[Индекс номера 119 (25.07.2017)]



Происшествия

ЧП с маршруткой

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал подробную информацию об этом инциденте и поручил главному следственному управлению следственного комитета РФ по Красноярскому краю провести по данному факту процессуальную проверку.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям водителя по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, инцидент произошел в субботу, 22 июля. 48–летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ не отследил вход и выход пассажиров и начал движение, когда женщина с ребенком садились в автобус. Двери захлопнулись, четырехлетней девочке защемило ногу, причем сам ребенок остался снаружи, а автобус поехал, потащив малышку за собой по асфальту. Лишь после того как очевидцы побежали за маршруткой, водитель остановился. Ребенку была оказана медицинская помощь. Валерий Цыбульский По словам Валерия Цыбульского, заместителя начальника управления городского хозяйства по транспорту и дорожной деятельности, сейчас по итогам этого ДТП все инспектирующие органы — прокуратура, ГИБДД, транспортная инспекция, управление городского хозяйства — проводят проверку. Все выводы будут сделаны по итогам расследования, и тогда же будет принято решение о продлении контракта с перевозчиком в рамках исполнения муниципального заказа по перевозке пассажиров по 27–му маршруту. В настоящее время пассажирскими перевозками по этому маршруту занимается предприятие ООО «Атлантида». Ранее таких ЧП у перевозчика, по словам Валерия Цыбульского, не происходило. Договор на оказание услуг заключен с муниципалитетом в 2014 году. До этого предприятие также занималось перевозками по Талнаху. Если по итогам расследования будет принято решение о лишении лицензии перевозчика, то администрация расторгнет договор на выполнение пассажироперевозок. По факту случившегося проверку компании проводит и заполярный отдел Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора. — В первую очередь, — говорит начальник отдела Александр Кровяков, – мы проверяем водителя: когда проходил медосмотр, было ли периодическое медосвидетельствование, в каком часу работы произошло ДТП. Проверят и само транспортное средство: когда оно проходило техническое обслуживание, кто выпускал на линию и в каком состоянии, проведут опрос лиц, ответственных за выход автобусов на линию. Результаты проверки передадут в администрацию и прокуратуру. Не исключено, что перевозчик окажет пострадавшей материальную и моральную помощь. При осмотре автобуса сотрудниками ГИБДД выяснилось, что в салоне отсутствовало одно пассажирское место. Как объяснил сам водитель, связано это с тем, что он ремонтировал двигатель, а сиденье мешало работе, поэтому его пришлось убрать. Обратно поставить не успел. В этом есть вина как самого водителя, так и ответственного человека, который выпустил автобус на линию. Что касается лишения перевозчика лицензии, то таких прецедентов, по словам Александра Кровякова, не было даже в случаях более тяжелых дорожно–транспортных происшествий, с большим количеством пострадавших. Что касается этой ситуации, то окончательное решение примет суд. Александр Петренко, директор ООО «Атлантида», компании–перевозчика, пояснил, что сейчас предприятие совместно с ГИБДД проводит служебное расследование. Водитель характеризуется как профессионал с большим водительским стажем. По предварительным выводам, причиной ЧП стал пресловутый человеческий фактор. Автобус находился в хорошем техническом состоянии, с начала смены и до момента ДТП водитель отработал всего около полутора часов. На линию вышел после медосмотра. На здоровье не жаловался. — Окончательные выводы будем делать по результатам проверок, но скорее всего будем увольнять, — пояснил Александр Петренко. — Несколькими месяцами ранее у этого водителя возник конфликт с пассажиром из–за того, что не оказалось размена. Других претензий к водителю нет. Состояние девочки уже лучше. Она с мамой находится дома. Но встретиться с виновниками ЧП смогут позже, как отойдут от произошедшего. В полной растерянности и сам Андрей Андрущенко, водитель злополучного рейса, он говорит, что не может точно сказать, что произошло. По его словам, это ЧП стало для него полной неожиданностью. — Я до сих пор не могу прийти в себя. Шел по графику. Ничего не предвещало беды. Обещаю родителям девочки помочь чем смогу. Я прошу прощения за то, что случилось, и очень переживаю по этому поводу. Простите, — сказал он в завершение. В ГИБДД пояснили, что в отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», которая влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Кроме того, сотрудники ГИБДД составили ряд административных материалов за нарушение правил эксплуатации транспортного средства. Владельцу автотранспортного предприятия вынесено представление на аннулирование регистрации транспортного средства в случае неустранения нарушений в установленный срок. Александр Бастрыкин Тем временем председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал подробную информацию об этом инциденте и поручил главному следственному управлению следственного комитета РФ по Красноярскому краю провести по этому факту процессуальную проверку. В ее рамках будут установлены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям водителя.

Справка За 6 месяцев 2017 года с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет зарегистрировано 17 дорожно–транспортных происшествий, погибших нет. Травмы различной степени тяжести получили 21 человек, из них 8 — пешеходов, 13 — пассажиров. Подобное ЧП — не первый факт халатного отношения водителей маршрутных автобусов. В феврале этого года также из–за торопливости пострадал несовершеннолетний пассажир, получив закрытый перелом правого предплечья. Тогда инцидент произошел с маршрутным автобусом № 27К. В салоне все сидячие места были заняты, поэтому школьник находился в передней части автобуса, стоял, держась за горизонтальный поручень. В районе дома № 39 на улице Рудной автобус подбросило на искусственной неровности, ребенок не смог удержаться и ударился правой рукой о крепление поручня. В детской поликлинике ему был поставлен диагноз: закрытый перелом правого предплечья.

Наталья Черкашина Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В рамках проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям водителя по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Напомним, инцидент произошел в субботу, 22 июля. 48–летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ не отследил вход и выход пассажиров и начал движение, когда женщина с ребенком садились в автобус. Двери захлопнулись, четырехлетней девочке защемило ногу, причем сам ребенок остался снаружи, а автобус поехал, потащив малышку за собой по асфальту. Лишь после того как очевидцы побежали за маршруткой, водитель остановился. Ребенку была оказана медицинская помощь.По словам, сейчас по итогам этого ДТП все инспектирующие органы — прокуратура, ГИБДД, транспортная инспекция, управление городского хозяйства — проводят проверку. Все выводы будут сделаны по итогам расследования, и тогда же будет принято решение о продлении контракта с перевозчиком в рамках исполнения муниципального заказа по перевозке пассажиров по 27–му маршруту. В настоящее время пассажирскими перевозками по этому маршруту занимается предприятие ООО «Атлантида». Ранее таких ЧП у перевозчика, по словам Валерия Цыбульского, не происходило. Договор на оказание услуг заключен с муниципалитетом в 2014 году. До этого предприятие также занималось перевозками по Талнаху.Если по итогам расследования будет принято решение о лишении лицензии перевозчика, то администрация расторгнет договор на выполнение пассажироперевозок.По факту случившегося проверку компании проводит и заполярный отдел Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.— В первую очередь, — говорит, – мы проверяем водителя: когда проходил медосмотр, было ли периодическое медосвидетельствование, в каком часу работы произошло ДТП. Проверят и само транспортное средство: когда оно проходило техническое обслуживание, кто выпускал на линию и в каком состоянии, проведут опрос лиц, ответственных за выход автобусов на линию. Результаты проверки передадут в администрацию и прокуратуру.Не исключено, что перевозчик окажет пострадавшей материальную и моральную помощь.При осмотре автобуса сотрудниками ГИБДД выяснилось, что в салоне отсутствовало одно пассажирское место. Как объяснил сам водитель, связано это с тем, что он ремонтировал двигатель, а сиденье мешало работе, поэтому его пришлось убрать. Обратно поставить не успел. В этом есть вина как самого водителя, так и ответственного человека, который выпустил автобус на линию.Что касается лишения перевозчика лицензии, то таких прецедентов, по словам Александра Кровякова, не было даже в случаях более тяжелых дорожно–транспортных происшествий, с большим количеством пострадавших. Что касается этой ситуации, то окончательное решение примет суд., компании–перевозчика, пояснил, что сейчас предприятие совместно с ГИБДД проводит служебное расследование. Водитель характеризуется как профессионал с большим водительским стажем. По предварительным выводам, причиной ЧП стал пресловутый человеческий фактор. Автобус находился в хорошем техническом состоянии, с начала смены и до момента ДТП водитель отработал всего около полутора часов. На линию вышел после медосмотра. На здоровье не жаловался.— Окончательные выводы будем делать по результатам проверок, но скорее всего будем увольнять, — пояснил Александр Петренко. — Несколькими месяцами ранее у этого водителя возник конфликт с пассажиром из–за того, что не оказалось размена. Других претензий к водителю нет.Состояние девочки уже лучше. Она с мамой находится дома. Но встретиться с виновниками ЧП смогут позже, как отойдут от произошедшего.В полной растерянности и сам, он говорит, что не может точно сказать, что произошло. По его словам, это ЧП стало для него полной неожиданностью.— Я до сих пор не могу прийти в себя. Шел по графику. Ничего не предвещало беды. Обещаю родителям девочки помочь чем смогу. Я прошу прощения за то, что случилось, и очень переживаю по этому поводу. Простите, — сказал он в завершение.В ГИБДД пояснили, что в отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», которая влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Кроме того, сотрудники ГИБДД составили ряд административных материалов за нарушение правил эксплуатации транспортного средства. Владельцу автотранспортного предприятия вынесено представление на аннулирование регистрации транспортного средства в случае неустранения нарушений в установленный срок.Тем временем председательзатребовал подробную информацию об этом инциденте и поручил главному следственному управлению следственного комитета РФ по Красноярскому краю провести по этому факту процессуальную проверку. В ее рамках будут установлены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям водителя.

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