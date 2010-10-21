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День Города

[Индекс номера 119 (25.07.2017)]

Качественно и в срок

В аэропорту «Норильск» завершены работы по монтажу бетонного покрытия взлетно-посадочной полосы, но до посадки первого «Боинга» рабочим еще предстоит потрудиться.
Ход работ на ВПП обсудили на заседании оперативного штаба под председательством главы города Олега Курилова. Также были затронуты вопросы, касающиеся перевозки грузов, пассажиров, наличия авиабилетов.
Сергей Старостин, руководитель проекта ООО «Трансстроймеханизация», отметил, что основные работы, требующие наибольших трудозатрат и хорошей погоды, выполнены.
— На данный момент полностью завершили бетонирование основного полотна (1020 метров), осталось выполнить отсыпку обочины, монтаж светосигнального оборудования. Сейчас бетон набирает прочность. К концу этой недели будет сделан разделительный пандус между отремонтированной частью взлетки и старым покрытием, — сообщил Сергей Старостин.
Андрей Никифоров, генеральный директор ООО «Аэропорт «Норильск», сообщил, что все рейсы выполняются строго по расписанию и никаких предпосылок к сбоям в системе авиаперевозок нет. Специалисты аэропорта готовятся к приему больших судов, которые прилетят в Норильск ориентировочно 18 сентября, потому что 15 сентября на полосу будут выданы сертификат качества и разрешительные документы на эксплуатацию, а 16 и 17 сентября планируется провести завершающие процедуры.
Оксана Алдаева, консультант норильского горсовета, секретарь оперативного штаба, ситуацию с авиабилетами, находящимися в свободной продаже, охарактеризовала как стабильно напряженную, но таковой она является каждое лето в период массовых отпусков. На середину июля билеты были раскуплены в феврале–апреле, когда стартовало три волны продаж, а сейчас есть билеты на любые даты, за редким исключением. В июле напряженность с билетами была связана еще и с возвращением детей из оздоровительных лагерей Анапы и Красноярского края и отправлением туда новой смены.
Груз 200 из Норильска отправили 19 раз, с родственниками работа ведется постоянно, никаких проблем здесь не возникает.
Осмотр обновленного полотна ВПП
Олег Курилов, осмотрев весь отремонтированный участок полосы, выразил удовлетворение выполненным объемом работ:
— Мы постоянно проводим совещания оперативного штаба, чтобы решать все возникающие здесь вопросы. Конечно, переживали из–за прогноза погоды. Июнь выдался дождливым, а бетон должен набрать определенную твердость. Но в июле погода нас не подвела, и подрядчики успели полностью положить бетонное полотно взлетно–посадочной полосы. Сейчас предстоит смонтировать светосигнальное оборудование и водоотводные каналы. Это более мелкие работы, которые, безусловно, требуют внимания, но за само полотно взлетно–посадочной полосы переживать уже не надо.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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В аэропорту «Норильск» завершены работы по монтажу бетонного покрытия взлетно-посадочной полосы, но до посадки первого «Боинга» рабочим еще предстоит потрудиться.

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