[Индекс номера 119 (25.07.2017)]



Ремонты

А у нас во дворе

До середины сентября в Большом Норильске планируется благоустроить 36 дворов.

Александр Пестряков, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству НГСД, и Татьяна Шульгина, и. о. начальника ЖКХ, оценили, как продвигаются работы по благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование городской современной среды». Программа начала работать в этом году, и ее действие продлится до 2022 года. Для ее исполнения задействованы федеральные, краевые и муниципальные средства, а также средства собственников квартир. По словам Татьяны Шульгиной, львиная доля финансирования ложится на плечи Федерации, чуть меньше выделяет край, доля софинансирования муниципалитета составляет один процент, два процента от общей стоимости работ — это средства собственников жилья. Сейчас органы местного самоуправления формируют программу на 2018–2022 годы. Управляющие компании проводят инвентаризацию всех дворовых территорий и составляют на них паспорта. В этом году в рамках программы будут благоустроены 36 дворов. Еще один двор на Первомайской, 3, перешел в программу следующего года. Этим летом запланировано: асфальтировка придомовых территорий, замена старых светильников на энергосберегающие, установка урн и скамеек. В 22 дворах будет положен асфальт, в остальных — установлены светильники, лавочки и урны. В настоящее время приведены в порядок дворы на Советской, 6 и 8; Ленинском пр., 28; Московской, 3; Ленинградской, 12а; а также на Комсомольской, 34–36. В Талнахе уже вовсю идут работы по озеленению и установке площадок. Благоустройство дворов планируется завершить к середине сентября. — Чтобы подать заявку на участие в программе, собственникам жилья нужно обратиться в свою управляющую компанию, — говорит Татьяна Шульгина. — Хочу подчеркнуть, что одного обращения от многоквартирного дома для участия в программе по благоустройству недостаточно, — поясняет Александр Пестряков. — Не единожды было так, что гражданин приходит в управляющую компанию и говорит, что жителям во дворе нужна детская площадка. Площадку устанавливают, а некоторое время спустя приходят другие активисты из этого же дома и начинают возмущаться, что площадка им совсем не нужна. Чтобы не возникало таких прецедентов, окончательное решение должно приниматься на собрании собственников жилья, которое будет признано состоявшимся, если за благоустройство территории проголосует 50 процентов плюс один голос. После того как состоялось голосование жильцов, двор включат в программу по благоустройству. Кроме этого собственникам жилья нужно дать свое согласие на софинансирование работ по благоустройству, выбрав один из двух предложенных перечней: минимальный или дополнительный. Если собственники приняли решение провести обустройство двора по минимальному перечню, а он включает: асфальтировку, установку скамеек, урн, замену светильников и так далее, то доля софинансирования работ составляет два процента. Если выбрали дополнительный перечень, то жильцы могут рассчитывать на устройство новых площадок под сбор мусора, озеленение и установку новых детских площадок. Так, в районе Талнах четыре двора проголосовали за дополнительный перечень работ. И в течение лета во дворах на Полярной, 9, Горняков, 15 и 17, Маслова, 6, будут выполнены работы по озеленению, а на Дудинской, 3, будет установлена детская площадка. В Норильске, во дворе на Комсомольской, 34–36, жильцы выбрали минимальный перечень, и работы здесь будут выполнены по минимуму. Здесь уже заасфальтировано 750 квадратных метров придомовой территории, в ближайшее время будут заменены на энергосберегающие четыре старых светильника, установлено пять скамеек и десять урн. Объем софинансирования по этому двору составил один миллион 533 тысячи рублей. Всего на 36 дворов будет потрачено порядка 39 миллионов рублей. Изначально в управляющие компании обратились 67 инициативных граждан с просьбой включить их дворы в программу по благоустройству. Почти половина потенциальных участников отсеялась только потому, что не состоялись собрания собственников жилья. Вообще, как только поднимается вопрос софинансирования собственниками жилья работ по благоустройству территорий, у жильцов сразу же теряется всякий интерес к облагораживанию своих дворов. Между тем, по подсчетам специалистов ЖКХ, суммы на софинансирование не такие уж большие. Жители двора на Комсомольской, 34–36, согласились на участие в этой программе только потому, что управляющая компания взяла все расходы на себя, и два процента, которые необходимы на софинансирование программы со стороны жильцов, УК компенсирует за счет собственной прибыли, а точнее — за счет той платы, которую собственники вносят за жилищные услуги. К слову, в среднем установка энергосберегающих светильников с одной квартиры обходится примерно в 20 копеек, а асфальтировка примерно в 500–600 рублей. — Жильцам многоквартирных домов, которые хотят изменить свой двор к лучшему, уже сейчас стоит об этом побеспокоиться, — призывает Татьяна Шульгина. — Для этого необходимо обратиться в свою управляющую компанию, провести собрание собственников жилья, дать свое согласие на участие в программе и выбрать перечень необходимых работ. По словам Александра Пестрякова, норильские дворы находятся в достаточно запущенном состоянии, так как давно не ремонтировались. Благодаря действующим программам благоустройства появилась надежда привести большую часть дворов в надлежащее состояние.

Наталья Черкашина Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда , оценили, как продвигаются работы по благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование городской современной среды». Программа начала работать в этом году, и ее действие продлится до 2022 года. Для ее исполнения задействованы федеральные, краевые и муниципальные средства, а также средства собственников квартир.По словам Татьяны Шульгиной, львиная доля финансирования ложится на плечи Федерации, чуть меньше выделяет край, доля софинансирования муниципалитета составляет один процент, два процента от общей стоимости работ — это средства собственников жилья. Сейчас органы местного самоуправления формируют программу на 2018–2022 годы. Управляющие компании проводят инвентаризацию всех дворовых территорий и составляют на них паспорта.В этом году в рамках программы будут благоустроены 36 дворов. Еще один двор на Первомайской, 3, перешел в программу следующего года. Этим летом запланировано: асфальтировка придомовых территорий, замена старых светильников на энергосберегающие, установка урн и скамеек. В 22 дворах будет положен асфальт, в остальных — установлены светильники, лавочки и урны.В настоящее время приведены в порядок дворы на Советской, 6 и 8; Ленинском пр., 28; Московской, 3; Ленинградской, 12а; а также на Комсомольской, 34–36. В Талнахе уже вовсю идут работы по озеленению и установке площадок. Благоустройство дворов планируется завершить к середине сентября.— Чтобы подать заявку на участие в программе, собственникам жилья нужно обратиться в свою управляющую компанию, — говорит Татьяна Шульгина.— Хочу подчеркнуть, что одного обращения от многоквартирного дома для участия в программе по благоустройству недостаточно, — поясняет Александр Пестряков. — Не единожды было так, что гражданин приходит в управляющую компанию и говорит, что жителям во дворе нужна детская площадка. Площадку устанавливают, а некоторое время спустя приходят другие активисты из этого же дома и начинают возмущаться, что площадка им совсем не нужна. Чтобы не возникало таких прецедентов, окончательное решение должно приниматься на собрании собственников жилья, которое будет признано состоявшимся, если за благоустройство территории проголосует 50 процентов плюс один голос.После того как состоялось голосование жильцов, двор включат в программу по благоустройству. Кроме этого собственникам жилья нужно дать свое согласие на софинансирование работ по благоустройству, выбрав один из двух предложенных перечней: минимальный или дополнительный. Если собственники приняли решение провести обустройство двора по минимальному перечню, а он включает: асфальтировку, установку скамеек, урн, замену светильников и так далее, то доля софинансирования работ составляет два процента. Если выбрали дополнительный перечень, то жильцы могут рассчитывать на устройство новых площадок под сбор мусора, озеленение и установку новых детских площадок.Так, в районе Талнах четыре двора проголосовали за дополнительный перечень работ. И в течение лета во дворах на Полярной, 9, Горняков, 15 и 17, Маслова, 6, будут выполнены работы по озеленению, а на Дудинской, 3, будет установлена детская площадка.В Норильске, во дворе на Комсомольской, 34–36, жильцы выбрали минимальный перечень, и работы здесь будут выполнены по минимуму. Здесь уже заасфальтировано 750 квадратных метров придомовой территории, в ближайшее время будут заменены на энергосберегающие четыре старых светильника, установлено пять скамеек и десять урн. Объем софинансирования по этому двору составил один миллион 533 тысячи рублей. Всего на 36 дворов будет потрачено порядка 39 миллионов рублей.Изначально в управляющие компании обратились 67 инициативных граждан с просьбой включить их дворы в программу по благоустройству. Почти половина потенциальных участников отсеялась только потому, что не состоялись собрания собственников жилья. Вообще, как только поднимается вопрос софинансирования собственниками жилья работ по благоустройству территорий, у жильцов сразу же теряется всякий интерес к облагораживанию своих дворов. Между тем, по подсчетам специалистов ЖКХ, суммы на софинансирование не такие уж большие. Жители двора на Комсомольской, 34–36, согласились на участие в этой программе только потому, что управляющая компания взяла все расходы на себя, и два процента, которые необходимы на софинансирование программы со стороны жильцов, УК компенсирует за счет собственной прибыли, а точнее — за счет той платы, которую собственники вносят за жилищные услуги. К слову, в среднем установка энергосберегающих светильников с одной квартиры обходится примерно в 20 копеек, а асфальтировка примерно в 500–600 рублей.— Жильцам многоквартирных домов, которые хотят изменить свой двор к лучшему, уже сейчас стоит об этом побеспокоиться, — призывает Татьяна Шульгина. — Для этого необходимо обратиться в свою управляющую компанию, провести собрание собственников жилья, дать свое согласие на участие в программе и выбрать перечень необходимых работ.По словам Александра Пестрякова, норильские дворы находятся в достаточно запущенном состоянии, так как давно не ремонтировались. Благодаря действующим программам благоустройства появилась надежда привести большую часть дворов в надлежащее состояние.

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