Ламу.
Стать его участниками могли все желающие. Добровольным испытателям в количестве 44 человек на один катер предлагалось совершить кратковременную прогулку на судне в качестве балласта и оценить технические возможности и комфортабельность катера. Такие тестирования проводятся для того, чтобы проверить работу приборов и приложений катера, оценить скорость, глубину проседания в воду при полной или неполной загрузке и так далее. Проще говоря, такие тесты позволяют понять, как будет вести себя судно на воде.
Напомним, «Норникель» заключил договор на покупку новых катеров в 2017 году. Компания подписала договор на сумму 200 миллионов рублей с Костромским судомеханическим заводом на покупку пяти речных катеров. Новые суда должны заменить устаревшие катера типа «Заря» и «Луч», которые ранее доставляли норильчан к базам отдыха на озере Лама.
Пассажирский водометный катер КС–162 — уникальная разработка КБ ОАО «Костромской судомеханический завод». От прочих его отличают высокая степень надежности, высокая скорость хода, практичная и удобная внутренняя отделка и отличная обзорность. Пассажирский салон вмещает 44 человека, габаритная длина — 21,45 метра, габаритная ширина — 3,25 метра. Новые катера оснащены двумя двигателями ЯМЗ 53602–70КС, которые при испытаниях показали скорость хода при полном водоизмещении — 44 км/час, при порожнем — 48 км/час.
Пульт управления катером оборудован современными средствами навигации и связи. Для экипажа предусмотрена удобная и просторная рубка с мягкими диванами. Защищенность движительно–рулевого комплекса, отсутствие выступающих частей на днище, применение донного (туннельного) холодильника в системе охлаждения двигателей дают возможность применять катер на реках с перекатами, малыми глубинами, засоренным фарватером и на реках с сильным течением. Небольшая осадка катера и его способность производить посадку людей с необорудованного берега делают его идеальным транспортным средством для участков рек с ограниченными условиями для судоходства. КС–ка может работать в условиях температуры наружного воздуха от минус 12 до плюс 40 градусов и относительной влажности до 70% при температуре 25 градусов.
Тестовая поездка на катерах удалась. Высадившиеся на берег испытатели делились впечатлениями и фото. То тут, то там звучало: «Хорошо, но мало!», «Было круто! Зовите еще!», «Все понравилось! Спасибо!».

Наталья Черкашина
Фото Дениса Кожевникова
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