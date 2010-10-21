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День Города

[Индекс номера 119 (25.07.2017)]

 Ремонты 
Кто ответит за брак

За брак, допущенный при ремонте дорожного полотна, подрядчик заплатит штраф, и выявленные дефекты ему придется устранять тоже за свой счет.
В рамках муниципального контракта по ремонту асфальтобетонного покрытия подрядная организация «ИЛАН–Норильск» выполняла ремонт улицы Красноярской. Объем ремонтных работ здесь составлял порядка 6400 квадратных метров на общую сумму 12,5 миллиона рублей. В ходе приемки было установлено, что несколько заасфальтированных участков не соответствуют установленным стандартам по параметру «ровность покрытия». Подрядчику за работу не заплатили и дали время для устранения погрешностей. Учитывались также следующие критерии: коэффициент уплотнения, водонасыщение, сцепление, состав асфальтобетонной смеси.
Общая площадь бракованных участков улично–дорожной сети составила полторы тысячи квадратных метров, а сумма затрат на их ремонт — более трех миллионов рублей. Планировалось, что за выходные подрядная организация приведет эти участки в порядок и вновь предъявит их для приемки. На сегодняшний день работы по устранению недостатков в районе Красноярской продолжаются.
— В таких случаях оплата не поступает за весь объем работ, а не за отдельные бракованные участки, — поясняет Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор». — В контракте жестко не устанавливается срок устранения недостатков. Контракт на полный объем работ должен быть выполнен до 30 сентября этого года. В его рамках параллельно выполнялись работы еще на двух улицах — Озерной и Октябрьской. Подрядчик пообещал в ближайшее время устранить все недостатки и заново заасфальтировать участки, по которым были замечания. Напомню, что на выполненные работы подрядчик дает гарантию четыре года. Если в течение этого периода возникают какие– то проблемы с асфальтобетонным покрытием, то подрядная организация устраняет недостатки за свой счет.
В целом подрядчик неплохо справился с работой, но есть нарекания по ремонтам в Талнахе. Жители не единожды жаловались, что когда там делали ямочный ремонт, асфальт укладывали в лужи. 17 июля в соцсетях прошла информация о том, что ямы на дороге пытались заложить застывшим асфальтом. На подобные сообщения мы сразу же реагируем и выдаем подрядным организациям предписания о недопущении подобных действий. Хочу поблагодарить неравнодушных горожан, которые сообщают о таких ситуациях в «Норильскавтодор».
Контракты по содержанию дорог предусматривают огромные штрафы за всякого рода нарушения со стороны подрядчиков, и те понимают, что рискуют рублем, ведь им придется не только заплатить штраф, но и в любом случае переделывать за свой счет некачественно выполненную работу. Накажут рублем и непосредственных исполнителей, дорожных рабочих, нарушивших технологию асфальтировки.
На сегодняшний день заасфальтировано 110 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это 35 процентов от общего объема работ (294 тысячи квадратных метра), запланированных на нынешний ремонтный сезон. Общая стоимость контракта — 560 миллионов рублей. На всех летних ремонтных работах – асфальтировке, ремонте мостов, освещения и т.д. – задействовано порядка 15 компаний. Часть подрядных организаций приглашена с материка, а бОльшую часть работ выполняет «ИЛАН–Норильск».

Наталья Санина
Фото Дениса Кожевникова
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